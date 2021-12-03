Диктатор Лукашенко словами о Крыме сжег все мосты с Украиной, сделав Беларусь враждебной для нас страной, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко "сжег все мосты" с Украиной, заявив о желании посетить временно оккупированный Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.
Кулеба назвал Лукашенко "диктатором". Его слова о намерении посетить оккупированный Крым являются "небольшой, но важной деталью большей картины", считает министр.
"Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", – сказал глава МИД.
По словам Кулебы, сценарий совместного вторжения России и Беларуси рассматривается "на очень серьезном уровне". При этом пока не видно подготовки беларуской армии к операциям против Украины или, что беларуское руководство может разрешить РФ использовать свою территорию для вторжения, говорит министр.
"Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", – отметил министр.
По его мнению, сейчас на границу с Беларусью необходимо направить военных, чтобы не допустить подобных сценариев. Украина ищет, где взять эти ресурсы, поскольку деятельность Беларуси соответствует военным интересам России, добавил Кулеба.
С конца октября появляются сообщения об активности российских военных у границ Украины: есть угроза нового вторжения.
30 ноября Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом РФ Владимиром Путиным – и это будет означать признание полуострова российским. Кулеба в тот же день сказал, что нет смысла оценивать каждый поток сознания Лукашенко, будут оцениваться действия.
За последнее время Лукашенко сделал несколько воинственных заявлений в адрес Украины: дважды анонсировал военные учения с РФ на границе с Украиной и сказал, что предложит Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Также он назвал себя с Путиным "родными братьями".
В Госдепе США заявили, что не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины.
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Что будет, если цинизм и коррупцию объединить в одном флаконе? Будет импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину, который осуществляется через арабскую прокладку. А связующим звеном между Зеленским и этой прокладкой из ОЭА выступает главный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и известный лжец Давид Арахамия. Эта прокладка называется Vector Energy Innovation. Вот ее убогий сайт. https://**********************.com Директором прокладки числится некий Тарьям Матара Тарьям. И это никакой не шейх и не случайный араб. Вот Арахамия жмет ему руку на мероприятии лопнувшего банка Аркада. https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/43069/
А вот Арахамия со сцены расхваливает Тарьяма как великого новатора на мероприятии самого Тарьяма https://youtu.be/f4uQ083ivv8?t=98
На этого араба так же записана доля в максимально мутной конторе Industrial Innovation Group, которая стала правопреемником консорциума ЭДАПС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1
При этом Industrial Innovation Group при Зеленском стала регулярно получать государственные подряды на сотни миллионов гривен на изготовление спецдокументов, паспортов, защитных бланков и так далее. Вам интересно, как появились тут арабы? Садитесь поудобнее, сейчас расскажу.
Как вы помните власть повторно открыла импорт электроэнергии из Беларуси в конце октября под предлогом нехватки угля. Изначально, видимо, чтобы заглушить недовольство общественности, специмпортером должен был стать государственный Энергоатом. И он даже заплатит 600 млн грн за доступ к проводам. Но потом его тихо отодвинули и специмпортером поставили... арабов Арахамии. За наши с вами деньги. Потому что Энергоатому никто деньги не вернул, а арабы Арахамии пользовались проводами бесплатно. А мы же все знаем, что Арахамия известный альтруист и бессеребренник. Все же помнят, как он лоббировал интересы игроки и табачки. И конечно же делал он это из чистого альтруизма. С арабами все так же. И даже ещё циничнее. Деньги за доступ к проводам заплатили из бюджета, который наполняет мы с вами, но арабам Арахамии разрешили пользоваться бесплатно.
А теперь вверх цинизма и хитропопости власти. В качестве прикрытия, исползали уволенного из ДТЭК менеджера. Мол этого его компания импортирует электроэнергию, а не Зеленский с Арахамией. И если что, тот это позволит таким пропагандонам, как Тухлый Лещ сказать, что это не Вова и Давид, а Ахметов. Ведь менеджер из ДТЭКа. И это позволяло некоторое время скрывать реального импортёра, но контракт с арабами таки всплыл. И это породило немало вопросов.
Могли ли арабские друзья Арахамии получить эксклюзивное право зарабатывать на импорте электроэнергии из Беларуси без договорняка Зеленского и Лукашенко?Понятно что нет. И понятно, что такие договорняки были не публичными. Ну, да, Владимиру Александровичу не в первой звонить Лукашенко. Опыт таких звонков у него есть. Правда, горький опыт, когда он звонит белорусскому диктатора, а потом вагнеровцев задерживают в Минске и в итоге срывается спецоперация. Но речь сейчас не о ней.
На своем пресс-марафоне Зеленский лично защищал схему импорта электричества из Беларуси и сокрушался с пеной у рта на каналы Ахметова, которые критиковали импорт. «Как же можно без импорта?» негодовал Зеленский и переходил к анонсированию госпереворота. Кстати, тоже за деньги Ахметова. Не понятно лишь почему Порошенко не приплел.
Но все выглядит странным. Получается, что Украина вводит санкции против Беларуси за сфальсифицированные выборы, Лукашенко угрожает Украине войной на стороне России и в шаге от признания аннексированного Крыма часть РФ, а Зеленский с Арахаией организовали с ним хитрую схему по импорту электроэнергии на троих? Как говорится - ничего личного, просто бизнес.
Вам интересно сколько они на этом зарабатывают (воруют)? Считайте. По итогу ноября импорт будет около 300 млн кВт час. Цена по контракту между арабами и украинской фирмой 100 долларов за 1000 кВт час. Между арабами и белорусами еще меньше. Цена в Украине в ноябре была в примено 130 долларов за 1 МВт-час (1000 кВт час). Это приблизительно 50 долларов США на каждой тысячи киловатт. А значит это 9 млн долларов в партийную кассу моносброда и в карман лично Зеленскому. Сколько от этого получит Арахамия я не знаю, но мы же помним его альтруизм. Святой человек. Но это не точно.
Кстати, импорт растет с каждой неделей, и в декабре эти трое из ларца, Зеленский, Арахамия и Лукашенко выйдут уже на 1 млрд кВт, а это уже 20 млн долл им в карман. И даже полет Лукашенко в Крым не прекратит эту схему. Потому что конец эпохи бедности для этой троицы сам собой не наступит. Вот и стараются парни, не жалея бюджетных денег и плюя на интересы Украины. И у них это отлично получается. Пока получается.
Крім енергетичного.
Піз...ти ваша шайка зелена вміє добре
Так же как раньше совок ездил за товарами в Чехословакию и Югославию
З такими міністрами Україні нічого хорошого не світить.
Ну это понятно. Значит электроэнергию у него покупать не будем? Ждем тогда ответ, где? И тарифы желательно.