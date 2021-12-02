Марченко о "тысяче Зеленского": Эти средства выделяются для поддержки определенных видов бизнеса

Министр финансов Сергей Марченко не видит проблемы в ограничении использования обещанной президентом вакцинированным украинцам тысячи гривен.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Предложена именно такая модель. Ее нужно принимать, с пониманием относиться, что именно такая модель является адекватной. Это же не просто раздача денег. Это раздача денег при условии вакцинации", - отметил министр.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему эти деньги не могут быть направлены, например, на оплату коммунальных услуг, Марченко отметил, что средства выделяются с целью поддержки определенных видов бизнеса, а для оплаты жилищно-коммунальных услуг государство предоставляет субсидии нуждающимся.

Глава Минфина также пояснил, что деньги будут начисляться через приложение "Дія" "быстро и эффективно".