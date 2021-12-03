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бюджет (4805) жилье (876) Министерство по делам ветеранов (193)

Госбюджет-2022 предусматривает более 6,1 млрд грн на Минветеранов, из них 5,5 млрд грн на жилье защитникам и их семьям

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Госбюджет-2022 предусматривает более 6,1 млрд грн на Минветеранов, из них 5,5 млрд грн на жилье защитникам и их семьям

Верховная Рада приняла Госбюджет-2022 – Минветеранов предусмотрены 5,5 млрд грн на жилье защитникам и их семьям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минветеранов в фейсбуке.

"Сегодня Верховная Рада Украины приняла историческое решение - уже в следующем году четыре тысячи защитников Украины, прежде всего из числа внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью в результате войны и членов семей погибших воинов, получат компенсации на приобретение жилья. Государство сегодня держит в фокусе ветеранскую политику - обеспечение жильем, медицинскую, психологическую реабилитацию, оздоровление и образовательные проекты, а также поддержку ветеранского предпринимательства. Я благодарна Президенту Украины, Премьер-министру Украины, членам Правительства, Парламента, команде Минветеранов за поддержку Защитников", - подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Также выделены средства на функционирование Украинского ветеранского фонда, который будет работать с января следующего года.

Всего расходы Минветеранов увеличены в шесть раз и впервые в истории составят 6 млрд 18 млн 895,1 тыс. грн.

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Госбюджет-2022 предусматривает более 6,1 млрд грн на Минветеранов, из них 5,5 млрд грн на жилье защитникам и их семьям 01

Автор: Наталя Джума
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При Порошенку виділялося близько 20-25 квартир військовим на область.
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03.12.2021 08:35 Ответить
Як "при Порошенку" вже більше не буде ніколи.
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03.12.2021 08:41 Ответить
Буде ще гірше.
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03.12.2021 08:56 Ответить
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03.12.2021 08:39 Ответить
до чогось ті виділені кошти. У нас до ветеранів, учасників бойових дій прирівняні всі, хто був в ссср убд. Захисникам нашим від російської агресії може мало що залишитись. А от групі прокурорів, що в 2014 провели нараду в Краматорську - тим звичайно буде все як треба по закону.
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03.12.2021 08:45 Ответить
Как показывает велике крадивныцтво, не так важно сколько выделяется денег, важно сколько будет построено на них. Если учесть, что откат зебилам 30% , то квартир будет мало
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03.12.2021 08:45 Ответить
"В следующем году планируем 40 млрд гривен расходов на ремонт и строительство дорог", - сказал Гройсман, напомнив, что в этом году на ремонт дорог было выделено 30 млрд гривен.
это бюджет 2017 и 2018 года.
Кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание - 9,1 млрд грн. это затраты укравтодора 2020 из этой суммы 11.9 лярда вантовый мост в Запорожье.
так где большое крадивныцтво?) здравомыслящие люди сами сделают вывод где крали, а где реально строят). с удовольствием смотрю видео о стройке крупных структурных объектов в нашей родной стране и радуюсь, что мы это делаем. с какой желчью на московии нас травили, что мы не построили ниодного автомобильного крупного моста. а сейчас я тыкаю их тупое рыло, нате смотрите упыри и это только начало.
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03.12.2021 09:24 Ответить
Голобородьки ваше время ушло в дебилизм марксизма-чЛенинизма...,из того говна выбрацца невозможно..Кучмисты артисты сгоревшего театра...
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03.12.2021 08:53 Ответить
"Слуга" Арахамія пов'язаний з компаніями, які імпортують електроенергію з Білорусі - ЗМІ

https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
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03.12.2021 08:58 Ответить
Ще один "прастой_парєнь, валантьор" арахамія.
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03.12.2021 09:06 Ответить
Дремучий Совок уже вонизмом прет на всю Европу
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03.12.2021 08:59 Ответить
"ветеранам" демченкам?
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03.12.2021 09:05 Ответить
У нас нічого не може йти мимо свинського корита. Дайте хлопцям на передку хоча б по 200 баксів в день і запхайте своє убд в дупу. І прокурори перестануть їздити і на корочках, пільгах і їх обліку зекономете.
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03.12.2021 09:27 Ответить
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03.12.2021 09:47 Ответить
Також виділено кошти на функціонування Українського ветеранського фонду, який запрацює з січня наступного року. А не ті це кошти від фаркоорпорацій за проведення випробувань єксперементальних шмурдяків?
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03.12.2021 11:29 Ответить
 
 