Войска РФ изменили тактику и увеличивают активность на Донбассе, - командующий ОС Павлюк. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска прикрываются местным населением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.
"В последнее время активность этих подразделений все-таки увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны - они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", - отметил Павлюк.
По его словам, тактика российско-оккупационных войск изменилась.
"Мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к радости для нас и к сожалению для них – им это не удается. Поэтому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов", - пояснил Павлюк.
"Противник пытается с максимально большой дистанции использовать (вооружение. - Ред.). И что, к сожалению, четко просматривается - они прикрываются местным населением. Особенно много активности использования артиллерии. Это один из населенных пунктов. Еще что отмечается четко - они боятся уже стрелять - буквально короткие обстрелы и они сразу убегают, меняют позицию, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ", - добавил командующий ООС.
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щоб пригадали молодість
найвеличніший дагаварітса с путєном!
Я морально готов. А ты готов, Фома неверущий?
Мы то сейчас в тепле, а ребята в полевых условиях и с кучей начальников непонятного разлива держат границу. Можешь назвать, что они сдали с 2019 года? Ни метра.
Україна понад усе!
Мой пост не был про "полевые условия"
Мой пост не был про "кто что сдал с 2019 г."
Мой пост был про "не надо врать!"
Та, что твоя попытка перевода стрелок и забалтывания - не зачетная.
1. Услышав слово "слив", ты хоть поинтересуйся его значением и когда уместно его применять. (ну, чтобы дураком не выглядеть)
2."Кому и что делать" это ты тут рассказываешь, а не я
3. Если для тебя каждую неделю пару убитых и еще больше раненых это "все в порядке", то мне не о чем с тобой разговаривать.
Хорош трендеть, "ответчик" херов. Я все сказал тебе.
А что в твоем понимании "достойная"?
1. Форум Цензора - место для изложения своего мнения и обсуждения разных вопросов (сокращённо - срач). Это сильно поднимает посещаемость сайта и если спорщиков не заносит, то Бутусов только спасибо за это скажет.
2. Если дебилы сделали ошибку и выбрали себе (и остальным) на голову придурка, то если им не объяснять, что они сделали ошибку и не напоминать об этом, то они не сделают из неё выводов (хотя скорее всего они и так не сделают выводов, они ж дебилы).
3. Ещё греки говорили, что в споре рождается истина. А древние греки фигню не посоветуют.
Ну и потом, обратите внимание, изредка проскакивают статьи, где в Пороха летят какие нибудь (в основном высосанные из пальца) предъявы. И они тут как тут. Водят хороводы, зубоскалят... минут пять... до следующего обсера их божка..
Допускаю что были люди, которые лютой ненавистью ненавидели Порошенко и поэтому принципиально голосовали за Зеленского. Это, конечно, очень глупо, т.к. вменяемые всегда из двух зол выбирают меньшее.
Если такие люди есть на форуме, то я очень надеюсь что они осознали свою ошибку. Похоже клоуна убедят-таки идти на второй срок.
при порохе хоть продвигались и орков валили, а щас зеленая сопля