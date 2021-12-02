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Новости За рубежом
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Северный поток (1428) Хербст (117)

Запуск "Nord Stream-2" приведет к "размножению" поборников Путина в Германии, – Хербст

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Запуск

Помимо создания энергетической катастрофы для Европы, а также усиления военной угрозы для Украины, Nord Stream 2 увеличит негативное влияние Кремля на Германию и приведет к появлению новых апологетов Путина, особенно среди немецкого бизнеса.

Такой комментарий озвучил в четверг в Вашингтоне директор Евразийского центра "Атлантического совета", экс-посол США в Киеве Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запуск Nord Stream 2 позволит Путину усилить давление на страны Восточной Европы, которые ему не нравятся. Это даст ему большие возможности для военного наступления на Украину, поскольку сейчас Россия обходит места, где размещена украинская ГТС, которая доставляет российский газ в Европу", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.

Кроме того, едва ли не самым тревожным фактором, который создал российский газопровод, эксперт назвал существование серьезного негативного влияния Кремля на Германию.

"Если Nord Stream 2 заработает, это влияние будет расти, поскольку немецкие компании, связанные с газопроводом, станут апологетами (поборниками – ред.) отвратительной политики Путина", - подчеркнул Хербст.

Читайте также: Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст

Он напомнил, что за последние семь с половиной лет кризиса, вызванного агрессией Кремля против Украины, в международном политическом словаре появилось новое слово Putinversteher ("Путинферштеер").

"Здесь нет никаких случайностей – это слово немецкого происхождения, указывающее на людей, которые "понимают" Путина и являются его апологетами", - отметил эксперт.

Экс-посол США подчеркнул, что Nord Stream 2 в случае запуска станет геополитической катастрофой для Соединенных Штатов, Украины и Европы в целом. "Я думаю, что исключение из санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG по решению администрации Байдена также катастрофическое", - добавил он.

Также читайте: Конгресс может заставить Байдена усилить санкции против "Северного потока-2", - Хербст

