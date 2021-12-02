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Зеленский хочет, чтобы политики и чиновники декларировали двойное гражданство: за сокрытие – уголовная ответственность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский хочет, чтобы политики и чиновники декларировали двойное гражданство: за сокрытие – уголовная ответственность

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что документы разработаны во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенного в действие указом Главы государства № 85/2021 от 4 марта 2021 года.

В частности, в парламент представлен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины", призванный обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, имеющим гражданство (подданство) других государств.

Документ актуализирует положения законодательства в сфере гражданства и уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства Украины.

"Таким образом мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства. Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство", – сказал Владимир Зеленский.

Также в парламент представлен проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства". Этот документ определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства. Также он содержит правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействия использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательству на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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Вместе с ним в Верховную Раду подан связанный законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства)", которым предлагается установить административную ответственность за несвоевременное представление или непредставление субъектом декларирования декларации о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, о нахождении в процедуре приобретения или прекращения гражданства иностранного государства и т. п.

Также документ предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

"Все политики и чиновники, которые согласно закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства либо подданства других государств. Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, оно должно об этом честно сообщить – украинское общество имеет право об этом знать. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность", – подчеркнул Президент.

Кроме того, Глава государства подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно предотвращения и противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства". Целью этого документа является противодействие использованию гражданами Украины гражданства иностранного государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

"Мы предлагаем установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют либо получили гражданство другого государства", – отметил Владимир Зеленский.

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Глава государства также подал в парламент проект закона "О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который предлагает установить ограничения на занятие должностей в таможенных органах гражданами Украины, имеющими или получившими гражданство либо подданство иностранного государства или государств.

Президент призывает народных депутатов всех фракций и групп поддержать внесенные им законопроекты. Принятие этих документов станет очередным этапом в становлении и совершенствовании института гражданства Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
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02.12.2021 14:39
+12
"...і нарешті - про погоду: в голові президента Зеленського очікується густий туман з рясними опадами жовтого кольору в очі його прихильників..."
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02.12.2021 14:48
+10
Політики і чиновники з подвійним громадянством? Нонсенс! Тим більше в країні. яка воює.
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02.12.2021 14:36
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"...і нарешті - про погоду: в голові президента Зеленського очікується густий туман з рясними опадами жовтого кольору в очі його прихильників..."
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02.12.2021 14:48 Ответить
Про білу хурделицю в носі забули
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02.12.2021 16:03 Ответить
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02.12.2021 16:10 Ответить
Відповідні зміни внесені:
"...і нарешті - про погоду: в результаті чергової «білої завірюхи» в носі президента Зеленського в його голові очікується густий туман з рясними опадами жовтого кольору в очі його прихильників..."

Анекдот "авторський" - тому претензій ніхто не заявить!
Дякую за підказку!
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02.12.2021 17:07 Ответить
Так он и кокс бесплатный хочет! А нам то что)))
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02.12.2021 14:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zXPlWPpRfKU

