Запуск "Nord Stream-2" приведет к "размножению" поборников Путина в Германии, – Хербст
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Помимо создания энергетической катастрофы для Европы, а также усиления военной угрозы для Украины, Nord Stream 2 увеличит негативное влияние Кремля на Германию и приведет к появлению новых апологетов Путина, особенно среди немецкого бизнеса.
Такой комментарий озвучил в четверг в Вашингтоне директор Евразийского центра "Атлантического совета", экс-посол США в Киеве Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Запуск Nord Stream 2 позволит Путину усилить давление на страны Восточной Европы, которые ему не нравятся. Это даст ему большие возможности для военного наступления на Украину, поскольку сейчас Россия обходит места, где размещена украинская ГТС, которая доставляет российский газ в Европу", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.
Кроме того, едва ли не самым тревожным фактором, который создал российский газопровод, эксперт назвал существование серьезного негативного влияния Кремля на Германию.
"Если Nord Stream 2 заработает, это влияние будет расти, поскольку немецкие компании, связанные с газопроводом, станут апологетами (поборниками – ред.) отвратительной политики Путина", - подчеркнул Хербст.
Он напомнил, что за последние семь с половиной лет кризиса, вызванного агрессией Кремля против Украины, в международном политическом словаре появилось новое слово Putinversteher ("Путинферштеер").
"Здесь нет никаких случайностей – это слово немецкого происхождения, указывающее на людей, которые "понимают" Путина и являются его апологетами", - отметил эксперт.
Экс-посол США подчеркнул, что Nord Stream 2 в случае запуска станет геополитической катастрофой для Соединенных Штатов, Украины и Европы в целом. "Я думаю, что исключение из санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG по решению администрации Байдена также катастрофическое", - добавил он.
Хербст напомнил, что Палата представителей приняла законопроект с оборонным бюджетом США, который содержит поправку с санкциями против всех лиц и компаний, причастных к российскому газопроводу. Сейчас обсуждения этой нормы продолжаются в Сенате США, где ситуация не так однозначна, как в нижней палате, поскольку администрация Белого дома и демократы стремятся исключить эту норму из законопроекта.
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_Бабайден - путлерова подстила и мерзавец!
это тупо даже вертолетами силами Бундесвера эти все танки пойдут в утиль, а там еще и сотни самолетов - никак это говно конвенциальными вооружениями не сможет продержаться месяц, а при атаке - тем более.
смешно что мямлят просто
хоть немец и знает, что хутин -пуйло
то её надо разрушить - она утонула.
А кто это ссделал - те, кого там не было, выражаясь на кремлёвском.
И иди докажи ...
Проект закрыт ввиду бесполезности.
Никому в мире больше не требуется столько товаров (и услуг), спасибо пандемии, возвращаемся к истокам, будем "жить в единении с природой" (как написано на скрижалях Джорджии).
И потому СП-2 будут очень долго "сертифицировать", на случай, а вдруг экономика оживиться, но, поскольку предпосылки для этого нулевые, то дело и заглохнет.
СТОЛЬКО ГАЗА БОЛЬШЕ НИГДЕ НИКОМУ НЕ НУЖНО.
Следим за Китаем.
Позавчера крупнейшая газораспределительная компания Китая потеряла в один день 20% стоимости своих ацкий, то есть одномоментно потеряла 20% капитализации рынка.
В Китае не строится новое жилье (потому что не покупается), подключения к газовй сети не ведется, газ не требуется.
На очереди банкротства очередных китайских застройщиков жилья из "г*вна и веток"(С), все следят, сможет ли спихнуть свой долг очередной застройщик Kaisa Group Holdings Ltd, или таки грохнется?
И не забываем про Evergrande, у нее очередные выплаты идут по расписанию, где деньги будут брать?
А как остальные китайские компании поживают?
А банкротятся: вчера проишло сообщение, что обанкротился крупнейший производитель шин в Китае, до этого обанкротилась самая крупная кораблестроитеьная компания.
И потому я спрашиваю: а зачем Китаю "Сила Сибири"?
А Европе СП-2 зачем?
"«Над поручением Сергея Семеновича (мэра Москвы Сергея Собянина - ИФ) работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч», - сказал Бирюков.
по его словам, мигранты работают не только дворниками, но и слесарями, малярами."
Ничего себе падение стротельства жилья в картинке РФ, городе Москва, аж на 40% за год!
Так что газ в РФ для внутренних, так сказать, нужд, использовать не получится.
Один выход: шарики воздушные надувать (или Асвобождать Ахметова от его заводов).