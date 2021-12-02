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Беларусь (7522) Лукашенко (3501) санкции (10612)

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении режима Лукашенка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении режима Лукашенка

Британия, США, ЕС и Канада в ответ на нарушения властями Беларуси прав человека ввели скоординированные санкции в отношении режима Лукашенка

Об этом говорится в совместном заявлении этих стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в ответ на продолжающиеся атаки на права человека и фундаментальные свободы в Белоруссии, в ответ на неуважение к международным нормам и многократные репрессивные акты мы вновь ввели скоординированные санкции против определенных лиц и организаций", - отмечается в документе.

Эти страны, в частности, потребовали от Минска немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции в ЕС. Авторы заявления предупредили, что лицам, стоящим за этим процессом в Беларуси и других странах, "следует помнить, что за подобное придется серьезно заплатить".

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В заявлении также содержится призыв к режиму Лукашенко без предварительных условий освободить около 900 политических заключенных, начать при посредничестве ОБСЕ настоящий диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, который должен привести к новым свободным и честным президентским выборам в стране.

В другом заявлении власти Великобритании объявили о введении пятого пакета британских санкций против Минска, причем ограничения "аккуратно действуют против режима Лукашенко с минимизацией влияния на простых жителей Беларуси".

Также читайте: В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси попали "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефть", - Bloomberg

В частности, под санкции попало ОАО "Белорусский", которое, по версии Лондона, является "основным источником доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко". Кроме этого, санкции вводят против восьми физических лиц, включая "пять пропагандистов, которые играют ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси", и двух представителей судебной системы.
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Топ комментарии
+14
Шурик, не очкуй. У братушки спроси, он тебе расскажет какие эти санкции полезные. Полезней даже чем картошка
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02.12.2021 19:55
+6
Капцем цього таргана вусатого !!! А кремль лишився в стороні !!!)))
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02.12.2021 19:56
+6
"Простым" жителям Беларуси неплохо бы не сидеть дома и умничать у компов, а выходить снова и своими действиями, а не шариками-плакатиками-цветочками предотвращать возможные военные авантюры картофельного Фюрера, а иначе этот чокнутый реально втянет беларусов в войнушку и тогда уже будет поздно
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02.12.2021 20:18
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Шурик, не очкуй. У братушки спроси, он тебе расскажет какие эти санкции полезные. Полезней даже чем картошка
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02.12.2021 19:55 Ответить
Капцем цього таргана вусатого !!! А кремль лишився в стороні !!!)))
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02.12.2021 19:56 Ответить
марсиан не пригласили? а то маловато!
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02.12.2021 19:59 Ответить
ЕС, як завжди обєспокоєні.
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02.12.2021 20:14 Ответить
З чым і віншую вас, Мойша два маёры. выгадавалі? Выпасцілі. Цяпер жэрыце пакуль назад не палезе. І гэта яшчэ не ўсё. Працяг хутка будзе.
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02.12.2021 20:17 Ответить
Прошлый раз ты так радовался когда ваша кацапская подстилка ЗЕля Беларуси небо закрывало....ну как куйло приказало ) умные ищут себе друзей даже среди врагов....а одиннарод наживает себе врагов даже среди друзей....поэтому вы и просрали Пороха авыбрали себе ПРЕДАТЕЛЯ....
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02.12.2021 20:36 Ответить
Зяленскія прыходзяць і сыходзяць, дакладней уцякаюць. А вось лукашэнка ў вас вечны. Ваш, вамі вырашчаны.
Шукаць сяброў сярод маскоўскіх подсцілак? Пораху прасралі яны.
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02.12.2021 20:44 Ответить
Янук не утёк....а эвакуировался со ВСЕЙ КАССОЙ Украины....хочешь чтобы ЗЕля тоже уволок?)..Господи,избавь Украину от зебилов как ты((
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02.12.2021 21:08 Ответить
Мойша, а калі ў вас Лука гэтак жа эвакуіруецца як у нас Янак? Ці вы сваю канапу не можаце завесці?
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02.12.2021 21:19 Ответить
Лука кто угодно...негодяй узурпатор диктатор....но точно не дрЫщ и не предатель. И главное...он не легитимен с 1996 года...значит и долги что набрал отдавать не надо будет.Ну тебе это не понять.Как и не понять того....что пока соседка-тварюга не развалится ...ни Украине ни Беларуси счастья не увидеть.А рубаху рвать и щеки дуть это детство Никиты.
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02.12.2021 21:29 Ответить
Які ж ён дрышч? Ён ваш гаспадар. І даўгі ён ужо аддаў. Сваімі халопамі, г.зн. вамі, вашымі дзецьмі і г.д. Спакойнай ночы, дэфектыўны два маёры. Няхай вам прысніцца вамі каханы і ваш нязменны Лука які ўручае вам трэцяга маёра.
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02.12.2021 21:34 Ответить
"Простым" жителям Беларуси неплохо бы не сидеть дома и умничать у компов, а выходить снова и своими действиями, а не шариками-плакатиками-цветочками предотвращать возможные военные авантюры картофельного Фюрера, а иначе этот чокнутый реально втянет беларусов в войнушку и тогда уже будет поздно
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02.12.2021 20:18 Ответить
Когда в города и деревни федерального округа Парашной ********* "Белоруссия" пойдёт поток жмуров с украинско-белорусского фронта, они будут винить нас, а не себя и своего фюрера с его тремя ублюдками.
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02.12.2021 20:25 Ответить
Какой же ты тупой)
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02.12.2021 20:40 Ответить
Тупыя 26 гадоў тупа выбіралі сабе аднаго тупога калгасніка, дык хто з нас тупей, Мойша?
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02.12.2021 20:46 Ответить
Конечно ты ....нас ОДИН раз за мех картохи купили....а тебя 5 раз!!! за гречку и сериальчик(кроме Пороха конечно)....5 раз лох оно козырней будет)
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02.12.2021 21:04 Ответить
Мойша, вас так за танна купілі? Дык вас нядаўна і прадалі. Оптам, за даўгі якія Лука зрабіў што б вас карміць. Як быдла пакорлівае. Зрэшты, чаму ЯК?
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02.12.2021 21:21 Ответить
Мне не интересна твоя исповедь...хотя ты в цвет описал свою судьбу.И Беня не последний кто тебя так обидел...терпи малый
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02.12.2021 21:33 Ответить
Канапа заведзяце паведаміце.
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02.12.2021 21:35 Ответить

