ВОЗ развернула команду быстрого реагирования для борьбы со штаммом "Омикрон" в ЮАР
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Всемирная организация здравоохранения развернула команду быстрого реагирования в южноафриканской провинции Гаутенг для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон". Новый вариант становится доминирующим в Южной Африке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
В настоящее время провинция Гаутенг является эпицентром вспышки нового варианта коронавируса в Южно-Африканской Республике. Оперативная группа ВОЗ должна помочь отслеживать его распространение и мониторить ситуацию в целом.
По данным департамента здравоохранения ЮАР, в стране за сутки, 2 декабря, выявили 11 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это резкий скачок по сравнению с 8561 новым случаем COVID-19 за 1 декабря и 4373 новыми случаями за 30 ноября.
Как указывает BBC со ссылкой на должностных лиц сферы здравоохранения ЮАР, в середине ноября в стране в среднем ежедневно заражалось от 200 до 300 человек. Теперь же новый штамм коронавируса стал преобладающим в ЮАР и приводит к резкому росту новых заражений.
Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гайе также заявил, что в соседней Ботсване, где также был обнаружен "Омикрон", предоставляется техническая помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода.
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А San! Тільки істота з-за парєбріка може написати слово «сралін» з великої літери, тому що поважає.
ну насправді не для боротьби а лише для нагляду і вичення. можливо контролю за розповсюдженням.
за два з лишнім роки ця сумнозвісна вооз так і не вияснила джерела походження ковіду і його (?) мутацій. Або все вони знають, але не кажуть: барани повинні рухатися в отарі. а не куди кому хочеться.
Кто такие ? Кто звал ? Что надо ? Нах с пляжа, радетели ...
https://www.youtube.com/watch?v=naY4PsZaIsk&t=62s&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2