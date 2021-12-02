РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13159 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 312 32
Австрия (734) коррупция (8386) Курц (89)

"Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками": бывший канцлер Австрии Курц объявил, что уходит из политики

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бывший канцлер Австрии Себастиан Курц, подавший в отставку на фоне коррупционного расследования, объявил, что уходит из политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

35-летний Курц, до сих пор являющийся лидером консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), занимал должность канцлера с 2017 по 2019 год, а затем - с 2020 по 2021 год. Он подал в отставку в начале этого года, когда попал в коррупционный скандал.

Курц стал отцом в прошлом месяце и сказал, что это стало причиной его решения.

Объявляя об отставке с поста лидера партии, Курц отметил, что последние несколько месяцев для него были "защитой от обвинений и судебных разбирательств, а не соревнованием за лучшие идеи". По его словам, это нормально в политике, но лично для него это стало "очень изнурительным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлера Австрии Курца подозревают в оплате партийной рекламы из бюджета - он объявил об отставке

"Я принимал неправильные решения. Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками, со всем, что за ними следует. И я с нетерпением жду дня, когда смогу доказать в суде, что обвинения против меня неправдивы", - заявил Курц в четверг.

В октябре Курца сменил в должности канцлера глава МИД Александр Шалленберг.

Австрийские СМИ сообщают, что вероятным преемником Курца на посту лидера партии является министр внутренних дел Карл Нехаммер. Вероятно, именно он станет следующим канцлером, а Шалленберг вернется в Министерство иностранных дел.

