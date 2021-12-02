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Втягивание Украины в геополитические игры США заставит Россию принять меры по исправлению военно-стратегического баланса, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Втягивание Украины в геополитические игры США заставит Россию принять меры по исправлению военно-стратегического баланса, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что "втягивание Украины в геополитические игры" Вашингтона будет иметь серьезные последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России, "что следует рассматривать как императивное требование".

Лавров также в очередной раз заявил о необходимости прямого диалога Украины с "ЛНР" и "ДНР", что якобы предусмотрено Минскими соглашениями.
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Топ комментарии
+30
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02.12.2021 16:50
+26
законних занепокоєнь Росії,
что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
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02.12.2021 16:47
+23
Ну, чи ж не гієна чортова? Московія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донецької і Луганської області, а США втягують кудись Україну. Та якби не США, то ви б тварини в Україні створили не один Бухенвальд.
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02.12.2021 16:59
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законних занепокоєнь Росії,
что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
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02.12.2021 16:47 Ответить
Загострення параноїдальної шизофренії великодержавного шовінізма !!!)))
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02.12.2021 16:57 Ответить
прие..лись кацапы к Украине что тварюшки другой страны нет.... как зассали в потолок серной кислотой....
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02.12.2021 17:56 Ответить
РУСКАЯ СВИНЬЯ! ПРЕЗИРАЮ РЕЗАТЬ СКОТОВ ТАЕЖНІХ!
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02.12.2021 18:04 Ответить
зачем тут бред калантаряна?
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02.12.2021 16:48 Ответить
Блинкин перца под хвост Лошади насыпал
сказал. что Америка больше овса не даст
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02.12.2021 17:13 Ответить
Тепер видно, що вони блєфують.
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02.12.2021 16:49 Ответить
Локшина на вуха великодержавних росєян !!!))0
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02.12.2021 16:58 Ответить
,,Унылая лошадиная голова'' иди в жо#у вместе с своим царьком-хорьком,будешь ещё указывать.
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02.12.2021 16:50 Ответить
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02.12.2021 16:50 Ответить
Бычью, которое продолжает переть рогом, надо выписывать промеж рогов.
Только это его останавливает.
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02.12.2021 16:51 Ответить
опять лошадко мечтает замутить оборонительную войну на чужой территории?
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02.12.2021 16:51 Ответить
Нехай з НАТО побалансує, мабуть добряче гепнеться
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02.12.2021 16:56 Ответить
Ну, чи ж не гієна чортова? Московія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донецької і Луганської області, а США втягують кудись Україну. Та якби не США, то ви б тварини в Україні створили не один Бухенвальд.
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02.12.2021 16:59 Ответить
Загрозу несе не НАТО ,а росія з імперськими замашками ,це імперія зла.
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02.12.2021 17:01 Ответить
Цікаво, якби доньку Лаврова згвалтували, як Васілісу Єгоровну - женьщіну мужской мєчти, побили внуків жахливими чобітьми, рохірячили мебель ценную в хаті разом з роялем Стінвеєм, на якому лежали шпроти, потім нас**ли нечистоплотно на стіл і почали розказувати про геополітичні інтереси Данії нещасної в умовах панування пінопластів укупі з Львом Толстим (конєчно ето в смислє переносном) під переможне ширення пісні Яблочко. Щоб ця Шкапа тоді скзала?
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02.12.2021 17:03 Ответить
Лавров у ході переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що "втягування України в геополітичні ігри" Вашингтона матиме серйозні наслідки.)) Джерело: https://censor.net/ua/n3303023
.
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02.12.2021 17:03 Ответить
Идет Лавров качается,
Вздыхает на ходу:
- Вот-вот баланс кончается!
Сейчас я упаду!
Все игри ваши мерзкие
Консенсусом смердят,
А натовские монстрики
Людей наших едят.
Нюхну дорожки белые
И станет и-го-го!
Услышу мысли смелые
Вождя я своего!
Мы из толпы, безмолвные,
В единый встанем строй!
Колоны грозно-стройные
Ведет он за собой!
Откроет святой Петр
В желанный рай врата
И всех охватит радость!
Ведь жизнь наша - беда.



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02.12.2021 17:19 Ответить
Які ще там ігри?! Москалі, від'*біться від нас.
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02.12.2021 17:21 Ответить
вийожиста позиція расісі закінчиться раком
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02.12.2021 17:39 Ответить
З "ніжками Буша", тільки не в зубах.
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02.12.2021 17:46 Ответить
что,плешивого медвежья болезнь не оставляет в покое?
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02.12.2021 17:43 Ответить
Лавров озабоченный ... вот оно что ...
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02.12.2021 17:43 Ответить
В Минских соглашениях нет никаких ДНР и ЛНР, есть "отдельные районы Донецкой и Луганской обл." А "представители от этих районов" с украинским гражданством у нас есть свои, например, Гармаш и др. Те, которых предлагает РФ являются российскими гражданами и никакого отношения к Украине не имеют. Еще в Минских соглашениях есть пункт, по которому "выборы там могут проводиться только по законам Украины". По законам Украины в этих "районах" не должно быть иностранных войск и незаконно там пребывающих российских граждан, а они есть.
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02.12.2021 17:58 Ответить
Да арестуйте все банковские счета за границей этих чокнутых ************. Пусть заткнутся в конце концов. Не понимаю,США нравится слушать этот свинороский визг?
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02.12.2021 18:13 Ответить
Ну готовят же твари! Готовят вторжение.
Удивляют многие украинцы, равнодушно к этому относящиеся.
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02.12.2021 18:16 Ответить
лаврушка це худобина яка хоче щоб до нього відносились як .... , ну, хоча б як до коня. от лишень ніяк не виходить, з якого боку не глянь - худобина.
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02.12.2021 18:53 Ответить
В Нагорном Карабахе Эрдоган вас крыс Мавзолейных месил лечил Байрактарами всего лишь месяц..., вояки блин двух Чеченских...
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02.12.2021 19:18 Ответить
а цей пєдалірований кінь розуміє, що він за куйлом перший на знищення?
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02.12.2021 19:19 Ответить
Крысы мавзолейные запомните эту фразу великого Философа...
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02.12.2021 19:28 Ответить
Пошёл на фуй конь в очках , после того как вы рашисты похерили будапештские договоренности вам верить нельзя вообще ни на грамм ни на миллиграмм! А своих лугандоновцев ты лаврушка можешь сам в ж.пу целовать….
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02.12.2021 19:32 Ответить
кацапо-фашисткие мрази еще что-то вякают там!подонки гнидоидные!
вас уже никто не боится!
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02.12.2021 19:54 Ответить
 
 