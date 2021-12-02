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Блинкен – Лаврову: Призываем РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Блинкен – Лаврову: Призываем РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выступил с призывом к Москве отвести войска от границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепом США, передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь напомнил о призыве к России отвести войска (от границы. - Ред.) к позициям (по состоянию на. - Ред.) мирное время, а также о (необходимости. - Ред.) соблюдении Минских соглашений", - говорится в тексте.

Переговоры Блинкена с Лавровым состоялись ранее в четверг в Стокгольме, где проходит заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Читайте также: Блинкен об угрозе вторжения РФ в Украину: Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге"
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Топ комментарии
+8
Про що можливо домовитися з параноїдальним шизофреніком !!!)))
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02.12.2021 16:37
+6
Лавров, слухаючи Блінкена кивав головою і про щось тихо рохкав і фиркав...
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02.12.2021 17:03
+5
Переговоры Блинкена з Лавровим это бесполезная трата времени. Лавров понимает только команды типа - Но!, А "тпру-у-у"

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02.12.2021 16:52
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Про що можливо домовитися з параноїдальним шизофреніком !!!)))
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02.12.2021 16:37 Ответить
вынуждены разговаривать с параидальным шизофреником, размахивающим ядерным оружием
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02.12.2021 17:17 Ответить
То так,це реально круче за мавпу з гранатою !!)))
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02.12.2021 17:21 Ответить
"Россия заключает договоры, чтобы создавать предлоги для завоевательных войн, и ведет войны, чтобы отравлять атмосферу договорами..."
Карл Маркс "Восточная война", 1854 г.
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02.12.2021 21:36 Ответить
Гужевой транспорт, хоть бы копыта от навоза помыл, перед тем как в Стокгольм скакать.
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02.12.2021 16:41 Ответить
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02.12.2021 17:06 Ответить
Блинкин хотя бы читал текст этого минского договорняка? Там про Россию ни слова, зато все предьявы к Украине, вплоть до изменений в Конституции.
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02.12.2021 16:41 Ответить
Може він навмисно так прописаний, цей договорняк, щоб його не можна було виконати? Може саме тому, ***** змусило підписпти найвеличнівшого " формулу штаймаєра", щоб змусити Україну виконати все, в чому зацікавлений мордор?
Мінський договорняк ДО підписання Янелохом хотілок *****.
"Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Отмену ряда антироссийских санкций Евросоюз открыто связывает с выполнением Второго минского соглашения. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от Минских договорённостей[6]. Закон вступил в силу 24 февраля 2018 года[7].
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02.12.2021 16:50 Ответить
"Там про Россию ни слова"

РФ підписала МД-2, цього достатньо - має виконувати.
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02.12.2021 22:11 Ответить
Саммит НАТО. День второй

https://www.youtube.com/watch?v=blwu58PsoXY
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02.12.2021 16:42 Ответить
Просять гопника відійти від мирних помешкань і плентати у свою нору.
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02.12.2021 16:42 Ответить
блин ну с наркоманами то зачем разговаривать, их нужно лечить, желательно шваброй
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02.12.2021 16:49 Ответить
Переговоры Блинкена з Лавровим это бесполезная трата времени. Лавров понимает только команды типа - Но!, А "тпру-у-у"

