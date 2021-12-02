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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) уголовное дело (2433) Венедиктова (727)

Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала активизацию расследования 200 дел, связанных с именем "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала у фейсбуке.

Она отметила: "Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон. В последнее время, а точнее, речь о последних неделях, мы с вами стали телезрителями разнообразных необычных шоу. У многих возникает ощущение, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и участвуем в них. Моя персональная точка зрения не должна и не изменится под бременем исключительно политических аргументов. Я не инквизитор, я не прислуживаю политикам, я не продаюсь покупателям политических дивидендов, я не устраивалась на работу в кукольный театр. На работе все прокуроры давно уже знают: если я приняла решение, реализую его, несмотря на ситуативные риски".

Венедиктова продолжила: "У меня сложилось и собственное мнение, которое я не имею права высказать, учитывая специфику занимаемой должности. Единственное, на что я имею право – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат.

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Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в сторонке. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов.

"Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.", - подчеркнула она.

Венедиктова заявила: "Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств, и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен".

"С целью персонифицировать ответственность, я войду в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам", - резюмировала генпрокурор.

Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств 01
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Топ комментарии
+30
Ок, ахметку в угол ставят. А Беню когда?
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02.12.2021 22:38
+30
А що - у "жОПі" уже закінчились "кримінальні справи" на Порошенка? Нічим задниці витирать? Тепер вирішили "шить дела" на Ахметова? А ДБС подумала що вона робить буде коли "Блазня" підсрачником з крісла викинуть? Вона ж і юрисконсультом у ЖЕК не влаштується!
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02.12.2021 22:41
+26
Ва-Алейкум Селам, друже. Просто Беня убирает конкурента, захватив власть в державе.
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02.12.2021 22:46
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Ок, ахметку в угол ставят. А Беню когда?
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02.12.2021 22:38 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо!!! -------------Це ще невідомо чим ця битва титанів скінчиця ,проте дуже цікаво !!!)))
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02.12.2021 22:41 Ответить
Свічки подорожчають
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02.12.2021 22:44 Ответить
Ва-Алейкум Селам, друже. Просто Беня убирает конкурента, захватив власть в державе.
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02.12.2021 22:46 Ответить
Час покаже ,але полюбе видовище буде захоплююче !!!!))))
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02.12.2021 23:00 Ответить
видовище? що останеться від України?!
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03.12.2021 10:50 Ответить
Селям, Максе!
Буде Порох, БаблоМойського зітрут на порошок

А інакше - ніяк, бо Ахметка то барига, за копійочку вдавиться
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03.12.2021 01:28 Ответить
Ахметка багато кого закопав у 90ті. Зариють десь і Бенедіктову, найдуть якогось коханця-Отелло....
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03.12.2021 11:16 Ответить
Макс,все просто...коломойша жереться з рудим, а клоунеса щось там виголошує для картинки боротьби (олігархів) з олігархами...
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02.12.2021 23:15 Ответить
Макс! Прислів"я від діда чув: "Пани ********* а у хлопів чуби тріщать!" ? Так тут буде те саме!
В Україні "Зе-шобло" "просрало" усе що можна - назріває енергетична криза На енергетиці сидять у нас двоє - Коломойський і Ахметов Треба "назначить винного" "Папу Беню" чіпать не можна "за визначенням" Залишається Ахметов Але він не бажає буть "мальчіком для битья"! От тобі і результат!
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03.12.2021 07:40 Ответить
ну как же зеленый осел посадит калломойского . быстрее беня вову куда нибудь пристроит --- вове день бы продержаться да на ..вэлыкэ будивныцтво.. еще 100 млрд сбросить . та укрнафту по ..братски.. с беней поделить пока пунш у вовы не случился
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03.12.2021 09:54 Ответить
по логике Венедиктовой, пока на каналах Бени хорошо отзываются про Зеленского, на Беню дел заводить не станут.
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03.12.2021 12:05 Ответить
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03.12.2021 13:47 Ответить
А що - у "жОПі" уже закінчились "кримінальні справи" на Порошенка? Нічим задниці витирать? Тепер вирішили "шить дела" на Ахметова? А ДБС подумала що вона робить буде коли "Блазня" підсрачником з крісла викинуть? Вона ж і юрисконсультом у ЖЕК не влаштується!
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02.12.2021 22:41 Ответить
Нашла дура чем хвастаться! Что заказухи устраивает!!
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02.12.2021 22:46 Ответить
«10 мільйонів Ви віддали Трухіну», - «слуга» Драбовський під час засідання Верховної Ради обговорював розподіл бюджетних коштів

Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.

