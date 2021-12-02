Кулеба: В ЕС готовят экономические санкции для сдерживания России от вторжения в Украину. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Европейские страны готовят пакет экономических санкций, которые будут применены к России в случае широкомасштабной агрессии против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам министерского заседания ОБСЕ.
"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания. Это главная тема наших двух дней", - сказал Кулеба.
По его словам, решается вопрос, что будет делать каждый партнер Украины отдельно в случае нового вторжения России.
"Эти разговоры проходят по графику, темп нормальный, достигнут неплохой прогресс. Наша задача – довести работу до эффективного результата. Но главное другое – Россия видит, ей очень четко коммуницируют, что происходит, какие вопросы проговариваются, и все это для них очень четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", - отметил министр.
Глава украинской дипломатии отметил, что сейчас все идет по плану – разработка пакета сдерживания по трем направлениям. Первый – четкая коммуникация России по всем каналам о том, что военная операция в Украине будет иметь непоправимые последствия. Второе – разработка пакета санкций для мгновенного применения при военной операции. Третье – углубление военно-технического сотрудничества с Украиной.
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Аналізуючи іноземні інформаційні видання, то жодного слова ними НЕ НАПИСАНО, від слова ЗОВСІМ, про ці досягнення Української дипломатії. Але це якось не заважає кульбабі щось лопоніти!
Я більше чим впевнений що ти б його не виселив😂😂😂
Как японцев во время войны.
Путину санкции по барабану.
Вот разрушить "Северный Поток-2" - это для него и урон и позор.