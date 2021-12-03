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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Диктатор Лукашенко словами о Крыме сжег все мосты с Украиной, сделав Беларусь враждебной для нас страной, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Диктатор Лукашенко словами о Крыме сжег все мосты с Украиной, сделав Беларусь враждебной для нас страной, - Кулеба

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко "сжег все мосты" с Украиной, заявив о желании посетить временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.

Кулеба назвал Лукашенко "диктатором". Его слова о намерении посетить оккупированный Крым являются "небольшой, но важной деталью большей картины", считает министр.

"Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, сценарий совместного вторжения России и Беларуси рассматривается "на очень серьезном уровне". При этом пока не видно подготовки беларуской армии к операциям против Украины или, что беларуское руководство может разрешить РФ использовать свою территорию для вторжения, говорит министр.

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"Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", – отметил министр.

По его мнению, сейчас на границу с Беларусью необходимо направить военных, чтобы не допустить подобных сценариев. Украина ищет, где взять эти ресурсы, поскольку деятельность Беларуси соответствует военным интересам России, добавил Кулеба.

С конца октября появляются сообщения об активности российских военных у границ Украины: есть угроза нового вторжения.

30 ноября Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом РФ Владимиром Путиным – и это будет означать признание полуострова российским. Кулеба в тот же день сказал, что нет смысла оценивать каждый поток сознания Лукашенко, будут оцениваться действия.

За последнее время Лукашенко сделал несколько воинственных заявлений в адрес Украины: дважды анонсировал военные учения с РФ на границе с Украиной и сказал, что предложит Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Также он назвал себя с Путиным "родными братьями".

В Госдепе США заявили, что не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+34
А как с этим соотносится покупка электрики?
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03.12.2021 07:58
+12
Тому що переворотько просрав вугілля, газ і вграв атомку.
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03.12.2021 08:04
+10
Мосты горят, но Украина продолжает закупать у диктатора в пять раз больше товаров, чем поставляет бульбонам! От на хера в наших магазинах всякое нахимиченное говно типа пива Минскае, или сырков (!) Савушкин? Может пора от разговорного жанра ХОТЬ К КАКИМ-ТО делам перейти?
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03.12.2021 08:35
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А как с этим соотносится покупка электрики?
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03.12.2021 07:58 Ответить
Тому що переворотько просрав вугілля, газ і вграв атомку.
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03.12.2021 08:04 Ответить
переворотько
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03.12.2021 09:05 Ответить
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03.12.2021 09:12 Ответить
Уверен, что атомку УГРАЛИ при зелебобе? Кстати, недавно было написано на ЦН, что атомки работали на мощность, на которой они не работали уже очень давно!)) так что большой вопрос, кто там что уграл)
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03.12.2021 09:21 Ответить
При минулій владі атомка була прибутковою, а зараз збиткова. Так хто її вграв?
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03.12.2021 09:38 Ответить
чувак, ты вообще знаешь, что можно с помощью простой бухгалтерии сделать из прибыльного предприятия убыточное, а из убыточного - прибыльное! и пруф в студию! это раз, а во вторых, все определяется ценой реализации э/э с АЭС! ее могут физически зажимать...
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03.12.2021 16:22 Ответить
Поцікавтесь на АЗС чий бензин продають...
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03.12.2021 08:39 Ответить
Я покупаю только литовский на шелле. А так почти на всех заправках осноная часть топлива из бульбашии
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03.12.2021 09:21 Ответить
не трожьте бизнес агрохимии!)
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03.12.2021 09:01 Ответить
Как уязвимость.
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03.12.2021 09:18 Ответить
Ну десь так
Что будет, если цинизм и коррупцию объединить в одном флаконе? Будет импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину, который осуществляется через арабскую прокладку. А связующим звеном между Зеленским и этой прокладкой из ОЭА выступает главный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и известный лжец Давид Арахамия. Эта прокладка называется Vector Energy Innovation. Вот ее убогий сайт. https://**********************.com Директором прокладки числится некий Тарьям Матара Тарьям. И это никакой не шейх и не случайный араб. Вот Арахамия жмет ему руку на мероприятии лопнувшего банка Аркада. https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/43069/
А вот Арахамия со сцены расхваливает Тарьяма как великого новатора на мероприятии самого Тарьяма https://youtu.be/f4uQ083ivv8?t=98
На этого араба так же записана доля в максимально мутной конторе Industrial Innovation Group, которая стала правопреемником консорциума ЭДАПС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1