На це повідомлення нардеп відповів: "Ок. Їх важко було зрозуміти".

Згідно з даними сайту Верховної Ради України, Анатолій Григорович Драбовський є народним депутатом України від фракції "Слуги народу" та водночас - членом комітету ВР з питань бюджету.

У нього є кілька помічниць, на ім'я Оксана, зокрема: Назаренко Оксана Петрівна, яка працює за строковим трудовим договором на постійній основі, та Бенівська Оксана Володимирівна - працює на громадських засадах.

Щодо Миколи Марченка, який був згаданий у листуванні, серед записів, наявних у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна знайти документ, поданий у квітні 2021 року від імені Марченка Миколи Вікторовича - першого заступника керівника секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України.

Згадане прізвище Трухін, може стосуватися Олександра Миколайовича Трухіна, народного депутата України від фракції "Слуги народу" та заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради.

#Букви підготували відповідні запити до всіх згаданих осіб, очікуємо на відповіді.
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02.12.2021 23:14 Ответить
Ми активізуємо розслідування 200 справ в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти "впливової людини", - Венедіктова
==============
Все! Бєні -дупа! Попав чувак! Роздягнуть до нитки і з торбою по світу пустять! І все по закону!
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02.12.2021 22:44 Ответить
І по беспрєдєлу теж Ахметка розпотрошит Бєню 🤔
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03.12.2021 01:33 Ответить
Использовать власть и включать пресс только потом, что бубочку обидели - это преступление. Отсиживаться будете не только в стороне
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02.12.2021 22:45 Ответить
А Вофка то оказывается горец - в смысле бессмертный (а не просто пастух как можно было подумать)
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02.12.2021 22:47 Ответить
Бессмертности Фофке осталось в районе полугода -

обратите внимание на братание всех против ЗЕ-льонки:
Нацкорпус-Порох-Яценюк-Аваков-Ахметка

ЗЕ-беня став смертельно небезпечний для існування України
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03.12.2021 01:42 Ответить
***** ще додай до свого списку, га(р)ндона, камаровского, окупаційного блоку ведмедчука. Там як раз ваше місце - на смітнику.
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03.12.2021 07:15 Ответить
Зразу видно, що ти, зебілоід , профі по смітникам. Чи тобі ближчі вигрібні ями?)))
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03.12.2021 09:19 Ответить
Та вже вчора побачив, як ви, сивочолі, голосуєте. Ганьба! Цього вам ніколи не вибачить український народ.
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03.12.2021 14:05 Ответить
Снова заводы гудеть начнут в 12-00.
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02.12.2021 22:48 Ответить
гудок міра! Пам"ятаємо...
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02.12.2021 22:50 Ответить
Переворот - так переворот.

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02.12.2021 22:51 Ответить
бубочка дарма рижій мразі підказав ідею... Хоча... терикони залишились на окупованій території... але вони необов'язкові...
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02.12.2021 22:52 Ответить
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02.12.2021 22:52 Ответить
Nick Dmytriiev

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02.12.2021 22:56 Ответить
Пора и Ринату вспоминать опыт 90-х. Не для того сотни конкурентов закопаны по терриконам, чтобы коломойский руками зели и венедиктовой в итоге все забрал себе
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02.12.2021 22:57 Ответить
та пускай поубивают друг друга
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02.12.2021 23:06 Ответить
Только ЗЕ-БаблоМойского первым 😂
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03.12.2021 01:44 Ответить
Та ви вже дістали . Шо ви все тим Ахметкою очі замилюєте . За оцього будулая ( що на фото ) коли вже візьметесь .?? Бєню давай - на гілляку ..!!
Тоді можливо й повірю , що хочете побороти олігархію. Але це не точно . .
.
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02.12.2021 22:57 Ответить
Наглючая морда варана і жадібного шлепера , який обдирає Украіну до останньої копійки разом із ************** ,
а Бенядіктова бачить тільки Ахметку , так як він посмів повернути бабло за зелену енергетику !

