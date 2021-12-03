Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Как змея, медленно, но последовательно, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация постепенно поглощает Беларусь. Этот процесс представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Sargs.lv".
"Как известно, змея сразу не проглатывает свою жертву. Она делает это медленно, но последовательно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но не исключаю, что широкой публике это будет очевидно только тогда, когда уже будет поздно", - заявил он.
При этом министр уточнил, что этот процесс представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.
"Если бы это случилось, то тогда у России вновь была бы непосредственная граница с такой европейской страной, как Польша", - резюмировал он.
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