В пятницу состоится заседание руководства партии по этому вопросу.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
меньше с плешивым дружил бы и не набрался бы от него всякого треша
показать весь комментарий
02.12.2021 13:59
+10
Курц лошара! У Зелі таких зашкварів повний мішок і всьо путьом.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:59
+3
Коли і в нас нарешті: "я зробив все що залежило від мене, я йду з посади, досвідос"
показать весь комментарий
02.12.2021 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
меньше с плешивым дружил бы и не набрался бы от него всякого треша
показать весь комментарий
02.12.2021 13:59 Ответить
Курц лошара! У Зелі таких зашкварів повний мішок і всьо путьом.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:59 Ответить
зашквари Курца в порівнянні с Зеліними то постна *уйня)))
показать весь комментарий
02.12.2021 17:29 Ответить
Коли і в нас нарешті: "я зробив все що залежило від мене, я йду з посади, досвідос"
показать весь комментарий
02.12.2021 14:00 Ответить
Пока бородатая бабушка будет в Украине, а не в тюрьме США ничего хорошего у нас не будет.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:33 Ответить
Коли ж і у нас політики будуть нести таку ж хоча б репутаційну відповідальність за свої зашквари.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:04 Ответить
фирташ в пичальке ))
показать весь комментарий
02.12.2021 14:06 Ответить
Бедненький, аппелировал бы еще - Я не придерживался Папиныз заповедей, кто верит что есть "твердь небесная", пусть первый пульнет во мну с "града", Моторылу не спрашивать... ах, оставьте шо оно сдохло - так кто еще, а?, ну?
Жаль австрию, у них поймали министра на том что ...... ээээ, ну да, гуд, гуд(сказал Елдак, прочитав эту новость і чомусь зашарівся )
показать весь комментарий
02.12.2021 14:12 Ответить
Эта очень хорошо , что эта пророссийская путинская **** КУрц уйдёт из политики!!Меньше вони будет в Австрии в пользу пуйла!!
показать весь комментарий
02.12.2021 14:13 Ответить
ВОВА ВІЗМИ ПРИКЛАД - ЗВАЛИ САМ!
показать весь комментарий
02.12.2021 14:20 Ответить
"людина з недоліками"?? ХАХАХАХАХ!!!
показать весь комментарий
02.12.2021 14:30 Ответить
курц мелкий ***** будет работать штатным ************** в "Газпрём"
показать весь комментарий
02.12.2021 14:35 Ответить
ну, брав гроші від путєна - і шо, ето прєступлєніє?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:41 Ответить
Где-то отклонился от генеральной линии партии. Скорее всего, просто не фашист. За что и наказан.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:54 Ответить
ты почитай что такое фашист и где оно было.
что ты такое несешь то? какая нафиг партия с линией то?
там просто была главная резидентура совка, например. не фашист блин. типо партия фашист, а он не фашист. что ты такое Путин побери несешь то?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:04 Ответить
В Австрии сейчас установлен абсолютно типичный фашистский режим под "ковидным" предлогом: непроколотые сделаны недочеловеками, и им де-факто отказано в праве на жизнь. Моя гипотеза заключалась в том что, возможно, этот мужик был против такого хода событий.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:06 Ответить
чувак, у тебя крыша протекает
показать весь комментарий
02.12.2021 15:27 Ответить
Всё норм. Просто у тебя мало информации о происходящем на родине Алоизыча. А там всё очень паскудно и страшно.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:31 Ответить
даже еще страшнее. там творицца сущий ад. не то что на россии, где тишь, гладь, процветание и благодать. в посольство московии в австрии стоят километровые очереди нещасных австрийцев, которые хотят убежать от своего фошиздского прошлого и настоящего, и получить статус беженца на россии...
показать весь комментарий
02.12.2021 15:39 Ответить
Слишком громко шестеришь. Даже Антип не одобрит.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:16 Ответить
куда мне до тебя дешёвка ольгинская
показать весь комментарий
02.12.2021 16:40 Ответить
у него крыша не протекает. этот тролль здесь гадит за бабки мокшанские
показать весь комментарий
02.12.2021 15:35 Ответить
еще Черчиль говорил что фашисты будущего будут называть своих оппнентов фашистами. в твоем случае это предсказание четко прослеживается
показать весь комментарий
02.12.2021 15:34 Ответить
кстати вроде оно такое и не говорило, это из писем, что ему писал какой-то бандит из Сербии.
жирной свинье приписали много фраз, как и Ленину - В будущем в интернете фразы будут не наши.... ну как то так
показать весь комментарий
02.12.2021 15:50 Ответить
возможно и не говорил.но сутидела это не меняет
показать весь комментарий
02.12.2021 15:55 Ответить
так бо туда был ближе фашизм, в сербии, а оно как бы не то шо нац.-соц.
а то шо сути дела.... ну, я х.з., но быдло рашинское фашистами назвать.... не знаю. в партии муссолини напр. "е*реев" было больше в процентном соотношении чем местных, а совки/русня, подразумевает под фашизмом - "гитлеризм". поэтому и смешно с этого быдла парашного то, те не кажется?
показать весь комментарий
02.12.2021 16:02 Ответить
все правильно чувак говорит. в австрии у власти настоящие фашисты. всех кто отказывается там получить прививку от ковид, отправляют в концлагеря. там их заставляют целовать портрет гитлера и читать вслух Майн Кампф. А еще с них снимают антрпологические замеры, чтобы определить не унтэменши ли они случаем. сташно дажэ подумать что будет с теми у кого антропологичесик размеры не соответствуют размерам сверх рассы...
показать весь комментарий
02.12.2021 15:47 Ответить
все кто не фашисты в австрии будут жестоко наказаны. шах и мат
показать весь комментарий
02.12.2021 15:48 Ответить
уходит он потому что готовится пополнить ряды совета правления газпрома иил рос нефти. рядом с шредером и кнайсль
показать весь комментарий
02.12.2021 15:50 Ответить
помню еще спрашивал у всех - та шож россия творит, почему Европа не сделает хоть что то?(первая чеченская)
потом недоумевал с Шредера(как так продавать свою эту самую)
теперь с Меркель(эти твари насмехаются над Германией, но совок же тупо еще хуже зачинщик)
а уже... ну не знаю, я больший патриот Германии(правды) чем собственно сами кто куда там как и кого.
и да, Пусин на фоне этих вот всех кажется вполне себе неплохим п..даром с болота.(эй, ну просто если так, издалека взглянуть, а он просто *****)
показать весь комментарий
02.12.2021 15:56 Ответить
В воронеже ему будут рады))
показать весь комментарий
02.12.2021 16:49 Ответить
 
 