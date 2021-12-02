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Убийство Вороненкова: Тарасенко приговорили к 12 годам заключения, Лося - оправдали

Новости Цензор.НЕТ Общество

Убийство Вороненкова: Тарасенко приговорили к 12 годам заключения, Лося - оправдали

Шевченковский районный суд вынес приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ґрати".

Суд признал виновным в соучастии в убийстве бывшего главу "Правого сектора" Павлограда Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы.

Читайте также: Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура

При этом коллегия оправдала второго подсудимого — харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана.

Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по этому делу было завершено. Сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Их действия квалифицированы по п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все участники преступной группы, в зависимости от отведенной роли, осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Александру Лосю - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Также читайте: Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Тюрина, поскольку РФ не подтвердила получение им подозрения

Материалы в отношении организатора убийства - гражданина РФ Владимира Тюрина и двух других соучастников преступления, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина.
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Топ комментарии
+25
как это? у нас за убийство дают меньше или вообще условный срок..., а тут водитель... и что, как доказали, что он знал куда, знал зачем и кого везет..., я думаю главная его вина, что он из Правого сектора, пророссийские наши судьи, а они все почти такие, этого ужас как бояться... и готовы выслужиться перед будущими хозяевами...
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02.12.2021 16:47
+15
убивці, що добивав українських поранених полонених, на днях дали 6 років. За якогось расійського баригу - 12. Зєля - тварина
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02.12.2021 17:39
+4
Кто крайний в убийстве? Правильно, водила. Ни заказчиков вам, ни организаторов, ни других "помощников". Любое более-менее громкое уголовное дело у нас превращается в фарс и клоунаду, а вот денежки из бюджета "правоохранители" получают настоящие и вовремя, плюс ещё и подработки по профилю
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02.12.2021 18:00
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лосю просто рога нарастили...всё пересчитаем на оуновском калькуляторе у свий час...
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02.12.2021 16:45 Ответить
как это? у нас за убийство дают меньше или вообще условный срок..., а тут водитель... и что, как доказали, что он знал куда, знал зачем и кого везет..., я думаю главная его вина, что он из Правого сектора, пророссийские наши судьи, а они все почти такие, этого ужас как бояться... и готовы выслужиться перед будущими хозяевами...
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02.12.2021 16:47 Ответить
как для водителя - дали чрезмерно.
Видимо, запрос был из Москвы.
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02.12.2021 21:23 Ответить
из маасквы его бы наградили. ты видимо вообще не вкурсе кто был убиенный
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03.12.2021 09:37 Ответить
Убиенным был представитель одной из башен кремля, которого отослали под видом "бывшего" налаживать контакты. Другим башням это не понравилось. Фэсбэшники или грушники его завалили, нашли крайнего по заказу из мацквы. Чувака который был за рулем какой-то машины. Это если вкратце.
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03.12.2021 10:43 Ответить
Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку
===
Тарасенко є ексдепутат Держдуми РФ?
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02.12.2021 16:47 Ответить
Вочевидь, у сайта немає редактора - дуже багато як граматичних, так і стилістичних помилок.
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02.12.2021 19:36 Ответить
Уже 5 сидит, по закону савченко через два года выйдет.
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02.12.2021 17:16 Ответить
Закон савченко отменили вроде.
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02.12.2021 17:30 Ответить
Відмінили на словах, а на ділі дальше випускають на волю проросійський кримінал і терористів
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02.12.2021 17:33 Ответить
убивці, що добивав українських поранених полонених, на днях дали 6 років. За якогось расійського баригу - 12. Зєля - тварина
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02.12.2021 17:39 Ответить
12 років за те, що знайшли пістолет? Тварюки. Просто саджають патріотів. А по всьому видно було, що це було фейкове вбивство, як і смерть молодшого сина януковича. Жінка на похоронах усміхалася й жартувала, а на місці трагедії навіть не підійшла до вбитого, і ніяких емоцій. А його потім бачили в ізраїлі, де найкращі пластичні хірурги. А вона відразу купила квартиру в Германії...
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03.12.2021 05:47 Ответить
Куратори так розпорядились
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02.12.2021 17:50 Ответить
Лося в клетку зоопарка на пожизненное !
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02.12.2021 17:53 Ответить
Кто крайний в убийстве? Правильно, водила. Ни заказчиков вам, ни организаторов, ни других "помощников". Любое более-менее громкое уголовное дело у нас превращается в фарс и клоунаду, а вот денежки из бюджета "правоохранители" получают настоящие и вовремя, плюс ещё и подработки по профилю
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02.12.2021 18:00 Ответить
Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку

Часто помічаю помилки в текстах, я так можна косячити?
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02.12.2021 20:26 Ответить
а самого кілера поймали ?
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03.12.2021 08:46 Ответить
 
 