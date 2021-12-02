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Кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат из Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат из Украины, - Кулеба

Первоначальным планом России было разделить Украину пополам, занять восточные и южные регионы Украины, создав псевдогосударственное образование "Новороссия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv".

По словам министра, несмотря на то, что Украина не была готова к эффективной борьбе, даже тогда все, что удалось России захватить на Востоке Украины, было относительно небольшой территорией.

"На данный момент наши вооруженные силы несравненно сильнее. Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня. Это понимает и Россия", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД напомнил, что весной, когда Россия под предлогом подготовки сконцентрировала силы на границе Украины, вместе с другими военными группировками также были развернуты госпитали.

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"Всем понятно, что никто не формирует такие госпитали во время обычных военных учений. Это свидетельствует о том, что руководство российских вооруженных сил прекрасно отдает себе отчет, что если будет приказ атаковать Украину, это уже будет война совсем другого уровня".

Более того, нападение на Украину может оказаться угрозой самой России. В течение многих лет она тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину пропагандистскими СМИ. Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать бесконечный поток гробов российских солдат", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии
+30
Какой нибудь розенблюм напишет песню про "ребятишек в черном тюльпане с водкой в стакане". Федька бондарчук снимет кино с безруковым в главной роли о любви русскоговорящей к "освободителю". Лысая Чичерина споет про белую скатерть и разбитые градами блюдца.
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02.12.2021 17:26
+26
Кремль ще не зрозумів, як відреагує російське суспільство, якщо з України почне надходити нескінченний потік трун російських солдатів", - додав Кулеба.
========================================
вириють глибоку яму екскаватором засиплять туди московитив дохлих зверху притрусять вапном,згідно нових ГОСТів ,щоб скоріше розкладалися до невпізнання та й усе.
Кацапи за таке менше всього переживають.
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02.12.2021 17:33
+21
царь выступит.пипл схавает и еще нарожает.они зомбированы сколько лет им в уши пропаганда вливает про нато пиндосов и биндеровцев
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02.12.2021 17:19
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царь выступит.пипл схавает и еще нарожает.они зомбированы сколько лет им в уши пропаганда вливает про нато пиндосов и биндеровцев
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02.12.2021 17:19 Ответить
Вислів-баби іщо наражають був висраний саме лапатьніком,оце й є справжнє ставлення до людини в так би мовити человєколюбівой країні...
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02.12.2021 17:21 Ответить
Це було криваве чмо Маршал Жуков. До цих пір в Кремлі саме на це й розраховують. То ж не їхні діти повиздихають! Їхні діти в США та Великобританії сидять на гроші вкрадені батьками. Чернь не шкодують.
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02.12.2021 17:27 Ответить
А діти наших можновладців всі в окопах. Один лиш Льоша-міномьотчик чого вартий. Якби не його міномьот, кацапи вже давно по Києву б марширували...
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03.12.2021 09:49 Ответить
В даному контексті погоджуюсь. Кулеба патякає - не думаючи про втрати з нашого боку. Йому також байдуже, і нашим можновладцям теж.
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03.12.2021 10:53 Ответить
Установлено, что фраза «Бабы новых нарожают» либо близкие к ней по смыслу изречения существовали в русской литературе ещё до революции 1917 года, не имея конкретного автора. Они вошли в русскую языковую среду предположительно через так называемый «Письмовник Курганова» - учебник русской грамматики и пособие по самообразованию за авторством Николая Курганова, являвшийся бестселлером своего времени и переиздававшийся с 1769 по 1837 год 11 раз. В нём содержалась знаменитая реплика принца Конде в переложении Шиллера, которую военачальник, как предполагается, произнёс в утешение кардиналу Мазарини по случаю победоносной, но сопряжённой с крупными потерями битвы при Фрайбурге в ходе Тридцатилетней войны в 1644 году: «Одна ночь в Париже восстановит наши потери» (фр. Une seule nuit de Paris réparera nos pertes[2]). Фраза стала широко известной в Европе, хотя и была основана на неправильно понятой статистике: Конде потерял около восьми тысяч солдат, но, по замечанию Гольбаха, «Париж не производит готовых солдат за одну ночь» - немногие парижские младенцы доживали до тридцати лет[3]. Предполагается, что в русской языковой среде фразу впоследствии упростили и огрубили.

