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Новости За рубежом
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Грузия (4339) Лавров (2204) НАТО (8926) членство в НАТО (1215)

"Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

"Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", – сказал Лавров во время пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

Глава МИД РФ выразил возмущение якобы "военной накачкой" Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.

"Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте", - отметил он.

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"Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию - эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать", - заявил российский министр.

По его словам, превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для российской безопасности районов категорически неприемлемо.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Это не мина в основу конструкции Европы, это куча дерьма на ваши кацапские маковки. Иного вы не заслуживаете. Народ-паразит. Что с вас взять? кацапы...
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02.12.2021 13:52
+20
Кацапия с ее недофюрером ******, напав на Украину в 2014 году тем самим НАСРАЛА на Международное право в приципе. Оно сейчас в отношении Кацапии и остального мира не действует. Но для них, **********, это все равно ничего не значит - всякие ***** и армянские мерины продолжают после всего талдычить, что они имеют какое-то право диктовать суверенным государствам свои кацапские предъявы.
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02.12.2021 14:04
+14
нужно самим строит сильную армию, страну, Пу не вечен
но когда сама страна будет иметь сильное вооружение, даже при помощи союзников, риторика разговора будет проходить уже в другом русле
Все норм! Держимся. Слава Украине!
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02.12.2021 13:53
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Это не мина в основу конструкции Европы, это куча дерьма на ваши кацапские маковки. Иного вы не заслуживаете. Народ-паразит. Что с вас взять? кацапы...
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02.12.2021 13:52 Ответить
Кацапия с ее недофюрером ******, напав на Украину в 2014 году тем самим НАСРАЛА на Международное право в приципе. Оно сейчас в отношении Кацапии и остального мира не действует. Но для них, **********, это все равно ничего не значит - всякие ***** и армянские мерины продолжают после всего талдычить, что они имеют какое-то право диктовать суверенным государствам свои кацапские предъявы.
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02.12.2021 14:04 Ответить
Коли вже Лавров і двійник Пукіна здохнуть, а Кацапія розвалиться... Де ті китайці?
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02.12.2021 14:12 Ответить
Знов коняка кокаїно-вівсяної сумішу об"їлася !!!)))
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02.12.2021 13:53 Ответить
Ее брагой поят вместо воды.
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02.12.2021 14:06 Ответить
А я переконаний, шо лавров, гидке падло. Цю маячню коментувати спокійно неможливо.
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02.12.2021 13:53 Ответить
тупа коняка,усі питання до *****, яке "брацкий нарот" зробив запеклішим ворогом, росія, яка майже кожен день вбиває наших співвітчизників. Ніхто не зробив більше для твступу України до НАТО більше, ніж ***** недобите!
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02.12.2021 13:53 Ответить
нужно самим строит сильную армию, страну, Пу не вечен
но когда сама страна будет иметь сильное вооружение, даже при помощи союзников, риторика разговора будет проходить уже в другом русле
Все норм! Держимся. Слава Украине!
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02.12.2021 13:53 Ответить
Суверенна ,потужна Україна потрібна лише громадянам України !!! Лише суверенна ,потужна Україна спроможна гарантувати права і свободи власним громадянам !!!)))
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02.12.2021 13:57 Ответить
согласен конечно, но последняя фраза как-то печалит, походу Зе гарантировать уже ни чего не может
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02.12.2021 14:07 Ответить
Т.е. война ? Капитуляции Украины не будет . Это уже не зависит от политиков .
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02.12.2021 13:54 Ответить
От якбу Україна вступила до ОДКБ ,то булоб гут і її суверенне право !!!))))
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02.12.2021 13:54 Ответить
брехливая московская орда...
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02.12.2021 13:59 Ответить
"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров
А відмова Росії від гарантій даних нею під час підписання Будапештського меморандуму - ціла бомба! І вона вже вибухнула!
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02.12.2021 14:02 Ответить
Дебіле! Це Україна і Грузія ОКУПУВАЛИ расєйські землі?!
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02.12.2021 14:06 Ответить
"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це мир і спокій у цих країнах.
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02.12.2021 14:06 Ответить
О как запрыгал. Вставили пистона с утра.
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02.12.2021 14:07 Ответить
Ми самі без кацапів будемо вирішувати з ким на дружити, а кого ненавидіти.
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02.12.2021 14:11 Ответить
А что, есть предпосылки?
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02.12.2021 14:12 Ответить
Лавров, что ты нюхаешь - твоя Козляндия - никакая не Европа.
Что принимает на своих саммитах Европа - не твоё собачье дело.
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02.12.2021 14:13 Ответить
Это решение гарантирует только то, что ЕС будет высказывать "обеспокоенность", и в то же время премыкаться перед Россией ради газа. Лицемеры.
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02.12.2021 14:13 Ответить
Это пока "Северный поток" целенький, а не взорван в десятках мест.
Результат спешки и русского качества сборки.
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02.12.2021 14:20 Ответить
Таке враження що Лавров, Песков і Захорова мають двійників.
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02.12.2021 14:14 Ответить
Они сильно отличаются до принятия кокса, и после.
Особенно, нечёсанная Захарова.
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02.12.2021 14:22 Ответить
кацапская крыса, загнанная в угол, огрызается из последних сил
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02.12.2021 14:15 Ответить
О как заигогокал...
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02.12.2021 14:17 Ответить
Лаврову психиатр нужен .

