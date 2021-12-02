РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12328 посетителей онлайн
Новости Экономика
2 838 29
АЗС (385) Бондарь Михаил (103) топливо (615)

Ситуация с черным рынком горючего и нелегальными АЗС - катастрофическая, - обращение представителя комитета ВР по энергетике

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат Михаил Бондарь обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в катастрофическую ситуацию, которая сложилась с нелегальным рынком горючего.

Речь идет о работе нелегальных АЗС (так называемых "бочек") и миниНПЗ, из-за которых бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Об обращении стало известно со страницы нардепа в Facebook.

"Обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу катастрофической ситуации, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Из-за нелегальных АЗС (так называемые "бочки"), миниНПЗ и нефтебаз украинский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Страдает также и экология - загрязняются почвы, отравляются водоемы, воздух, происходят ужасные пожары, болеют и умирают люди. Государство обязано срочно вмешаться в ситуацию и навести порядок с производством и реализацией горючего", - говорится в сообщении нардепа, предшествующем обращению.

Ситуация с черным рынком горючего и нелегальными АЗС - катастрофическая, - обращение представителя комитета ВР по энергетике 01

По информации нардепа, в бензине, продаваемом на нелегальных АЗС, были обнаружены многократные превышения содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, высокая концентрация которых, по данным федерального агентства Министерства здравоохранения США, может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно-сосудистой систем и другим тяжелым болезням.

"В большинстве случаев нелегальные АЗС, количество которых стабильно растет, построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности и несут существенную угрозу жизни и здоровью окружающих. По данным проекта: "Карта объектов розничной торговли горючим, имеющих признаки нарушения законодательства" - perevirazs.info, в Украине обнаружено 448 нелегальных АЗС, что свидетельствует о серьезных масштабах этой проблемы", - отмечает нардеп в своем обращении.

Михаил Бондарь также сообщает, что функционирование нелегальных АЗС невозможно без работы 25 нелегальных миниНПЗ, которые загрязняют почвы и водоемы и являются источниками возникновения техногенных катастроф и пожаров.

В своем обращении к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю он также призвал проверить нелегальные АЗС и миниНПЗ, инициировать изменения в законодательстве и посодействовать, чтобы ведомства, привлеченные к борьбе с нелегальным рынком горючего, публично обнародовали

"1. Инициировать новую проверку точек нелегальной продажи горючего и миниНПЗ.., а также провести проверку возможного содействия их незаконной деятельности представителей местных властей и правоохранительных органов.
2. Рассмотреть возможность инициировать изменения в законодательстве, которые позволили бы эффективнее бороться с нелегальным рынком горючего, в частности, усилили уголовную ответственность владельцев нелегальных АЗС, миниНПЗ и нефтебаз.
3. Обратиться к рабочим группам по борьбе с нелегальным оборотом горючего, а также ведомствам, которые были вовлечены в их работу (Минэкономики, Минрегиона, Офиса Президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов) с требованием публично обнародовать результаты их деятельности по борьбе с нелегальным оборотом горючего", - говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил силовым ведомствам и контролирующим органам активизировать борьбу с нелегальным оборотом горючего еще в марте.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
так и говорите, это конкуренты топливной мафии, которая видит бензинчик по 50 грн в розовых снах и газ по 30
показать весь комментарий
02.12.2021 16:03
+4
Ясен перец, что без инопланетян не обошлось.
Они завезли и торгуют теперь внаглую...
показать весь комментарий
02.12.2021 16:04
+3
Переход на электромобили.Чем быстрей тем легче нам будет дышаться.И заодно удар по яйцам, ворующим у нас природные ископаемые,олигархам.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так и говорите, это конкуренты топливной мафии, которая видит бензинчик по 50 грн в розовых снах и газ по 30
показать весь комментарий
02.12.2021 16:03 Ответить
Ясен перец, что без инопланетян не обошлось.
Они завезли и торгуют теперь внаглую...
показать весь комментарий
02.12.2021 16:04 Ответить
МВД , таможня тут не причем .
показать весь комментарий
02.12.2021 18:53 Ответить
Таки да чтоб нет....
Какой такой спирт (дизель)? Зелёный горошек это (из анекдота)
показать весь комментарий
02.12.2021 20:10 Ответить
Переход на электромобили.Чем быстрей тем легче нам будет дышаться.И заодно удар по яйцам, ворующим у нас природные ископаемые,олигархам.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:06 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 16:10 Ответить
Так кто-же мешает перейти на зеленую энергетику и государству и каждому домохозяйству?В данный момент некий "инвестор" ахметов и купленная им власть.Потому,что жадность безгранична и у ворюг "инвесторов" и у обслуживающих их властей.Понимая свою безнаказанность, мизерный процент этих 3.14дарасов стоит над законом и ощущает себя богами при жизни.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:23 Ответить
перейти на зелёную энергетику государству мешает несовершенство технологий, которые выливаются в х10 (или около того, не помню точные цифры) стоимость киловата. А Ахметов и компания просто используют возможность подзаработать баблеца. Это совсем отдельный вопрос.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:35 Ответить
При всьому негативі до "діючих" зе-... , перейти на зелену енергетику заважає, щонайменше, значно більша її вартість. На прикладі домогосподарства: я вже шостий рік (після переїзду з міста в село) регулярно прораховую сонячну електростанцію. Так, ціни на обладнання за цей час впали, і суттєво, але досі залишаються, по-перше, непідйомними для моїх не занадто великих заробітків. По-друге - вартість енергії в результаті буде вищою (і значно). Цьому є одна причина, один компонент системи - акумулятор. Дорогий, недовговічний. І, до речі, м'яко кажучі, не дуже екологічний з точки зору утилізації. ВСІ переваги "зеленої" електрики розбиваються саме об акумулятори, які треба, по-перше, купити (а це дорого), по-друге, через пару років поміняти (і це знову дорого). І електрокарів це стосується рівно так само.

