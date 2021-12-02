"Слуга народа" Радуцкий об "Омикроне": Украина от него никуда не денется. Наши лаборатории могут обнаруживать этот штамм

Украинские лаборатории могут определять новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вирус уже есть в Европе. Мы с вами живем в глобальном мире и понимаем, что Украина от него никуда не денется, к сожалению. Даже закрытие всех границ не поможет защититься. На комитете задавали вопросы министру здравоохранения, способны ли наши лаборатории определять этот вирус. Да, министр заверил, что наши лаборатории способны определять этот вирус. Готовимся", - заявил Радуцкий.

Он заметил, что сейчас в Украине официально не подтвердили ни одного случая штамма "Омикрон". В то же время парламентарий добавил, что не может утвердительно исключать его отсутствие.

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"Официально он не обнаружен, но кто-то может легко переносить, не сдав анализ", - объяснил Радуцкий.

Он также подчеркнул, что единственное, что может снизить риски новой волны COVID-19 и распространение штамма "Омикрон" – это вакцинация.

Радуцкий отметил, что на сегодняшний день ни у украинских, ни у мировых экспертов еще нет "однозначного мнения по этому штамму", пишет УНИАН.

"Потому что ВОЗ до сих пор не определилась по двум вопросам: первый вопрос - насколько защищает вакцина от этого нового варианта вируса. Во-вторых, сегодня есть несколько мнений: мнение врача, которая впервые определила этот вирус в Южной Африке, - она говорит, что именно этот вариант вируса не тяжелый по осложнениям, но очень тяжелый по количеству поражений... и что он поражает младших людей. Но при этом не имеет тяжелых осложнений. Есть и другое мнение", - сказал депутат и добавил, что все ждут решения Всемирной организации здравоохранения.