РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13604 посетителя онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
3 034 58
Байден (2380) вакцина (3815)

Мы расширяем кампанию по повторной вакцинации в рамках противодействия COVID-19, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы расширяем кампанию по повторной вакцинации в рамках противодействия COVID-19, - Байден

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, новые меры, в частности, предполагают расширение кампании по повторной вакцинации среди тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где можно будет не только привиться, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп при оказании необходимой помощи тому или иному штату.

При этом прекращение работы федеральных структур и введение карантинов не предполагается.

Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, общий ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей.

Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения – так, они должны пройти тестирование за день до запланированного выезда в США независимо от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не требуется.

В то же время, обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и ​​общественном транспорте при этом продлены до 18 марта.

Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "Омикрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии вводятся ограничения для невакцинированного населения

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Старий маразматик. А ще збираються дані по ковіду засекретити на 55 років. Виникає питання - що ховають?
показать весь комментарий
03.12.2021 07:08
+11
именно поэтому республиканские штаты в которых год назад отменили обязательное масконошение и укололизацию ,теперь имеют в десятки раз меньше госпитализаций по ковид нежели штаты с демократами во главе , это уже факт!
показать весь комментарий
03.12.2021 04:25
+9
Південно-африканський штам. На кінець залишаться штам з Антарктиди і вакцина №60 проти нього
показать весь комментарий
03.12.2021 01:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Південно-африканський штам. На кінець залишаться штам з Антарктиди і вакцина №60 проти нього
показать весь комментарий
03.12.2021 01:11 Ответить
A group of Senate conservatives will keep fighting against funding Present Joe Biden's vaccine mandates even if it takes shutting down the government over the weekend, Rep. Roger Marshall said.

https://www.newsmax.com/politics/marshall-senate-vaccine-mandates-govt-shutdown/2021/12/02/id/1047073/?fbclid=IwAR2oC3UGjoTLqSV9KrBehhNrtUZe1Vzv6z8JmDrMwhcm2vrBEMrAUa60EgA
показать весь комментарий
03.12.2021 01:13 Ответить
Байден не Трамп. Він реально піклується про американців, навідміну від рудого, який закликав не носити маски та не робити щеплення. Навіть на своїх збіговиськах трампісти усі були без масок, стоявши поряд та не дотримувались дистанції.
показать весь комментарий
03.12.2021 01:39 Ответить
і потім всі вимерли
показать весь комментарий
03.12.2021 01:50 Ответить
На жаль, не всі.
показать весь комментарий
03.12.2021 01:53 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2021 08:04 Ответить
именно поэтому республиканские штаты в которых год назад отменили обязательное масконошение и укололизацию ,теперь имеют в десятки раз меньше госпитализаций по ковид нежели штаты с демократами во главе , это уже факт!
показать весь комментарий
03.12.2021 04:25 Ответить
не кінді, каца
показать весь комментарий
03.12.2021 04:54 Ответить
дивуюся звідки на кацаплядндіі пандемія як вони від того місця де серуть, пьють і ригають на 10 метрів в радіусі нікуди?
хто розносить хворобу?
показать весь комментарий
03.12.2021 05:01 Ответить
І саме тому народ бігом біжить у флоріду,хто на канікули а хто газавжди. Подалі від таких "піклувальників".
показать весь комментарий
03.12.2021 07:11 Ответить
а что там во Флориде?
показать весь комментарий
03.12.2021 13:39 Ответить
Жодних масочно-вакцинних мандатів, мавп у владі, суперовий бізнес і хороша погода.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:34 Ответить
Тобто вакцинуй, не вакцинуй, все одно отримаєш ***.
показать весь комментарий
03.12.2021 04:08 Ответить
Вакцинация не защищает от заражения, но даёт шанс на выживание. Посмотрите на Австрию, с почти таким же населением как в Украине. Коль-во инфицированных одинаковое а вот смертность в разы меньше
показать весь комментарий
03.12.2021 07:40 Ответить
Мяке та тепле досить складно порівняти, але Вам це вдалось. Може там просто виживає більше тяжких хворих ніж у нас? Ви хоч статистику до вакцинкації та після по західним країнам подивіться, а вже потім пишіть усілякі дурниці .
показать весь комментарий
03.12.2021 08:01 Ответить
И что же я там увижу????
показать весь комментарий
03.12.2021 08:28 Ответить
смертность от короновируса зависит что напишут в справке о причинах смерти умерших при болезни на короновирус не более
показать весь комментарий
03.12.2021 08:11 Ответить
Меньше слушайте президента, который говорит что это врачи завышают статистику, попробуйте уже начать думать
показать весь комментарий
03.12.2021 08:27 Ответить
Прочитал инструкцию к Пфайзер,просто прозрел. Ну очень увлекательный документ, всё открытым текстом!
https://youtu.be/tOzROfluMCw?t=1346
показать весь комментарий
03.12.2021 11:01 Ответить
в Польше вакцинированных в 2 р больше чем у нас, а смертность одинаковая.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:42 Ответить
Взагалі-то я не про ефективність вакцин, а про необхідність тестів на додачу до повного курсу вакцинації.
Якби вони перед вакцинуванням попередили про це, не було б навіть і стільки охочих.
показать весь комментарий
03.12.2021 09:21 Ответить
Старий маразматик. А ще збираються дані по ковіду засекретити на 55 років. Виникає питання - що ховають?
показать весь комментарий
03.12.2021 07:08 Ответить
То что всё это - афёра в невиданных в истории масштабах.
показать весь комментарий
03.12.2021 08:04 Ответить
Под " повторной вакцинацией" имеется в виду опять двойная ( тройная) вакцинация ( новая) или что то другое.
показать весь комментарий
03.12.2021 07:55 Ответить
Эта муть будет длиться ещё минимум год, по нарастающей, до момента когда республиканцы возьмут Конгресс на midterm выборах.
показать весь комментарий
03.12.2021 08:03 Ответить
Тут, главное, подумать о хорошем

