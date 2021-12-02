РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12370 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Операция Объединенных сил
6 203 29
беспилотник (2088) Донбасс (26945) Bayraktar TB2 (89) Павлюк Александр (97) Байрактар (138)

"Байрактары" постоянно работают на Донбассе, не заходя на неподконтрольную территорию, - командующий ООС Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Беспилотники Байрактар ​​постоянно используются в районе проведения операции Объединенных сил, не пересекая линию разграничения.

Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" отметил командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями - не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Враг пытается противодействовать "Байрактарам", но все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", — сказал Павлюк.

Генерал подчеркнул, что именно благодаря боевым беспилотникам украинская сторона четко изучила все вражеские объекты, позиции, склады и скопления техники.

Читайте также: Кулеба об использовании Bayraktar на Донбассе: Украина не нарушала никаких договоренностей. Относительно российских дронов я что-то не слышу глубокого беспокойства

"Великолепная машина, которая в соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника", - подчеркнул командующий ООС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
и в очко ***** заглядывать-там мир и благоволение в человецех
показать весь комментарий
02.12.2021 17:34
+6
Так а які ж тоді претензії до Бутусова за відео роботи "Байрактара"?
показать весь комментарий
02.12.2021 17:54
+6
????.....!!!....??? А почему? Почему какие то Орланы без конца пересекают, а нещасный запуганный Байрактар не может даже в щелку посмотреть на....свою же территорию. Это Зе стратегия такая?
Они должны свободно и без конца и края летать над ВСЕЙ оккупированной территорией. Имеем право! И первоочередные цели - РЭБ и ПВО.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як байрактар у небі блисне-лапатьнік у парткі дрисне...
показать весь комментарий
02.12.2021 17:26 Ответить
Павлюк Бутусов, что ты делаешь, палишь байрактары?

за это Анжела и Микрон скажут "ай-я-яй", а Бубачка будет летать-бамбить
показать весь комментарий
02.12.2021 21:56 Ответить
летать-смотреть можно и за подешевле !

не для того миллионные байрактары покупали, а чтоб кацапов смалить !
показать весь комментарий
02.12.2021 21:58 Ответить
надо побольше оправдываца, посыпать голову пеплом и извиняца за разбомбленные байрактаром школьный автобус, дом престарелых и машину скорой помощи.
показать весь комментарий
02.12.2021 17:32 Ответить
и в очко ***** заглядывать-там мир и благоволение в человецех
показать весь комментарий
02.12.2021 17:34 Ответить
Кацапы палятся посыпанием бестолковки попiлом... Бо на кацапофене это слоган No1.
показать весь комментарий
02.12.2021 17:48 Ответить
Поймите меня правильно: кацапофеня - кацапо-изыг...
показать весь комментарий
02.12.2021 17:51 Ответить
Да что за хрень ты несешь ,черт полосатый рашистский
показать весь комментарий
02.12.2021 19:37 Ответить
Так а які ж тоді претензії до Бутусова за відео роботи "Байрактара"?
показать весь комментарий
02.12.2021 17:54 Ответить
Патамуша куйло абідєлся і кинув прєд'яву Ердогану.
показать весь комментарий
03.12.2021 01:02 Ответить
????.....!!!....??? А почему? Почему какие то Орланы без конца пересекают, а нещасный запуганный Байрактар не может даже в щелку посмотреть на....свою же территорию. Это Зе стратегия такая?
Они должны свободно и без конца и края летать над ВСЕЙ оккупированной территорией. Имеем право! И первоочередные цели - РЭБ и ПВО.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:16 Ответить
Для средств РЭБ и радаров ПВО намного лучше подходят дроны-камикадзе. Как говорится, дешево, надежно и практично. Спросите у азербайджанцев и израильтян. Такие летающие машины самоубийцы даже Панцири (которые типа убийцы дронов) на раз выносят, и никаких Шрайков и AGM-88 HARM не надо
показать весь комментарий
02.12.2021 22:56 Ответить
А чому не запобігають,чи не карають за вогонь з жилсектору?
ЗЕрмак забороняє,бо "путін нападе"?
показать весь комментарий
02.12.2021 18:36 Ответить
ихтамнет....
показать весь комментарий
02.12.2021 18:39 Ответить
Ой,не смешите мои Джавелины,мацкалей трясет от одной фамилии..., Степан Бандера с 23 августа 1939 года...,не надо никаких Стингеров и Байрактаров...,как говорил Папанов : досточно одной таблэтки... 82 года трясет каждого мацкаля...
показать весь комментарий
02.12.2021 18:41 Ответить
а главнокакбыкомандующий знает? хотя... оно ему нада???
ему бы поверещать и погундосить, шобы знали что оно не лох какой-то там...а чмо.. какое-то тут...
показать весь комментарий
02.12.2021 18:42 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 18:45 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 18:46 Ответить
да вы хоть индийскими слонами комплектуйтесь,кого нах это волнует,
лучше расскажи сколько голов из оккупационных кацапсиновых бандгруппировок бы истребили!
показать весь комментарий
02.12.2021 18:53 Ответить
Батино слово..КацаПсины сыны от псины Шарикова... Круто было еще 4 года назад...
показать весь комментарий
02.12.2021 18:58 Ответить
Украинский разведчик с позывным "Швед" намесил крыс Путлера нехило без всяких Байрактаров...
показать весь комментарий
02.12.2021 18:55 Ответить
все забываю спросить читая ваши комментарии. Вы не много старенький, может больной физически или еще что. Просто как то разорванные изречения у вас постоянно.
Спасибо.
показать весь комментарий
02.12.2021 19:40 Ответить
он просто уставший от насаживания тебя на бутылку
показать весь комментарий
21.12.2021 17:45 Ответить
Дыркин в последнем видео опять ныл, что все х**ня, ничего не получается, у "укров крутые беспилотники. И даже помимо байрактаров, у них несметное количество малых ударных беспилотников".
показать весь комментарий
02.12.2021 19:11 Ответить
и жалился,что зарплаты от террористического лубянского сортира на зубы не хватает и потому дикция как хер за щекой
показать весь комментарий
02.12.2021 19:34 Ответить
"Генерал наголосив, що саме завдяки бойовим безпілотникам українська сторона чітко вивчила всі ворожі об'єкти, позиції, склади та скупчення техніки."
Ми дуже раді що ми там все бачимо, але генерал мабудь забув, що байрактари ударні БПЛА і вони не застосовуються за своїм основним призначенням - знищувати ворожу техніку та вбивати ворожу живу силу.
показать весь комментарий
02.12.2021 20:16 Ответить
Они то может и работают.... Но почему нам не сообщают результатах?
показать весь комментарий
02.12.2021 20:38 Ответить
Байрактара аднака эта харашо, далеко видит, аднака пачему нету ваеннага спутника ?
показать весь комментарий
02.12.2021 22:38 Ответить
 
 