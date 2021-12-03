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Беларусь может невольно помочь РФ срежиссировать "Гляйвиц" для атаки на Украину, - Беларуская праўда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Беларусь может невольно помочь РФ срежиссировать

Сегодняшнее задержание "украинских шпионов и террористов" в России многие уже описывают как некий эпизод "Гляйвиц", который может стать поводом для прямого российского вторжения в Украину. Федеральная служба безопасности заявила о задержании трех агентов "украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию, а третий – готовил теракт.

Кстати россияне прибегают к подобным обвинениям далеко не в первый раз. Ранее ФСБ пыталась найти "украинский след" в расстреле в Казани, а в оккупированном Крыму неоднократно "разоблачали" украинских "диверсантов", - пишет  Беларуская праўда

В то же время, даже неискушенная российская аудитория, на которую и нацелены подобные информационные вбросы, недостаточно им доверяет, что крайне раздражает Кремль, стремящийся слепить из Украины образ врага, якобы уже ведущего скрытую войну на российской территории.

На фоне достаточно прямолинейного отказа НАТО уступать требованиям РФ о недопустимости перспектив принятия Украины в ряды Альянса несмотря на недвусмысленное скопление российских войск на границах с Украиной, в высоких кабинетах Кремля похоже всерьез задумались над дальнейшим повышением градуса напряженности и поиска надежного повода для применения силы против Украины или по крайней мере ввода "миротворцев" на Донбасс.

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В статье не исключается, что Россия может решиться и на режиссирование вполне реальных терактов с целью дальнейшего обвинения Украины и, соответственно, развязывания войны.

"Правда, есть одно существенное но: делать их в "наэлектризованной" по многим причинам России, по принципу "рязанского сахара", сейчас крайне опасно, ведь в такое вряд ли поверят, да еще и эффективность ФСБ подставится под сомнение, что никому не надо", - отмечается в статье.

Таким образом, отмечает автор, наиболее "эффективным" для создания убедительного "Гляйвица" в такой ситуации может стать террористический акт против российских военнослужащих, военных объектов или дипломатических учреждений за пределами РФ, и наиболее приемлемой локацией на данный момент является именно Беларусь.

Присутствие и влияние российских силовиков в Беларуси и так беспрецедентно, о чем свидетельствует миграционный кризис на беларуско-польской границе.

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Кроме того, Лукашенко не так давно заявил, что "мы в стороне не останемся" в случае столкновения РФ с условным западным миром, в том числе в лице Украины. К слову, грядут очередные совместные учения войск РФ и Беларуси, и представители российских вооруженных сил вполне могут стать целью атаки "под чужим флагом".

Кстати, такой сценарий выгоден Кремлю еще и с другой стороны – ведь это даст России возможность уже полностью взять под контроль беларуские спецслужбы и, в борьбе с террористической угрозой в рамках союзного государства завести на территорию страны военный контингент такого размера, что даже о формальной независимости страны беларусам придется забыть, считает автор.

Таким образом, Москва сможет решить две важные задачи параллельно, и это необходимо учитывать, зная любовь Путина к подобного рода "многоходовкам".
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Топ комментарии
+13
Загострення параноїдальної шизофренії прогресує !!!)))
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02.12.2021 20:55
+8
Гаплик сябри підкрадається непомітно ,начувайтеся !!)))
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02.12.2021 20:56
+8
Для вторгнення В Україну ні *****,ні прибацаному бацьці не потрібні жодні гляйвиці.
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02.12.2021 20:59
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Загострення параноїдальної шизофренії прогресує !!!)))
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02.12.2021 20:55 Ответить
Гаплик сябри підкрадається непомітно ,начувайтеся !!)))
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02.12.2021 20:56 Ответить
Київ не відкидає можливості участі білоруських військ у вторгненні в Україну - Кулеба

