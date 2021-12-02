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Новости Политика Украины
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Марченко о "тысяче Зеленского": Эти средства выделяются для поддержки определенных видов бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Марченко о

Министр финансов Сергей Марченко не видит проблемы в ограничении использования обещанной президентом вакцинированным украинцам тысячи гривен.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Предложена именно такая модель. Ее нужно принимать, с пониманием относиться, что именно такая модель является адекватной. Это же не просто раздача денег. Это раздача денег при условии вакцинации", - отметил министр.

Смотрите также: Выплата 1000 грн за вакцинацию поможет поддержать 6 тыс. пострадавших от пандемии предприятий, - министр экономики Свириденко. ВИДЕО

Отвечая на вопрос журналистов, почему эти деньги не могут быть направлены, например, на оплату коммунальных услуг, Марченко отметил, что средства выделяются с целью поддержки определенных видов бизнеса, а для оплаты жилищно-коммунальных услуг государство предоставляет субсидии нуждающимся.

Глава Минфина также пояснил, что деньги будут начисляться через приложение "Дія" "быстро и эффективно".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Ловким движением руки деньги из бюджета через лохотрон перекачиваются папе.
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02.12.2021 14:06
+8
Для "підтримки бізнесу"? А для ПІДТРИМКИ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН?!
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02.12.2021 14:04
+7
Ну да... пенсионеры живущие в периферии которые никогда дальше своего города-спутника не выбирались поедут по театрам и концертам. Людям не хватает средств на элементарную еду и лекарства!
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02.12.2021 14:05
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ЗЕлохотрон.
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02.12.2021 14:03 Ответить
Для "підтримки бізнесу"? А для ПІДТРИМКИ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН?!
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02.12.2021 14:04 Ответить
У тебя же на интернет хватает еще - значит с голоду не пухнешь.
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02.12.2021 14:05 Ответить
Ну да... пенсионеры живущие в периферии которые никогда дальше своего города-спутника не выбирались поедут по театрам и концертам. Людям не хватает средств на элементарную еду и лекарства!
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02.12.2021 14:05 Ответить
Плодись интенсивней - будет потом кому пенсионеров кормить.
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02.12.2021 14:09 Ответить
А какая разница. Они голосовали за мифическую черную икру. Вот теперь пусть ее себе и намазывают
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02.12.2021 14:46 Ответить
Ловким движением руки деньги из бюджета через лохотрон перекачиваются папе.
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02.12.2021 14:06 Ответить
6 миллиардов бюджетных, одолженых, гривен уйдут "на концерты". Так даже кацапы не пилят)
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02.12.2021 14:13 Ответить
Всё па чеснаму, без обмана.
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02.12.2021 14:19 Ответить
На квартал 95.
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02.12.2021 14:09 Ответить
...То я вже й книжки не куплю? Пічалька... Отаке, у них нон стоп конкурс брехунів!)))
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02.12.2021 14:12 Ответить
Купите, Камасутру в рисунках с пояснениями Зебила
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02.12.2021 14:47 Ответить
Выдавайте уже сразу билетами на квартал.
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02.12.2021 14:42 Ответить
а говорили в помощь людям для стимуляции вакцинации. опять ******..ли?
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02.12.2021 14:44 Ответить
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02.12.2021 14:52 Ответить
Ахаа. По 35 баксов для бизнеса. На, на, на, на
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02.12.2021 14:45 Ответить
Сразу бы выдали белетами на Квартал 95....Там уже и зрителей НЕТ! Или принудительно загоняйте!
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02.12.2021 14:48 Ответить
Схерали это тысяча именно Зеленского? Он её со своего кармана даёт? Раздерибанить государственное бабло много ума не надо.
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02.12.2021 14:50 Ответить
а я хотів використати цю тисяту на талони білети 95го кварталу...
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02.12.2021 14:50 Ответить
Для того, щоб моя 82-річна мама отримала тисячу, мені потрібно спочатку купити для неї смартфон і встановити на ньому Дію. Тільки після цього вона повинна проїхати 50 км де зможе відвідати фітнес-цетр, плавальний басейн або сходити в театр (до речі, квитки в театри розкуплені на пів року вперед, хіба, що ляльковий)
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02.12.2021 14:56 Ответить
А моїм по 85 років))) які їм театри, та ще і в глухому селі. А фітнесу на городі і у дворі вистачає. Є правда клуб, так там кіно давно не крутять. То може привезуть по такому случаю))))), то хай і освітлення вулиці хоча б до клуба зроблять. Щоб люди бачили де те кіно)) ... Люди добрі я офігіваю... від життя в станє Оз)))
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02.12.2021 15:12 Ответить
как-то через опу распределяют, и то не всем видам бизнеса, и то вместо 1000 им достанется прибыль с этой тысячи, гривен 20. поддержал так поддержал ))
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02.12.2021 15:54 Ответить
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02.12.2021 16:18 Ответить
 
 