Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Как змея, медленно, но последовательно, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация постепенно поглощает Беларусь. Этот процесс представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Sargs.lv".

"Как известно, змея сразу не проглатывает свою жертву. Она делает это медленно, но последовательно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но не исключаю, что широкой публике это будет очевидно только тогда, когда уже будет поздно", - заявил он.

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При этом министр уточнил, что этот процесс представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Если бы это случилось, то тогда у России вновь была бы непосредственная граница с такой европейской страной, как Польша", - резюмировал он.

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