Ну ну , подивимось хто кого 😡
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03.12.2021 00:14 Ответить
100500 зелено-мильно-бульбашкова генпрокуроркиня.
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02.12.2021 22:59 Ответить
от би мені так... 200 криміналу... І НІ ХРЕНА!!!! Треба тринуватися....
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02.12.2021 23:00 Ответить
Татарин десятки , а то и сотни на тот свет отправил, а уж трусливого клоуна сможет тем более. Взрывать будет не машину или ОП, а весь квартал.
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02.12.2021 23:03 Ответить
зачем татарину мочить клоуна?его и так ****** кломойша....ведь эта кукла так много знает.
Скорей всего устроят ему передоз и в канализацию
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02.12.2021 23:15 Ответить
пчелы против меда
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02.12.2021 23:06 Ответить
око государева Венедиктова получила от Зели новое задание...
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02.12.2021 23:08 Ответить
Зеля пошел по пути *уйла. Схарчить одного олигарха чтобы избирателям понравиться и раздерибанить его активы между своими . Остальных олигархов не трогать - пролетариату радости и так хватит.
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02.12.2021 23:10 Ответить
Цікаво , а Ахметова посадять під особняково-яхтно-лічносамальотний арешт?
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02.12.2021 23:12 Ответить
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02.12.2021 23:12 Ответить
А что так мало?
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02.12.2021 23:16 Ответить
А можно не 200 уголовных дел сразу, а хотя-бы ОДНО довести до ума и многомиллионных штрафов и посадки конкретных персонажей?.. Хотя если честно, против вечно недоедающего рыжего мальчика Рината, который пережил 90-е, штанишки станут мокрыми. Давайте уже в реалии возвращаться из этих ваших нарко-приключений
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02.12.2021 23:17 Ответить
А в Чернігові прокуратуру послав ... ломако з Атрошенко
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02.12.2021 23:20 Ответить
Дали команду ФАС а потом будет тяв-тяв-тяв Неужели не понятно ни в коем случае не защищая Ахметова что все эти дела рассыпятся при первом ознакомлении адвокатами Будет большой ПШИК а потом в ОПЕ большой
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02.12.2021 23:30 Ответить
Никакой войны с олигархатом нету, просто давят на Ахметова, требуя, чтобы зеленое чмо и дальше нахваливали на канал Ахметова, вот и все. Можно вспомнить, как Мендель собиралась на телеканале Ахметова запускать шоу "деолигархизация" и как она не могла назвать его олигархом. Это все борьба за контроль над телеканалами.
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02.12.2021 23:31 Ответить
А бєня - тепер білий і пухнастий?
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02.12.2021 23:43 Ответить
Схоже на те , що беня весь в золоті і брюліках 😠
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03.12.2021 00:17 Ответить
Ех, тля. А прокурорів у неї достатньо? 200 справ на Ахметова Іще сотня на Порошенка. І це тільки на двох ...
Взагалі, дива. США вводять санкції проти Коломойського, а Зеленський віддає йому мільярди, а переслідують Ахметова ДБ
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02.12.2021 23:52 Ответить
Тепер акції укр. підприємств іще більше впадуть
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02.12.2021 23:54 Ответить
А тих "акцій" у вільному обігу НЕМАЄ. Ну НЕ ІСНУЄ в Україні фондового ринку.
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03.12.2021 05:36 Ответить
До чого тут Україна? Акції українських компаній (які відповідають певним критеріям) розміщено на Лондонській фондовій біржі (AIM LSE і LSE), Варшавській (WSE), Франтфурській (FWB) та ін.
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03.12.2021 09:55 Ответить
А что с Рифмастером, когда этого заматеревшего киллера посадят? А что с Мангером? Ничего не понимаю, такие громкие слова и где результат?

