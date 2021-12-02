"Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками": бывший канцлер Австрии Курц объявил, что уходит из политики
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Бывший канцлер Австрии Себастиан Курц, подавший в отставку на фоне коррупционного расследования, объявил, что уходит из политики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.
35-летний Курц, до сих пор являющийся лидером консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), занимал должность канцлера с 2017 по 2019 год, а затем - с 2020 по 2021 год. Он подал в отставку в начале этого года, когда попал в коррупционный скандал.
Курц стал отцом в прошлом месяце и сказал, что это стало причиной его решения.
Объявляя об отставке с поста лидера партии, Курц отметил, что последние несколько месяцев для него были "защитой от обвинений и судебных разбирательств, а не соревнованием за лучшие идеи". По его словам, это нормально в политике, но лично для него это стало "очень изнурительным".
"Я принимал неправильные решения. Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками, со всем, что за ними следует. И я с нетерпением жду дня, когда смогу доказать в суде, что обвинения против меня неправдивы", - заявил Курц в четверг.
В октябре Курца сменил в должности канцлера глава МИД Александр Шалленберг.
Австрийские СМИ сообщают, что вероятным преемником Курца на посту лидера партии является министр внутренних дел Карл Нехаммер. Вероятно, именно он станет следующим канцлером, а Шалленберг вернется в Министерство иностранных дел.
В пятницу состоится заседание руководства партии по этому вопросу.
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Жаль австрию, у них поймали министра на том что ...... ээээ, ну да, гуд, гуд(сказал Елдак, прочитав эту новость і чомусь зашарівся )
что ты такое несешь то? какая нафиг партия с линией то?
там просто была главная резидентура совка, например. не фашист блин. типо партия фашист, а он не фашист. что ты такое Путин побери несешь то?
жирной свинье приписали много фраз, как и Ленину - В будущем в интернете фразы будут не наши.... ну как то так
а то шо сути дела.... ну, я х.з., но быдло рашинское фашистами назвать.... не знаю. в партии муссолини напр. "е*реев" было больше в процентном соотношении чем местных, а совки/русня, подразумевает под фашизмом - "гитлеризм". поэтому и смешно с этого быдла парашного то, те не кажется?
потом недоумевал с Шредера(как так продавать свою эту самую)
теперь с Меркель(эти твари насмехаются над Германией, но совок же тупо еще хуже зачинщик)
а уже... ну не знаю, я больший патриот Германии(правды) чем собственно сами кто куда там как и кого.
и да, Пусин на фоне этих вот всех кажется вполне себе неплохим п..даром с болота.(эй, ну просто если так, издалека взглянуть, а он просто *****)