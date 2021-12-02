Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала активизацию расследования 200 дел, связанных с именем "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала у фейсбуке.
Она отметила: "Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон. В последнее время, а точнее, речь о последних неделях, мы с вами стали телезрителями разнообразных необычных шоу. У многих возникает ощущение, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и участвуем в них. Моя персональная точка зрения не должна и не изменится под бременем исключительно политических аргументов. Я не инквизитор, я не прислуживаю политикам, я не продаюсь покупателям политических дивидендов, я не устраивалась на работу в кукольный театр. На работе все прокуроры давно уже знают: если я приняла решение, реализую его, несмотря на ситуативные риски".
Венедиктова продолжила: "У меня сложилось и собственное мнение, которое я не имею права высказать, учитывая специфику занимаемой должности. Единственное, на что я имею право – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат.
Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в сторонке. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов.
"Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.", - подчеркнула она.
Венедиктова заявила: "Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств, и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен".
"С целью персонифицировать ответственность, я войду в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам", - резюмировала генпрокурор.
Пожалуйста, подождите...
Буде Порох, БаблоМойського зітрут на порошок
А інакше - ніяк, бо Ахметка то барига, за копійочку вдавиться
В Україні "Зе-шобло" "просрало" усе що можна - назріває енергетична криза На енергетиці сидять у нас двоє - Коломойський і Ахметов Треба "назначить винного" "Папу Беню" чіпать не можна "за визначенням" Залишається Ахметов Але він не бажає буть "мальчіком для битья"! От тобі і результат!
Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.
На це повідомлення нардеп відповів: "Ок. Їх важко було зрозуміти".
Згідно з даними сайту Верховної Ради України, Анатолій Григорович Драбовський є народним депутатом України від фракції "Слуги народу" та водночас - членом комітету ВР з питань бюджету.
У нього є кілька помічниць, на ім'я Оксана, зокрема: Назаренко Оксана Петрівна, яка працює за строковим трудовим договором на постійній основі, та Бенівська Оксана Володимирівна - працює на громадських засадах.
Щодо Миколи Марченка, який був згаданий у листуванні, серед записів, наявних у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна знайти документ, поданий у квітні 2021 року від імені Марченка Миколи Вікторовича - першого заступника керівника секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України.
Згадане прізвище Трухін, може стосуватися Олександра Миколайовича Трухіна, народного депутата України від фракції "Слуги народу" та заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради.
#Букви підготували відповідні запити до всіх згаданих осіб, очікуємо на відповіді.
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Все! Бєні -дупа! Попав чувак! Роздягнуть до нитки і з торбою по світу пустять! І все по закону!
обратите внимание на братание всех против ЗЕ-льонки:
Нацкорпус-Порох-Яценюк-Аваков-Ахметка
ЗЕ-беня став смертельно небезпечний для існування України
Тоді можливо й повірю , що хочете побороти олігархію. Але це не точно . .
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а Бенядіктова бачить тільки Ахметку , так як він посмів повернути бабло за зелену енергетику !
Ну ну , подивимось хто кого 😡
Скорей всего устроят ему передоз и в канализацию
Взагалі, дива. США вводять санкції проти Коломойського, а Зеленський віддає йому мільярди, а переслідують Ахметова ДБ
...я имею точку зрения но я вам ее не скажу - а зачем это сказано??
із рахунком 100 :0 😁
Венедіктова готова, може, сама сидіти за всіх в тюрязі …
Чечетов та Калашніков теж думали, що за бороду Бога взяли, а воно он, як неловко вийшло….
Слава Україні!!
Против Порошенко - всего 64 дела.
Против порошенка тоже было открыто 200 уголовных дел
Ну и что??????
Наверное оштрафуете на1000 гвн
https://www.youtube.com/watch?v=FcFi2QO5R34