...я имею точку зрения но я вам ее не скажу - а зачем это сказано??
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03.12.2021 00:15 Ответить
Мда. Коломойський майстер спорту з рейдерства. Усю зелену камарілію задіяв
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03.12.2021 01:04 Ответить
Я ставлю на Ахметку,
із рахунком 100 :0 😁
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03.12.2021 01:37 Ответить
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03.12.2021 02:32 Ответить
что это за покемон в трусиках такой забавный....?))
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03.12.2021 09:35 Ответить
Проведена разяснительная работа, и наверное востановится на работу судьей тепер булет рабо ать на Зеоенского именем Украины :" Где же он возьмет другие кадры?".
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03.12.2021 14:37 Ответить
... тяжелые раскаты Гаубицы-Венедиктовой предтеча Термоядерного Расщепления ВундерВаффе-Данилова. После этого Бесконечность Созвездия Бенциона
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03.12.2021 05:15 Ответить
Могу предложить стартап. Тюрьму как курсирующий поезд по Украине. 10 вагонов на 50 70 человек вагон. Малюску подтягуй с преватизацией. 200 криминальных дел на 15-20 чел. каждая. Вагонов думаю хватит))))). А так!!! просто бебебе баллалака
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03.12.2021 05:39 Ответить
Реклама інвест нянь для іноземців.
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03.12.2021 06:08 Ответить
Счас ахметов бабла кинет в ОРДЛО и будет обострение на фронте, чтобы его не трогали.
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03.12.2021 08:05 Ответить
Походу кто-то Бене даёт фас на Ахметку, самому ему зачем с ним сорится, Украину они поделили и доят.
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03.12.2021 08:10 Ответить
Вот это размах, ДВЕСТИ, оху....................., , хватит зачитывать на всю оставшую жизнь Леонида, а садить некогда будет.
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03.12.2021 08:29 Ответить
вот если так со стороны без закона так сказать , по народному...больше 200 уголовных дел!!!! наверняка 100 пудов должно быть вечная посадка несколько сот лет или растрел даже без суда и следствия....потому что по любэ так сказать из этих уголовных дел даже если отсеять какую то часть... то наскребётся на пожизненное....ну посмотрим.... присуждают же к примеру в сша за тяжкое преступления не одно по 100 и 200 лет тюрьмы в целом...
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03.12.2021 08:34 Ответить
Уже по "народному" выбрали клована, может хватит уже?
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03.12.2021 09:26 Ответить
ну я так на глаз высказался... так написал(по народному....подберите вы слова чтобы было ясно. что 200 дел это гарантия посадки....) ну раз по закону как вы говорите.... то значит как всегда сидеть никто не будет,
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03.12.2021 09:30 Ответить
Туфта то, а не справи. Як би самій Венедиктовій через 2,5 роки самій не сісти за справи, що вона висмоктує із пальця
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03.12.2021 09:38 Ответить
всё может быть.... хотя 200 справ очень много чтобы все состряпать... наверняка они есть... у серьёзных людей всегда они найдутся у всех... посмотрим что будет дальше....((и кто следующий...заводить дела не проблема....а вот доводить до конца нет ни ума ни духа ни желания и так далее....(( всегда все дела разсыпаются на всех....
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03.12.2021 10:09 Ответить
Не рий яму другому, але ж зрештою може двоє помістяться...
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03.12.2021 09:31 Ответить
Всім хвалити та прославляти бубочку я сказала, бо посаджу!
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03.12.2021 09:47 Ответить
За зрив операцій по вагнерівцям, по концтабору Ізоляція, по зриву Доз, по депутатам служкам-олігархів обкуреним та п'яним за кермом, ….

