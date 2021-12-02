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Новости Экономика
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В Раде не дали возможности ограничить количество оптовых покупателей сигаретным производителям, - Холодов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Раде не дали возможности ограничить количество оптовых покупателей сигаретным производителям, - Холодов

В "ресурсном" законопроекте №5600 народные депутаты пытались внести правку №144, которая могла бы дать возможность производителям сигарет ограничить число оптовых покупателей. Эта норма также могла бы еще значительнее монополизировать табачный рынок, но в парламенте провалили поправку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Андрея Холодова в Telegram-канале.

По его словам, данная поправка по сути предлагала передать часть полномочий Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы частному бизнесу.

"Поправка предлагала дать производителям сигарет возможность антирыночно давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность, требовать документы, которые являются коммерческой тайной и дискриминировать одни компании в пользу других. Производители сигарет получили бы прав больше, чем есть у Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы", - написал депутат.

Напомним, на украинском табачном рынке, по данным АМКУ, есть оптовый монополист - "Тедис Украина", который контролирует большую часть оптового рынка.

В сентябре 2020 года КМУ хотел отказаться от части государственных функций и передать их табачникам - тогда КМУ принял постановление №840 и едином операторе, которое в сентябре 2021 года суд отменил как незаконное.

"Усиление монополии приводит к росту контрабанды и контрафакта. Собственно, именно это сейчас и происходит на табачном рынке. В предвыборной программе партии "Слуга народа" речь шла о демонополизации рынков", - пояснил Холодов.

Автор: Наталя Джума
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ха ха ха , ********* ,вся страна завалина лукисигаретами ... додемонополизировались.....
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02.12.2021 15:44 Ответить
А кому це вигідно на кишеню -нюнюю??
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02.12.2021 15:49 Ответить
Монополіст "Тедіс Україна" має походження із-за поребріка, контролюється Б.Кауфманом.
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02.12.2021 16:41 Ответить
холодов, брысь к жене на Кипр)
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02.12.2021 15:49 Ответить
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02.12.2021 16:00 Ответить
Похеру. Контробанда нам поможет.
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02.12.2021 16:27 Ответить
Вчера сигареты опять подорожали. ОДНА цена во ВСЕХ точках - это КАК?
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02.12.2021 16:42 Ответить
 
 