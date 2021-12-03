Разумков о Госбюджете-2022: 29 млрд грн дефицита Пенсионного фонда, проблемы с субсидиями и отсутствующее финансирование строительства в Институте рака
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Межфракционное объединение "Разумная политика" не голосовало за Госбюджет-2022, поскольку считает его "сырым и неподготовленным".
Об этом на своей странице в фейсбуке написал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Государственный бюджет - основной документ, по которому будет жить Украина в 2022 году. Именно поэтому нельзя его принимать без тщательной и профессиональной проработки. Финальная смета содержит десятки разных позиций, за которыми стоит финансовое благополучие миллионов украинцев. А его народным депутатам раздали непосредственно перед рассмотрением, поэтому и выходит голосование за кота в мешке.
"При этом в бюджете не учтены расходы на повышение пенсионных выплат. Более того, дефицит средств Пенсионного фонда составит около 29 млрд грн. Это ставит под угрозу выплаты пенсий тысячам украинцев. Проблемы будут и с субсидиями. В Государственном бюджете на 2022 год заложено на 9 млрд грн меньше на эти выплаты, а это почти на 19%. Учитывая проблемы в энергетической сфере и, как следствие, поднятие тарифов - власти могут попытаться искусственно уменьшить количество субсидиантов", - добавил политик.
"Отдельная проблема, не учтенная в документе - погашение задолженности в разнице тарифов с 2016 по 2021 гг. для коммунальных теплоснабжающих предприятий. Это около 37 млрд грн! Такая ситуация уже к концу отопительного сезона может привести к банкротству целого ряда предприятий, что сорвет отопительный сезон в Украине", - подчеркнул нардеп.
"Несовпадение есть и в других статьях бюджета, прямо касающихся вопросов медицины, образования и вооруженных сил. Например, в документе отсутствуют расходы финансирования сверхважной программы "Создание современной клинической базы для лечения онкологических болезней", что делает невозможным продолжение строительства в Национальном институте рака. Также не предусмотрено и увеличение финансирования Национальной службы здоровья Украины. А именно здесь и должно быть заложено повышение зарплаты украинским медикам", - отметил Разумков.
"В целом же принятый Государственный Бюджет-2022 не отвечает внутренним и внешним вызовам, стоящим перед Украиной. Это еще один сигнал обществу – Парламенту следует отойти от халтуры, а подходить к принятию таких фундаментальных документов взвешенно и разумно. Именно поэтому представители МФО "Разумная политика" не голосовали за эту смету. Мы будем обращаться к премьер-министру Украины с требованием предоставить разъяснение, что планирует сделать Правительство для решения указанных проблем. Также МФО "Разумная политика" уже в следующем году будет подавать законопроекты с предложениями по изменениям в Бюджете на 2022. Речь идет о полноценном финансировании пенсий и субсидий для украинцев, а также всех сфер жизнедеятельности государства", - резюмировал Разумков.
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Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.
А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
Майдану са сверженієм вови бути не може бо народу дуже херово при ньому живеться , народ виходить коли усьо клас в холодильнику
Ще НЕ поспадили жодного дерева - а вже біжать їх вирубувати, бо потрібно друкувати книжки - які куплять за 1000 грн.
але й 1000 грн - бо в бюджеті нема такої статьї..
у клована вся надія що після чергового відосика - забудуть про попередні "обіцянки"))
п.с. тему вагнерівців та єрмака клован "придумав заглушить", точніше - вирішив "пустить торпеду" - з "держпереворотом, про який ніхто крім клована та єрмака не знають))
Подзвонив мені знайомий з СБУ, крізь сміх розповів історію. Коли закінчилась прес-конференція Зеленського, в офісі президента почали дзвонити в СБУ - давайте нам матеріали по держперевороту - хто, де, коли, НСРД ітд. Виявилось, що жодних (!) матеріалів в природі не існувало. Крайнього знайшли швидко - начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати. Але провадження довелося порушити, бо так сказали.
Далі. Оскільки професіональні братись за цю історію не хочуть, почали шукати вірних. Знайомий назвав одне прізвище, яке зараз реально розглядають на призначення замість Руснака. Я відмовився вірити і писати його тут не буду, але він наполягав, що це не жарт. Якщо це правда, то це дійсно не жарт і вкладається в послідовний розвал розвідувальних органів. Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцям, то очолити контррозвідку - зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше.
UPD: пишуть, що призначили Поклада. Добре, що ганьбищі не сталось, але фігура Поклада - це окрема розмова. Як сказав один працівник, вміє малювати реальність жирними мазками. І дуже покладистий. До влади.
Volodymyr Ariev
30 November, 14:38 ·
У меня зазвонил телефон. -
Кто говорит? -
Слон. -
Откуда? -
От верблюда. -
Что вам надо? -
Шоколада.
зеленських єрмаків, бужанських, дубинських, богуцьких, брагарів, радуцьких, трухіних не цікавить стан української медицини.
Якщо що, то вони звалять лікуватись в Ізраїль або в країни ЄС.
Всі такі розумні без корита 💲 ??
Ну, а тепер на заміну висувається Раумков
ГОЛОВНЕ МОЧИТЬ БАРАНОЗРАДНИКІВ! ГОЛОВНЕ ДОМОГТИСЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ ПСИХОЛОГА
Бідна ВоНа ХаХаХахаха...
https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/