При этом Industrial Innovation Group при Зеленском стала регулярно получать государственные подряды на сотни миллионов гривен на изготовление спецдокументов, паспортов, защитных бланков и так далее. Вам интересно, как появились тут арабы? Садитесь поудобнее, сейчас расскажу.

Как вы помните власть повторно открыла импорт электроэнергии из Беларуси в конце октября под предлогом нехватки угля. Изначально, видимо, чтобы заглушить недовольство общественности, специмпортером должен был стать государственный Энергоатом. И он даже заплатит 600 млн грн за доступ к проводам. Но потом его тихо отодвинули и специмпортером поставили... арабов Арахамии. За наши с вами деньги. Потому что Энергоатому никто деньги не вернул, а арабы Арахамии пользовались проводами бесплатно. А мы же все знаем, что Арахамия известный альтруист и бессеребренник. Все же помнят, как он лоббировал интересы игроки и табачки. И конечно же делал он это из чистого альтруизма. С арабами все так же. И даже ещё циничнее. Деньги за доступ к проводам заплатили из бюджета, который наполняет мы с вами, но арабам Арахамии разрешили пользоваться бесплатно.

А теперь вверх цинизма и хитропопости власти. В качестве прикрытия, исползали уволенного из ДТЭК менеджера. Мол этого его компания импортирует электроэнергию, а не Зеленский с Арахамией. И если что, тот это позволит таким пропагандонам, как Тухлый Лещ сказать, что это не Вова и Давид, а Ахметов. Ведь менеджер из ДТЭКа. И это позволяло некоторое время скрывать реального импортёра, но контракт с арабами таки всплыл. И это породило немало вопросов.

Могли ли арабские друзья Арахамии получить эксклюзивное право зарабатывать на импорте электроэнергии из Беларуси без договорняка Зеленского и Лукашенко?Понятно что нет. И понятно, что такие договорняки были не публичными. Ну, да, Владимиру Александровичу не в первой звонить Лукашенко. Опыт таких звонков у него есть. Правда, горький опыт, когда он звонит белорусскому диктатора, а потом вагнеровцев задерживают в Минске и в итоге срывается спецоперация. Но речь сейчас не о ней.

На своем пресс-марафоне Зеленский лично защищал схему импорта электричества из Беларуси и сокрушался с пеной у рта на каналы Ахметова, которые критиковали импорт. «Как же можно без импорта?» негодовал Зеленский и переходил к анонсированию госпереворота. Кстати, тоже за деньги Ахметова. Не понятно лишь почему Порошенко не приплел.

Но все выглядит странным. Получается, что Украина вводит санкции против Беларуси за сфальсифицированные выборы, Лукашенко угрожает Украине войной на стороне России и в шаге от признания аннексированного Крыма часть РФ, а Зеленский с Арахаией организовали с ним хитрую схему по импорту электроэнергии на троих? Как говорится - ничего личного, просто бизнес.
Вам интересно сколько они на этом зарабатывают (воруют)? Считайте. По итогу ноября импорт будет около 300 млн кВт час. Цена по контракту между арабами и украинской фирмой 100 долларов за 1000 кВт час. Между арабами и белорусами еще меньше. Цена в Украине в ноябре была в примено 130 долларов за 1 МВт-час (1000 кВт час). Это приблизительно 50 долларов США на каждой тысячи киловатт. А значит это 9 млн долларов в партийную кассу моносброда и в карман лично Зеленскому. Сколько от этого получит Арахамия я не знаю, но мы же помним его альтруизм. Святой человек. Но это не точно.

