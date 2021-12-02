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Войска РФ изменили тактику и увеличивают активность на Донбассе, - командующий ОС Павлюк. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российско-оккупационные войска прикрываются местным населением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

"В последнее время активность этих подразделений все-таки увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны - они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", - отметил Павлюк.

По его словам, тактика российско-оккупационных войск изменилась.

"Мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к радости для нас и к сожалению для них – им это не удается. Поэтому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов", - пояснил Павлюк.

"Противник пытается с максимально большой дистанции использовать (вооружение. - Ред.). И что, к сожалению, четко просматривается - они прикрываются местным населением. Особенно много активности использования артиллерии. Это один из населенных пунктов. Еще что отмечается четко - они боятся уже стрелять - буквально короткие обстрелы и они сразу убегают, меняют позицию, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ", - добавил командующий ООС.

Также читайте: РФ готова возобновить канал диалога с США по Украине, - Лавров

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
Тримайтесь хлопці, молимось за Вас! Все буде Україна!
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02.12.2021 14:28
+13
Нужно туда направить 95 квартал, для поднятия духа солдат с обеих сторон фронта
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02.12.2021 14:40
+13
уже один рванул

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02.12.2021 14:52
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Тримайтесь хлопці, молимось за Вас! Все буде Україна!
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02.12.2021 14:28 Ответить
Нужно туда направить 95 квартал, для поднятия духа солдат с обеих сторон фронта
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02.12.2021 14:40 Ответить
Вот там и увидим кто с квартальщиков рванёт в какую сторону
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02.12.2021 14:44 Ответить
Все на Восток рванут, к мішебратьям сомнений нет!!!
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02.12.2021 14:46 Ответить
уже один рванул

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02.12.2021 14:52 Ответить
війна триває загострення буде але наша безпека залежить тільки від нас самих
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02.12.2021 17:15 Ответить
штрафбат "95-тий", під Горловку,
щоб пригадали молодість

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02.12.2021 14:49 Ответить
Так у Зели вертолет есть. Он может быстренько туда мотнуться побухать с Ермаком.
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02.12.2021 14:50 Ответить
Чого ж вартий квартал без свого соліста- пісюніста? Треба Бубочку прохати возєднатися зі своїми товаришами по бізнесу хоча би на час гастролей.
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02.12.2021 19:42 Ответить
Достойный отпор хорошо бы видосами подтверждать, а не только словами
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02.12.2021 14:41 Ответить
Може тобі ще й плани операцій з дислокацією Байрактарів наперед опубліковувати?
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02.12.2021 15:52 Ответить
всьо харашо!
найвеличніший дагаварітса с путєном!
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02.12.2021 14:46 Ответить
Та пусть заглядывает очередной раз в заднепроходной глазик тупина, все равно уже государственный преступник.
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02.12.2021 14:53 Ответить
тому нам треба визначитись: чи на потрібна Україна, або чоколядне око путена
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02.12.2021 15:01 Ответить
Всегда за Украину. Мне это отец говорил и я в сердце это берегу. Когда мне в ДВВАИУ в 93 начальник 2 факультета вызывал и говорил что нас, украинцев, выпустят без погон лейтенанта, а только с дипломом если не поеду по распределению в рабссию... Отказался... Думал что 5 лет коту под хвост... Ничего страшного. Отслужил верой и правдой Украине.
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02.12.2021 15:20 Ответить
рашисты совершенствуют свою тактику.. это нужно понимать ВСУ и готовить нежданчик на случай массового вторжения. Понимают ли это власти??!!! Большое сомнение!! Это не паника а приготовление к реальной войне вместо шапкозакидательства про нашу суперсилу от ЗЕ
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02.12.2021 14:54 Ответить
Не верю! Если бы давали достойную ответку, то никаких бы новых волн не было бы. Или кто-то верит, что боевики это камикадзе-самоубийцы?
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02.12.2021 14:57 Ответить
может успевают свалить. Пульнули разок и сбежали. Как ты им ответишь? Это надо (аэро)разведку и удар на упреждение, тоесть всё то, что Зеля сонэчкам запретил.
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02.12.2021 15:12 Ответить
Так вот и я о том же. Накуя тогда этот чес про "достойный ответ"?
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02.12.2021 15:16 Ответить
Ну так если б недавали ответку, то вжопечленцы бы стреляли не дёргаясь и дольше. И это было бы точнее и с большими потерями с нашей стороны.
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02.12.2021 15:45 Ответить
В феврале можем вместе с тобой показать на личном примере, как надо давать достойную ответку.
Я морально готов. А ты готов, Фома неверущий?
Мы то сейчас в тепле, а ребята в полевых условиях и с кучей начальников непонятного разлива держат границу. Можешь назвать, что они сдали с 2019 года? Ни метра.
Україна понад усе!
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02.12.2021 15:12 Ответить
Мой коммент не был про то, кто на что готов
Мой пост не был про "полевые условия"
Мой пост не был про "кто что сдал с 2019 г."

Мой пост был про "не надо врать!"

