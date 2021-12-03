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Новости За рубежом
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Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Как змея, медленно, но последовательно, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Как змея, медленно, но последовательно, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация постепенно поглощает Беларусь. Этот процесс представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Sargs.lv".

"Как известно, змея сразу не проглатывает свою жертву. Она делает это медленно, но последовательно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но не исключаю, что широкой публике это будет очевидно только тогда, когда уже будет поздно", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не исключаем участия войск Беларуси во вторжении в Украину, - Кулеба

При этом министр уточнил, что этот процесс представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Если бы это случилось, то тогда у России вновь была бы непосредственная граница с такой европейской страной, как Польша", - резюмировал он.

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Якщо твій Зеля залишиться президентом ,Ращка так само поглине і Україну.
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02.12.2021 17:17 Ответить
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!

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02.12.2021 17:20 Ответить
Песня партизан
Сосны да туман...©

ПЕСНЯРИ..
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02.12.2021 17:24 Ответить
Та она ее уже переваривает...
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02.12.2021 17:25 Ответить
Что эта **** делает в Энергоатоме???!!! Зеленая власть вообще ох**ла???!!! Після Майдану - Інна Отрош втекла з Києва. За даними журналістів, вона переїхала до Ялти та навіть стала суддею суду Ялти після анексії Криму.

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02.12.2021 17:26 Ответить
Да насрать на этих манкуртов. Страшнее то, что у нас начали этот процесс.
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02.12.2021 18:37 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде путлер бацька сприяють цьому . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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02.12.2021 19:53 Ответить
Он *** за Беларусь думает... От Украины куски отрывают,а он про сантиметры Беларусии думает.
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03.12.2021 10:07 Ответить
 
 