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"Слуга народа" Радуцкий об "Омикроне": Украина от него никуда не денется. Наши лаборатории могут обнаруживать этот штамм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украинские лаборатории могут определять новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вирус уже есть в Европе. Мы с вами живем в глобальном мире и понимаем, что Украина от него никуда не денется, к сожалению. Даже закрытие всех границ не поможет защититься. На комитете задавали вопросы министру здравоохранения, способны ли наши лаборатории определять этот вирус. Да, министр заверил, что наши лаборатории способны определять этот вирус. Готовимся", - заявил Радуцкий.

Он заметил, что сейчас в Украине официально не подтвердили ни одного случая штамма "Омикрон". В то же время парламентарий добавил, что не может утвердительно исключать его отсутствие.

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"Официально он не обнаружен, но кто-то может легко переносить, не сдав анализ", - объяснил Радуцкий.

Он также подчеркнул, что единственное, что может снизить риски новой волны COVID-19 и распространение штамма "Омикрон" – это вакцинация.

Радуцкий отметил, что на сегодняшний день ни у украинских, ни у мировых экспертов еще нет "однозначного мнения по этому штамму", пишет УНИАН.

"Потому что ВОЗ до сих пор не определилась по двум вопросам: первый вопрос - насколько защищает вакцина от этого нового варианта вируса. Во-вторых, сегодня есть несколько мнений: мнение врача, которая впервые определила этот вирус в Южной Африке, - она говорит, что именно этот вариант вируса не тяжелый по осложнениям, но очень тяжелый по количеству поражений... и что он поражает младших людей. Но при этом не имеет тяжелых осложнений. Есть и другое мнение", - сказал депутат и добавил, что все ждут решения Всемирной организации здравоохранения.
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Топ комментарии
+4
а как лаборатории его могут обнаруживать если он еще официально не выявлен???
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02.12.2021 16:56
+4
Тю, та легко! Он, наверное- черный, аки негр из ЮАР.
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02.12.2021 17:01
+3
Да, никуда не денемся, и большинство украинцев его и не заметит. Пусть по этому поводу голова болит у привитых. Нагнетание паники будет действовать только на них. Еще немного накачки, видео с переполненными больницами, и клиенты окончательно созреют. Закупайте еще вакцины для нескольких бустерных доз.
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02.12.2021 19:37
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Ага...💨💨
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02.12.2021 16:11 Ответить
Головне - накупити мишоловок, щоб радуцькі миші та пацюки не розтягнули стратегічні запаси, як вони це дуже добре вміють.
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02.12.2021 16:13 Ответить
"Бо ВООЗ ще й досі не визначилася з двох питань: перше питання - наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу. Джерело: https://censor.net/ua/n3303011

вакцино то херня, в наше смутное время главное шоб маска была без нее ни при каком штампе не отаварят.
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02.12.2021 16:14 Ответить
При штампе нужно носить шапочку из фольги или CD диск на голове, тогда и отоварят и не только в магазине!
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02.12.2021 16:37 Ответить
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02.12.2021 16:47 Ответить
Не так страшний мікрон, як Зе-лох.
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02.12.2021 16:14 Ответить
Ню_ню-ню..
😷
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02.12.2021 16:26 Ответить
"Офіційно його не виявлено, але хтось може легко переносити, не здавши аналіз", - пояснив Радуцький.
Ой-вей, скотиняки знахабніли настільки, що переносять легко, зовсім забили на вакцинацію
Він також наголосив, що єдине, що може зменшити ризики нової хвилі COVID-19 і поширення штаму "Омікрон" - це вакцинація.
І пофіг, що
перше питання - наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу.
по-друге, сьогодні є декілька думок: що саме цей варіант вірусу не тяжкий по ускладненнях, але дуже тяжкий за кількістю уражень,.. і що вражає молодших людей але при тому не має тяжких ускладнень. Є й інша думка.

Дурень крадуцький думкою багатіє.
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02.12.2021 16:30 Ответить
Эти бесы уже не стесняются. Фраза "маски сорваны" не подходит, правда, но таки никакого стеснения. Я по вот этому поводу: хтось може легко переносити, не здавши аналіз(с).
Это реальный Заговор, глобальный. И сделать ничего нельзя.
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02.12.2021 16:48 Ответить
а как лаборатории его могут обнаруживать если он еще официально не выявлен???
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02.12.2021 16:56 Ответить
Тю, та легко! Он, наверное- черный, аки негр из ЮАР.
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02.12.2021 17:01 Ответить
Легко! Как только будут негласные "указания", и количество заражений каждый день будет расти, и смертность повысится, неважно, что от других болезней, главное статистика.
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02.12.2021 20:07 Ответить
Наши лаборатории как ничего не могли, так ничего и не могут....
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02.12.2021 17:33 Ответить
Наши лаборатории могут - брать бабки.
И ето главное !
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02.12.2021 17:48 Ответить
""Слуга народу" Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться. Наші лабораторії можуть виявляти цей штам"- наші лабораторії з труднощами виявляють який штам колумбійської муки вживає ваша шобла на чолі з клованом!
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02.12.2021 18:16 Ответить
Я тоже раньше думал, что они что то нюхают, но все гораздо серьезней. Они ширяются, похоже на внутривенное.
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02.12.2021 20:09 Ответить
Вскритіє покаже.
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02.12.2021 20:17 Ответить
Ну скільки можна! Найвеличніший вживає АДЖЕНДУ. Порошкову.
На колумбійському борошні сидить Агрохімія та інші мавпочки.
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02.12.2021 20:23 Ответить
Сорі. Ми не те що не професіонали,навіть не любителі. Тому в тонкощах не розбираємось.
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02.12.2021 21:06 Ответить
Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения
https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0
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02.12.2021 18:42 Ответить
Судья Луизианы отменил мандат Байдена на укол для медицинских сотрудников в 50 штатах
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fiFta-XCzjQ&feature=youtu.be&ab_channel=YelenaNikitskaya
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02.12.2021 19:12 Ответить
Шо то з этой "ковидлой" не так.
А от шо брешуть все складно-факт.
Я вот помню,по новостям ,как только "изобрели"вакцыну, одной
медсестре в Нью-Йорке укололи ее самой первой. И она дает интервью на следующий день как ей помогло,какое облегчение,
как она рада ,чуть не прыгает отрадости и т.д. И это на следующий день.
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02.12.2021 20:04 Ответить
Да, никуда не денемся, и большинство украинцев его и не заметит. Пусть по этому поводу голова болит у привитых. Нагнетание паники будет действовать только на них. Еще немного накачки, видео с переполненными больницами, и клиенты окончательно созреют. Закупайте еще вакцины для нескольких бустерных доз.
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02.12.2021 19:37 Ответить
 
 