Зе наркоман, часть №2 - дополнительные доказательства врача
в тему..
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02.12.2021 14:52 Ответить
Політики і чиновники з подвійним громадянством? Нонсенс! Тим більше в країні. яка воює.
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02.12.2021 14:36 Ответить
Мається на увазі, що з Канадою, Австралією і США ми, наразі, не воюємо.
О ! Ще ж Ізраіль !! Йо ...
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02.12.2021 14:58 Ответить
Ти чо, рамси поплутав? Ти на кого батон кришиш, на Ігорвалєрича?
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02.12.2021 14:39 Ответить
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02.12.2021 14:39 Ответить
Оманское - не в счёт !
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02.12.2021 14:40 Ответить
А олігархи,а Бєня,нє?...
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02.12.2021 14:40 Ответить
Тройное можно !
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02.12.2021 14:43 Ответить
Политик, чиновник, задекларируй гражданство РФ и живи спокойно!
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02.12.2021 14:45 Ответить
Зе пояснив, чому цей закон "невідкладний"? Бені треба терміново повернути громадянство України і тим запобігти його екстрадиції за кримінальноюсправою?
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02.12.2021 14:46 Ответить
все просто - йому потрібно щоб кацапи змогли отримати українське громадянство та проголосувати за клована. Рейтинги валяться - тому термінова справа))
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02.12.2021 14:54 Ответить
А тройное тоже надо декларировать, как у Коломойского, или не обязательно?
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02.12.2021 14:47 Ответить
А чому "обмеження на зайняття посад" чиновникам, а не заборона? -Кому хочу обмежу, а кому хочу-ні?
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02.12.2021 14:48 Ответить
Вова, запитай у бородатої бабусі чому вона з потрійним громадянством скоро три роки як сцить виїхати за межі України?))
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02.12.2021 14:48 Ответить
І народ хоче!
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02.12.2021 14:54 Ответить
Обман! Это фсе для фальсификации будущих Выборов!!!
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02.12.2021 14:57 Ответить
А при "множинності" громадянства буде "множинна" кримінальна відповідальність? Так тоді можна буде садить по кількох статтях відразу: як громадянина України - за держзраду а як громадянина іншої країни - за шпіонаж!!!
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02.12.2021 14:59 Ответить
За визначенням нема складу злочину у приховуванні: нема заподіяної шкоди. Тому КСУ визнає ці забаганки нікчемними. Та й з практичної точки зору: сенсу ніякого нема, окрім популістичного піару в очі малоосвічених.
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02.12.2021 15:01 Ответить
Правильно. Чем больше народ узнает про них - тем меньше они навредят.
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02.12.2021 15:03 Ответить
Интересуюсь а гарантик и его депутаты относятся к категории «чиновники держслужбы»??? И ещё интересуюсь а у нашего гарантика сколько гражданств??? Или он только готовится принять чтобы иметь пути отхода??? А зачем это из каломыйскому он ведь не состоит в категории «чиновники»??? Или для того чтобы в Украине земли накупить??? «…пробзділось щось у датському князівстві!!!» Л.Подеревянский.
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02.12.2021 15:06 Ответить
У їзі каломийського 3 громадянства, він сам про це розповідав - українське, ізраїльське та кіпрське. У депутата козака з опзж два українське та російське, у шуфріча 2 - угорське та українське, про мертвечука взагалі мовчу. Це тількі ті які самі визнали. Про інших, особливо євреїв з зеленої команди, після прийняття закону відразу стане відомим (як вони нас дурили)… тоді тобі я нічого доводити вже не буду!Тобі досить?
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02.12.2021 16:02 Ответить
Это давно надо было сделать. Думаю, что тогда бы многие из наших чинуш во власть бы не попали.
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02.12.2021 15:19 Ответить
двойное гражданство уже преступление согласно Конституции..
разводит лохов и проталкивает свой закон..
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02.12.2021 15:19 Ответить
Конституція не кримінальний кодекс, в ній злочини не прописані.
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02.12.2021 19:43 Ответить
Мюлер:
- Штірліц, а ви заделарували своє друге громадянство?
Штірліц ( трошкі переляканий):
- Яке?
Мюлер:
- Швейцарське, а ви про що подумали?
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02.12.2021 15:29 Ответить
Зе полный идиот.
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02.12.2021 15:30 Ответить
Це ви як законотворец пишете?
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02.12.2021 19:43 Ответить
Как украинка.
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02.12.2021 20:04 Ответить
В українок немає букв "ы".
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02.12.2021 22:00 Ответить
Главное, что бы мозги были.
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02.12.2021 22:06 Ответить
Нам розумних кацапів не треба.
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03.12.2021 12:47 Ответить
Я украинка.
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03.12.2021 16:23 Ответить
Це мантра? А українська мова де? Кацапською гадити на керівництво України кожен кацап може, то чим ти відрізняєшся?
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03.12.2021 17:47 Ответить
Тим, що люблю Україну.
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03.12.2021 18:52 Ответить
Зеленский хочет распустить Конституционный суд./Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве /Уже многое готово для Чернозёмной Новой Палестины, начиная с должностей. Губернатор-Коломойский. Советник при нём Зеленский. Казначей Шэфир. Начальник колониальной полиции -Монастырский. Депутаты в малом кнессете Рабинович, Дубинский, Бужанский, Куницкий и другие.
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02.12.2021 15:45 Ответить
а почему нельзя просто за сокрытие уголовная ответственность
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02.12.2021 15:51 Ответить
Это хорошее желание
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02.12.2021 15:59 Ответить
Бубочка кемсебясчиитает- чиновником или политиком? Царем!Значит єтот закон не про него.А Фаворит "царя" уже задекларировал? - Прекрасный повод Ермака снять по закону, а не в угоду"радикалам".
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02.12.2021 17:01 Ответить
Єдина твереза думка.
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02.12.2021 17:02 Ответить
Правильне рішення
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02.12.2021 17:56 Ответить
Может пора прикрыть это шоу Бени под брендом 95квартал? А всех участников на зону. Как врагов Украины
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02.12.2021 18:25 Ответить
Скільки у вас громадянств що ви так хвилюєтесь?
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02.12.2021 19:45 Ответить
это верно. вон труха - гражданин рф и мэр.
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02.12.2021 20:12 Ответить
 
 