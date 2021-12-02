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В Ривненской области отремонтировали дорогу к туристической жемчужине "Базальтовые столбы", - ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Ривненской области завершили ремонт дороги к местной туристической жемчужине "Базальтовые столбы". 7-километровый путь, пролегающий между сел Малый Стидин, Злазное и Иваничи бывшего Костопольского района, восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Ривненская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Ривненской области отремонтировали дорогу к туристической жемчужине Базальтовые столбы, - ОГА 01

По всему маршруту дорожники уже нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

По словам главы Ривненской ОГА Виталия Коваля, до ремонта состояние автодороги между селами Головин и Злазное было ужасным.

"Из-за плохого состояния автодороги до геологического памятника природы доехать было очень сложно. Это стратегически важный путь еще и потому, что пролегает до опорной школы и местной амбулатории", - отметил Коваль.

В Ривненской области отремонтировали дорогу к туристической жемчужине Базальтовые столбы, - ОГА 02

Теперь местные могут с комфортом добраться до областного центра и Волыни. Ремонтные работы провели за счет госбюджета. Проектно-сметную документацию разработал Головинский сельский совет.

В Ривненской области отремонтировали дорогу к туристической жемчужине Базальтовые столбы, - ОГА 03

Базальтовые столбы – геологический памятник природы местного значения в Украине. Расположен в Костопольском районе Ривненской области, возле села Базальтово. Базальтовые столбы – это магматическая порода, разбитая трещинами на характерные для базальта столбчатые структуры. Геологический заповедник с базальтовыми столбами во многом является уникальным творением природы на территории Украины, поскольку такие образования нигдебольше не встречаются.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.
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осталось бубу на ровэри зфоткаты..
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02.12.2021 18:48 Ответить
" Я планов наших люблю громадьё "!!!)))
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02.12.2021 18:53 Ответить
если б узаконили добычу янтаря, всяобласть была б в таких дорогах и небылоб пустыни после копателей
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02.12.2021 19:20 Ответить
так вже давно узаконили
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02.12.2021 22:15 Ответить
Мабуть попередники планували дорогу відремонтувати але не встигли. Або грошей було шкода.
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02.12.2021 21:14 Ответить
цікаво що з цієї дороги залишиться через рік? а ще цікаво хто власники діючих кар'єрів...
до сьогодні нічого нечувши про цю "туристичну перлину" погуглив фото і відео цього "чудеса" немаючого аналогів. захаращені відходами виробництва кар'єри. Боже за що ти так караєш цей "нарід"?
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03.12.2021 02:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f1BhsecspHU
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02.12.2021 23:09 Ответить
 
 