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Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. Пакет помощи будет включать 4 направления, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. Пакет помощи будет включать 4 направления, - Кулеба

Украинская дипломатия упорно и системно работала над достижением этого результата.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных способностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - отмечает министр.

По его словам, украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеет положительное решение — благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами.

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"Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мерам по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", - добавил Кулеба.

Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. Пакет помощи будет включать 4 направления, - Кулеба 01

Автор: Анастасія Потіха
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Коли країна перебуває в станні війни 8-й рік,то потрібна зброя,багато зброї...
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02.12.2021 14:56 Ответить
Як щедро.
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02.12.2021 14:57 Ответить
Транспортні засоби теж дуже важливі піп час маневреної війни, яка очікується, а також медичні спроможності. Ми не розкидуємось життями наших воїнів!
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02.12.2021 15:04 Ответить
Будемо сподіватися, що це лише початок допомоги від Євросоюзу. Обама теж з ковдр розпочинав.
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02.12.2021 15:06 Ответить
ці гроши підуть на платню інструкторам з медицини, логістики, кібербезпеки та розмінування
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02.12.2021 15:13 Ответить
Купуйте "Залізний купол" і НІЯКОГО ДЕРИБАНУ!!!
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02.12.2021 15:22 Ответить
Есть идея - закатать их в асфальт... и поделить!
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02.12.2021 15:46 Ответить
43 ляма - ни о чем. Гринпоц поболее в день заколачивает
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02.12.2021 16:00 Ответить
будет включать 4 направления. Направление первое... Конча-Заспа.. Или не?
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02.12.2021 16:56 Ответить
 
 