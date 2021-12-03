Обвинениям России в адрес Украины во время министерской встречи ОБСЕ никто не поверил, - Кулеба
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Министерская встреча ОБСЕ в Стокгольме засвидетельствовала, что в заявления России о нарушении Украиной минских соглашений никто не верит.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера это (обвинение Украины главой МИД России – ред.) началось на рабочем ужине министров, сегодня продолжилось уже на министерском заседании. Но, уверяю вас, что всем прекрасно понятно, кто нарушает Минские договоренности, кто обстреливает украинские позиции, кто убивает украинских солдат, кто блокирует Нормандский формат и работу ТКГ и СММ ОБСЕ", – рассказал Кулеба.
Министр добавил, что уже даже самые высокие должностные лица ОБСЕ, которые высказываются очень толерантно и пытаются не выносить наружу проблемы, говорят о недопустимости блокирования СММ со стороны России и нарушении ею решений этой организации и минских договоренностей.
"Поэтому на все эти российские нарративы никто здесь не покупается. Но это, безусловно, только половина решения проблемы, а вторая половина – как остановить Россию от того, чтобы она продолжала угрожать Украине и на военном, и на дипломатическом фронтах", – заметил глава украинского МИДа.
По словам Кулебы, именно этому вопросу было посвящено много его двусторонних встреч, в том числе с государственным секретарем США Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Боррелем.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.
"Ми не боїмося (втратити владу через таку позицію - УНІАН). Здається, ми вже відчули. Колись там були "червоні" лінії. Був колись історичний момент, коли ми тільки прийшли до влади, коли можна було зрушити ці мертвонароджені Мінські домовленості. Тоді ми, чесно кажучи, не наважилися. Ми тоді були не готові до цих масових протестів та іншого. Потім ми занурилися в ці Мінські домовленості. Всі розуміють, що немає там ніякого руху. Ми зробили справді все, що могли: КПВВ відкрили, розведення зробили необхідні, обміни полоненими. Це теж все важливо, але це не те, чого чекають більшість людей, оскільки вони хочуть бачити справжній рух. І ми хочемо наголосити, і президент вже наголосив, що прямі перемовини - це є, в тому числі рішучий крок до цього. Чому? Тому що Росія завжди намагається уникнути цього, вони кажуть, що сідайте спочатку з цими невизнаними ватажками, мовляв, вони - сторона конфлікту",- пояснив Арахамія.
Він наголосив, що не зважаючи на задокументовані факти підтримки Росією бойовиків та того, що вона є стороною конфлікту, РФ це "намагається зробити дипломатично таким чином, що вони нібито не сторона".
"Тому прямий виклик на перемовини - це фактично і є визнанням того, що вони сторона", - пояснив він.
П.С. Не відповідай, це було риторичне запитання.
https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/