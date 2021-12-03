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Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 декабря в мире зарегистрировали 694 441 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7571 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 264 474 902 случая инфицирования, из них 694 441 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 250 070 человек, из них 7571 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 238,4 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Ляшко не врет(с) Не рискнул бы я с таким плакатиком пройтись. Точно фэйс бы мой не пощадили. И немало было бы желающих...
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03.12.2021 09:23
+3
Жаль нет прививки от тупости.. Тебе бы не помешала.
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03.12.2021 09:27
+2
Цікаво чому в Поляндії так багато
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03.12.2021 09:01
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Правила форума Совет форумчан
Все диктаторы спокойно лгут в статистике

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03.12.2021 08:55 Ответить
Только диктаторы? Как-то не похож Ляшко на диктатора.
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03.12.2021 09:01 Ответить
Поэтому он и не врёт. Не те времена. Забывай понятия Кучмы-Януковича-Порошенко

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03.12.2021 09:20 Ответить
Ляшко не врет(с) Не рискнул бы я с таким плакатиком пройтись. Точно фэйс бы мой не пощадили. И немало было бы желающих...
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03.12.2021 09:23 Ответить
Да, на улицах полно гопников Януковича-Порошенко

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03.12.2021 09:50 Ответить
Да-да, есть такие. Те, которые отлично помнят ментов в парках и на пляже, которые следили за выпонением предписания Ляшко- отлавливать таких негодяев, которые вздумали в парке пройтись. Или на пляж сходить.
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03.12.2021 09:54 Ответить
А ты не разноси заразу

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03.12.2021 10:07 Ответить
як не бреше, Київ вже давно відповідає жовтій зоні карантину но в МОЗ він у червоній
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03.12.2021 09:56 Ответить
Это вы мне??? Странно...
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03.12.2021 09:57 Ответить
не думаю, что врет, просто наша статистика далека от реальности и не потому, что не фиксируют, а потому что не все фиксируют..., брехня есть на местах, чтобы не попасть в красную зону..., данные придерживают и слегка приукрашивают...
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03.12.2021 09:25 Ответить
хм, вы вероятно привережениц идеи НАН что у нас раза в 3 больше заболевших???? Согласно этой теории и статистики смертности - смертность от ковидла не такая и высокая получается извините, но рулевые с вами не согласятся, ибо это крах того что они преподносят.
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03.12.2021 10:13 Ответить
Цікаво чому в Поляндії так багато
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03.12.2021 09:01 Ответить
54% проколотых всего то. Ну ковидобесы в основном на это напирают.
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03.12.2021 10:14 Ответить
Ясен пень-чемпионы.
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03.12.2021 09:02 Ответить
Щирявово Пихалово навезли а болезни все ростут...откажитесь от Пфайзера и прочих забугорных Фуфломицинов...
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03.12.2021 09:03 Ответить
Хряпни боярышника и ложись спать, твоё мнение тут никого не интересует
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03.12.2021 09:08 Ответить
О Говноеды Путлер Капута вылезли из Берлоги..
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03.12.2021 09:10 Ответить
Ты палишься лишней хромосомой
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03.12.2021 09:16 Ответить
Жаль нет прививки от тупости.. Тебе бы не помешала.
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03.12.2021 09:27 Ответить
Низзя отказаться - МВФ денег не даст...
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03.12.2021 09:12 Ответить
Вчера зашел в аптеку и кажу провизору шо у вас есь от СкреПОНОСа Путлера,...молодая дивчина каже... это новй вид Ковида?Кажу не,это новый вид дебилизма и спрашиваю...сколько названий на витринах вашей Аптеки?Каже 1870 наименований лекарствав...

Дурдом... сколько дерьма производят фармацевты..
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03.12.2021 09:09 Ответить
Если бы в детстве, когда тебя уронили, тебя отнесли к врачу а не подорожником лечили, ты бы тем что описал не занимался.
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03.12.2021 09:26 Ответить
Дерьмоед Мавзолейный закончил 8 классов и лезет политику фармацевтику комментировать...
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03.12.2021 09:31 Ответить
Всегда удивлялся как ограниченные слои населения свято верят что демонстрируя всем свою ограниченность и отсталость могут отстоять свою точку зрения или кого то оскорбить. То что у Вас, юноша, в голове пусто стало ясно еще с первого сообщения, не стоит это еще доказывать.
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03.12.2021 09:37 Ответить
Хряк Путлерский...чемодан-вокзал-РАБссия СкреПоносная..
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03.12.2021 09:46 Ответить
Дурбецало, пробей еще дно!
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03.12.2021 09:51 Ответить
Ты, наверное, мощами лечишься и пирамидками Гордона? Или сразу прямо огурцом на грядке
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03.12.2021 09:26 Ответить
Наверное, половина препаратов -- дженерики: то же действующеее вещество, только в другой упаковке.
Или вообще ненужные --
Расстрельный список препаратов
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03.12.2021 10:16 Ответить
Косоворотка твердо тримає лідерство не тільки в Європі, а і світі. Ми навіть попереду африканських відсталих країн. Хоч тут він постійний. Упустили з самого початку цю проблему і вона сьогодні акунулась і ще довго буде турбувати українців, бо в той час коли потрібно щось було робити, молоді "квартальці" стибздили всі запаси масок і захисних костюмів і продали за кордон, замість провакцинувати населення, ковідний фонд пустили на дороги і зовсім не проводилася роз'яснювальна робота в цьому напрямку, а навпаки, підконтрольна їм московська церква УПЦ масовано проводила агітацію не вакцинуватися і їм нічого за це не було.
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03.12.2021 09:23 Ответить
На РАБссии есть свой лекарь..,Ольга ********* лечит Шариковых и Швондеров круче доктора Борменталя и профессора Преображенского..
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03.12.2021 09:35 Ответить
Мудрое правительство с мудрым народом творят чудеса!
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03.12.2021 10:17 Ответить
Цифры если чесно удивляют.
Возьмем индию/ бразилию - там такие участки по плотности есть , что чихнувший (согласно теории ваксеров и ляшка 1 заражает 100), должен был ложить тысячи ,а те соответственно миллионы, и смертность должна дикая - трупы на остановках ( нам ведь так преподносят), что в прогрессии с прошлого года должно было уничтожить эти страны и мы, с нашей плотность прям рядышком
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03.12.2021 10:19 Ответить
Всіх померлих Ковіду присвячують.
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03.12.2021 10:49 Ответить
Благодаря величайшему лидору современности, Украина уверенно держится в мировом топе! Ведь какая разница по каким показателям, когда наркоман президент.
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03.12.2021 11:14 Ответить
Ударим ремонтом дорого по вирусу и разгильдяйству . Даёшь !!!
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03.12.2021 12:16 Ответить
 
 