Венедіктова готова, може, сама сидіти за всіх в тюрязі …
Чечетов та Калашніков теж думали, що за бороду Бога взяли, а воно он, як неловко вийшло….
Слава Україні!!
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03.12.2021 10:35 Ответить
Героям слава !!
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03.12.2021 11:41 Ответить
Миллиард деревьев,800 мостов,200 уголовных дел...Зеля ****** масштабно,на мелочи не разменивается.
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03.12.2021 10:55 Ответить
Була б людина , а справи завжди найдуться , так Бенядіктова ?🤣
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03.12.2021 11:40 Ответить
А відчувається, що сцикотно пракурорші. Скільки вона Вже з цим ***********, чи то пак , припіздентом, набокопорила та ще й кревницею лєонідовича стане не позаздриш, одним словом.
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03.12.2021 11:42 Ответить
Дозу приходится увеличивать...
Против Порошенко - всего 64 дела.
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03.12.2021 12:01 Ответить
Есть гораздо цивелезованый способ приструнить олегарха а то развели понимаешь ли тягомотину и бюрократию. Ахметов гражданин Украины и обязан подченяться её законам без прикословно. Два варианта развития события вижу я. Или в рамках борьбы с назначеными и управляемыми рашей украинскими олегархами конфесковать все их активы и пасивы и вложить их в бюджет страны или выпустить специальные государственые облегации и даже можно их специально назвать ахметоблы для ахметова и колоблы для коломойского и выкупить за них все имущество и денежные средства олегархов. Выкупленое влаживаем в экономику страны поднемаем её на уровень ведущих стран европы сша и катара с саудовской аравией входим в ес и нато отбераем у агресора крым и прилегающие к нему чисто украинские области захваченые им в эпоху рашисткой империи и потом выкупляем свои облигации у олегархов обратно да еще с процентами. И олегархи как класс само унечтожаються по тому что богатейшее государство европы Украина уже не будет нуждаться не в них не в ихних деньгах. Пусть эмигрируют хоть в рашу хоть в беларусь там их примут как родных так как эти государства это рай для олегархов. А решать сейчас судьбы сотен и тысяч предприятий олегархов это только зазря тратить время и средства страны которая сейчас в них так нуждаеться. А не пятая ли колонна работает на это предложение расследовать 200 дел. Я бы присмотрелся на какие и главное на чьи деньги живет венедиктова и не родственица ли она одного из одеозных руководителей медиаимперии раши которую спонсирует рашисткий газпром. Слава Украине!
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03.12.2021 12:19 Ответить
Откройте одну доведите до конца
Против порошенка тоже было открыто 200 уголовных дел
Ну и что??????
Наверное оштрафуете на1000 гвн
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03.12.2021 12:32 Ответить
Дела есть, а где посадки?
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03.12.2021 13:28 Ответить
Зеленський страшно гнобить олігархів. Зелені тортури. Розповідаємо
https://www.youtube.com/watch?v=FcFi2QO5R34
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03.12.2021 14:39 Ответить
Барыги место занято до Ахметова
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03.12.2021 14:40 Ответить
Так это борьба с олигархами или с олигархом Ахметовым, а самое главное не с Ахметовым , а с теле-каналом Украна, нет я конечно не против если после этого появятся очесные сооружения или будет деприватизация в интересах народа и трудовых коллективов просто после такой борьбы в место скажем Ахметова будут другие, Зеленые,а что бы алигархов не было надо начинать власти с себя , отчитываясь перед народом, а отчета нет, проверить например закупки строительства дорог их рентабельность, окупаемрсть например стоило ли производить ремонт той же Бориспольской трассы за бюджетные деньги, отрывая от детей, стариков и армии,когда там миллионный транзит машин и денег с акцыза вполне хватило бы без бюджета и так по всем магистральным трассам, не завышались цены на строительство, а объемы выполненных работ не занижались и так по каждой отрасли начиная Нефтегаза, УЗ, Энергоатом, финансам страны - не было ли сговора на рынке ОВГЗ, справедливо ли банки получают рефинанс, когда остальные граждане не могут, а только под 20-30% и заканчивая голосования за ренту за полезные ископаемые тем более Зеленский обещал доход с ренты детям, только чьим остается вопрос просто он постоянно думает, что это смешно а работы выше головы , ведь власть ворует как минимум 30% бюддета, не считая приватизации активов и разницы в цене на сырье.
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03.12.2021 15:00 Ответить
Оху*нно мощный в одном предложении. Даже я так не могу. Героям слава!
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03.12.2021 15:19 Ответить
 
 