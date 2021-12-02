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ВОЗ направляет в Южную Африку оперативную группу из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ направляет в Южную Африку оперативную группу из-за вспышки нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помогать с наблюдением и отслеживанием контактов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Команда ВОЗ будет отправлена ​​в провинцию Гаутенг. Такой шаг связан с тем, что новый вариант может вызвать рост повторных инфекций COVID по всей стране, утверждают эксперты.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гуйе также заявил, что оказывает техническую помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода в Ботсване - еще одной области, где был обнаружен "Омикрон".

Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Сейчас надают по рогам тем кто проговорился, что омикрон легче ОРЗ. Скоро ждите "опровержения" и новых рассказок холодящих душу.
Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
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02.12.2021 15:45
+4
Волонтеры из красного креста 2 дня плыли по реке в глубинку перуанских джунглей чтобы провакцинировать от ковида племена, изолированные от цивилизации и не слыхавшие про ковид. Это апогей пздца ребята. А что касается Африки - этот новый штамм ведь впервые нашли у вакцинированного.
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02.12.2021 15:52
+3
И правда идиоты! вместо того что бы обратиться за помощью к комментаторам на цензоре занимаются непонятно чем!
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02.12.2021 15:35
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А як там справи в Ефіопії? Чомусь головного возівця,Батьківщина не цікавить.
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02.12.2021 15:06 Ответить
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02.12.2021 16:12 Ответить
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02.12.2021 15:07 Ответить
Идиоты.его уже разнесли по всему миру.ваша група такая операьивная как черепаха.спецом ждете что бы больше людей заразить своими рекомендациями
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02.12.2021 15:10 Ответить
И правда идиоты! вместо того что бы обратиться за помощью к комментаторам на цензоре занимаются непонятно чем!
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02.12.2021 15:35 Ответить
Не ну а чо, поехать в кетай, чтобы на основании переговоров с коммуняками сказать, что это не пандемия - очень научный подход, да.
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02.12.2021 16:56 Ответить
Я об этом и говорю - дураки там сидят, да и не только там... Не знают, что если почитать комментарии на цензоре, то можно найти ответы на многие вопросы и узнать что нужно делать!
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02.12.2021 16:58 Ответить
А смысл? Вы ничего не сможете сделать! ....доставка вируса адресная. Ваша группа приедет ни с чем. Даже если вы полностью закроете Африку вирус все равно появится у вас.
Вы наверное не понимаете с чем вы столкнулись????
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02.12.2021 15:20 Ответить
Що цікаво, в 2020 році, Китай послав всі ці «оперативні групи» подалі і ніхто особливо не квакав). Від омікрону, люди відчувають легке нездужання, не більше, а галасу як би тиф косив пів світу)
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02.12.2021 15:35 Ответить
Команда ВООЗ буде відправлена до провінції Гаутенг. Джерело: https://censor.net/ua/n3302991

Краще в Гуантанамо. Весь вооз. Користі від їх дій нуль.

...новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID...
..."Омікрон"міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом...

але ви вакцинуйтеся, може вакцина й допоможе, а може й ні, ми нічого не знаємо, але рекомендуємо. 21 століття, блін.
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02.12.2021 15:39 Ответить
Сейчас надают по рогам тем кто проговорился, что омикрон легче ОРЗ. Скоро ждите "опровержения" и новых рассказок холодящих душу.
Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
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02.12.2021 15:45 Ответить
Вирус и вакцина = спрос и предложение. Все такие хорошо, когда в мире 80% идиотов.
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02.12.2021 15:47 Ответить
Волонтеры из красного креста 2 дня плыли по реке в глубинку перуанских джунглей чтобы провакцинировать от ковида племена, изолированные от цивилизации и не слыхавшие про ковид. Это апогей пздца ребята. А что касается Африки - этот новый штамм ведь впервые нашли у вакцинированного.
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02.12.2021 15:52 Ответить
Не та стала Африка. Не та.
Раньше там производили пирамиды и царицу Нефертити, а сейчас - негров, спид и омикрон.
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02.12.2021 15:53 Ответить
Твой коммент это апогей невежественности и ксенофобии. За зеленского небось голосовал?
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02.12.2021 15:56 Ответить
Это всё прививка. Как чип вставили, так я стал невежливым и ксенофобным .
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02.12.2021 16:19 Ответить
З.Ы. но за апогей - спасибо. Я старался .
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02.12.2021 16:44 Ответить
На Цензоре - самые продвинутые эпидемиологи. Факт.
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02.12.2021 16:17 Ответить
В ПАР і не чули про новий штам.
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02.12.2021 16:33 Ответить
"Ревакцинацию от коронавируса людям придется проходить ежегодно. А такая тенденция будет продолжаться в мире на протяжении многих лет", - сказал Альберт Бурла.(с)
Эта тварь уже знает что нужно ЛЮДЯМ. Реальный инопланетянин.
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02.12.2021 16:40 Ответить
А много ли умерших в результате этой вспышки? Или нам опят пытаются обычный вирус мирно сосуществовавшим с человеком выдать за какого то нового монстра, и снова разогнать панику.
До кого еще не добралась "вакцинация"? До детей? Срочно вакцинировать! Видосики с переполнеными детьми больницами по всему миру уже монтируются.
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02.12.2021 18:43 Ответить
 
 