В Ривненской области отремонтировали дорогу к туристической жемчужине "Базальтовые столбы", - ОГА. ФОТО

В Ривненской области завершили ремонт дороги к местной туристической жемчужине "Базальтовые столбы". 7-километровый путь, пролегающий между сел Малый Стидин, Злазное и Иваничи бывшего Костопольского района, восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Ривненская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

По всему маршруту дорожники уже нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

По словам главы Ривненской ОГА Виталия Коваля, до ремонта состояние автодороги между селами Головин и Злазное было ужасным.

"Из-за плохого состояния автодороги до геологического памятника природы доехать было очень сложно. Это стратегически важный путь еще и потому, что пролегает до опорной школы и местной амбулатории", - отметил Коваль.

Теперь местные могут с комфортом добраться до областного центра и Волыни. Ремонтные работы провели за счет госбюджета. Проектно-сметную документацию разработал Головинский сельский совет.

Базальтовые столбы – геологический памятник природы местного значения в Украине. Расположен в Костопольском районе Ривненской области, возле села Базальтово. Базальтовые столбы – это магматическая порода, разбитая трещинами на характерные для базальта столбчатые структуры. Геологический заповедник с базальтовыми столбами во многом является уникальным творением природы на территории Украины, поскольку такие образования нигдебольше не встречаются.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.