Например о том, как приходят к кому-то на дом "вакцинаторы" (многие политики таких ходоков-коробейников "вакцинаторов" предлагали), а этот кто-то, прежде чем открыть входную дверь, вежливо отвечает: "Минуточку, я сейчас", - бысто достает заранее припасенное ведоро с бензином, запаливает факел, открывает дверь, выливает содержимое ведра на "коробейника-вакцинатора", кидает в него факел, быстро закрывает дверь и наслаждается доносящимися из-за двери звуками.

Или, например, этот кто-то отлеживает место обитания начальника "вакцинаторов" и на большой скорости переезжает его средством личного автотранспорта, затем переключает передачу и дает задний ход, опять же с целью насладиться звуками "хрусь, хрусь".

Главное, подумать о хорошем, представить все в голове пошагово - и спи, как младенец.
Пусть они теперь не спят.
показать весь комментарий
03.12.2021 10:38 Ответить
Но ничто так не настраивает на глубокий, здоровый сон, как представить себе цифры инфляции, причем не официальной, сказочной, которую ФРС рисует, а реальной.
Например, нынче в супермаркетах Австралии исчезают целые "линейки" продуктов, причем никогда не знаешь, а какого конкретно продукта на этой неделе не будет (или будет сильно ограниченный выбор).
Так, вчера в дефиците был сыр твердый, такой, который продается куском, то есть cheese block.
"Пород" такого "кускового" сыра немного (cheddar, tasty, colby, etc.), выпускается под марками разных фирм, но на деле всеми этими фирмами (то есть именем) владеют пара-тройка крупмых мировых производителей.
Так вот, одним из признаков ифляции является резкое сокращение ассортимента, то есть есть один сыр сорта tasty, пара cheddar. colby нет, потому как при галлопирующей инфляции много разных товаром выпускать невыгодно, сокращение ассортимента - это и есть один из основных признаков инфляции.
Дальше будет просто один продукт под названием "сыр", дальше он будет по карточкам, зато появится "сыропродукт', короче, все, как в начале 90 при крахе СССР.
Но!
Одновременно в некоемом магазине (который любит итальянская, например, мафия, как ценители достойной пищи) будет все, даже сыр с белыми трюфелями. Цена, правда, для лохтората, таких как избиратели "бубочки", будет неподъемная.
И вот это вот разделение общества не по "вакцинационному статусу', а по тому, есть у человека деньги или нет, не может не радовать, ибо я люблю капитализм, а мы возвращаемся во времена зверского, примитивного капитализма.
И с мыслями о такой удаче засыпаешь, как дитя, и не колышет.
Пущай политики не спят, это же они пустые деньги печатали и локдауны устраивали, им и инфляцию разгребтать.
показать весь комментарий
03.12.2021 10:51 Ответить
Депутаты Госдумы от «Единой России» перед региональной неделей, которая предполагает работу с избирателями в субъектах Федерации и длится с 29 ноября по 5 декабря, получили подготовленные партией методические рекомендации с аргументами в пользу вакцинации и введения QR-кодов. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два члена партии власти.
показать весь комментарий
03.12.2021 09:43 Ответить
Taк и в газете было про полезность куриных кодов: В «Единой России» подготовили ответы на популярные мифы о прививках: Политика: Россия: Lenta.ru
показать весь комментарий
03.12.2021 09:47 Ответить
Что российская власть, что украинская - получают указания из одного центра: когда, кого и чем колоть, как запирать, куда не пускать и проч.
показать весь комментарий
03.12.2021 09:48 Ответить
Судья Луизианы отменил мандат Байдена на укол для медицинских сотрудников в 50 штатах
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fiFta-XCzjQ&feature=youtu.be&ab_channel=YelenaNikitskaya
показать весь комментарий
03.12.2021 11:03 Ответить
 
 