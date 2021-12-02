Кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат из Украины, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первоначальным планом России было разделить Украину пополам, занять восточные и южные регионы Украины, создав псевдогосударственное образование "Новороссия".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv".
По словам министра, несмотря на то, что Украина не была готова к эффективной борьбе, даже тогда все, что удалось России захватить на Востоке Украины, было относительно небольшой территорией.
"На данный момент наши вооруженные силы несравненно сильнее. Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня. Это понимает и Россия", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД напомнил, что весной, когда Россия под предлогом подготовки сконцентрировала силы на границе Украины, вместе с другими военными группировками также были развернуты госпитали.
"Всем понятно, что никто не формирует такие госпитали во время обычных военных учений. Это свидетельствует о том, что руководство российских вооруженных сил прекрасно отдает себе отчет, что если будет приказ атаковать Украину, это уже будет война совсем другого уровня".
Более того, нападение на Украину может оказаться угрозой самой России. В течение многих лет она тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину пропагандистскими СМИ. Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать бесконечный поток гробов российских солдат", - добавил Кулеба.
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Можете Лєроса не дивитися просто прерший кадр - це вова і усьо!!!
wiki
Однако фраза стала "летучей" после маршала Жукова, который посылал на верную смерть огромное количество солдат.
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вириють глибоку яму екскаватором засиплять туди московитив дохлих зверху притрусять вапном,згідно нових ГОСТів ,щоб скоріше розкладалися до невпізнання та й усе.
Кацапи за таке менше всього переживають.
Смахнут скупую слезу, устроят поминки, набухаются, споют "хотят ли русские войны", по оконцовке будет махач с другой компанией скорбящих, травматология, полиция, закрытие кредитов, ипотек...
Ничего не пропустил?
Мясник ....
Как-то непонятны приколы главы МИД.
Кулеба не понимает,что кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат !!!!
пошлите эту Кулебу в колхоз кидать навоз, а главой МИД можна Гадю Хавченко назначить, у ей хоть сиськи есть большие!
****** хахалейпоклонников - только и всего.
И пох кто там будет сзади или сбоку - "Пэтриоту" всё равно.
неважно кем - у Московии нет техники, чтобы это отследить.
А Киев будет не очень в это посвящён - Ермакам такая инфа ни к чему.
Рассчитывать на Вовочку Зеленского никто не собирается - оно продаст
Украину первым - крымские уроки хорошо усвоены.
Польше не нужно продвижение орков к её границе.
Грузия не имеет общих границ со странами НАТО.
Скажем так.
Путин поменял подходы - сам виноват.
а у союза - ни одной.
Реагировать будут сами танкисты: когда буряты закончатся,
лезть под удары Джавелинов придёт очередь "имперцев" ...
Щоб у СРСР трохи відчули на смак як воно...
І не було б гонки озброєнь і росту потужності зарядів.