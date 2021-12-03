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Новости Политика Украины Бюджет-2022
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Разумков о Госбюджете-2022: 29 млрд грн дефицита Пенсионного фонда, проблемы с субсидиями и отсутствующее финансирование строительства в Институте рака

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о Госбюджете-2022: 29 млрд грн дефицита Пенсионного фонда, проблемы с субсидиями и отсутствующее финансирование строительства в Институте рака

Межфракционное объединение "Разумная политика" не голосовало за Госбюджет-2022, поскольку считает его "сырым и неподготовленным".

Об этом на своей странице в фейсбуке написал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет - основной документ, по которому будет жить Украина в 2022 году. Именно поэтому нельзя его принимать без тщательной и профессиональной проработки. Финальная смета содержит десятки разных позиций, за которыми стоит финансовое благополучие миллионов украинцев. А его народным депутатам раздали непосредственно перед рассмотрением, поэтому и выходит голосование за кота в мешке.

"При этом в бюджете не учтены расходы на повышение пенсионных выплат. Более того, дефицит средств Пенсионного фонда составит около 29 млрд грн. Это ставит под угрозу выплаты пенсий тысячам украинцев. Проблемы будут и с субсидиями. В Государственном бюджете на 2022 год заложено на 9 млрд грн меньше на эти выплаты, а это почти на 19%. Учитывая проблемы в энергетической сфере и, как следствие, поднятие тарифов - власти могут попытаться искусственно уменьшить количество субсидиантов", - добавил политик.

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"Отдельная проблема, не учтенная в документе - погашение задолженности в разнице тарифов с 2016 по 2021 гг. для коммунальных теплоснабжающих предприятий. Это около 37 млрд грн! Такая ситуация уже к концу отопительного сезона может привести к банкротству целого ряда предприятий, что сорвет отопительный сезон в Украине", - подчеркнул нардеп.

"Несовпадение есть и в других статьях бюджета, прямо касающихся вопросов медицины, образования и вооруженных сил. Например, в документе отсутствуют расходы финансирования сверхважной программы "Создание современной клинической базы для лечения онкологических болезней", что делает невозможным продолжение строительства в Национальном институте рака. Также не предусмотрено и увеличение финансирования Национальной службы здоровья Украины. А именно здесь и должно быть заложено повышение зарплаты украинским медикам", - отметил Разумков.

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"В целом же принятый Государственный Бюджет-2022 не отвечает внутренним и внешним вызовам, стоящим перед Украиной. Это еще один сигнал обществу – Парламенту следует отойти от халтуры, а подходить к принятию таких фундаментальных документов взвешенно и разумно. Именно поэтому представители МФО "Разумная политика" не голосовали за эту смету. Мы будем обращаться к премьер-министру Украины с требованием предоставить разъяснение, что планирует сделать Правительство для решения указанных проблем. Также МФО "Разумная политика" уже в следующем году будет подавать законопроекты с предложениями по изменениям в Бюджете на 2022. Речь идет о полноценном финансировании пенсий и субсидий для украинцев, а также всех сфер жизнедеятельности государства", - резюмировал Разумков.
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Топ комментарии
+10
Зато гарно навтирали наріду і ті вже живуть мріями про підвищення чогось. А за рахунок чого? Є тільки один варіант - друкувати гроші. Тоді точно лікарі отримують 20 тисяч гривень, але що вони за них куплять? А квартири військовим АТО - це чергова обіцянка, нічим не підкреплена.
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02.12.2021 16:45
+8
"29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку"


зеленських єрмаків, бужанських, дубинських, богуцьких, брагарів, радуцьких, трухіних не цікавить стан української медицини.
Якщо що, то вони звалять лікуватись в Ізраїль або в країни ЄС.