Крым верните, идиот кацапский
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02.12.2021 14:18 Ответить
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02.12.2021 14:20 Ответить
А когда Эстонию и Литву принимали в НАТО кажись в 1998г или позже, или Турцию и сразу с ракетами в 1955г, до Батуми от границы час пешком идти---тоже мина была?
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02.12.2021 14:21 Ответить
Дебил пля, это Грузия в 2008 году на вас напала?
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02.12.2021 14:22 Ответить
Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны 2008 года сделала вывод, что начала боевые действия Грузия. Глава комиссии Хайди Тальявини в 2009 году передала доклад с выводами, подготовленными 30 военными экспертами, историками и правоведами, представителям России, Грузии, Евросоюза, ОБСЕ и ООН.
Напомним также, что бывший заместитель главы цхинвальского офиса Миссии ОБСЕ в Грузии Райан Грист, гражданин Англии, оказался очевидцем штурма Цхинвала грузинской армией. Он рассказал о тех событиях СМИ.
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02.12.2021 14:33 Ответить
Не все так просто.

Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии)? Ответ, опять-таки, отрицательный.
Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.
Вместе с тем, с учетом масштабов изначальной грузинской атаки, необходимость и оправданность дальнейших действий России вызывают сомнения. Представляется, что большая часть этих действий вышла далеко за рамки необходимой обороны. Перенос боевых действий вглубь территории Грузии явился нарушением международного права, и на данном этапе грузинские войска действовали, осуществляя право на самооборону в соответствии со статей 51 Устава ООН.
В оправдание своих действий Россия ссылалась на необходимость защиты своих граждан, проживавших в Южной Осетии, в соответствии со статей 61 (2) Конституции РФ.
Начиная с 1945 года, многие государства вели боевые действия под предлогом защиты своих граждан за рубежом, и в ряде случаев законность этих действий вызывала споры. Определенного международного закона по данному поводу не существует. Однако присутствует общее понимание, что подобные операции должны быть ограниченными по времени и масштабам, и иметь целью прежде всего спасение и эвакуацию людей. В данном случае, Россия далеко вышла за эти рамки.
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02.12.2021 15:21 Ответить
Когда сдохнет бункерфюрер на рабссее начнется беспредельство покруче 90-х раз в сто. И вся погань начнет ломиться во все стороны. И на основе этого надо строить международную политику Украины, а не заглядывать в глаза будущего кремлевского трупа.
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02.12.2021 14:25 Ответить
Ложь ***** во спасение.
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02.12.2021 14:25 Ответить
Эх, напрасно пожалела Америка Советский Союз,
пока у него не было атомной бомбы.
2 маломощные бомбочки по Москве и Питеру были бы целительной прививкой от махания ядерной дубинкой.
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02.12.2021 14:29 Ответить
Хочуть того козломорді, чи не хоуть, але їхні "красниє лінії" - навколо москви, в радіусі 50 км.
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02.12.2021 14:29 Ответить
В американських банках лежать їхні "лінії".
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02.12.2021 14:32 Ответить