Хербст напомнил, что Палата представителей приняла законопроект с оборонным бюджетом США, который содержит поправку с санкциями против всех лиц и компаний, причастных к российскому газопроводу. Сейчас обсуждения этой нормы продолжаются в Сенате США, где ситуация не так однозначна, как в нижней палате, поскольку администрация Белого дома и демократы стремятся исключить эту норму из законопроекта.
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Топ комментарии
+3
газ немца греет, тепло и бабло ...
хоть немец и знает, что хутин -пуйло
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02.12.2021 21:34
+3
Если эта труба будет означать гео-политическую катастрофу,
то её надо разрушить - она утонула.
А кто это ссделал - те, кого там не было, выражаясь на кремлёвском.
И иди докажи ...
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02.12.2021 21:39
+2
Еще с 1950 годов прошлого 20-столетия сотни умных людей во всем Мире находили, предлагали, и нашли замену земной крови "нефти" и земному для задыхающейся планеты Земля воздуха- Газа.. И БУКВАЛЬНО ВСЕ ОНИ БЫЛИ УБИТЫ как только каждый из них рассказал, как ОН (они) сделали свое авто БЕЗ НЕФТИ, СОЛЯРЫ и БЕНЗИНА из Нефти.
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02.12.2021 21:41
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"...адміністрація Білого дому і демократи прагнуть виключити цю норму із законопроєкту"
_Бабайден - путлерова подстила и мерзавец!
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02.12.2021 21:02 Ответить
в ***** лучший друг ?
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02.12.2021 21:17 Ответить
Він китайська підстилка, так само як і Путін і оба мерзотники.
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02.12.2021 21:56 Ответить
чет вроде тут видел - что есть на вооружении немецкого батальона - ... ну вооруженной агрессией Пуся не может угрожать.
это тупо даже вертолетами силами Бундесвера эти все танки пойдут в утиль, а там еще и сотни самолетов - никак это говно конвенциальными вооружениями не сможет продержаться месяц, а при атаке - тем более.
смешно что мямлят просто
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02.12.2021 21:09 Ответить
газ немца греет, тепло и бабло ...
хоть немец и знает, что хутин -пуйло
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02.12.2021 21:34 Ответить
кто из влиятельных европолитиков если не акционеры газпрома, то на его "иждевении", либо с "чемоданом" компромата в архивах фсб (кнут и пряник)!
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02.12.2021 21:36 Ответить
Если эта труба будет означать гео-политическую катастрофу,
то её надо разрушить - она утонула.
А кто это ссделал - те, кого там не было, выражаясь на кремлёвском.
И иди докажи ...
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02.12.2021 21:39 Ответить
дохлый он ни о чем!
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02.12.2021 21:41 Ответить
Еще с 1950 годов прошлого 20-столетия сотни умных людей во всем Мире находили, предлагали, и нашли замену земной крови "нефти" и земному для задыхающейся планеты Земля воздуха- Газа.. И БУКВАЛЬНО ВСЕ ОНИ БЫЛИ УБИТЫ как только каждый из них рассказал, как ОН (они) сделали свое авто БЕЗ НЕФТИ, СОЛЯРЫ и БЕНЗИНА из Нефти.
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02.12.2021 21:41 Ответить
Ні вони хотіли в панів забрати рабів.Пани самі рішають коли і як раба відпустити.Але саме цікаве що екологія землі зіграє зі всіма в погану шутку за все треба платити а хтось уже платить і пани не виключення.
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02.12.2021 22:06 Ответить
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02.12.2021 21:52 Ответить
На ЕС нечего надеяться. ЕС захвачена неомарксистами. Их больше заботят вопросы гендера и борьба с культурным наследием белой европейской цивилизации - например запрет упоминать слово Рождество и имя Мария. Они там совсем **нулись. Очень торопятся добить европейскую цивилизацию. И я подозреваю что с Рашей они лучшие друзья на самом деле. Очень на то похоже.
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02.12.2021 22:14 Ответить
А если пить коктейль из одного стакана но через две соломинки, то тоже станешь апологетом путина?
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02.12.2021 22:18 Ответить
А говорят генетика не наука. После двух мировых войн, концлагерей и раздела Германии, ничего не осталось от прусского духа и "арийской" крови Германия превратилась в старую сытую фрау, готовую на все, только бы сытно пожрать и получить бабки. Ни в какой другой стране, ни дошли до такого позора, как экс глава государства, работающий на чужой "бензоколонке"
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02.12.2021 22:25 Ответить
Да, еще и армия насильников потопталась( Прощай Европа! Спасибо за Моцарта, Ницше, Канта и Рембранта. Мы тебя не забудем!
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02.12.2021 22:27 Ответить
Рано развалили берлинскую стену
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02.12.2021 23:24 Ответить
Этот проект стал абсолютно бессмысленным: для германских (и прочих) товаров просто больше нет рынков. Нет производства - значит не нужно столько энергии.
Проект закрыт ввиду бесполезности.
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03.12.2021 03:51 Ответить
Да не будет никакого запуска СП-2, не нужен он больше, экономически нецелесообразен.
Никому в мире больше не требуется столько товаров (и услуг), спасибо пандемии, возвращаемся к истокам, будем "жить в единении с природой" (как написано на скрижалях Джорджии).
И потому СП-2 будут очень долго "сертифицировать", на случай, а вдруг экономика оживиться, но, поскольку предпосылки для этого нулевые, то дело и заглохнет.

СТОЛЬКО ГАЗА БОЛЬШЕ НИГДЕ НИКОМУ НЕ НУЖНО.
Следим за Китаем.
Позавчера крупнейшая газораспределительная компания Китая потеряла в один день 20% стоимости своих ацкий, то есть одномоментно потеряла 20% капитализации рынка.
В Китае не строится новое жилье (потому что не покупается), подключения к газовй сети не ведется, газ не требуется.
На очереди банкротства очередных китайских застройщиков жилья из "г*вна и веток"(С), все следят, сможет ли спихнуть свой долг очередной застройщик Kaisa Group Holdings Ltd, или таки грохнется?
И не забываем про Evergrande, у нее очередные выплаты идут по расписанию, где деньги будут брать?
А как остальные китайские компании поживают?
А банкротятся: вчера проишло сообщение, что обанкротился крупнейший производитель шин в Китае, до этого обанкротилась самая крупная кораблестроитеьная компания.

И потому я спрашиваю: а зачем Китаю "Сила Сибири"?
А Европе СП-2 зачем?
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03.12.2021 05:35 Ответить
Суседям с Востока даже "трудовые" мигранты стали не нужны, потому что не ведется строительство (а не ведется потому, что не покупают жилье):

"«Над поручением Сергея Семеновича (мэра Москвы Сергея Собянина - ИФ) работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч», - сказал Бирюков.
по его словам, мигранты работают не только дворниками, но и слесарями, малярами."

Ничего себе падение стротельства жилья в картинке РФ, городе Москва, аж на 40% за год!

Так что газ в РФ для внутренних, так сказать, нужд, использовать не получится.
Один выход: шарики воздушные надувать (или Асвобождать Ахметова от его заводов).
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03.12.2021 05:42 Ответить
Каша масляна, маслом маслена. Особенно удивило привязывание национального состава строителей с объёмами строительства.
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08.12.2021 21:00 Ответить
 
 