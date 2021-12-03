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Новости Киевские новости
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Кличко (4512) транспорт (1736)

Стоимость проезда в транспорте Киева будет колебаться от 12 до 20 грн, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Стоимость проезда в транспорте Киева будет колебаться от 12 до 20 грн, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте, которые ориентировочно планируют принять после отопительного сезона.

Как передает Цензор.НЕТ, такой ответ Кличко дал журналисту телеканала "Киев"

"Это решение мы будем принимать, как только закончится отопительный сезон в столице", – подчеркнул он.

Кличко сказал, что власти планируют установить тариф в размере 12 гривен для жителей столицы. Он уточнил, что речь идет о тех жителях, у которых есть "Карточка киевлянина".

Жители Киевской области могут приобрести проездной билет, на котором стоимость одной поездки составит 14 грн.

Читайте также: Вопрос пересмотра тарифов на проезд в Киеве до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, - Кличко

По его предложению, одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".

Мэр Киева не прояснил, как цена будет устанавливаться для жителей Киева, у которых нет официальной прописки или места трудоустройства.

Кличко пообещал, что власти сохранят скидки для льготных слоев населения, а также право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.
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Топ комментарии
+12
Педалик когда стал мером, так жетоны в метро стоили по 2 гривны и Педалик постоянно говорил, что мол для киевлян и гостей столицы экономически не обоснованы такие низкие цены. И вот Педалик уже скоро увеличит стоимость проезда в 10 раз. С 2 до 20 гривеь и все равно, это экономически необосновано. Была даже однажды петиция, что бы отчеканили 8 гривневую монету, в благодарность Педалику от Киевлян и гостей стлицы, что бы было удобнее рассчитываться за транспорт. Но к сожалению, петиция не набрала необходимое количество голосов. Может стоит отчеканить монету в 50 гривень, в благодарность Педалику. На аверсе - изобразить Педалика, а на реверсе, недостроенный мост и лозунг, вперед в будущее, мы строим мосты?
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03.12.2021 00:16
+11
Кличко явно равняется на Германию при их зарплате в 2-5 тыс евро .
На не богатые страны восточной Европы политикам и власти не приходит в голову равняться. Б
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03.12.2021 00:09
+10
Как и обещали:
"Эпоха бедности заканчивается"... и наступает просто ЖО..А!
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03.12.2021 00:33
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Страница 2 из 2
Обычное дело. Пускается в СМИ за пару месяцев до повышения абсолютно неадекватная цифра. Потом перед подорожанием эту сумму немного снижают. В СМИ обратно пускают замануху типа мы беспокоимся за народ потому снизили насколько могли. Этот цирк происходил при всех последних киевских властях. И Педалик действует по той же схеме. В итоге проезд будет по 15 грн. и все будут "довольны"
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03.12.2021 06:41 Ответить
Тактика Бандюковича.
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03.12.2021 07:23 Ответить
А ви хочете їздити та не платити?
Можете собі це дозволити - бо "кожен з вас - президент"!
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03.12.2021 10:23 Ответить
У кацапов наверное ещё дороже.
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03.12.2021 06:48 Ответить
Українська столиця у 2021 році за дорожнечею рівня життя раптово обігнала столицю Росії. Київ посів 88 місце щорічного рейтингу найдорожчих міст для життя, в той час, як Москва опинилася на 96 місці.

Про це повідомляє журнал The Economist.
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03.12.2021 07:33 Ответить
Этот тот Киев, что в Украине - самой бедной стране Европы ?
А то может, в Америке есть Киев, как Одесса.
Или в Швейцарии ?
У нас же есть свой Нью-Йорк ! (придумали же идиоты)
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03.12.2021 07:45 Ответить
Что выбрали, то и имеете.
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03.12.2021 07:33 Ответить
по-боксёрски так туристу в морду...
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03.12.2021 07:59 Ответить
ви ще у Парижі вартості квитків не бачили
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03.12.2021 10:26 Ответить
А зарплати які у Парижі ?
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03.12.2021 10:49 Ответить
Дивлячись у кого
У декого давно вже скінчилась епоха бідності
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04.12.2021 18:29 Ответить
Городской транспорт, особенно метро - это кровь экономики города.
Затруднять её текучесть - убивать город.
Кличко провоцирует рак крови Киева.
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03.12.2021 08:06 Ответить
Судя по коментам, больше всего недовольны кличком, жители словакии, чехии, венгрии, а также одесситы и харьковчане.
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03.12.2021 08:39 Ответить
Как пенсии поднимать то на уровень инфляции, а как стоимость проезда то сразу на 100%
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03.12.2021 10:29 Ответить
Поднимайте до 50 гривен - терпилы всё переживут...
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03.12.2021 10:34 Ответить
Уже давно нужно провести монетизацию льгот. Есть льготы на проезд, перечислить N-гривен на карту и пусть льготник тратит их как хочет, на проезд, или на еду. Сейчас коммунальный транспорт возит исключительно льготников, и совершенно не известно как государство компенсирует такой проезд, если вообще компенсирует. Маршрутчикам так наверняка ничего не компенсируют.
Даже кацапы уже давно провели монетизацию, у нас эта совковая практика тянется уже тридцать лет
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03.12.2021 14:55 Ответить
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