Пассажир попал под поезд на станции "Дворец "Украина", - Киевский метрополитен (обновлено). ФОТОрепортаж
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В Киеве на станции метро "Дворец "Украина" пассажир попал под поезд.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.
"На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.
Движение поездов на "синей" линии производится от ст. "Героев Днепра" до ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".
Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве , 2 декабря, в 17:32 поступило сообщение от дежурного по метрополитену о том, что на 1-й путь под прибывающий поезд на станции метро "Дворец Украина" попал человек.
На место происшествия были направлены спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытии было установлено, что на путях между 1 и 2 вагонами поезда находится женщина. Спасатели с помощью медицинских носилок достали пострадавшую и передали медицинским работникам.
Девушку бригадой скорой медицинской помощи доставляют в больницу для проведения детального обследования и установления окончательного диагноза.
Движение по станции метро "Дворец Украина" возобновлено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.
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В цивілізованих країнах стоять автоматизовані двері та стіна, які закривають доступ до колії.
P.S. А чи не дигер це?
Взагалі всюди в цивілізованих країнах де молоде метро будують такі станції. Тому ви і не могли бачити таку систему там де станції хз вже скільки років чи там де населення скот якого не жаль (і єс тут не виключення)...