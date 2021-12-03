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Новости Политика Украины
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НАТО открыло Украине только окна для сотрудничества, а двери для присоединения пока закрыты, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАТО открыло Украине только окна для сотрудничества, а двери для присоединения пока закрыты, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран, входящих в Альянс, изменят свое отношение к Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью латвийскому новостному порталу Sargs.

На вопрос о возможных сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс Кулеба дал исчерпывающий ответ:

"По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России. Но я точно знаю, что когда в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится. Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения - пока будут закрыты", - заявил глава украинского МИД.

Кулеба не стал отвечать на уточняющий вопрос о каких именно столицах идет речь, сославшись на недипломатичность подобного ответа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", - Лавров

Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции против России, чтобы предотвратить возможное вторжение десятков тысяч российских войск, сосредоточенных в пределах досягаемости ее границы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили необходимость ускорения работы над экономическими санкциями против России в случае ее агрессии против Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Больше Ермаков всяких и разных, и закроют даже окно - оставят форточку.
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03.12.2021 07:57
+3
Яка НАТА коли у нас повно крембліських кротів?
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03.12.2021 07:46
+3
Венгрия точно одна из них
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03.12.2021 08:10
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03.12.2021 07:41 Ответить
Венгрия точно одна из них
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03.12.2021 08:10 Ответить
100%,але якби справа були тільки в них,а всі решта ЗА думаю вони б довго не випендрювались
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03.12.2021 08:15 Ответить
Окно ведь тоже можно закрыть, если сквозит, г-н Кулеба.
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03.12.2021 07:43 Ответить
Больше Ермаков всяких и разных, и закроют даже окно - оставят форточку.
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03.12.2021 07:57 Ответить
Надежда только на Мэри Поппинс.
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03.12.2021 09:07 Ответить
Яка НАТА коли у нас повно крембліських кротів?
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03.12.2021 07:46 Ответить
Дуже сумніваюсь, що Україну приймуть в НАТО. Орда не дасть, будуть асиметричні(як сказав Лука) заходи і ця, дурно смердюча каша, буде варитися дуже довго і невідомо чим закінчиться.

По суті, московська орда розв'язала і веде війну за Україну.
Україна спізнилася. Хто пізно приходить, той сам собі шкодить.
Прибалтика своєчасно зорієнтувалася, вислизнула з липучих лап Москви і тепер не має проблем.
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03.12.2021 07:57 Ответить
Нам надо не вступать, а натовские базы строить. принимать стандарты.
Антикоррупционные, антиворовские - прежде всего.
Для этого согласия никаких столиц не нужно.
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03.12.2021 08:02 Ответить
Пока общаемся через приоткрытую форточку...
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03.12.2021 08:04 Ответить
Пролезем в НАТО через форточку, только б толстые жо.ы наших енералов не застряли......
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03.12.2021 08:08 Ответить
Если куда то влезть, они сразу стают стройными и скромными.
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03.12.2021 09:09 Ответить
Клоуни зЕлені, кроти продажні, що ви взмозі відкрити для цивілізованого світу?
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03.12.2021 08:08 Ответить
які твої підрахунки... все вирішує дєрьмак... а ти для антуража...
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03.12.2021 08:16 Ответить
Начни выпускать лом и ламай с................. двери. До каких пор жить без окон и дверей, одни заборы.
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03.12.2021 08:17 Ответить
НАТО відкрила вікна, а преЗедент показав в те вікно тей орган яким він грає на піаніно.
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03.12.2021 08:24 Ответить
Говоря понятным языком когда сдохнет ***** тогда и вступит Украина в НАТО
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03.12.2021 08:38 Ответить
дипломатичный ты наш (С) понятно, шо речь идёт о т.н. столицах как мацква, минск и пхеньян )))
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03.12.2021 08:39 Ответить
Нато это не только военный союз,это еще и союз политический,культурный и экономический в противостоянии с агрессивным сообществом,не признающих мировой порядок.А теперь скажите,за что и кого должны гибнуть польские,эстонские,турецкие,американские парни?За железобетонный совкодрочерный электорат опзж,за 73 % наивных дурачков,швондеров и шариковых,под управлением зеленых большевиков,за олигархов и крепостных,за неприкасаемых мусоров,прокуроров,судей,депутатов?В странах нато своей черни и плебеев хватает.
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03.12.2021 08:43 Ответить
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03.12.2021 08:49 Ответить
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03.12.2021 08:52 Ответить
Порошенко в Галіфаксі (куди хотіли вялічайшві недопустити)
Порошенко з Д.Туском обговорили загрози що несе росія і авторитаризм у Східній Європі
На сьогодні Польща найбільше протистоїть балалайні з усіх європейських країн, активно готується до збройного протистояння з лаптєстаном і найбільше з європейських країн підтримує Україну. Також, Польща перша виступиала проти московитського економічного тиску і проявила рішучі кроки .
Порошенко зустрівся.... Порошенко домовився...
А гдє Зє-вялічайший!???
В кумарі як завжди? От і відповідь на слова Кулеби, поки буде Зє-непорозуміння поки будуть і проблеми.
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03.12.2021 09:34 Ответить
Я не понимаю зачем об этом постоянно твердить.
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03.12.2021 09:41 Ответить
 
 