wiki
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03.12.2021 12:53 Ответить
Благодарю. Очень познавательно.
Однако фраза стала "летучей" после маршала Жукова, который посылал на верную смерть огромное количество солдат.
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03.12.2021 15:38 Ответить
Ніяк не відреагують. Задача армії завойовувать або боронить. Труни підуть з завоювань. Хлопці робили те для чого йшли служить.
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02.12.2021 17:24 Ответить
100% - сдохнуть,размотав кишки от дорогого американского оружия и быть сожранным бродячими собаками в украинской степи - что может быть желаннее для рускага человека ?
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02.12.2021 17:28 Ответить
Наши украинские собачки их есть не будут
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02.12.2021 23:20 Ответить
Какой нибудь розенблюм напишет песню про "ребятишек в черном тюльпане с водкой в стакане". Федька бондарчук снимет кино с безруковым в главной роли о любви русскоговорящей к "освободителю". Лысая Чичерина споет про белую скатерть и разбитые градами блюдца.
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02.12.2021 17:26 Ответить
у московицьких окупантів ще не достатньо ненависті до нас щоб нападати. а в нас вона є і вона сильніша за їх "братню любов до нас".
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02.12.2021 17:28 Ответить
Назвіть якесь сторіччя коли Московія прожила без війни ??? Імперські амбіції понад усе !!!)))
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02.12.2021 17:29 Ответить
Нульове!
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02.12.2021 18:51 Ответить
Кремль ще не зрозумів, як відреагує російське суспільство, якщо з України почне надходити нескінченний потік трун російських солдатів", - додав Кулеба.
========================================
вириють глибоку яму екскаватором засиплять туди московитив дохлих зверху притрусять вапном,згідно нових ГОСТів ,щоб скоріше розкладалися до невпізнання та й усе.
Кацапи за таке менше всього переживають.
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02.12.2021 17:33 Ответить
баб ыесчо нарожають
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02.12.2021 19:02 Ответить
Зато для зелёных насаждений сверху - парк или сквер - отличное удобрение… 😄
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02.12.2021 21:21 Ответить
Никто не говорит о том, что будет с атомными станциями в Украине. Это будет не Чернобыль, а Хиросима с Нагасаки. Похоже, что Зеленский запугивает Запад и украинцев.
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02.12.2021 17:43 Ответить
ничего не будет, не писайся, свинособака
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02.12.2021 17:47 Ответить
хреносими и нахосцаку умножь на 100 минимумь... уничтожим всю падаль... и козломордю и эвробюргерожабоедную....
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02.12.2021 19:10 Ответить
То будет , что и с курской и другими важными стратегическими об*ектами раши. Да что говорить , сейчас современные ракеты из Харьковщины накроют московщину.
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02.12.2021 19:13 Ответить
Возьмите карту и посмотрите, у россиян нет других реакторов кроме ВВР и РБМК (чернобільского типа), она АЕС з реакторами РБМК находится в городской черте торода Санкт-Петербурга. Перспектива - радиоактивпое заражение всей европейской части РФии.
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02.12.2021 19:34 Ответить
Есть ростовская в волгдонске, второй чернобыль. - сами просите?
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02.12.2021 19:58 Ответить
Чернобыль был покруче нескольких Хиросим и Нагасак, если что
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02.12.2021 21:18 Ответить
Это они, так, воду в крым просят. Видно понимают, что ещё так пару лет и придётся всем заехавшим кацапчикам собирать свои монатки и валить из крыма. Поэтому что, даже ходить в туалет в окно не получится.
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02.12.2021 17:45 Ответить
Как и раньше реагировали...
Смахнут скупую слезу, устроят поминки, набухаются, споют "хотят ли русские войны", по оконцовке будет махач с другой компанией скорбящих, травматология, полиция, закрытие кредитов, ипотек...
