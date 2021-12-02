Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении режима Лукашенка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Британия, США, ЕС и Канада в ответ на нарушения властями Беларуси прав человека ввели скоординированные санкции в отношении режима Лукашенка
Об этом говорится в совместном заявлении этих стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня в ответ на продолжающиеся атаки на права человека и фундаментальные свободы в Белоруссии, в ответ на неуважение к международным нормам и многократные репрессивные акты мы вновь ввели скоординированные санкции против определенных лиц и организаций", - отмечается в документе.
Эти страны, в частности, потребовали от Минска немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции в ЕС. Авторы заявления предупредили, что лицам, стоящим за этим процессом в Беларуси и других странах, "следует помнить, что за подобное придется серьезно заплатить".
В заявлении также содержится призыв к режиму Лукашенко без предварительных условий освободить около 900 политических заключенных, начать при посредничестве ОБСЕ настоящий диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, который должен привести к новым свободным и честным президентским выборам в стране.
В другом заявлении власти Великобритании объявили о введении пятого пакета британских санкций против Минска, причем ограничения "аккуратно действуют против режима Лукашенко с минимизацией влияния на простых жителей Беларуси".
В частности, под санкции попало ОАО "Белорусский", которое, по версии Лондона, является "основным источником доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко". Кроме этого, санкции вводят против восьми физических лиц, включая "пять пропагандистов, которые играют ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси", и двух представителей судебной системы.
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Шукаць сяброў сярод маскоўскіх подсцілак? Пораху прасралі яны.
щас красно-коричневые людоеды, получат несокрушимую,скоординированную озабоченность
Главный источник валюты Беларуси - кремль.
Всё остальное несущественно - наймут других пропагандистов.
Вот в этом и есть стратегическая ошибка Запада с 2014 года. Никакие точечные санкции не являются эффективными в этой части планеты. Тот полицейский, судья, пропагандист в ту Европу может и так не ездил (в рф запрещено силовикам выезжать, например). А если и ездил, то переживёт это ограничение. А если и не переживёт, то Луке и путе - пофиг.
Санкции должны быть только секторальными, только зубодробильными, только ядрёными.
Типа "закрытие границ", запрет на внешнеэкономические операции с этой страной, депортация граждан этой страны отовсюду (или сдавайте паспорта), разрыв всех дипотношений, заморозка всех средств как государства, так и все предприятий с государственным участием, запрет транзита, отключение СВИФТа и так далее.
Что-то такое, чтобы там через полгода траву есть только осталось - иначе те же россияне не поймут. Они же ржут, мол "За то, что мы отжали Крым, 200 людям объявили об отмене виз в ЕС и США - ха-ха-ха-ха-ха, мы такую цену готовы платить. Давайте мы отожмём всю Украину, а вы нам за это 100.000 человек визы закройте - ха-ха-ха-ха-ха . . .".
Большинство беларусов любят хутина и считают московитом братским народом или даже одним с собой народом.
Мне интересно - делал ли кто соцопросы как относятся беларусы к этим санкциям Запада.
И не обозлятся ли они на Запад и в связи с этим не захотят ли они стать рашкинским округом?
Думаю, что Запад ведет себя очень не продумано по отношению к Беларуси.