Кстати, импорт растет с каждой неделей, и в декабре эти трое из ларца, Зеленский, Арахамия и Лукашенко выйдут уже на 1 млрд кВт, а это уже 20 млн долл им в карман. И даже полет Лукашенко в Крым не прекратит эту схему. Потому что конец эпохи бедности для этой троицы сам собой не наступит. Вот и стараются парни, не жалея бюджетных денег и плюя на интересы Украины. И у них это отлично получается. Пока получается.
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03.12.2021 09:18 Ответить
А так само яка дипвідносини з агресором. Бажання сидіти на 2-х стільцях, та комплекс меншовартість-наші головні національні риси. + до того ,напевно, хобі ходіння по граблях.
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03.12.2021 09:46 Ответить
"...Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, "спалив усі мости" з Україною..."

Крім енергетичного.
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03.12.2021 08:12 Ответить
"спалив усі мости"... бо щось там сказав. А що зробили ми, ще раніше?
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10.02.2022 17:07 Ответить
Мы золотые, остальные ....................................., и надо же такому?
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03.12.2021 08:14 Ответить
Меньше пафоса и популисткого бреда! Власть нынешняя враждебна, она слуга Кремлядей......Это факт.
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03.12.2021 08:14 Ответить
хочется процитировать высоцкого - "уж ты бы лучше бы молчала бы, накрылась премия в квартал... кто мне писал на службу жалобы, не ты ль, когда я их читал"...
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03.12.2021 08:14 Ответить
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03.12.2021 08:17 Ответить
И ростом метр с кепкой, ******************...пятнадцатый - вождь гомосоветикус.
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03.12.2021 08:31 Ответить
Ну да...ну да... електрику побільше купуйте в диктатора.
Піз...ти ваша шайка зелена вміє добре
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03.12.2021 08:29 Ответить
а не диктатору лукашенкі зеленський здав вагнерівців,нє?чи це щось інше...
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03.12.2021 08:35 Ответить
Лукашенко "спалив усі мости" з Україною.- Вопли и стенания брошенной девицы. Руководить значит предвидеть.Провидцы правящей мафии Коломойского: Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус . Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.

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03.12.2021 08:35 Ответить
Писец, долбодятел, для которого Герус авторитет. Мама в детстве по голове била?
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03.12.2021 09:03 Ответить
Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России.
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03.12.2021 09:09 Ответить
Зупинку вугільних шахт теж придумали, бо не купували добуте вугілля.
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10.02.2022 17:19 Ответить
Мосты горят, но Украина продолжает закупать у диктатора в пять раз больше товаров, чем поставляет бульбонам! От на хера в наших магазинах всякое нахимиченное говно типа пива Минскае, или сырков (!) Савушкин? Может пора от разговорного жанра ХОТЬ К КАКИМ-ТО делам перейти?
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03.12.2021 08:35 Ответить
Нет！Не пора！Если перейти к делам, то ситуация ухудшится😀А так, －Киздеть － не мешки носить😂
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03.12.2021 09:46 Ответить
Я з українського у білораских як там їх називають "діскаунтерах", бачив тільки торчин кетчуп, цукерки Рошен і горілка Неміров та пиво Оболонь та Рогань. І все це коштує стільки що ніхто не купує...
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03.12.2021 10:42 Ответить
А все остальное белорусы каждые выходные закупают например в Черниговском экомаркете на Кольцевой ул. На стоянке каждые выходные полно белоруских номеров, даже автобусами ездят.