Ничего не пропустил?
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02.12.2021 17:58 Ответить
Ніяк не відреагують. Військові втрати живої сили там засекретили.
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02.12.2021 18:09 Ответить
...Евдокимов сказал бы: Судьба...
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02.12.2021 18:29 Ответить
Вони чудово це розуміють,а от МОЖЛИВА реакція на це поголів'я - їм не подобається.
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02.12.2021 18:31 Ответить
Вот зачем он это мелит? Чтобы что? Да никак не отреагируют. То есть не отреагируют так, как нам хотелось бы. Плохо будет всем.
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02.12.2021 18:51 Ответить
Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают.... Прям истина
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02.12.2021 18:52 Ответить
Жуков же этнически не русский - чего ему славян жалеть ?
Мясник ....
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02.12.2021 22:51 Ответить
Кулеба реальный воин, как посмотрю. Что-то он заболтался. Уже белорусов обвинил в готовности напасть, теперь трупы москальские посчитал...
Как-то непонятны приколы главы МИД.
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02.12.2021 18:57 Ответить
Как? Да ни как. Сильно россиянцы протестовали, когда гробы с Афгана или Чечни шли вагонами - рефрижераторами? То-то. Порыдают, побухают, может еще мордобой организуют
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02.12.2021 19:02 Ответить
Покойный Немцов первым на РАБссии сказал : гибель сводной Псковской дивизии ВДВ это уже трагедия...,позже Псковский депутат Лев Шлосбер и его друг журналист из Пскова провели расследование,съездили в дяревню Выбуты где лежат эти ИХТАМНЕТы..,Шлосберга избили так что еле выжил...а Немцова просто расстреяли на кремлевском мосту...
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02.12.2021 19:05 Ответить
И в правду тупик, рожать по сути там не кому, бравады как раньше тоже не слышно, надежды на быструю победу над Украиной в кацапском стаде давно нивелированы, рейтинг #уйла тому неопровержимое свидетельство, уровень жизни по сути ниже чем в Украине. Война это последнее что может себе позволить параша, проиграют мы их оккупируем..
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02.12.2021 19:05 Ответить
кажись госчиновники соревнуются в тупости!!!!
Кулеба не понимает,что кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат !!!!
пошлите эту Кулебу в колхоз кидать навоз, а главой МИД можна Гадю Хавченко назначить, у ей хоть сиськи есть большие!
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02.12.2021 19:05 Ответить
Кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ.-Типа Кулеба понимает как отреагируют в РФ. Знает, но молчит. Не интриговать- блажить Кулебе надо а работать. Есть над чем . Что главнокомандущий четыреждыуклонист-не нормально, плохо.Что для главнокомандующего образец это страна-военный союзник Путина-плохо. Что министр обороны без царя в голове -У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, Резников.-плохо. Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского , Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит-плохо. Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней- тоже плохо.
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02.12.2021 19:26 Ответить
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02.12.2021 19:39 Ответить
В Кулеби сьогодні словесний понос?
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02.12.2021 19:47 Ответить
Аааааа, ну если по существу нечего сказать зачем рот открывать. Или что бы переворот замылить
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02.12.2021 19:51 Ответить
да никак не отреагирует. нет там никакого обчества.
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02.12.2021 19:58 Ответить
Жёны убитых заведут новых ****** хахалей поклонников - только и всего.
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02.12.2021 21:45 Ответить
Как отреагируют? Как обычно - еще нарожают.
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02.12.2021 20:06 Ответить
