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Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки войска РФ шесть раз открывали огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки войска РФ шесть раз открывали огонь, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкиного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки Луганской области обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 3 декабря нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки войска РФ шесть раз открывали огонь, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Переворотько обіцяв зупинити війну. Зелене тріпло.
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03.12.2021 07:17 Ответить
Найшвидшого одужання хлопцю……..
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03.12.2021 07:52 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну...
його побратимам витримки і справжніх бойових командирів які знають як і коли і "за Україну" (!!)...
Героям СЛАВА !
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03.12.2021 08:18 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.12.2021 08:43 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Воин, убей русского оккупанта, очисти землю Украины от заразы!
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03.12.2021 09:41 Ответить
 
 