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Избрание главы САП: подконтрольные Банковой члены комиссии снова сорвали заседание, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Избрание главы САП: подконтрольные Банковой члены комиссии снова сорвали заседание, - Шабунин

Члены комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, находящиеся под контролем Офиса президента, в очередной раз сорвали назначенное сегодня заседание.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подконтрольные Банковой члены комиссии по избранию руководителя САП только что снова сорвали заседание. Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы за практическое задание, а также назначить дату собеседования с двумя финалистами", - сообщил он.

Он также навел слова члена комиссии Романа Куйбиды, утверждающего, что почти все члены комиссии собрались в зуме - кворум должен был быть. Но на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится.

Читайте также: Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию главы САП: увидим, услышит ли власть послов G7, - ЦПК

"Отмена заседания была неожиданностью для всех присутствующих членов, и настоящие причины до сих пор непонятны", - пишет Куйбида.

Подробности Шабунин обещает сообщить завтра.

Конкурс на должность главы САП длится уже 15 месяцев.
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Топ комментарии
+26
зебилки, поясните мне, почему шайка зеленского так не хочет независимого прокурора САП? Может потому, что члены этой шайки ни собираются воровать, ну вот ни копеечки, и сколько бы этот прокурор САП ни копал, ничего он не отыщет?
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02.12.2021 19:08
+16
ППЦ вже зовсім дах їм знесло!
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02.12.2021 19:07
+12
"Квартал 95" триває)
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02.12.2021 19:04
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призначыты дату спивбэсиды?вы хоть видели график младшего ермака,наглота?
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02.12.2021 19:04 Ответить
а як лизав як лизав це Шабуня владі!!!
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02.12.2021 19:25 Ответить
руйнував вовка КС - Шабуня ще лизав... У Пінчука на каналі дуетом з Аферістовичем
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02.12.2021 19:27 Ответить
глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин,
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02.12.2021 19:28 Ответить
«10 мільйонів Ви віддали Трухіну», - «слуга» Драбовський під час засідання Верховної Ради обговорював розподіл бюджетних коштів

Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.
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02.12.2021 19:35 Ответить
Ніхто нікому не лизав.
Прибрати зашквареного Баригу хотіло майже три чверті українців.
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02.12.2021 22:18 Ответить
лизав, як і ти зараз.
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03.12.2021 00:20 Ответить
Котрого баригу?
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03.12.2021 02:56 Ответить
Не удивлюсь тому, как увижу фотку, как лещ с шубуниным меняются подводками в параше. Очередные девочки - советники с нулевым выхлопом
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03.12.2021 10:13 Ответить
"Квартал 95" триває)
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02.12.2021 19:04 Ответить
яка несподіванка =)
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02.12.2021 19:07 Ответить
ППЦ вже зовсім дах їм знесло!
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02.12.2021 19:07 Ответить
Їм какаяразніца? Ймовірніше за все, це і є метою пліснявої погані.
Чи захід змириться з, запропонованим зЕ-рмаком, бесПределом, чи відмовиться підтримувати Україну, що їх ще більше влаштує.
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02.12.2021 19:23 Ответить
зебилки, поясните мне, почему шайка зеленского так не хочет независимого прокурора САП? Может потому, что члены этой шайки ни собираются воровать, ну вот ни копеечки, и сколько бы этот прокурор САП ни копал, ничего он не отыщет?
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02.12.2021 19:08 Ответить
Я не зебилка, более чем, даже не смотрел поганые быдлосериалы и для быдла "юмористов". Но пояснить тут есть что: шайка продолжает дело "пороха" - не дать право независимого расследования НАБУ, чтобы не пришлось потом задействовать последнюю "линию обороны" от быдла(коим и те, и другие считают неравнодушных, но бедных(по их меркам) граждан Украины). Эта линия - суды. Помните "налоговика" под клетчатым одеялом? - забыл фамилию этого пса, но тут против НАБУ, запалив свою задницу, выступил "суд", спас от справедливой тюрьмы ворующего ваши налоги и пенсии урода.
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02.12.2021 19:48 Ответить
Насіров
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02.12.2021 20:20 Ответить
білобриса гнида чимось невдоволена? А ЧОМУ??? Це ж воно в 2019 горлало за шмарклю, нє?
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02.12.2021 19:13 Ответить
З методички КГБ- переводити розмову з неприємної теми на особистість, або чиїслова обговорюються,чи на особистість співрозмовника. По руськи:"Сам дурак".

