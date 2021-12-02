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Кабмин закрывает въезд в Украину из ряда стран Африки, где зафиксирован "Омикрон"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин закрывает въезд в Украину из ряда стран Африки, где зафиксирован

Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд в Украину иностранцам из ряда африканских стран.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, предусмотрено запретить пересечение границы с 00:00 3 декабря иностранцам и лицам без гражданства, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине и Республике 14 дней.

В то же время, обязательную самоизоляцию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

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Предполагаю, что если в рашке найдут этот омикрон закрывать въезд в Украину из-за поребрика ни для кого не будут.
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02.12.2021 16:58 Ответить
Нудыкась!
Запоребрик - святая святых клована.

Скотиняки. Хоч би візовий режим ввели.
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02.12.2021 17:30 Ответить
Чого так "швидко"? Почекайте хоча б до нового року.
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02.12.2021 16:59 Ответить
До ср..ки! Омикрон уже в Европе.
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02.12.2021 17:22 Ответить
и в Украине тоже, с гарантией
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02.12.2021 20:45 Ответить
Смешные потуги идиотов...
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02.12.2021 21:35 Ответить
Кабмин закрывает въезд в Украину из ряда стран Африки, где зафиксирован "Омикрон" Источник: https://censor.net/ru/n3303025

Придумайте слова які закінчуються на ОН -
Омікрон, Тринітрон, Хартрон, бадбінтон, Бенетон, Ліптон ...
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02.12.2021 23:47 Ответить
С Омикроном еще ни один человек ни то что не умер во всем Мире - а даже не лежит в больнице, реанимации..
И тут есть вопрос - "старая вакцина" против него как нас утверждают Айболиты работает - но тестов на него еще пока нет, но они определяют что это именно он - омикрон...
Смотрите не перепутайте !!!
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03.12.2021 00:06 Ответить
- Щас принесут свежее пиво - только что завезли и воблы подадут.
- А воблу только что поймали...
- Шутник ваш друг!
Берегись автомобиля (1966)

На Рівненщині підозрюють перші випадки ковід-штаму "Омікрон"
https://www.rivnenews.com.ua/2021/12/02/na-rivnenshchyni-pidozriuiut-pershi-vypadky-kovid-shtamu-omikron/
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03.12.2021 01:12 Ответить
Очень странные это "меры" (для дебилов), как-будто нельзя прилететь транзитом через другую страну (так даже дешевле бывает)! Вся эта "борьба с пандемией" с самого начала носит характер чиновничьего маразма и абсурда!
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03.12.2021 01:04 Ответить
Шотландия: 89% «коронавирусных смертей» приходится на вакцинированных
https://business-swiss.ch/2021/12/shotlandija-89-koronavirusnyh-smertej-prihoditsja-na-vakcinirovannyh/

Великобритания: 79,4% «коронавирусных» смертей приходится на привитых
https://business-swiss.ch/2021/11/velikobritanija-79-4-koronavirusnyh-smertej-prihoditsja-na-privityh/
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03.12.2021 01:34 Ответить
 
 