Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. Пакет помощи будет включать 4 направления, - Кулеба

Украинская дипломатия упорно и системно работала над достижением этого результата.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных способностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - отмечает министр.

По его словам, украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеет положительное решение — благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами.

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"Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мерам по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", - добавил Кулеба.