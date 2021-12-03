Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки войска РФ шесть раз открывали огонь, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Широкиного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Катериновки Луганской области обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 3 декабря нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
його побратимам витримки і справжніх бойових командирів які знають як і коли і "за Україну" (!!)...
Героям СЛАВА !
Воин, убей русского оккупанта, очисти землю Украины от заразы!