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"Вовчик, что ты хочешь почитать???" – Богдан сообщил о попытке сломать его телеграмм. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший глава ОП Андрей Богдан сообщает о попытке сломать его телеграмм и обвиняет в этом власть.

Об этом Богдан сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу)))", - написал экс-глава ОП.

Он также упомянул "Ваню", которого "скоро уволят".

"И еще, ребята)) хотел Вам сказать... Вы сказочно тупые", - подытожил Богдан.

Читайте также: Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты

Вовчик, что ты хочешь почитать??? – Богдан сообщил о попытке сломать его телеграмм 01
Вовчик, что ты хочешь почитать??? – Богдан сообщил о попытке сломать его телеграмм 02
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Топ комментарии
+56
жаба/гадюкинг, серия: 127..
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02.12.2021 22:24
+54
Бенина гнида Богдан ничуть не лучше }{уйловской гниды Дерьмака.
И вообще, Зеле везёт на гнид. Потому что он сам редкостная вошь.
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02.12.2021 22:33
+51
Єрмаку. Це ревнощі

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02.12.2021 22:36
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жаба/гадюкинг, серия: 127..
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02.12.2021 22:24 Ответить
Я на боці жаби уболіваю за гадюку. 😊
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02.12.2021 22:43 Ответить
Годный жабогадюкинг.
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02.12.2021 22:25 Ответить
Якесь лайно, кому цікавий цей богдан?
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02.12.2021 22:29 Ответить
Такому же …
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02.12.2021 22:33 Ответить
Єрмаку. Це ревнощі

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02.12.2021 22:36 Ответить
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02.12.2021 22:43 Ответить
Так ХТО з них ХУ?
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02.12.2021 23:09 Ответить
вибачте, виправлю

