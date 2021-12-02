Один украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь в направлении позиций украинских воинов, один военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Новолуганского оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Широкиного войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Красногоровки русские наемники применили минометы калибра 120 мм.
Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин получил домедицинскую помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську потвору твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.