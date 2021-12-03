Мы расширяем кампанию по повторной вакцинации в рамках противодействия COVID-19, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, новые меры, в частности, предполагают расширение кампании по повторной вакцинации среди тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где можно будет не только привиться, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп при оказании необходимой помощи тому или иному штату.
При этом прекращение работы федеральных структур и введение карантинов не предполагается.
Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, общий ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей.
Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения – так, они должны пройти тестирование за день до запланированного выезда в США независимо от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не требуется.
В то же время, обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлены до 18 марта.
Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "Омикрон".
Пожалуйста, подождите...
https://www.newsmax.com/politics/marshall-senate-vaccine-mandates-govt-shutdown/2021/12/02/id/1047073/?fbclid=IwAR2oC3UGjoTLqSV9KrBehhNrtUZe1Vzv6z8JmDrMwhcm2vrBEMrAUa60EgA
хто розносить хворобу?
https://youtu.be/tOzROfluMCw?t=1346
Якби вони перед вакцинуванням попередили про це, не було б навіть і стільки охочих.
Например о том, как приходят к кому-то на дом "вакцинаторы" (многие политики таких ходоков-коробейников "вакцинаторов" предлагали), а этот кто-то, прежде чем открыть входную дверь, вежливо отвечает: "Минуточку, я сейчас", - бысто достает заранее припасенное ведоро с бензином, запаливает факел, открывает дверь, выливает содержимое ведра на "коробейника-вакцинатора", кидает в него факел, быстро закрывает дверь и наслаждается доносящимися из-за двери звуками.
Или, например, этот кто-то отлеживает место обитания начальника "вакцинаторов" и на большой скорости переезжает его средством личного автотранспорта, затем переключает передачу и дает задний ход, опять же с целью насладиться звуками "хрусь, хрусь".
Главное, подумать о хорошем, представить все в голове пошагово - и спи, как младенец.
Пусть они теперь не спят.
Например, нынче в супермаркетах Австралии исчезают целые "линейки" продуктов, причем никогда не знаешь, а какого конкретно продукта на этой неделе не будет (или будет сильно ограниченный выбор).
Так, вчера в дефиците был сыр твердый, такой, который продается куском, то есть cheese block.
"Пород" такого "кускового" сыра немного (cheddar, tasty, colby, etc.), выпускается под марками разных фирм, но на деле всеми этими фирмами (то есть именем) владеют пара-тройка крупмых мировых производителей.
Так вот, одним из признаков ифляции является резкое сокращение ассортимента, то есть есть один сыр сорта tasty, пара cheddar. colby нет, потому как при галлопирующей инфляции много разных товаром выпускать невыгодно, сокращение ассортимента - это и есть один из основных признаков инфляции.
Дальше будет просто один продукт под названием "сыр", дальше он будет по карточкам, зато появится "сыропродукт', короче, все, как в начале 90 при крахе СССР.
Но!
Одновременно в некоемом магазине (который любит итальянская, например, мафия, как ценители достойной пищи) будет все, даже сыр с белыми трюфелями. Цена, правда, для лохтората, таких как избиратели "бубочки", будет неподъемная.
И вот это вот разделение общества не по "вакцинационному статусу', а по тому, есть у человека деньги или нет, не может не радовать, ибо я люблю капитализм, а мы возвращаемся во времена зверского, примитивного капитализма.
И с мыслями о такой удаче засыпаешь, как дитя, и не колышет.
Пущай политики не спят, это же они пустые деньги печатали и локдауны устраивали, им и инфляцию разгребтать.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fiFta-XCzjQ&feature=youtu.be&ab_channel=YelenaNikitskaya