Кулеба, россияне не введут войска в Украину, если там не будет гарантирован результат как в Крыму - полная лояльность населения, отсутствие боевых потерь и переход 85% ВСУ на сторону РФ. В случае эскалации будут массированные авиационные и ракетные удары с территории РФ без захода в Украину. Тысяча ракет разного назначения за сутки уничтожат всё.
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02.12.2021 20:27 Ответить
При ракетном ударе ракеты полетят и туда, откуда они запущены.
И пох кто там будет сзади или сбоку - "Пэтриоту" всё равно.
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02.12.2021 20:32 Ответить
Петриоты это средство ПВО и разве они есть в Украине? И стоимость. 1 ракета Пэтриот стоит как 10 Калибров.
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02.12.2021 20:36 Ответить
Стоимость для НАТО вполне нормальная. Главное - характеристики на уровне. Сранивать с "Калибром" - это Кадиллак и Лада.
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02.12.2021 22:54 Ответить
При авиационном ударе всё, что пересечёт границу Украины, будет сбито
неважно кем - у Московии нет техники, чтобы это отследить.
А Киев будет не очень в это посвящён - Ермакам такая инфа ни к чему.
Рассчитывать на Вовочку Зеленского никто не собирается - оно продаст
Украину первым - крымские уроки хорошо усвоены.
Польше не нужно продвижение орков к её границе.
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02.12.2021 20:37 Ответить
В Грузии РФ уничтожила ракетами всё грузинское ПВО, ВВС и морской флот. Российские патрули были в 30 км от Тбилиси. И шото ни одной американской ракеты не было.
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02.12.2021 20:46 Ответить
То было в давние времена - докрымские - мир был другим.
Грузия не имеет общих границ со странами НАТО.
Скажем так.
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02.12.2021 20:51 Ответить
Не знаешь географии. Грузия граничит с Турцией, членом НАТО. И Мир действительно очень изменился, тогда не было такого противостояния США - Китай.
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02.12.2021 20:54 Ответить
То были ДОКРЫМСКИЕ времена.
Путин поменял подходы - сам виноват.
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02.12.2021 21:43 Ответить
чем собьем ? у нас пво нового вообще нет, одно старье советское , которому уже несколько раз срок службы продлевали вместо списания.
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03.12.2021 12:14 Ответить
А в Грузии полетели?
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02.12.2021 20:37 Ответить
Ты ещё вспомни 1948 год, когда у Америки были уже сотни бомб,
а у союза - ни одной.
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02.12.2021 20:40 Ответить
вчера только смотрел столберг сказал что они не впишутся при полномаштабном вторжение ,потому что украина не член нато
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03.12.2021 12:12 Ответить
согласен, у них сейчас нет столько мяса как в ссср и население маленькое и служат год всего, а контрактниками расбрасываться дорого, будет арт подготовка, а потом добивать кто выжил.
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03.12.2021 12:10 Ответить
Жёны возьмут новые ипотеки и кредиты - как же ещё им реагировать ?
Реагировать будут сами танкисты: когда буряты закончатся,
лезть под удары Джавелинов придёт очередь "имперцев" ...
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02.12.2021 20:30 Ответить
Відреагують, як завжди: в росії НІКОЛИ не було антимілітаристського руху. Ніколи! Так що, на труни не надійтеся. Сподіватися треба тільки на нашу Армію!
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02.12.2021 21:46 Ответить
США треба було у 1946-49 роках скинути 2 бомби - на Москву і Пітер.
Щоб у СРСР трохи відчули на смак як воно...
І не було б гонки озброєнь і росту потужності зарядів.
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02.12.2021 22:48 Ответить
На всі столиці союзних республік. Для надійності.
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03.12.2021 09:53 Ответить
РАБЫ ЫМПЕРИИ нарожают новой пушечный фарш (так было там всегда)!
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03.12.2021 01:24 Ответить
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03.12.2021 01:28 Ответить
 
 