Україна на дуже серйозному рівні розглядає сценарій, за якого військове вторгнення очікується і з боку Білорусі, і за якого серед підрозділів загарбників можуть бути помітні білоруські збройні сили. https://ua.interfax.com.ua/news/general/783583.html
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02.12.2021 20:59 Ответить
Для вторгнення В Україну ні *****,ні прибацаному бацьці не потрібні жодні гляйвиці.
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02.12.2021 20:59 Ответить
Достатньо власної параноїдної маячні в голові !!!)))
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02.12.2021 21:14 Ответить
навіть їм потрібні
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02.12.2021 21:20 Ответить
Мимоволі?
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02.12.2021 21:17 Ответить
Ерунда .Агрессору не нужно искать повод. Агрессор сам придумывает повод.
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02.12.2021 21:38 Ответить
Чистая правда. Что не сделай, если агрессор решил напасть - он нападёт, под любым выдуманым формальным предлогом. Только сила и страх могут остановить его.
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03.12.2021 14:32 Ответить
Как известно, в 1939 году, Европа находилась на грани войны. Национал-социалистическая Германия и большевистский СССР искали повод распространить свое влияние на соседние, и не только, государства. Пакт Молотова-Риббентропа позволил Германии не бояться противодействия СССР при захвате Польши. Однако, гитлеровцы хотели, чтобы нападающей стороной, при этом, оказалась именно Польша. Для этого, немецкие спецслужбы устроили провокацию, известную, как Гляйвицкий инцидент. В приграничном, тогда немецком, городе Гляйвиц (Gleiwitz), группа немецких диверсантов, организовала имитацию польского нападения на местную радиостанцию. При этом, захватив станцию, от имени польских повстанцев были озвучены в эфире намерения Польши, атаковать Третий Рейх. Этот эпизод послужил формальным поводом для нападения Германии на Польшу. Как известно, на стороне Польши выступили Великобритания и Франция, а в Восточную часть страны вошла Красная Армия. Последующие события привели к разворачиванию самой разрушительной войны в истории человечества, театром военных действий в которой оказались вся Европа, вся Атлантика, Африка, Восточная Азия и Тихий океан. Сегодня, в бывшем Гляйвице, а теперь уже польском городе Гливице (Gliwice), можно увидеть ту самую вышку радиостанции, с провокационного захвата которой началась Вторая мировая война.
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02.12.2021 21:40 Ответить
посмотрим что за дела
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02.12.2021 21:42 Ответить
два брата акробата слились в экстазе
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02.12.2021 21:44 Ответить
Не дивно з вар'ята...Виходячи з його заяви,що вони з ******- брати, то наступне буде озвучено, що танк- це ж рідний брат його трактора....
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02.12.2021 21:53 Ответить
Але в одному випадку росіянці були праві- що в 2016 дійсно був рейд ГУР МОУ в окупований Крим. І в ньому брав участь нинішній голова розвідки Кирило Буданов
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02.12.2021 21:56 Ответить
В этой истории Беларусь точно ждёт что то ужасное, у оппозиции точно появится оружие.
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02.12.2021 22:21 Ответить
Новый рецепт гексогена от параши. Сябрам уже можно готовиться его попробовать.
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02.12.2021 22:27 Ответить
Да, но, почему-то никто не берет во внимание , мол, шо будет , когда пыня склеит ласты... А ведь не сегодня-завтра склеит. Его ведь рак доедает
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02.12.2021 22:30 Ответить
ЗЫ... там , среди кремляди идет грызня не на жисть , а насмерть ...
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02.12.2021 22:31 Ответить
Беларусь может невольно попасть под раздачу, если ввяжется в войну с НАТО.
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02.12.2021 22:44 Ответить
Я вас умоляю. Для пыни Беларусь - буферная зона. Там априори, гаплык.
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02.12.2021 23:21 Ответить
Конечно с НАТО рашке комфортнее воевать на полях Беларуси , бо там нет украинских бандеровцев 😀😀
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02.12.2021 23:25 Ответить
Не, шутки -шутками, но пыня держит Беларусь, Джорджию , Молдавию, УКРАИНУ, ПРИБАЛТИКУ В КАЧЕСТВЕ БУФЕРНОЙ ЗОНЫ . ДУМАЕТ ШО ВОРОНЕЖ В ЭТОМ ВЫИГРАЕТ. бубочка, каанечно не вдупляет это и нервно делает свой пых в сторонке . Спальчевский цему спонукае.
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02.12.2021 23:33 Ответить
Я больше переймаюся канадским красным кленом на наших тернах, о чем и сделал свое ква.
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02.12.2021 23:26 Ответить
Надо и во дворе где-то в дальнем углу посадить
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02.12.2021 23:51 Ответить
Блин, садовница, не говорю чья, посадила в парке победы(аадесса) 150 семян, не взошел, мож в 22-ом проклюнется.
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02.12.2021 23:55 Ответить
Не, клянусь, в центре УКРАИНЫ ВЫСАДИЛ 200 СЕМЯН... ПОСМОТРИМ В 22-ОМ. Я- за украинско-канадскую дружбу.
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02.12.2021 23:57 Ответить
У диких рослин (у частини насіння) існує "період спокою" - до кількох років Це "захисний механізм" - якщо в перший рік будуть несприятливі умови , то частина насіння , що не проклюнулася , зійде через рік-два (у мене так айва сходила Перший рік теж не було , а потім на протязі трьох років потроху з"являлися саджанці)
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03.12.2021 00:11 Ответить
У пани Софии взошедший виноград был кленом. Но пани София в накладе не осталась. Отримала бесплатно саджанець красного канадского клена - она же одесситка.
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03.12.2021 00:16 Ответить
Найду фото и Вам покажу - он не алый , а Бордо
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03.12.2021 01:05 Ответить
мене також не полишає ідея дістати саджанець бордового клена. літом вперше бачив їх тут в місті, Вреден,Північний Рейн-Вестфалія. гарно. прогавив насіння назбирати,точніше першу половину жовтня в Україні був. поділитесь?
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03.12.2021 03:09 Ответить
Наши уже посеяны. Ждём всходов весной. А может и через пару лет - они капризные очень
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03.12.2021 09:14 Ответить
Саженец Бордо высажен в этом году , привитый. Как поведёт себя после зимы- не ясно ещё.
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03.12.2021 09:16 Ответить
Вот пане Яре, добре що Ви це пояснили . Бо из пачки семян щось повинно бути
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03.12.2021 00:34 Ответить
А я все одно тебе "переплюнув"! Більше десяти років тому я на лугах під трьома селами розсипав літрову пляшку насіння японської айви! Люди вже кілька років плоди збирають
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03.12.2021 00:04 Ответить
Тю, я в тока этом году начал вас переплевывать...
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03.12.2021 00:18 Ответить
😀
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03.12.2021 00:36 Ответить
Мимоволі? Що за нісенітниці!? Білорусь на даний момент це цілком свідомий співучасник і помічник фашистської Росії!
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02.12.2021 22:58 Ответить
Каарочи , бацька того не желая - за Вейшторию... А ШО ДЕЛАТЬ, когда рулит каалхозник.
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02.12.2021 23:24 Ответить
я думаю там рашисты будут под красно-зелёным флагом. синепалому терять нечего. а ***** начнёт-"это не мы,это война РБ и Украины!
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03.12.2021 05:23 Ответить
Хто пише , ? белоруська хвойда?
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03.12.2021 06:09 Ответить
Рити і ще раз рити окопи, бліндажі, рови,закопуватись в землю, по всьому периметру і в глибину з рашабілоруссю. Лишнім ніколи не буде, а от запізно може бути.
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03.12.2021 09:39 Ответить
 
 