Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала активизацию расследования 200 дел, связанных с именем "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала у фейсбуке.

Она отметила: "Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон. В последнее время, а точнее, речь о последних неделях, мы с вами стали телезрителями разнообразных необычных шоу. У многих возникает ощущение, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и участвуем в них. Моя персональная точка зрения не должна и не изменится под бременем исключительно политических аргументов. Я не инквизитор, я не прислуживаю политикам, я не продаюсь покупателям политических дивидендов, я не устраивалась на работу в кукольный театр. На работе все прокуроры давно уже знают: если я приняла решение, реализую его, несмотря на ситуативные риски".

Венедиктова продолжила: "У меня сложилось и собственное мнение, которое я не имею права высказать, учитывая специфику занимаемой должности. Единственное, на что я имею право – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат.

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Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в сторонке. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов.

"Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.", - подчеркнула она.

Венедиктова заявила: "Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств, и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен".

"С целью персонифицировать ответственность, я войду в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам", - резюмировала генпрокурор.