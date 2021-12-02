Запуск "Nord Stream-2" приведет к "размножению" поборников Путина в Германии, – Хербст

Помимо создания энергетической катастрофы для Европы, а также усиления военной угрозы для Украины, Nord Stream 2 увеличит негативное влияние Кремля на Германию и приведет к появлению новых апологетов Путина, особенно среди немецкого бизнеса.

Такой комментарий озвучил в четверг в Вашингтоне директор Евразийского центра "Атлантического совета", экс-посол США в Киеве Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запуск Nord Stream 2 позволит Путину усилить давление на страны Восточной Европы, которые ему не нравятся. Это даст ему большие возможности для военного наступления на Украину, поскольку сейчас Россия обходит места, где размещена украинская ГТС, которая доставляет российский газ в Европу", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.

Кроме того, едва ли не самым тревожным фактором, который создал российский газопровод, эксперт назвал существование серьезного негативного влияния Кремля на Германию.

"Если Nord Stream 2 заработает, это влияние будет расти, поскольку немецкие компании, связанные с газопроводом, станут апологетами (поборниками – ред.) отвратительной политики Путина", - подчеркнул Хербст.

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Он напомнил, что за последние семь с половиной лет кризиса, вызванного агрессией Кремля против Украины, в международном политическом словаре появилось новое слово Putinversteher ("Путинферштеер").

"Здесь нет никаких случайностей – это слово немецкого происхождения, указывающее на людей, которые "понимают" Путина и являются его апологетами", - отметил эксперт.

Экс-посол США подчеркнул, что Nord Stream 2 в случае запуска станет геополитической катастрофой для Соединенных Штатов, Украины и Европы в целом. "Я думаю, что исключение из санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG по решению администрации Байдена также катастрофическое", - добавил он.

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Хербст напомнил, что Палата представителей приняла законопроект с оборонным бюджетом США, который содержит поправку с санкциями против всех лиц и компаний, причастных к российскому газопроводу. Сейчас обсуждения этой нормы продолжаются в Сенате США, где ситуация не так однозначна, как в нижней палате, поскольку администрация Белого дома и демократы стремятся исключить эту норму из законопроекта.