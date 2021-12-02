ВОЗ направляет в Южную Африку оперативную группу из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон"
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помогать с наблюдением и отслеживанием контактов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Команда ВОЗ будет отправлена в провинцию Гаутенг. Такой шаг связан с тем, что новый вариант может вызвать рост повторных инфекций COVID по всей стране, утверждают эксперты.
Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гуйе также заявил, что оказывает техническую помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода в Ботсване - еще одной области, где был обнаружен "Омикрон".
Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.
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Вы наверное не понимаете с чем вы столкнулись????
Краще в Гуантанамо. Весь вооз. Користі від їх дій нуль.
...новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID...
..."Омікрон"міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом...
але ви вакцинуйтеся, може вакцина й допоможе, а може й ні, ми нічого не знаємо, але рекомендуємо. 21 століття, блін.
Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
Раньше там производили пирамиды и царицу Нефертити, а сейчас - негров, спид и омикрон.
Эта тварь уже знает что нужно ЛЮДЯМ. Реальный инопланетянин.
До кого еще не добралась "вакцинация"? До детей? Срочно вакцинировать! Видосики с переполнеными детьми больницами по всему миру уже монтируются.