Зелена енергетика накриє всю іншу лише тоді (а я сподіваюся, це станется), коли винайдуть дешеві та довговічні акумулятори.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:38 Ответить
В европах кстати сейчас очень модна установка панелей без аккумуляторов. Пока солнышко светит - тратится своё, излишек - в сеть. Когда не светит - тратится из сети. Потом делают взаимозачёт. Оплачиваешь разницу если потратил больше, получаешь скидку на газ и воду, если потратил меньше. Без аккумуляторов зело дешевле установка получается.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:47 Ответить
Щоб приєднати власну СЕС до мережі, треба пройти 7 кіл пекла з купою документації, реєстрацією ФОПа з відповідними КВЕДами, витративши на це все купу часу та $$$. Я цей момент трохи вивчав. І для себе зрозумів, що якщо колись і потягну цей проект - то ЛИШЕ повна автономія, ніяких приєднань до загальної мережі, більше того - в момент, якщо це станеться, я з величезним щастям пошлю обленерго нах і буду тиждень пити за незалежність власного домогосподарства від довбаних рес.

(.... а потім задзвенів будильник, і я прокинувся)
показать весь комментарий
03.12.2021 11:28 Ответить
Думаю тут не только жадность но и важность быть самым жирным олигархом в стране, чтобы не заклевали другие олигархи. Ну и возможно Ахметов просто на просто с самого начала каръеры ведется ФСБ РФ. Очень может быть.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:39 Ответить
И ФСБ и КГБ Белоруси и безопсностью Казахстана.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:54 Ответить
Скорее всего просто ФСБ. Я изучал его биографию. Он очень интересно вышел сухим из многих ситуаций и как то резко из каталы начал становиться олигархом. А вот Алик Грек почему то взорвалсся.
показать весь комментарий
02.12.2021 17:00 Ответить
мне еще помнится что до 2014 года Ахмет был в медиа таким себе абсолютным злом и про него писали много негатива, как и про януковоща. а потом на удивление после майдана все это прошло и он стал очень даже приличным бизнесменом и больше дерьмо из демократычнвх зми на него не лилось. странно как то
показать весь комментарий
02.12.2021 17:17 Ответить
электроавто-говно!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:32 Ответить
та ладно. если нашару, то я бы от Теслы не отказался. Можно даже немного б\у.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:36 Ответить
Нет. Электроавто не говно. Просто во первых о вкусах не спорят. А во вторых для бездорожья и вспашки полей пока что ДВС не заменим.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:41 Ответить
Самый умный что ли)) Поднимут цены на электрическтво или таможенный сбор на ввоз электромобилей. Или техосмотр два раза в год. Они придумают.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:37 Ответить
"Звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо катастрофічної ситуації, яка склалась із нелегальним ринком пального. Через нелегальні АЗС (так звані "бочки"), мініНПЗ та нафтобази український бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень. Страждає також і екологія - забруднюються грунти, отруюються водойми, повітря, відбуваються жахливі пожежі, хворіють і вмирають люди. Джерело: https://censor.net/ua/n3303005

Эти слова прозвучали в самом конце , сразу бабки, потом эфимерные экологиягрунты и лишь там,гдето в конце ЛЮДИ. Это все что нужно знать о заботе "слуг" о народе.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:11 Ответить
Правильно,любая власть в Украине считает бюджет своим карманом.Потому мы и на последнем месте.Разрешаем им так с нами поступать-сами виноваты.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:14 Ответить
Бо з цього корита харчується забагато свиней...
показать весь комментарий
02.12.2021 16:28 Ответить
Тобто нелегальні АЗС переховуються і ніхто не знає, де вони знаходяться?)))
показать весь комментарий
02.12.2021 16:30 Ответить
Чому ж. Всі все знають і періодично "разаблачяют" розливайки. Проте, вони через певний час починають розбивати знову...
показать весь комментарий
02.12.2021 16:41 Ответить
Питання риторичне було. Я про те, що закрити нелегальні АЗС не проблема (з точки зору закону та оперативності), проте тоді у багатьох кришувальників гаманець схудне в рази.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:45 Ответить
Вон оно как. А тренд бюджету мудрого наріду значь перебуває на піку росту. 92-гий по 33 грн дуже позитивно впливає на гаманець зубожілого лохторату😁
показать весь комментарий
02.12.2021 16:40 Ответить
Снизить пошлины и акциз для начала. Сделать Выгодным строительство НПЗ например. Короче говоря если у власти люди которые любят страну и людей - всегда можно придумать как им облегчить жизнь. Ну а если барыги не боящиейся ни Бога ни черта - тогда да, будет только хуже.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:45 Ответить
Принаймі там бензин на 2-3 гривні за літр дешевший ніж на Вог і Окко
показать весь комментарий
02.12.2021 17:55 Ответить
А откуда берётся это топливо? Правильно - воруют с нефте- и конденсатопроводов! Сотнями тонн в сутки! А крышуют это всё - так называемые "правоохранительные органы"! У них даже участки трубы поделены между подразделениями. И они же с мигалками потом сопровождают эти бензовозы. Это длиться уже не один десяток лет... А они всё борятся с нелегальными заправками... С самой верхушки всё идёт, поэтому результата никакого не будет.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:03 Ответить
 
 