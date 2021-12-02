Кабмин закрывает въезд в Украину из ряда стран Африки, где зафиксирован "Омикрон"
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Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд в Украину иностранцам из ряда африканских стран.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Так, предусмотрено запретить пересечение границы с 00:00 3 декабря иностранцам и лицам без гражданства, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине и Республике 14 дней.
В то же время, обязательную самоизоляцию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
Пожалуйста, подождите...
Запоребрик - святая святых клована.
Скотиняки. Хоч би візовий режим ввели.
Придумайте слова які закінчуються на ОН -
Омікрон, Тринітрон, Хартрон, бадбінтон, Бенетон, Ліптон ...
И тут есть вопрос - "старая вакцина" против него как нас утверждают Айболиты работает - но тестов на него еще пока нет, но они определяют что это именно он - омикрон...
Смотрите не перепутайте !!!
- А воблу только что поймали...
- Шутник ваш друг!
Берегись автомобиля (1966)
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