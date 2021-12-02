Втягивание Украины в геополитические игры США заставит Россию принять меры по исправлению военно-стратегического баланса, - Лавров
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что "втягивание Украины в геополитические игры" Вашингтона будет иметь серьезные последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России, "что следует рассматривать как императивное требование".
Лавров также в очередной раз заявил о необходимости прямого диалога Украины с "ЛНР" и "ДНР", что якобы предусмотрено Минскими соглашениями.
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что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
сказал. что Америка больше овса не даст
Только это его останавливает.
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Вздыхает на ходу:
- Вот-вот баланс кончается!
Сейчас я упаду!
Все игри ваши мерзкие
Консенсусом смердят,
А натовские монстрики
Людей наших едят.
Нюхну дорожки белые
И станет и-го-го!
Услышу мысли смелые
Вождя я своего!
Мы из толпы, безмолвные,
В единый встанем строй!
Колоны грозно-стройные
Ведет он за собой!
Откроет святой Петр
В желанный рай врата
И всех охватит радость!
Ведь жизнь наша - беда.
Удивляют многие украинцы, равнодушно к этому относящиеся.
вас уже никто не боится!