Та, что твоя попытка перевода стрелок и забалтывания - не зачетная.
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02.12.2021 15:20 Ответить
Слив засчитан. Готовься и не болтай чепуху, как кому и что делать, если на этом участке все в порядке.
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02.12.2021 15:36 Ответить
У тебя, Сережа, наверное совсем с головой плохо.
1. Услышав слово "слив", ты хоть поинтересуйся его значением и когда уместно его применять. (ну, чтобы дураком не выглядеть)
2."Кому и что делать" это ты тут рассказываешь, а не я
3. Если для тебя каждую неделю пару убитых и еще больше раненых это "все в порядке", то мне не о чем с тобой разговаривать.
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02.12.2021 15:43 Ответить
Слив, это когда на простой и прямой вопрос начинает оппонент сопли наматывать и уводить разговор в сторону. В спам отправляет трусливо... Вариантов море, когда ответить нечем конкретно.
Хорош трендеть, "ответчик" херов. Я все сказал тебе.
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02.12.2021 16:37 Ответить
Зачем ты так с безмозглым . ..
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02.12.2021 19:47 Ответить
Достойную ответку давали еще при ПАПе,при ЗЕ только ее имитация..
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02.12.2021 15:28 Ответить
Я считаю, что "достойная" - это когда на нашего убитого воина, орки получают в ответку 3-5 двухсотых. С широкомасштабным освещением этого события. (т.к. орки очень внимательно мониторят наши СМИ)
А что в твоем понимании "достойная"?
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02.12.2021 15:37 Ответить
Хватит заливать.Они были утеряны в результате упорных боев возрождающимися ВСУ и добровольцами. Тогда без боя никто боевых позиций не здавал.
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02.12.2021 16:09 Ответить
А может просто нужно перестать стрелять? Это я - с иронией.
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02.12.2021 15:29 Ответить
У цього генерала вигляд безнадійного та нещасного.
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03.12.2021 05:27 Ответить
В конце многозначительно, ...мы на передке выстоим, главное, что бы в тылу не предали...
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02.12.2021 16:08 Ответить
Можно ли и доколе оскорблять и обвинять друг-друга, в том числе военных и законно (!) нами же избранного на пост президента!? Какие в этом смысл, цель и резоны!?Опомнитесь, ЛЮДИ! В правде сила и в единстве нашем! А не в ругани и раздрае, потворствующих агрессору!Еще О.Хайям полагал (с) "...не ссорься с дураком, не оберешься сраму! Яд мудрецом предложенный прими! От дурака не принимай бальзама..." . А избранному, но не оправдавшему доверие людей президенту и его назначенцам стоило бы, если конечно получится, помнить рубаи о том, что "... тебе вскочившему из грязи в князи и быстро князем становясь не позабудь, не вечны князи-вечны грязи..."
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02.12.2021 16:15 Ответить
Можно. Конечно можно. И даже нужно. Поясняю.
1. Форум Цензора - место для изложения своего мнения и обсуждения разных вопросов (сокращённо - срач). Это сильно поднимает посещаемость сайта и если спорщиков не заносит, то Бутусов только спасибо за это скажет.
2. Если дебилы сделали ошибку и выбрали себе (и остальным) на голову придурка, то если им не объяснять, что они сделали ошибку и не напоминать об этом, то они не сделают из неё выводов (хотя скорее всего они и так не сделают выводов, они ж дебилы).
3. Ещё греки говорили, что в споре рождается истина. А древние греки фигню не посоветуют.
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02.12.2021 16:30 Ответить
Со 2-м пунктом повеселил. Ты реально считаешь, что избиратели Зеленского сидят на этом форуме? (Дай бог, что бы хоть Цензор читали)
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02.12.2021 16:47 Ответить
Хз как сейчас, бо избиратель Зели пуганый стал и своё гнилое нутро на люди не выставляет. А во время выборов и сразу после спокойно форум открыть нельзя было - такой шабаш стоял.
Ну и потом, обратите внимание, изредка проскакивают статьи, где в Пороха летят какие нибудь (в основном высосанные из пальца) предъявы. И они тут как тут. Водят хороводы, зубоскалят... минут пять... до следующего обсера их божка..
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02.12.2021 16:50 Ответить
Не припоминаю за последний год-два статей с "предъявами" Пороху. А то, что на форуме люди "предъявляют" Пороху, совершенно не означает что они являются приверженцами Зеленского.
Допускаю что были люди, которые лютой ненавистью ненавидели Порошенко и поэтому принципиально голосовали за Зеленского. Это, конечно, очень глупо, т.к. вменяемые всегда из двух зол выбирают меньшее.
Если такие люди есть на форуме, то я очень надеюсь что они осознали свою ошибку. Похоже клоуна убедят-таки идти на второй срок.
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02.12.2021 17:06 Ответить
У клоуна выбора нет. Ему или на второй срок или в Ростов/Израиль или в кутузку. В Ростове могут не принять. Из Европ могут и экстрадировать. Выбор небогатый.
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02.12.2021 17:28 Ответить
Игорек, ты пишешь «нами избранного президента»… а если я его не избирал? А если он порет х.й н ю и ничего не умеет? А если у украинцев нет времени ждать пока оно рулить научится??? А если он сам не понимает что нужно извинится и уйти по хорошему в отставку?
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02.12.2021 16:39 Ответить
чет до выборов твое правило не работало, поливали пороха из всех стволов
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02.12.2021 19:58 Ответить
Як що населення дозволяє свінолупим собою прикриватися, то хєр на то населення, мочіть їх разом
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02.12.2021 16:50 Ответить
Кацапи то більш боязкі шакали, ніж сміливі Рембо, вояки вони тільки у останкінських фільмах і серіалах
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02.12.2021 18:55 Ответить
Зараз Зеля із 95Ква...випустить на екрани убойний юмор, і всі окупанти від страху повмирають.))))
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02.12.2021 18:57 Ответить
Чи не занадто оптимістична розповідь від генерала? В новинах чуємо лише про ворожі обстріли та наші втрати і нічого про наші перемоги. А про байрактари після одного показового польоту вже і забули, чи не Бубочка заборонив вбивати загарбників?
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02.12.2021 19:47 Ответить
почему я не вижу новостей что наш снайпер зашкварил орка, а только наоборот...
при порохе хоть продвигались и орков валили, а щас зеленая сопля
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02.12.2021 19:56 Ответить
То увеличивают обстрелы, то боятся стрелять...
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09.03.2022 20:27 Ответить
 
 