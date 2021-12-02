Втягивание Украины в геополитические игры США заставит Россию принять меры по исправлению военно-стратегического баланса, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что "втягивание Украины в геополитические игры" Вашингтона будет иметь серьезные последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России, "что следует рассматривать как императивное требование".

Лавров также в очередной раз заявил о необходимости прямого диалога Украины с "ЛНР" и "ДНР", что якобы предусмотрено Минскими соглашениями.