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02.12.2021 16:52 Ответить
Лавров, слухаючи Блінкена кивав головою і про щось тихо рохкав і фиркав...
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02.12.2021 17:03 Ответить
Ваше место, Лавров, у Параши!
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02.12.2021 17:29 Ответить
если че, мы глубоко обеспокоимся и выразим наши офуенные озабоченности...
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02.12.2021 18:48 Ответить
Не верю ни в какое вторжение. Думаю , что между Байденом и Путиным были некие договорённости, которые Байден так и не смог исполнить. Возможно из за внутренних политических проблем в самих США. Думаю , что Запад тем или иные способом хочет удержать Россию от военного и политического союза с Китаем , но политической воли сделать уступки Путину у Запада нет. Скоро все разрешится. Военно-политический союз Китая и России очень сильно усилит Китай. Нужно это Западу? Тут и без Китая проблем выше крыши.
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02.12.2021 20:48 Ответить
Сколько можно рассказывать за тот Китай)))90% экономики Китая состоит из совместных предприятий с США созданными на инвестиции США.Если Америка прекратит сотрудничать с Китаем и вернет свои инвестиции,"компартии" Китая ничего больше не останется как снова заставлять миллиарды китайцев отстреливать воробьёв для повышения урожайности пшеницы и плавить по домам сталь для поднятия рухнувшей экономики.
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02.12.2021 22:28 Ответить
100% четко сказано
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02.12.2021 23:00 Ответить
Да да да , именно 90 %. Если бы американцы хоть что то могли бы сделать , они бы сделали. Но время уходит стремительно. США постоянно теряют свои позиций в мире , а Китай все сильнее и сильнее.
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04.12.2021 01:47 Ответить
Если Китай такой сильный,зачем же твой бывший начальник-кэгэбист тратит сотни миллионов долларов,двигая к границам и от границ Украины свою ни на что не способную армию?Готов даже по видеосвязи канючить у стремительно теряющей позиции в мире США гарантий не вступления Украины в НАТО)))
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16.12.2021 10:38 Ответить
ВАНЯ - GO HOME
Водкі тут немає.
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02.12.2021 23:29 Ответить
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03.12.2021 00:11 Ответить
Sergiy TARAN
Щойно Лавров підтвердив, що військова загроза РФ - це шантаж і України, і Заходу щодо вступу України до НАТО.
Він оголосив, що Росія незабаром запропонує новий пакт про європейську безпеку, який має «зупинити подальше розширення НАТО на схід».
Особливий акцент - не допустити Україну до євроатлантичного альянсу.
Свою заяву Лавров зробив на міністерській зустрічі країн ОБСЄ якраз у відповідь на заяву Блінкена щодо нарощування Росією військових сил навколо України.
Заява Лаврова ще раз підтверджує, що анонсовані Зеленським «прямі перемовини» з Путіним без участі західних партнерів - хибна стратегія. Москва підтискатиме Захід до того, аби вони почали потроху забувати про Україну і виносити її поза дужки загальноєвропейської системи безпеки.
І якщо Зеленський сам оголошує, що готовий до прямих перемовин з кремлем, забувши про Берлін, Париж та Вашингтон, західні партнери можуть легко на це погодитися. Залишивши нас сам на сам з ворогом. Без механізму санкцій. І без євроатлантичних перспектив.
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03.12.2021 01:53 Ответить
Очередные тупиковые переговоры
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03.12.2021 05:13 Ответить
У соседей Украины с Востока нет выхода, и потому война будет.
А выхода нет по одной причине: как показали результаты пандемии, СТОЛЬКО ГАЗА НИКОМУ НЕ НУЖНО.
СП-2 был нужен Германии, чтобы германские товары оставались конкурентноспособными по сравнению с китайскими. А тут вдруг - оба-на - никакие товары оказались никому не нужны, ни европейские, ни китайские, ничего не берут, нет спроса.
И потому СП-2 в Европе сейчас "сертифицируют", то есть тянут резину, пока взвешивают, не изменится ли что в экономической ситуации?
Нет, не изменится, и потому трындец СП-2.
Аналогично и в Китае: Сила Сибири не нужна, в Китае остановлено строительство, нет подключения к газовой сети.
А как же отключения электричества в Китае?
Почему бы в Китае не использовать газ для получения электричества?
А не получится, китайские ТЭЦ "заточены' под уголь, и перевести их на газ - это дело не одного дня, и даже не одного года. А насчет производства китайских товаров - см. пояснение выше про товары германские и потребности в газе для их выпуска.

Но соседям с Востока не стоит отчаиваться, потому как поступило рациональное предложение: накачивать россйским газом воздушные шарики.
Однако, поскольку в этом случае есть шанс улететь в небытие уже всему соседнему суверенному государству вместе со скрепами, то и случится освобождение Украины, прежде всего от ассетов, которые - так уж сложилось - принадлежат Ахметову (то есть предприятия Ахметова - первые кандидаты на Асвобождение).
Бубочка с Ермаком против освобождение соседями Ахметова от его аасетов не возражают, с соседями они на эту тему уже все "перетерли", зато возражает Ахметов.
Вот и "будем посмотреть"(С), чем дело закончится: толи Ахметова от ассетов освободят, то ли Ахметов освободит Бубочку от его кресла.
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03.12.2021 05:19 Ответить
Давно пора разъяснить нашим союзникам, чтобы они забыли про Минские соглашения и не вспоминали про них.
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03.12.2021 06:44 Ответить
Як би там не було, але є дипломатична мова, де завуальовано, в т.ч. "выражают озабоченность". І якщо сам держсекретар США не використовує її, а каже прямим текстом Лаврову "відведіть війська', то це серйозно.
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03.12.2021 07:21 Ответить
 
 