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02.12.2021 20:50 Ответить
Это ботва кацапская. Не парься)
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02.12.2021 20:52 Ответить
Вы не правы.Ботва кацапская это тот кого вы выбрали в апреле 2019 ...лука вам говорил Поршенко будет....а куйло приказало с любым кроме Порошенко.И одиннарод выполнил приказ лаптеногого барина
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02.12.2021 21:12 Ответить
Вы пьяный?
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03.12.2021 14:20 Ответить
Да мне просто интересно его тролить, утырка, считающего себя офицером и тупо повторяющего тут одну мантру про фигляра которого ЗеДеб..лы вы брали нас в шестого президента, и это при том, что он сам себе 26 лет растил Луку.
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02.12.2021 21:16 Ответить
Мойша, дык вы калі сваю канапу завядзеце і Луку выганіце? Заўтра? Ці паслязаўтра?
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02.12.2021 21:23 Ответить
Мойша, а вы чаго не выходзіце супраць Лукі? канапа не заводзіцца? ( Або на Байдэна спадзеяцеся...
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02.12.2021 21:17 Ответить
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02.12.2021 20:18 Ответить
картопляник примудрився в рекордний термін злити свою країну в унітаз
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02.12.2021 20:23 Ответить
ты в своём уме, здобул? рекорд наш!
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02.12.2021 20:27 Ответить
Чё?
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02.12.2021 20:48 Ответить
так, ви, кацапи, попереду, як завжди
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02.12.2021 20:56 Ответить
Вот и правильно.Решил лизать россии? Значит ЕС для тебя закрыто.
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02.12.2021 20:28 Ответить
Кремль будет содержать и Беларусь.За счет Рязани и Курска.Сегодня новые хозяева Крыма устроили стрельбу на свадебной церимонии.Почти .как в Москве.Непременные свадебные атрибуты быстро прижились в Крыму
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02.12.2021 20:30 Ответить
ну фсё,песдес кацапсиной Орде!!!
щас красно-коричневые людоеды, получат несокрушимую,скоординированную озабоченность


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02.12.2021 20:46 Ответить
Ядерная картошка сурово наведена на страны НАТО.
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02.12.2021 20:47 Ответить
Какие-то санкции детсадовские.
Главный источник валюты Беларуси - кремль.
Всё остальное несущественно - наймут других пропагандистов.
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02.12.2021 20:48 Ответить
причому обмеження "акуратно діють проти режиму Лукашенка з мінімізацією впливу на простих жителів Білорусі"

Вот в этом и есть стратегическая ошибка Запада с 2014 года. Никакие точечные санкции не являются эффективными в этой части планеты. Тот полицейский, судья, пропагандист в ту Европу может и так не ездил (в рф запрещено силовикам выезжать, например). А если и ездил, то переживёт это ограничение. А если и не переживёт, то Луке и путе - пофиг.

Санкции должны быть только секторальными, только зубодробильными, только ядрёными.
Типа "закрытие границ", запрет на внешнеэкономические операции с этой страной, депортация граждан этой страны отовсюду (или сдавайте паспорта), разрыв всех дипотношений, заморозка всех средств как государства, так и все предприятий с государственным участием, запрет транзита, отключение СВИФТа и так далее.
Что-то такое, чтобы там через полгода траву есть только осталось - иначе те же россияне не поймут. Они же ржут, мол "За то, что мы отжали Крым, 200 людям объявили об отмене виз в ЕС и США - ха-ха-ха-ха-ха, мы такую цену готовы платить. Давайте мы отожмём всю Украину, а вы нам за это 100.000 человек визы закройте - ха-ха-ха-ха-ха . . .".
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02.12.2021 21:09 Ответить
Санкции надо не столько по Лукашенко, как по Хутину. Но видно кишка тонка и газ нужен, то выбирают слабое звено.
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02.12.2021 22:01 Ответить
...Кулєба?
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02.12.2021 22:24 Ответить
Эти санкции по гос предприятиям Беларуси, в первую очередь ударят по пенсиям, зарплатам учителей и т.п.
Большинство беларусов любят хутина и считают московитом братским народом или даже одним с собой народом.
Мне интересно - делал ли кто соцопросы как относятся беларусы к этим санкциям Запада.
И не обозлятся ли они на Запад и в связи с этим не захотят ли они стать рашкинским округом?
Думаю, что Запад ведет себя очень не продумано по отношению к Беларуси.
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02.12.2021 22:32 Ответить
Таракана нужно добивать, пуйло его не бросит, ведь воспринимает как своего вассала и это отличная возможность через луку ослаблять рашку. По крайней мере экономически. А это будет дорого. Очень.
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03.12.2021 03:31 Ответить
 
 