"Байрактары" постоянно работают на Донбассе, не заходя на неподконтрольную территорию, - командующий ООС Павлюк
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Беспилотники Байрактар постоянно используются в районе проведения операции Объединенных сил, не пересекая линию разграничения.
Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" отметил командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями - не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Враг пытается противодействовать "Байрактарам", но все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", — сказал Павлюк.
Генерал подчеркнул, что именно благодаря боевым беспилотникам украинская сторона четко изучила все вражеские объекты, позиции, склады и скопления техники.
"Великолепная машина, которая в соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника", - подчеркнул командующий ООС.
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ПавлюкБутусов, что ты делаешь, палишь байрактары?
за это Анжела и Микрон скажут "ай-я-яй", а Бубачка будет летать-бамбить
не для того миллионные байрактары покупали, а чтоб кацапов смалить !
Они должны свободно и без конца и края летать над ВСЕЙ оккупированной территорией. Имеем право! И первоочередные цели - РЭБ и ПВО.
ЗЕрмак забороняє,бо "путін нападе"?
ему бы поверещать и погундосить, шобы знали что оно не лох какой-то там...а чмо.. какое-то тут...
лучше расскажи сколько голов из оккупационных кацапсиновых бандгруппировок бы истребили!
Спасибо.
Ми дуже раді що ми там все бачимо, але генерал мабудь забув, що байрактари ударні БПЛА і вони не застосовуються за своїм основним призначенням - знищувати ворожу техніку та вбивати ворожу живу силу.