48% жителей Украины не поддерживают идею Зеленского о двойном или множественном гражданстве, - опрос "Деминициатив"

48% опрошенных жителей Украины не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября.

Согласно данным опроса, 48% респондентов не поддерживают вообще идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время, 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

В то же время 11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО, 7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России.

Около 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР. Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.

Наибольшую поддержку идеи двойного (множественного) гражданства выразили следующие категории опрошенных:

- 33% респондентов из восточного макрорегиона;

- 42% респондентов в возрасте 18–29 лет;

- по 29% респондентов, которые могут позволить себе купить ценные вещи, и среди тех, кто может позволить себе купить почти все, что хочет;

- 29% среди выезжавших за границу в течение 2017–2021 гг.

Наиболее категорично против идеи двойного (множественного) гражданства выступили следующие категории опрошенных:

- 55% респондентов из западного макрорегиона;

- большинство респондентов старше 30 лет и младше 70 лет: 51% среди опрошенных возрастом 30-39 лет, 53% среди опрошенных возрастом 40-49 лет, 55% среди опрошенных возрастом 50-59 лет, 52% среди опрошенных возрастом 60-69 лет.

- 53% респондентов, которым денег хватает на еду, но покупать одежду уже тяжело;

- 51% среди тех, кто не выезжал за границу в течение последних четырех лет.

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"Как следует из анализа результатов исследования, в украинском обществе на сегодняшний день отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства.

Можно также предположить, что возражение против такой идеи обусловлено российской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Респонденты могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны, Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину.

Примечательно, что поддержку идеи двойного (множественного) гражданства больше всего выражают состоятельные граждане, люди, часто пересекающие границу и долгое время проживающие или работающие в иностранных государствах, а также молодежь, которой вообще присуща большая открытость к внешнему миру и желание приобретать новый опыт, чем старшим поколениям", - говорится в комментарии социологов.

Также подчеркивается, что важно понимать, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре. Поэтому если двойное (множественное) гражданство будет касаться исключительно зарубежных украинцев, то предложение Президента будет одобрительно воспринято обществом.

"Учитывая это, Правительству и Президенту в процессе подготовки соответствующего законопроекта придется учесть обеспокоенность общества относительно рисков безопасности, связанных с введением двойного (множественного) гражданства, и провести медийную кампанию, чтобы предотвратить искусственную напряженность между жителями разных регионов Украины", - резюмировали социологи.