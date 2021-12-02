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Новости Экономика
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Китай (2399) металлургия (443)

Цена на железную руду снизилась более чем вдвое – в Китае уменьшается потребность в сырье

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Цена на железную руду снизилась более чем вдвое – в Китае уменьшается потребность в сырье

Потребность в железной руде на китайском рынке не будет столь большой, как она наблюдалась на пике цен в текущем году.

Такое мнение в комментарии МинПрому высказал экономист Борис Кушнирук.

Эксперт подчеркнул, что цены на железную руду в первую очередь зависят от ситуации в Китае. "Пекин будет проводить более осторожную экономическую политику, в том числе чтобы не подрывать свою энергетическую стабильность, потому что запуск всех металлургических предприятий стал в том числе одним из факторов, который спровоцировал энергетические проблемы в стране", - сказал Б.Кушнирук.

Он отметил, что сегодня Китай увеличил добычу угля, однако энергетический кризис в стране продолжается и соответственно потребность в железной руде снизится.

Б.Кушнирук также обратил внимание на более чем двухкратное падение цен на железную руду в текущем году. "Мы видим, что железная руда после пиковых показателей, которые были в этом году (220 долл/тонну), опустилась весьма существенно – до менее чем 100 долларов за тонну", - напомнил он.

Как сообщалось, аналитики агентства Fitch снизили прогноз мировых цен на железную руду в 2022 году до 90 долл. за тонну с последующим уменьшением до 70 долл. за тонну в 2025 году.
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Отож доходи держбюджету вже будуть меншими, а дебіли вже наперед напланували куди їх потратити.
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02.12.2021 16:38 Ответить
Ніт. Дебіли ще не знають, які податки, збори і штрафи для них приготували їхні невтомні слуги.
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02.12.2021 16:53 Ответить
Так это ж круто. Миталл подешевел. Наклепайте из него танков! Излишки продадите какому нибудь Пакистану (если они будут).
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02.12.2021 16:53 Ответить
Ось і зхлопнулась красива зелена кулька " економічний паспорт дітям" з грошима з податку на ренту залізну руду. Одна з кульок.
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02.12.2021 16:56 Ответить
Может я не прав, но рента не зависит от цены. Теперь либо Ахметка станет беднее, либо его "рабы". Как думаете, какой будет вариант?
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02.12.2021 17:36 Ответить
могут начать с махмудки. сильно уже зажрался даунецкий кармилец всея Украины. может пора ВЕРНУТЬ все государственное и стрясти с рыжого уродца все долги
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02.12.2021 20:14 Ответить
Сейчас век пластика и микроэлектроники.
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02.12.2021 17:00 Ответить
и совкодрочерных тридварастов с севера...но, не долго
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02.12.2021 17:14 Ответить
Значит с картопельки та бурячків отримаємо більше ніж з металу.
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02.12.2021 21:08 Ответить
 
 