Так же как раньше совок ездил за товарами в Чехословакию и Югославию
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03.12.2021 11:24 Ответить
На самом деле уже лет как 6 точно большая часть так называемых белоруских товаров- на самом деле украинские. Просто совкоголовые любят такие этикетки, но это брэнд и маркетинг, белоруским производителем там и не пахнет
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03.12.2021 11:21 Ответить
Только что видел в Варуче вполне бульбонские Савушкины и водку. Но это фигня, главное- нефтепродукты, на которых бульбофюрер паразитирует. Нужно искать замену. Польша? Литва? Румыния? А из своих у нас вроде только Бенин Кременчугский НПЗ работает...
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03.12.2021 11:45 Ответить
Так же нажер не надо, как и "мороженое" Белая бяроза и водяра Горелка
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03.12.2021 15:41 Ответить
В целом согласен, но пива "Минскае", даже в Минске нет.
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07.12.2021 20:12 Ответить
Ще добре, що Ахметов рятує, привозячи імпортне вугілля.
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10.02.2022 17:26 Ответить
Колхозники Бульбанавта производят товары высокого качества причем больше чем РАБссия и Китай вместе взятые...,
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03.12.2021 08:45 Ответить
власть захватил...мосты жот..злодей
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03.12.2021 08:48 Ответить
Точно мосты...энергетические.
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03.12.2021 08:51 Ответить
Это те мосты, которые сжог Вова, вякая о санкциях против Беларуси ???
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03.12.2021 08:57 Ответить
Тока иликтричиства дафайте!
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03.12.2021 08:59 Ответить
Уроки не пропускай.
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10.02.2022 17:31 Ответить
Это прямо вопиющая профнепригодность. А с точки зрения МЗС - это вообще преступление. Адекватная дипломатия не говорит такими словами, пока страны официально не в состоянии войны.
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03.12.2021 09:11 Ответить
Ну воно і дурне...
З такими міністрами Україні нічого хорошого не світить.
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03.12.2021 09:18 Ответить
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03.12.2021 09:26 Ответить
А как же дружба вовы зе с александром григорьевичем,кулеба?Правда вова зе и виктора фёдоровича уважает,ну то такэ
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03.12.2021 09:37 Ответить
"Ой дурять нашего брата, ой дурять！" －А.Райкин.😂
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03.12.2021 09:40 Ответить
Це ви падлюки, в угоду своїм господарям, робите Україну ворожою всьому світу!
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03.12.2021 09:43 Ответить
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03.12.2021 10:21 Ответить
То-то лампочка таким враждебным светом светит... Сразу понятно, эдектричество - враждебное!
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03.12.2021 09:44 Ответить
"Цією заявою Лукашенко суттєво спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України", - сказав глава МЗС.

Ну это понятно. Значит электроэнергию у него покупать не будем? Ждем тогда ответ, где? И тарифы желательно.
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03.12.2021 09:45 Ответить
Да,да, лука с ****** больше чем родные братья, ***** ему хрен в рот, а лука ему язык в жопу. Вот такое "братство" получается!
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03.12.2021 09:48 Ответить
Тіхановська однаково лизалася б, в ЄС вона ж не збиралася, а , як і її муженьок, працювала на рашу.
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10.02.2022 17:46 Ответить
Мабуть і так, про це мені невідомо, але вона зараз знаходиться саме у ЄС, а не в рашці.
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10.02.2022 19:23 Ответить
Политика политикой, а бизнес бизнесом?
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03.12.2021 10:15 Ответить
Тема про Лукашенко....а мразь сюда Зелю приписывает, раскачивают страну по заданию №уйла...
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03.12.2021 10:18 Ответить
Я бы поправил - не страной, а государством.
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03.12.2021 10:35 Ответить
Ну тогда самое время вспомнить кому москали после раздела Польши с гитлером отдали украинские этнические земли Берестейщины (Брест) которые и во времена Руси были землями Волынских князей, и во времена Украинской Народной Республики, еще 100 лет назад
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03.12.2021 11:19 Ответить
Ты, хохломразь, на белоруские земли свою пасть не раззевай. Смотри, чтобы без Чернигова не остался.
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05.12.2021 11:01 Ответить
 
 