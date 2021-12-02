Цена на железную руду снизилась более чем вдвое – в Китае уменьшается потребность в сырье

Потребность в железной руде на китайском рынке не будет столь большой, как она наблюдалась на пике цен в текущем году.

Такое мнение в комментарии МинПрому высказал экономист Борис Кушнирук.

Эксперт подчеркнул, что цены на железную руду в первую очередь зависят от ситуации в Китае. "Пекин будет проводить более осторожную экономическую политику, в том числе чтобы не подрывать свою энергетическую стабильность, потому что запуск всех металлургических предприятий стал в том числе одним из факторов, который спровоцировал энергетические проблемы в стране", - сказал Б.Кушнирук.

Он отметил, что сегодня Китай увеличил добычу угля, однако энергетический кризис в стране продолжается и соответственно потребность в железной руде снизится.

Б.Кушнирук также обратил внимание на более чем двухкратное падение цен на железную руду в текущем году. "Мы видим, что железная руда после пиковых показателей, которые были в этом году (220 долл/тонну), опустилась весьма существенно – до менее чем 100 долларов за тонну", - напомнил он.

Как сообщалось, аналитики агентства Fitch снизили прогноз мировых цен на железную руду в 2022 году до 90 долл. за тонну с последующим уменьшением до 70 долл. за тонну в 2025 году.