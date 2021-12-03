Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 3 декабря в мире зарегистрировали 694 441 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7571 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 264 474 902 случая инфицирования, из них 694 441 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 250 070 человек, из них 7571 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 238,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
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Дурдом... сколько дерьма производят фармацевты..
Или вообще ненужные --
Расстрельный список препаратов
Возьмем индию/ бразилию - там такие участки по плотности есть , что чихнувший (согласно теории ваксеров и ляшка 1 заражает 100), должен был ложить тысячи ,а те соответственно миллионы, и смертность должна дикая - трупы на остановках ( нам ведь так преподносят), что в прогрессии с прошлого года должно было уничтожить эти страны и мы, с нашей плотность прям рядышком