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02.12.2021 16:51
+7
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Шоу РоЗЕзли Коміка | ПолітФанКлуб

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.
А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
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02.12.2021 16:43
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https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Шоу РоЗЕзли Коміка | ПолітФанКлуб

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.
А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
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02.12.2021 16:43 Ответить
Точняк Беня всегда хуже рыжего
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03.12.2021 00:39 Ответить
Проститутка Щербина голвредактор "РБК -УКРАЇНА"? справді Україна? -не дослівно:
Майдану са сверженієм вови бути не може бо народу дуже херово при ньому живеться , народ виходить коли усьо клас в холодильнику
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03.12.2021 01:43 Ответить
а попробувать зробити справжні аналізи вові НЄ? не буде такої вимоги , ну хоча б не від народу, а від еліт? БЕЗ МАЙДАНУ І ПУТЧУ!
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03.12.2021 01:45 Ответить
ДО якої міри усі фесенки зі щербинами та іншими биковими з серьожами бачать себе в майбутній Україні без їхнього сцарьонка?
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03.12.2021 01:51 Ответить
усім перглянути останню Влащенко НАРОД ПРОТИ - це такоє гоніво від захисників вови ніби-то розумних...
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03.12.2021 01:52 Ответить
Зато гарно навтирали наріду і ті вже живуть мріями про підвищення чогось. А за рахунок чого? Є тільки один варіант - друкувати гроші. Тоді точно лікарі отримують 20 тисяч гривень, але що вони за них куплять? А квартири військовим АТО - це чергова обіцянка, нічим не підкреплена.
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02.12.2021 16:45 Ответить
клован генерує в наркотичному стану "ідеї", про які забуває на другий же день)
Ще НЕ поспадили жодного дерева - а вже біжать їх вирубувати, бо потрібно друкувати книжки - які куплять за 1000 грн.
але й 1000 грн - бо в бюджеті нема такої статьї..
у клована вся надія що після чергового відосика - забудуть про попередні "обіцянки"))

п.с. тему вагнерівців та єрмака клован "придумав заглушить", точніше - вирішив "пустить торпеду" - з "держпереворотом, про який ніхто крім клована та єрмака не знають))
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02.12.2021 16:52 Ответить
п.с.
Подзвонив мені знайомий з СБУ, крізь сміх розповів історію. Коли закінчилась прес-конференція Зеленського, в офісі президента почали дзвонити в СБУ - давайте нам матеріали по держперевороту - хто, де, коли, НСРД ітд. Виявилось, що жодних (!) матеріалів в природі не існувало. Крайнього знайшли швидко - начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати. Але провадження довелося порушити, бо так сказали.
Далі. Оскільки професіональні братись за цю історію не хочуть, почали шукати вірних. Знайомий назвав одне прізвище, яке зараз реально розглядають на призначення замість Руснака. Я відмовився вірити і писати його тут не буду, але він наполягав, що це не жарт. Якщо це правда, то це дійсно не жарт і вкладається в послідовний розвал розвідувальних органів. Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцям, то очолити контррозвідку - зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше.
UPD: пишуть, що призначили Поклада. Добре, що ганьбищі не сталось, але фігура Поклада - це окрема розмова. Як сказав один працівник, вміє малювати реальність жирними мазками. І дуже покладистий. До влади.

Volodymyr Ariev
30 November, 14:38 ·
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02.12.2021 16:53 Ответить
Даже догадываюсь, о чем был телефонный разговор. Уже выложили в сети, но быстро удалили.
У меня зазвонил телефон. -
Кто говорит? -
Слон. -
Откуда? -
От верблюда. -
Что вам надо? -
Шоколада.
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03.12.2021 06:37 Ответить
"29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку"


зеленських єрмаків, бужанських, дубинських, богуцьких, брагарів, радуцьких, трухіних не цікавить стан української медицини.
Якщо що, то вони звалять лікуватись в Ізраїль або в країни ЄС.

