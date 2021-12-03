Госбюджет-2022 предусматривает более 6,1 млрд грн на Минветеранов, из них 5,5 млрд грн на жилье защитникам и их семьям
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Верховная Рада приняла Госбюджет-2022 – Минветеранов предусмотрены 5,5 млрд грн на жилье защитникам и их семьям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минветеранов в фейсбуке.
"Сегодня Верховная Рада Украины приняла историческое решение - уже в следующем году четыре тысячи защитников Украины, прежде всего из числа внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью в результате войны и членов семей погибших воинов, получат компенсации на приобретение жилья. Государство сегодня держит в фокусе ветеранскую политику - обеспечение жильем, медицинскую, психологическую реабилитацию, оздоровление и образовательные проекты, а также поддержку ветеранского предпринимательства. Я благодарна Президенту Украины, Премьер-министру Украины, членам Правительства, Парламента, команде Минветеранов за поддержку Защитников", - подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Также выделены средства на функционирование Украинского ветеранского фонда, который будет работать с января следующего года.
Всего расходы Минветеранов увеличены в шесть раз и впервые в истории составят 6 млрд 18 млн 895,1 тыс. грн.
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это бюджет 2017 и 2018 года.
Кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание - 9,1 млрд грн. это затраты укравтодора 2020 из этой суммы 11.9 лярда вантовый мост в Запорожье.
так где большое крадивныцтво?) здравомыслящие люди сами сделают вывод где крали, а где реально строят). с удовольствием смотрю видео о стройке крупных структурных объектов в нашей родной стране и радуюсь, что мы это делаем. с какой желчью на московии нас травили, что мы не построили ниодного автомобильного крупного моста. а сейчас я тыкаю их тупое рыло, нате смотрите упыри и это только начало.
https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/