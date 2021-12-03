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ВОЗ развернула команду быстрого реагирования для борьбы со штаммом "Омикрон" в ЮАР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВОЗ развернула команду быстрого реагирования для борьбы со штаммом

Всемирная организация здравоохранения развернула команду быстрого реагирования в южноафриканской провинции Гаутенг для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон". Новый вариант становится доминирующим в Южной Африке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В настоящее время провинция Гаутенг является эпицентром вспышки нового варианта коронавируса в Южно-Африканской Республике. Оперативная группа ВОЗ должна помочь отслеживать его распространение и мониторить ситуацию в целом.

По данным департамента здравоохранения ЮАР, в стране за сутки, 2 декабря, выявили 11 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это резкий скачок по сравнению с 8561 новым случаем COVID-19 за 1 декабря и 4373 новыми случаями за 30 ноября.

Как указывает BBC со ссылкой на должностных лиц сферы здравоохранения ЮАР, в середине ноября в стране в среднем ежедневно заражалось от 200 до 300 человек. Теперь же новый штамм коронавируса стал преобладающим в ЮАР и приводит к резкому росту новых заражений.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гайе также заявил, что в соседней Ботсване, где также был обнаружен "Омикрон", предоставляется техническая помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода.

Также читайте: ВОЗ направляет в Южную Африку оперативную группу из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
а можете надати якесь посилання яке підтверджує масове бажання "активакцинаторів" щепитися російською "вакциною"?
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03.12.2021 04:37
+4
Помітив ,що вакцинатори захоплюються Сталіним та чикатілом. Мабуть тому,що ******* жорстке поводження з собою.
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03.12.2021 08:20
+3
Боротьба з сопельками,? ну-ну. ..
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03.12.2021 08:10
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Правила форума Совет форумчан
Помітила, що кремлівські боти-антиваксери вже почали декларувати вихід України з ВООЗ. У їхні плани не входило те, що нам будуть давати безкоштовно вакцини та ще й у великій кількості. У них лише спутнік-бодрячок та спутнік-новічок. Заздрять, падлюки.
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03.12.2021 01:48 Ответить
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03.12.2021 02:11 Ответить
Намісник Бога на землі.
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03.12.2021 07:20 Ответить
а можете надати якесь посилання яке підтверджує масове бажання "активакцинаторів" щепитися російською "вакциною"?
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03.12.2021 04:37 Ответить
А хто вас запитувати буде на расєі? Це ви на українських форумах такі сміливі та антиваксите, щоб українців як умога більше померло, а у себе на московських болотах сидите на пляшці слухняно та тихо.
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03.12.2021 11:04 Ответить
то де посилання?
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03.12.2021 11:12 Ответить
Ф Карагандє!
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03.12.2021 11:55 Ответить
безплатний сир знаєте де?
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03.12.2021 07:52 Ответить
Помітив ,що вакцинатори захоплюються Сталіним та чикатілом. Мабуть тому,що ******* жорстке поводження з собою.
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03.12.2021 08:20 Ответить
Не зустрічала таких а ні у житті, а ні на форумах. А от те, що антивакси дуже агресивні на кидаються на людей, наче шакали - це факт. Достатньо подивитись на кількість шакалів, які кинулися на мене під моїм коментарем. На заспамлені антиваксами коментарі я вже навіть не звертаю уваги. Ви - дикі тварини.

А San! Тільки істота з-за парєбріка може написати слово «сралін» з великої літери, тому що поважає.
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03.12.2021 10:57 Ответить
Зараз тут розгорнеться команда швидкого друкування противників вакцинації.
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03.12.2021 07:02 Ответить
Всесвітня організація охорони здоров'я розгорнула команду швидкого реагування у південноафриканській провінції Гаутенг для боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон".

ну насправді не для боротьби а лише для нагляду і вичення. можливо контролю за розповсюдженням.
за два з лишнім роки ця сумнозвісна вооз так і не вияснила джерела походження ковіду і його (?) мутацій. Або все вони знають, але не кажуть: барани повинні рухатися в отарі. а не куди кому хочеться.
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03.12.2021 08:00 Ответить
Боротьба з сопельками,? ну-ну. ..
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03.12.2021 08:10 Ответить
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03.12.2021 08:25 Ответить
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03.12.2021 08:27 Ответить
Наступний штам Пі
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03.12.2021 08:32 Ответить
Будет прикольно, если в ЮАР развёрнутую команду завернут обратно.
Кто такие ? Кто звал ? Что надо ? Нах с пляжа, радетели ...
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03.12.2021 08:37 Ответить
до 1989 дійсно могли не пустити
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03.12.2021 09:41 Ответить
Планета мавп...
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03.12.2021 10:51 Ответить
Откуда берутся шtaммы
https://www.youtube.com/watch?v=naY4PsZaIsk&t=62s&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2
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03.12.2021 10:54 Ответить
 
 