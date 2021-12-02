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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили в грузинском суде: Не приму слова "коррупция" в сочетании с моим именем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили в грузинском суде: Не приму слова

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не принимает обвинений в коррупции и считает это оскорблением.

Об этом он сказал, выступая сегодня на судебном процессе, которое слушает дело о растрате госсредств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-Грузия.

Саакашвили заявил, что в период его президентства Грузия была признана самой эффективной страной в борьбе с коррупцией.

"Я не приму несправедливости, не приму оскорблений.  Я не приму использования слова "коррупция" в сочетании с моим именем. Потому что был единственный случай, когда Всемирный банк опубликовал книгу о преодолении коррупции, и президент Всемирного банка сказал мне, что все книги были о проблемах коррупции, а преодолеть коррупцию сумела только одна страна в мире, и это была Грузия", - заявил Саакашвили.

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Экс-президент Грузии также назвал ложью неоднократно появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что он делал дорогостоящие косметические процедуры в зарубежных клиниках. По его словам, он лечил кожное заболевание, которое у него развилось после 2008 года на нервной почве.

Он также отметил, что большое количество его расходов приходилось и на первую леди – его жену Сандру Рулофс.

Саакашвили подчеркнул, что средства первой леди выделялись на "подарки детям и другие расходы" и поинтересовался, "почему вы не судите Сандру?"

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"Я бы с удовольствием сидел сегодня рядом с ней на обвинительной скамье, потому что четверть или пятая часть этих расходов приходится на неё. Но до того, как вы начнете предъявлять ей претензии, вспомните, что Сандра привезла в страну гранты в медицинской сфере на 100 миллионов долларов. Благодаря Сандре грузинские женщины в четыре раза меньше, чем раньше, умирают от рака груди. Все тюремные врачи скажут вам, как много всего было сделано благодаря ей в сфере здравоохранения в тюрьмах", - сказал Саакашвили.
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Топ комментарии
+12
Лицар що казати, так розумію що врешті посадять Ясько.
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02.12.2021 17:09
+11
Ну і на хрєна нам цей гвинтокрил здався ???)))
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02.12.2021 17:02
+11
Ще і дружину свою хоче під суд кинути..
От людина.
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02.12.2021 17:04
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Ну і на хрєна нам цей гвинтокрил здався ???)))
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02.12.2021 17:02 Ответить
Збитий гвинтокрил..
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02.12.2021 17:13 Ответить
Мерзавец , бросил так некрасиво свою жену , а теперь перекрывается ее честным именем ! Как уж на сковородке
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03.12.2021 00:36 Ответить
Швидше ,як ********** на склі !!!)))
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03.12.2021 00:40 Ответить
прекрывается
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03.12.2021 01:18 Ответить
Він вже і Сандру хоче посадити. Який тюфяк!
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02.12.2021 17:04 Ответить
Ще і дружину свою хоче під суд кинути..
От людина.
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02.12.2021 17:04 Ответить
Думается мне не все так просто тут.... Скорее он просил помочь ему а она сказала: "Извини Миша, но я тебя больше не люблю, а деньги мне и моему молодому жениху пригодятся на новую и счастливую жизнь." Вот он и начал ее топить. Когда за Лазаренко обьявили залог, его семья, понимая что Паше вилы и он может спетлять, залог вносить не стали. Такие люди не только на работе быдло, в семьях у них тоже "высокие" отношения.
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02.12.2021 17:18 Ответить
Швидше, навпаки - вона послала його, як про коханку узнала...
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02.12.2021 19:22 Ответить
заглянул в офис и очухался в тбилиси...лучше бы ты просто бухал...
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02.12.2021 17:09 Ответить
Лицар що казати, так розумію що врешті посадять Ясько.
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02.12.2021 17:09 Ответить
Врет, как дышит, как добывал средства Миха: Министр приглашал Инвестора на переговоры, после приезда - его приглашали в ресторан.
Через минут 30 подходили полицейские, и чиновник Грузии делал заявление, что Инвестор предлагал ему взятку.
Инвестора арестовывали, и требовали откупные .... о двух таких случаях писали СМИ, в бытность Михи , Президентом.
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02.12.2021 17:18 Ответить
Взагалі то дурниця, хабар так не докажуть і арештовувати нема за що.
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02.12.2021 17:26 Ответить
Вот и кому верить? Задрипаному боту с зарплатой на пол копейки. Или президенту Всемирного банка? Ответ по моему очевидный.
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02.12.2021 18:00 Ответить
вважаю, якщо вже вірити то Глазкову... Свободу Сракашвілі!
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03.12.2021 00:12 Ответить
Ты такой "авторитетный" вважальщик. Я прям в восхищении.
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03.12.2021 11:25 Ответить
а не старий ти для полюції восхищений?
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03.12.2021 12:07 Ответить
Я так понял у тебя с бабами не очень. Свои интим проблемы другим приписываешь.
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03.12.2021 12:44 Ответить
понялку, теж покажи бабам, що тебе оточують, разом із прям в восхищении.
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03.12.2021 12:54 Ответить
Я же не извращенец как ты. Это извращенцам разным все покажи , да покажи.
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03.12.2021 14:04 Ответить
Глазков, це для тебе актуально:
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.

Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
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03.12.2021 14:56 Ответить
Эк тебя бедолагу с интима та извращений на стихи потянуло.
Ну , и так как ко мне по фамилии. То и я к тебе. Иг Ху.
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03.12.2021 16:01 Ответить
тобі Глазков, второпати, що мною сказано- не реально... Але ж- це тебе не зупинить, від вумних смайликів та розумової блювоти?
Свободу Сракашвілі, бовдуре.
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03.12.2021 16:12 Ответить
А тебе бы Иг Ху второпаты. Что слушать советы извращенцев таких как ты , ну это просто. Смешно.
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03.12.2021 16:29 Ответить
Нас рано, нас рано в голові у цапа.
Ось в чому, ось в чому, ось в чому біда?
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03.12.2021 17:02 Ответить
Смешно читать бредни извращенца.
Ты меня веселишь.
Давай исчооо.
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03.12.2021 18:14 Ответить
Как там нехилая хатинка в Одессе, а то ж бабушки ... А как єтот карсон получил паспорт Нидерландов за неделю до того как его неожиданно поймали в Сулугуни и выкинули с Украины, оно уже на следующий день фоткалось с паспортом Голандии, только дату забыл закрыть ...
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02.12.2021 17:38 Ответить
и это фото человека, который 50 дней голодал?
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02.12.2021 17:43 Ответить
ясько с плачем в студию...!
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02.12.2021 17:48 Ответить
Щось не схожий на людину, яка кілька тижднів вже голодує. Хто ж повірить брехуну.
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02.12.2021 19:19 Ответить
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02.12.2021 19:52 Ответить
подкацапники и барыго-боты кукарекают против Саакашвили хором.
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02.12.2021 20:01 Ответить
Странно,а получать нехилую зарплату ни**я не делая за счет налогоплательщиков в воюющей стране его ничуть не смущало. Да и то что все понимают,что это взятка,что бы не гавкал на зеленского-тоже. Гнилой человек миша
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02.12.2021 20:05 Ответить
Тупі порохоботи не можуть бачити ніяких досягнень цієї справді "золотої" людини, яка назвала їх хитрож... , брехливого ідола баригою. Які ж ви примітивні!
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02.12.2021 23:14 Ответить
п.здун, назови что украл "барыга"? Или обоснуй - почему "барыга"?

Не сможешь. Потому что тупое чмо только ротом вонять способно.
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02.12.2021 23:19 Ответить
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник"

как прокомментируешь?
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02.12.2021 23:38 Ответить
кто тебя бабуин спрашивать будет
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02.12.2021 23:23 Ответить
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02.12.2021 23:25 Ответить
начинай голодовку! такое упоминание навыносимо с медом...
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02.12.2021 23:36 Ответить
"айда сюда, тут нет пираний ! - кричал нам резво Михаил .. Мы навсегда его запомним - таким."
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02.12.2021 23:54 Ответить
"Останавливает гаишник грузина-водителя и долго рассматривает его "права'.
Грузин не выдержал:
-Чего смотришь? Чего подозреваешь? Думаешь купиль? Как грузин, так сразу и купиль? Не купиль- друзья подариль, на день рождэнья -понимаешь?"
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03.12.2021 00:28 Ответить
Брехун, барыга и альфонс ваш сявкошвили!
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03.12.2021 02:37 Ответить
А прийдется.
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03.12.2021 07:19 Ответить
как будет по грузински Саакашвили - Барыга?
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03.12.2021 10:23 Ответить
Что-то не то Саака в Грузии соорудил. Ну ничё - будет кому тоннель под Казбеком вручную кайлом прорубить.
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03.12.2021 14:13 Ответить
 
 