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02.12.2021 16:51 Ответить
Маладой ригогоАнал...
Всі такі розумні без корита 💲 ??
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02.12.2021 16:51 Ответить
дЭнЭг на пенсии и субсидии нет, зебилы, но вы держитесь - клован накормит свежими видосиками
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02.12.2021 16:54 Ответить
Ага..тільки лишнім "Y" хромосомним мутантам...НЄ??
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02.12.2021 17:15 Ответить
Слушай, чувак, дефицит бюджета был всегда, не зависимо от того, кто у нас был у власти! И я очень удивился сколько зеленые протянули без МВФ… а еще как бы там ни рассказывали, что воруют и жопа полная, но дороги реально делают. У нас в Запорожье мосты достраивают! Их строили 15 лет, бабла там украли немеряно! Но вот за 2 года полностью закончат этот проект! Вы просто не представляете, какая у нас в ЗП транспортная жопа между левым и правым берегом(( какой бы там зелебоб не был, но есть реальные факты, что он оставит после себя физически стране! А не лозунги мова, вира… популист порох, ничего нормально не делал
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03.12.2021 09:31 Ответить
Точно сформулировал! Это следующий троянский конь от РФ и олигархата! А то, как сейчас себя сми ведут - позор! Даже тут есть вопросы на сайте. Я про бур бу ссылки кинул, есть по нему инфа, какой он любитель роскоши, и сообщения удалили, а меня забанили за это( жесть, демократия типа
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03.12.2021 09:34 Ответить
"цензор", начни уважать себя, перестань отсвечивать и рекламировать эту украинофобскую мразь димасика.
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02.12.2021 17:02 Ответить
Тут вот какое дело, эта "украинофобскую мразь" , рекламировалась на всю страну, вместе с мелким утырком. Пусть теперь 73% вкушают.
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03.12.2021 01:21 Ответить
а теперь он рекламируется как достойная замена. и после "выборов" вкушать ты будешь вместе со всеми.
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03.12.2021 09:15 Ответить
Такова жизнь. Даже если "нарид" пригласит "прохффессора" вернуться, я не сильно удивлюсь
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03.12.2021 09:47 Ответить

Ну, а тепер на заміну висувається Раумков
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02.12.2021 17:11 Ответить
Петюню надо было убирать! Этот великий борец с коррупцией только ее приумножил, но не уменьшил! За это и поплатился булавой гетьмана! Народ не слепо
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03.12.2021 09:28 Ответить
Зелена маячня. Є з чим порівняти. Тепер "без корупції" асі шматки держ. власності перетікають Бені, не дивлячись що він під санкціями США. Велике крадівництво +
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03.12.2021 09:34 Ответить
то моня візьме кредит і бюджет перевиконає на ті ж самі 29 ярдів. це для нього як два пальця......
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02.12.2021 17:14 Ответить
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02.12.2021 22:10 Ответить
Улыбающаяся тормозная колодка.
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03.12.2021 00:18 Ответить
Переворот - то, ползучий,подспудный,гибридный.Скорей всего израильская разведка помогла Зе узнать кто ,есть кто....Все будет пучком..Да и Резников не зря в Иерусалиме ошивался..Пазлы складываются как нельзя лучше....
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03.12.2021 00:25 Ответить
Ляшко на Україна 24 НАРОД ПРОТИ - ВЕРХОВНИЙ ЗВИНУВАЧУВАЧ ОЛЕГ ЛЯШКО справа вови - захисники два миршавих політтехнолога (слуг йок немає)
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03.12.2021 00:26 Ответить
Убежден что митя взял фальш старт
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03.12.2021 00:33 Ответить
какая разница!!!
ГОЛОВНЕ МОЧИТЬ БАРАНОЗРАДНИКІВ! ГОЛОВНЕ ДОМОГТИСЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ ПСИХОЛОГА
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03.12.2021 01:29 Ответить
Як Він 1-номер за Нас Хвилюється Хмии..Хмии..
Бідна ВоНа ХаХаХахаха...
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03.12.2021 00:56 Ответить
Где Разумков и где госбюджет ?
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03.12.2021 01:01 Ответить
По всем деловым и человеческим факторам - одноименный герой сериала Сваты
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03.12.2021 01:10 Ответить
"Слуга" Арахамія пов'язаний з компаніями, які імпортують електроенергію з Білорусі - ЗМІ

https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
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03.12.2021 05:18 Ответить
Разумков - рыговская мразь! Он же пророссийский, неужели этого никто не видит! А так глянешь - как там говорится, умный, красивый, образованный… и вроде как за Украину! Но копайте глубже! Папа кто там у него, кто где ранее состоял… но народу на следующих выборах будут впаривать этого троянского коня! Вот! Разумков - троянский конь РФии!
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03.12.2021 09:26 Ответить
 
 