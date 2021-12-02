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48% жителей Украины не поддерживают идею Зеленского о двойном или множественном гражданстве, - опрос "Деминициатив"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

48% жителей Украины не поддерживают идею Зеленского о двойном или множественном гражданстве, - опрос

48% опрошенных жителей Украины не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября.

Согласно данным опроса, 48% респондентов не поддерживают вообще идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время, 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

В то же время 11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО, 7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России.

Около 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР. Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.

Наибольшую поддержку идеи двойного (множественного) гражданства выразили следующие категории опрошенных:

- 33% респондентов из восточного макрорегиона;

- 42% респондентов в возрасте 18–29 лет;

- по 29% респондентов, которые могут позволить себе купить ценные вещи, и среди тех, кто может позволить себе купить почти все, что хочет;

- 29% среди выезжавших за границу в течение 2017–2021 гг.

Наиболее категорично против идеи двойного (множественного) гражданства выступили следующие категории опрошенных:

- 55% респондентов из западного макрорегиона;

- большинство респондентов старше 30 лет и младше 70 лет: 51% среди опрошенных возрастом 30-39 лет, 53% среди опрошенных возрастом 40-49 лет, 55% среди опрошенных возрастом 50-59 лет, 52% среди опрошенных возрастом 60-69 лет.

- 53% респондентов, которым денег хватает на еду, но покупать одежду уже тяжело;

- 51% среди тех, кто не выезжал за границу в течение последних четырех лет.

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"Как следует из анализа результатов исследования, в украинском обществе на сегодняшний день отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства.

Можно также предположить, что возражение против такой идеи обусловлено российской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Респонденты могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны, Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину.

Примечательно, что поддержку идеи двойного (множественного) гражданства больше всего выражают состоятельные граждане, люди, часто пересекающие границу и долгое время проживающие или работающие в иностранных государствах, а также молодежь, которой вообще присуща большая открытость к внешнему миру и желание приобретать новый опыт, чем старшим поколениям", - говорится в комментарии социологов.

Также подчеркивается, что важно понимать, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре. Поэтому если двойное (множественное) гражданство будет касаться исключительно зарубежных украинцев, то предложение Президента будет одобрительно воспринято обществом.

"Учитывая это, Правительству и Президенту в процессе подготовки соответствующего законопроекта придется учесть обеспокоенность общества относительно рисков безопасности, связанных с введением двойного (множественного) гражданства, и провести медийную кампанию, чтобы предотвратить искусственную напряженность между жителями разных регионов Украины", - резюмировали социологи.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
андруша, маєш козлячий пачпорт ?
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02.12.2021 14:59
+25
Я не підтримую. Не в наших умовах впроваджувати подвійне громадянство.
Це як двоєжонство якесь..
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02.12.2021 15:00
+22
Яка вигода державі подвійне громадянство ?
Які ризики. Порівняй спочатку, потвора.
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02.12.2021 15:04
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Як свідчить мій особистий досвід, що є підгрунттям осоистого висновку щодо подвійного громадянства, то зараз його впроваджувати не на часі. Воно зовсім непотрібно, якщо працюєш або живеш у Європі. Тут помиляються молоді люди (про що свідчать цифри), думаючи, що впровадження подвійного громадянства їм допоможе оселитися у Європі. Ні. Бо правила візи та роботи залишаться, а друге громадянство треба буде ще "заробити" з часом. Частина тієї ж молоді думає, що воно їм впаде ТІЛЬКИ з часом. Але для цього потрібна конкурентна кваліфікація і конкурентна спеціальність. А люди, що таку мають вже знають, що громадянство країни Євпропи їм непотрібне. Взагалі я можу перебирати всі групи населення, результати опитування котрих мене не здивували. Але...
Бачу лише дві групи населення, що так опікується подвійним громадянством. Перша і менша - це угорці з Берегового. Там багато що намішано і я їх розумію. І друга - набагато більша, яку складаюсь пани-маланці. Котрі, як що трапиться проблема (зі здоров'ям, з законом тощо) так відразу летять до націоналістів (сіонизм у конституції Ізраїлю прописаний). А заробляють тут. На гоях.
То нащо нам цей специальний закон "для маланців?
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02.12.2021 16:53 Ответить
Законодавство не забороняє подвіне громадянство. Тому маланці не обмежені у можливості отримувати друге, якщо мають бажання. Існує ще частина діаспори, перш за все у Америках, що не має українського громадянства, але яка могла б його набути через зміни.
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02.12.2021 20:00 Ответить
Да "величайший" опять сбрехал, или неудачно пошутил.
В тексте законопроекта №6368, поданного Зеленским 2 декабря, не используются термины "двойное гражданство" или "множественное гражданство". Как и в действующем законе "О гражданстве Украины", в проекте закона говорится, что законодательство Украины о гражданстве основывается на принципе "единого гражданства"
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02.12.2021 17:27 Ответить
Кому то очень нужно узаконить росийские паспорта в Украине!
Сейчас не время, нужно учитывать гибридную войну.
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02.12.2021 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9Ggt107Vnw4
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02.12.2021 17:44 Ответить
Надо внимательно изучить сколько российских жён и мужей у политиков и чиновников Украины. Похоже , там в верхах ,целое российское кубло, которое хочет пользоваться правами украинцев и не терять кацапский паспорт при этом
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02.12.2021 18:57 Ответить
Щось мені підказує, що, таки, для кацапів та кримо-ордловських колаборантів бубочка "турборежимить".
Продаж землі, вибори і т.д.
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02.12.2021 19:17 Ответить
А хто голосував за продаж землі?
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03.12.2021 09:55 Ответить
Мало що стукне в голову після передозу віслюку оманському. В Конституції України не має подвійного громадянства. А щоб його ввести то треба внести зміни до конституції. А для цього треба у Верховній Раді набрати 300 голосів (яких у нього не має), а якщо вдасться набрати, то тоді проводиться референдум і якщо на референдумі більшість буде за подвійне громадянство (що мало ймовірно), аж тоді зміни до конституції набирають чинності.
Особисто для клоуна це питання невідкладне, бо жарений півень щодня його клює, і не відомо що ще вилізе назовні. Я не виключаю, що у нього є громадянство параші, може ще й Ізраїлю. А згідно Конституції України президент не може бути громадянином іншої країни.
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02.12.2021 19:19 Ответить
Это всего лишь дополнение к закону о продаже земли. Дальше будет выдача паспортов( за бабки, конечно же) китайцам арабам и.т.д. И отменить этот закон потом, когда китайцы все скупят, будет, ой как тяжело, просто нереально.
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02.12.2021 19:32 Ответить
заробитчан много. множественное не помешает.
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02.12.2021 19:56 Ответить
К сожаление в Украине, как и в большинстве стран мира отсутствует по факту вообще ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА, ибо НАСЕЛЕНИЕ не является эквивалентом НАРОДА, а формальное обладание паспорта сегодня не делает человека подлинным ГРАЖДАНИНОМ! То, что сегодня называют гражданством давно девальвировано УЗУРПАТОРАМИ ВЛАСТИ до ПОДДАНСТВА, а то у хуже до РАБСТВА! Желание некоторых легализации множественного типа "гражданства" является лишь доказательством моего утверждения, ибо двойное или множественное ГРАЖДАНСТВО (кроме конфедеративного) это прямое ПРОТИВОРЕЧИЕ самой СУТИ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА как такового!
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02.12.2021 20:04 Ответить
Да хрен ложил ЗЕ на эти 48 % несогласных
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03.12.2021 07:19 Ответить
в оригинале (Бриллиантовая рука( было идиоматических
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11.01.2022 02:06 Ответить
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