Избрание главы САП: подконтрольные Банковой члены комиссии снова сорвали заседание, - Шабунин
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Члены комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, находящиеся под контролем Офиса президента, в очередной раз сорвали назначенное сегодня заседание.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подконтрольные Банковой члены комиссии по избранию руководителя САП только что снова сорвали заседание. Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы за практическое задание, а также назначить дату собеседования с двумя финалистами", - сообщил он.
Он также навел слова члена комиссии Романа Куйбиды, утверждающего, что почти все члены комиссии собрались в зуме - кворум должен был быть. Но на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится.
"Отмена заседания была неожиданностью для всех присутствующих членов, и настоящие причины до сих пор непонятны", - пишет Куйбида.
Подробности Шабунин обещает сообщить завтра.
Конкурс на должность главы САП длится уже 15 месяцев.
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Тобто ви виправдовуєте дворічний ігнор слуг призначення голови САП і саботаж роботи конкурсної комісії? І ховаєтесь за цькуванням Шабуніна.
s://censor.net/ru/n3303061
почти все члены комиссии собрались в зуме - кворум должен был быть. Но на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится. Источник: https://censor.net/ru/n3303061
Вы наконец определитьесь с методичкой, члены комиссии сорвыли или от ген прокурора пришло указание.