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Один украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Один украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь в направлении позиций украинских воинов, один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Новолуганского оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкиного войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки русские наемники применили минометы калибра 120 мм.

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Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин получил домедицинскую помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Одужання...
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02.12.2021 17:50 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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02.12.2021 18:07 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську потвору твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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02.12.2021 21:05 Ответить
 
 