Тобто ви виправдовуєте дворічний ігнор слуг призначення голови САП і саботаж роботи конкурсної комісії? І ховаєтесь за цькуванням Шабуніна.
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02.12.2021 22:09 Ответить
не дабазарілісь єшо....... їх член не праходіть. їм нужон татароермак або котлеторахамия, ну на крайняк арестоверещук....
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02.12.2021 19:16 Ответить
зелена пліснява перемагає....... . і ніхто не здивований. бо їм насправді ж ніхто не заважає витворяти будь-що. більше того, єрмило з портянкою татарать країну вже не приховуючи чиї команди виконують. а наші "патріоти" демонструють лише глибоку тривогу і зневагу до цих потвор. не приведи Господь зявитьсяу них нагода знищувати українців і все українське вони не будуть вагатися ні секунди.
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02.12.2021 19:22 Ответить
Ой, ой, ой. А хто ж це у нас такий гарний і хороший за ЗЕ топив не так давно?
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02.12.2021 19:29 Ответить
Отлично кинули лохов из МВФ, у которых это было чуть не главным требованием для очередного транша, а заодно и лошье, которое этих аферистов выбрало и будет отдавать потом кредит.
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02.12.2021 19:38 Ответить
То Віталику виводь несчисленних грізних смєтунів на Майдан і смєтайте зелену плісняву !!!)))
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02.12.2021 19:41 Ответить
я ржу с этого шабунина, теперь вместо барыги какие-то жулики и проходимцы, что же ты не рад, результатам своего труда...
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02.12.2021 19:42 Ответить
Шабунін поганий, значить і критика ним саботажу Зе погана? Хай далі гадять?
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02.12.2021 22:11 Ответить
Хамелеонов в Украине много,...все эти Лещенки, Гнапы и прочие Шабунины нехило намыли бабла на фразе Ольги **********... все кто угодно ,лишь бы не Порошенко...
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02.12.2021 19:42 Ответить
А шо за бардак? У країні ще є яка небудь влада крім бандитської шобли?
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02.12.2021 19:48 Ответить
Если бы летом 2014 года Верховна Рада национализировала все без исключения предприятия и провела повторную приватизацию на конкурсной основе,сейчас бы мы жили совсем в другой стране...,без бандитской шоблы...
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02.12.2021 19:52 Ответить
Из последнего - все єти доктора Смерть МОЗ Украині вместе с росийско-еврейскими собственниками супермаркетов успешно блокируют снабжение населения продуктами первой необходитости.
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02.12.2021 19:56 Ответить
Побачив?
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02.12.2021 20:46 Ответить
Все очень просто. Брат Дерьмака еще не отобрал кандидата.
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02.12.2021 20:46 Ответить
Ті хто зірвав одним словом-просто члени...
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02.12.2021 21:29 Ответить
подконтрольные Банковой члены комиссснова сорвали заседание, - Шабунин
s://censor.net/ru/n3303061

почти все члены комиссии собрались в зуме - кворум должен был быть. Но на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится. Источник: https://censor.net/ru/n3303061
Вы наконец определитьесь с методичкой, члены комиссии сорвыли или от ген прокурора пришло указание.
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02.12.2021 23:59 Ответить
Бєня не дав добро? Чи Леонідович прижучив. Коліться
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03.12.2021 02:42 Ответить
Либо шах помрет, либо ишак сдохнет старинная украинская мудрость касты Богозабородудержащих
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03.12.2021 05:35 Ответить
 
 