ТАК ХТО З НИХ WHO?
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02.12.2021 23:10 Ответить
You don't wanna know, ma'am.
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03.12.2021 01:16 Ответить
ой, я уже не могу!.. Отстань.. Давай сделаем паузу....
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03.12.2021 00:09 Ответить
А Цензор жжет по полной))) Я этой фотки еще не видел)))
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03.12.2021 03:24 Ответить
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03.12.2021 06:52 Ответить
Не, ну эти в коментах часто мелькали) А тут прям на заставочке статьи)
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03.12.2021 13:34 Ответить
похоже на завязку индийского фильма.
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03.12.2021 08:46 Ответить
Мені всі цікаві, хто проти гундоса...
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02.12.2021 22:51 Ответить
та воно проти не взаправду, завтра його зненацька пригріють на теплому містечку і воно знову заспіває "за"
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03.12.2021 22:00 Ответить
" маличик 🤢43 года яжнелох ", рядом всегда с СМОТРЯЩИМ ( неважно Богдан или Ермак )и ошейником на шее 😂
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03.12.2021 01:54 Ответить
ну це зрозуміло, воно ж розумово недорозвинуте
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03.12.2021 21:59 Ответить
Гундосая шлюха скучает по портновской шлюхе
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02.12.2021 22:32 Ответить
Бенина гнида Богдан ничуть не лучше }{уйловской гниды Дерьмака.
И вообще, Зеле везёт на гнид. Потому что он сам редкостная вошь.
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02.12.2021 22:33 Ответить
Щуряча метушня !!!)))
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02.12.2021 22:33 Ответить
Такой же лайнюк как и все остальные слуги каломыйского.
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02.12.2021 22:34 Ответить
Ну тупий)
Йому пишуть "Никому не давайте код", а він сам виклав погано замазані скріни))))
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02.12.2021 22:38 Ответить
Він міг і сам це організувати.
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02.12.2021 22:46 Ответить
Не ссы, они давно просрочены, непонятно было зачем их вообще замазывать
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02.12.2021 22:52 Ответить
Богдан , конечно дерьмо, но За оплеуху клоуну от меня респект
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02.12.2021 22:39 Ответить
Все таки, то что богдан стал врагом земрази это чудесно.
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02.12.2021 22:40 Ответить
Коли криси гризуть одне одного ,то хтось когось загризе !!!)))
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02.12.2021 22:43 Ответить
Пітримую. Ситуація інколи припускає сентенцію "ворог мого ворога- мій союзник". Жодних симпатій, тільки ситуативна доцільність. ...Не я то вигадав. То мистецтво реалізації можливості в процесі досягнення мети. То є гризня в політиці, панІ та панове...
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02.12.2021 22:55 Ответить
65625
37519
72403
Хто ж так замальовує?...
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02.12.2021 22:49 Ответить
Так код діє хвилин 5...
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02.12.2021 22:55 Ответить
Сейчас Беня уже не рассчитывает одну партию на выборы.
Поэтому наверняка проводится клонирование подконтрольных Бене партий и политиков. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
Для этого уже запущен Разумков, запускается Богдан. Хотели еще Пальчевского, но он нааерно не пройдет. Но очевидно, что еще рассматриваются кандидаты на клоны. Чем больше клонов, тем больше в сумме рассчет взять процентов на выборах.
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02.12.2021 22:52 Ответить
Еще есть партии типа Укропа, раскрутка которых пока заморожена.
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02.12.2021 22:54 Ответить
Но проект Зе тоже не сворачивается. Всегда найдутся избиратели, которым жалко тех кого обижают.
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02.12.2021 22:57 Ответить
100%
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02.12.2021 23:00 Ответить
ще Палиця і Шевченко
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03.12.2021 00:38 Ответить
А на кого радите ставити? Мені більше подобається гадюка, хоча...жаби теж бувають корисними, правда, рідко, а особливо вони гидкі, коли збиваються у великі групи типу партій чи фракцій.
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02.12.2021 22:54 Ответить
Ваня це Баканов?
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02.12.2021 22:56 Ответить
Богдан - жирное прыщавое чмо с поросячими глазками. Зе набрал в команду сплошных дебилов, таких, как сам. Они его первыми топить будут в дерьме.
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02.12.2021 22:57 Ответить
Андрійко-бармалійко так мило тролить Янелоха останнім часом, прелість. Такий сучий характер у чоловіків буває рідко, але якщо буває, то вони дають фору навіть геям.
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02.12.2021 22:59 Ответить
Пошла дешёвка. Фуфлогонство. Мелкопакостники собрались---или в таких превратились. 6 штук подряд за 30 лет. Один только шапкокрад чуть удивил---тырил безбожно, с сыновьями, урками, корешами---и надо сказать натырил до отказа. И свалил куда хотел, где ждали, где бабло всплыло. Наверно и правда эту должность надо убрать. Пусть премьер работает с командой и парламент. Не пошло у нас----и врядли стоит продолжать.
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02.12.2021 23:03 Ответить
Может Вовчик хотел почитать, как "Ходжа Насреддин" учил осла говорить.))
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02.12.2021 23:24 Ответить
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02.12.2021 23:35 Ответить
Бурниє продолжітєльниє аплодісмєнти...
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03.12.2021 00:17 Ответить
так не доживе жеж!!! Хіба на Ізраїльщині!
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03.12.2021 00:39 Ответить
ХАХАХАХААХ! Ну вилитий брєжнєв!
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03.12.2021 05:00 Ответить
То не Зеленский, то Ермак! Он собственник Зе!
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02.12.2021 23:54 Ответить
ТОЧНО! мав би і в декларації вказати: Зе - шт.- одне.
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03.12.2021 00:40 Ответить
Богдан сформировал львиную долю списка СН.Часть людей от Авакова,положили яйца и другие бенефициары.Богдан - серый кардинал ,дергает за ниточки.Зря он идет против ЗЕ.У него может погореть агробизнес.Из -за недостатка вагонов и пароходов..И Сольский не поможет..
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03.12.2021 00:01 Ответить
Бодя, давай Козлине по ушам регулярно !

він вартий того !
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03.12.2021 00:56 Ответить
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03.12.2021 01:53 Ответить
это обычный смс бомбер на номер Богдана ..Мне в день по 60 сообщений о подтверждении кода ..неудачный фишинг
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03.12.2021 04:51 Ответить
Богдан і Олександр Онищенко - друзі.
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03.12.2021 07:22 Ответить
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03.12.2021 07:36 Ответить
а сам Богдан когда вёл к власти Зеленского разве не видел что он тупой?
видел конечно же
просто видимо не думал, что он на столько туп, что избавится от самого Богдана
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03.12.2021 10:26 Ответить
 
 