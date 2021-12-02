"Вовчик, что ты хочешь почитать???" – Богдан сообщил о попытке сломать его телеграмм. СКРИНШОТ

Бывший глава ОП Андрей Богдан сообщает о попытке сломать его телеграмм и обвиняет в этом власть.

Об этом Богдан сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу)))", - написал экс-глава ОП.

Он также упомянул "Ваню", которого "скоро уволят".

"И еще, ребята)) хотел Вам сказать... Вы сказочно тупые", - подытожил Богдан.

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