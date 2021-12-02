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"Вовчик, что ты хочешь почитать???" – Богдан сообщил о попытке сломать его телеграмм. СКРИНШОТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава ОП Андрей Богдан сообщает о попытке сломать его телеграмм и обвиняет в этом власть.
Об этом Богдан сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу)))", - написал экс-глава ОП.
Он также упомянул "Ваню", которого "скоро уволят".
"И еще, ребята)) хотел Вам сказать... Вы сказочно тупые", - подытожил Богдан.
Топ комментарии
+56 Шрек Баблокат
показать весь комментарий02.12.2021 22:24
+54 Zelya Vsyo
показать весь комментарий02.12.2021 22:33
+51 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий02.12.2021 22:36
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ТАК ХТО З НИХ WHO?
И вообще, Зеле везёт на гнид. Потому что он сам редкостная вошь.
Йому пишуть "Никому не давайте код", а він сам виклав погано замазані скріни))))
37519
72403
Хто ж так замальовує?...
Поэтому наверняка проводится клонирование подконтрольных Бене партий и политиков. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
Для этого уже запущен Разумков, запускается Богдан. Хотели еще Пальчевского, но он нааерно не пройдет. Но очевидно, что еще рассматриваются кандидаты на клоны. Чем больше клонов, тем больше в сумме рассчет взять процентов на выборах.
він вартий того !
видел конечно же
просто видимо не думал, что он на столько туп, что избавится от самого Богдана