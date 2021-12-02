Войска РФ изменили тактику и увеличивают активность на Донбассе, - командующий ОС Павлюк. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска прикрываются местным населением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

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"В последнее время активность этих подразделений все-таки увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны - они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", - отметил Павлюк.

По его словам, тактика российско-оккупационных войск изменилась.

"Мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к радости для нас и к сожалению для них – им это не удается. Поэтому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов", - пояснил Павлюк.

"Противник пытается с максимально большой дистанции использовать (вооружение. - Ред.). И что, к сожалению, четко просматривается - они прикрываются местным населением. Особенно много активности использования артиллерии. Это один из населенных пунктов. Еще что отмечается четко - они боятся уже стрелять - буквально короткие обстрелы и они сразу убегают, меняют позицию, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ", - добавил командующий ООС.

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