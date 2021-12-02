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Кулеба: В ЕС готовят экономические санкции для сдерживания России от вторжения в Украину. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Европейские страны готовят пакет экономических санкций, которые будут применены к России в случае широкомасштабной агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам министерского заседания ОБСЕ.

"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания. Это главная тема наших двух дней", - сказал Кулеба.

По его словам, решается вопрос, что будет делать каждый партнер Украины отдельно в случае нового вторжения России.

Читайте также: Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. Пакет помощи будет включать 4 направления, - Кулеба

"Эти разговоры проходят по графику, темп нормальный, достигнут неплохой прогресс. Наша задача – довести работу до эффективного результата. Но главное другое – Россия видит, ей очень четко коммуницируют, что происходит, какие вопросы проговариваются, и все это для них очень четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", - отметил министр.

Глава украинской дипломатии отметил, что сейчас все идет по плану – разработка пакета сдерживания по трем направлениям. Первый – четкая коммуникация России по всем каналам о том, что военная операция в Украине будет иметь непоправимые последствия. Второе – разработка пакета санкций для мгновенного применения при военной операции. Третье – углубление военно-технического сотрудничества с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор США Менендес предложил новые санкции против России на случай ее вторжения в Украину
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Топ комментарии
+5
У зеленій плісняві всі найгенітальніші !!!)))
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02.12.2021 21:38
+4
.....і неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
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02.12.2021 21:37
+3
Більш ефективного міністра закордонних справ в Україні ще не було!
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02.12.2021 21:37
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Більш ефективного міністра закордонних справ в Україні ще не було!
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02.12.2021 21:37 Ответить
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02.12.2021 21:38 Ответить
У зеленій плісняві всі найгенітальніші !!!)))
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02.12.2021 21:38 Ответить
Найтупіший,ти спробуй мені заперечити,з аргументами звісно!
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02.12.2021 21:40 Ответить
Не бачу сенса !!)))
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02.12.2021 21:43 Ответить
Бо в тебе,мабуть гайморіт і шмарклі затисли мозок!))
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03.12.2021 07:31 Ответить
а в чому його ефективність? озвучувати інших?
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02.12.2021 22:02 Ответить
Та там вони навіть самі не знають, що щось таке є😂😂😂.
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02.12.2021 22:12 Ответить
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02.12.2021 21:57 Ответить
Торкнуло?
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02.12.2021 22:02 Ответить
видно передоз.
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02.12.2021 22:05 Ответить
это просто новости из параллельной вселенной
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02.12.2021 23:21 Ответить
Міністр закордонних справ забезпечує представництво держави на міжнародному рівні.
Аналізуючи іноземні інформаційні видання, то жодного слова ними НЕ НАПИСАНО, від слова ЗОВСІМ, про ці досягнення Української дипломатії. Але це якось не заважає кульбабі щось лопоніти!
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02.12.2021 22:10 Ответить
.....і неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
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02.12.2021 21:37 Ответить
Знову стурбованість?
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02.12.2021 21:48 Ответить
кулеба, через строчку щось дуже його багато. А по суті затичка у зеленій ерархії
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02.12.2021 21:58 Ответить
Выгнать детей и забрать недвижимость власти имущих маскалей, самые лучшие санкции , вот тогда запоют они по другому
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02.12.2021 22:08 Ответить
Ну це як би ти здавав в оренду картонну коробку з під телевізора Електрон бандиту, знаючи що він бандит, беручи оплату як за оренду пентхауза в центрі Лондона.
Я більше чим впевнений що ти б його не виселив😂😂😂
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02.12.2021 22:18 Ответить
Детей и родню посадить для обмена и торга.
Как японцев во время войны.
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02.12.2021 23:01 Ответить
отключите кацапам свифт, пусть пешком ходят и бабки носят
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02.12.2021 22:14 Ответить
Свежо предание...
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02.12.2021 22:38 Ответить
Путин всунет этот пакет санкций рассеянам между булок.
Путину санкции по барабану.
Вот разрушить "Северный Поток-2" - это для него и урон и позор.
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02.12.2021 22:59 Ответить
Очень страшно стало россии от санкций.Кроме санкций больше ЕС ничего приготовить не может.Не дай бог будет вторжение,они и дальше будут пугать санкциями.
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03.12.2021 08:13 Ответить
Есть такая профессия - Родину кулебить!
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03.12.2021 08:13 Ответить
 
 