Ну так пусть Россия сама вступит в НАТО и принимает участие а его решениях.
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02.12.2021 14:36 Ответить
ця кляча кончана як і увесь кремлівський гадюшник і продукувати здатна лише рашапоїдну галіматню яку світ ніколи не сприймав як щось адекватне і розумне, проте з цими виродками цивілізований світ має рахуватись із зрозумілих причин. рахуватись таки має але й піддаватись далі вже ніхто не збирається, бидлячу орду пора ставити на місце.
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02.12.2021 14:52 Ответить
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02.12.2021 15:06 Ответить
Ох уж эти Бендеры...
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02.12.2021 15:25 Ответить
в основу ЦАПСКОЙ конструкции. так что все правильно
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02.12.2021 15:10 Ответить
на насрать, что оно там вякает. С такими притрушеными соседями как рашка и бульбофюрер, дорога только в НАТО.
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02.12.2021 15:19 Ответить
То песець, повний. Значить, анексія Криму, війна на Донбасі, а до того Придністров`я, Абхазія, Грузія... А ще мігранти з Білорусі... То все забезпечує безпеку, це все ззя, а от вступ в НАТО ніззя? Логіку козломордих ну ніяк не осягнути..
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02.12.2021 15:57 Ответить
Антип61. Официально статус миротворцев даёт ООН. Кто давал такой статус Раше вовсех заварухах последних лет( Приднестровье, Абхазия,Осетия, Карабах ) - давали статус сами себе. Правильнее называть расистскими оккупантами. Стирая с лица земли Чечню, где Президента избрали 90 % населения ( без подтасовок)- Раша не нарушала Международное право и не совершала преступление против человечности? Раше нужен Международный суд и выплата компенсации десяткам стран. Да виноват народ..да, до скончания века он должен жить в нищете и гавне( или не жить). Если такого суда не будет- ничего хорошего в мире не будет. Главный террорист- страна, этоРоссия, ее всем странам нужно прессовать. Уже сейчас чувствуется вонь и истерика. Ну дно давить , не боять ,,понтов, рабов - мутантов. ...
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02.12.2021 17:12 Ответить
Мнение сутулой собаки идет мимо кассьі
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02.12.2021 20:08 Ответить
Sergiy TARAN
Щойно Лавров підтвердив, що військова загроза РФ - це шантаж і України, і Заходу щодо вступу України до НАТО.
Він оголосив, що Росія незабаром запропонує новий пакт про європейську безпеку, який має «зупинити подальше розширення НАТО на схід».
Особливий акцент - не допустити Україну до євроатлантичного альянсу.
Свою заяву Лавров зробив на міністерській зустрічі країн ОБСЄ якраз у відповідь на заяву Блінкена щодо нарощування Росією військових сил навколо України.
Заява Лаврова ще раз підтверджує, що анонсовані Зеленським «прямі перемовини» з Путіним без участі західних партнерів - хибна стратегія. Москва підтискатиме Захід до того, аби вони почали потроху забувати про Україну і виносити її поза дужки загальноєвропейської системи безпеки.
І якщо Зеленський сам оголошує, що готовий до прямих перемовин з кремлем, забувши про Берлін, Париж та Вашингтон, західні партнери можуть легко на це погодитися. Залишивши нас сам на сам з ворогом. Без механізму санкцій. І без євроатлантичних перспектив.
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03.12.2021 01:54 Ответить
 
 