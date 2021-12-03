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Союзники оценили целесообразность масштабных поставок вооружения в Украину в случае вторжения России: выводы положительные - это не Афганистан, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Союзники оценили целесообразность масштабных поставок вооружения в Украину в случае вторжения России: выводы положительные - это не Афганистан, - Бутусов

Наши союзники в ноябре провели анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Главный предмет интереса - реальная боеспособность войск в случае возможного вторжения России.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Запад оценивает это в практических интересах - целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения. И это не глубокая озабоченность, а реальные намерения, оценка реальной обстановки", - рассказал он.

"Выводы сделаны в целом положительные. Это не Афганистан, здесь при всех проблемах многие будут сражаться, и применят орудие по назначению. Очевидно, заявления командования ВСУ о развертывании Джавелинов на фронте сделаны неслучайно. Украинская армия показывает, что в случае вражеской атаки сумеет применить все наличное вооружение и будет ожидать немедленных дополнительных поставок союзников. И номенклатура поставок может быть расширена", - добавил журналист.

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"Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполетной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договоренности достичь не удастся. Тем не менее - рассмотрение странами НАТО сценария поставок вооружений в случае вторжения - это серьёзный шаг вперёд. Надеюсь, он будет закреплён и политическими решениями наших ближайших союзников. Во всяком случае, США, Великобритания и Канада делают достаточно прямые заявления в поддержку Украины", - резюмировал Бутусов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Та звісно. Українці будуть воювати за свою державу. Давайте нам зброю.
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03.12.2021 08:49
+14
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03.12.2021 09:16
+12
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03.12.2021 09:08
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Та звісно. Українці будуть воювати за свою державу. Давайте нам зброю.
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03.12.2021 08:49 Ответить
Бо при зеленій владі Україна своєї зброї не виробляє.
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03.12.2021 08:52 Ответить
Кривавий Пастор курував ракетну програму, а прийшов популіст і заморозив її. Ти вже звихнувся на Петі.
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03.12.2021 10:39 Ответить
Пастор - красава. Він з обойми Тимошенко. І це не барига соєва.
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03.12.2021 11:15 Ответить
А испытания проводят замороженными ракетами ?

23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины.[8]

20 октября 2020 года министр обороны Андрей Таран сообщил о перераспределении финансовых средств с целью закупки одного дивизиона «Нептун» в ближайшее время, до конца 2020 года[9].

15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украины[10].

На параде в честь 30 летия независимости Украины, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы входящие в состав комплекса, несколько пусковых установок, несколько транспортно-заряжающих машин, несколько транспортных машин и командный пункт установленные на чешские спецшасси Tatra.[11]
В войска поставили замороженные ракеты ?
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03.12.2021 14:27 Ответить
Випробування проводять ракетами, яки розробляє виробник. Їх розробляли та випробували, це не справа одної доби.
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03.12.2021 19:34 Ответить
А ещё склады стратегические при нем на воздух взлетали,прога эта конечно хорошая ну там было потеряно на 100 таких прог.
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07.02.2022 21:57 Ответить
Українці будуть, а 73 % зебілів будуть встречать мишебратьев с цветами и с хлебом с солью. Пример Славьянск, де все ходят с флагами Украины, а голосовали за нелли штепу
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03.12.2021 09:03 Ответить
Одиозная Неля Штепа проиграла выборы мэра Славянска, но станет депутатом: что о ней известно
23 сентября 2020, 22:45
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03.12.2021 09:23 Ответить
Та задрали той Штепой - врага пля нашли... Простая туповатая марионетка.

На западенщине быдлоэлекторат за Вирастюка проголосовал. Синхронно со схидняками которые вообще выбрали мошенника-уголовника-ФСБ-ка.

Вот это показатель быдлячества "мудрого нариду".
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03.12.2021 09:11 Ответить
раз начал писать - добавлю.
Демократия возможна в свободном обществе с достаточным уровнем культуры.

А тут демократию пытаются впихнуть рабам - "мудрому нариду".
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03.12.2021 09:13 Ответить
Зато "свідомі незибіли" пишуть тут, що Зеля мости то дороги будує, щоб по ним російські танки могли їхати. Так хто тут деб...л?
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03.12.2021 11:07 Ответить
якщо хтось не вірить - плиззз:

Vyacheslav Horbokon

Ни хрена вы не понимаете , это что бы армия Путина побыстрее Украину захватила! Вот для чего дороги нужны!
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03.12.2021 11:36 Ответить
вссьо смешалось в доме облонских..

люди..кони...

неля штепа...73 відсотки ...
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03.12.2021 11:33 Ответить
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03.12.2021 09:49 Ответить
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03.12.2021 09:08 Ответить
Ню-ню....
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03.12.2021 09:14 Ответить
Зброю якщо давати то негайно, до початку війни, бо потім буде вже пізно. Скільки місяців потрібно на постачання і навчання керувати тією зброєю- місяці, а Україна протримається стільки часу?
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03.12.2021 09:15 Ответить
Поэтому и не дают. Они оценивают риски и они не в нашу пользу.
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03.12.2021 09:40 Ответить
З нашою армією - ДОСТАТНЬО!!! Треба вірити в неї!!!
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03.12.2021 11:09 Ответить
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03.12.2021 09:16 Ответить
тільки проблема в тому, що якщо московія задіє в перші часи агресії авіацію, то постачати зброю вже буде нікому
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03.12.2021 09:16 Ответить
Авиацию и ракеты. Получив данные о потерях Зе капитулирует ещё до того как бурятские танкисты прогреют моторы.
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03.12.2021 09:33 Ответить
Після того, як грузини почали збивати літаки орків, пілоти стали відмовлятися літати, літали командири. Так що особливої погоди авіація не зробить, а якщо дадуть стінгери, то нижче п'яти км літати не будуть. Наші вразливі місця це греблі, мости через Дніпро, електростанції.
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03.12.2021 10:43 Ответить
поставок вооружения в Украину/ Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского./ Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит/ Одна надежда: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Назначенец Коломойского Резников эту надежду воплотит в жизнь.
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03.12.2021 09:18 Ответить
Какие-то фейковые эти две компании. За два года ни про одну единицу оружия или военной техники или снаряжения выпущенную или разработанную ними, никто нигде не слышал. Какие могут быть на них надежды??
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03.12.2021 09:37 Ответить
"Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне,-Шефир". А Коломойский создал две компании для производства вооружений не только не заинтересованно а с отвращением к войне Украины с РФ. Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, растолковывал украинцам: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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03.12.2021 09:55 Ответить
Типа если рашка Киев возьмёт,нам один джавелин плюс б/у Хамер подкинут,ну и пару вагонов озабоченности?
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03.12.2021 09:26 Ответить
Ваши кацапские мечты здесь мягко говоря неуместны. Вчера виделся с ветераном 93й, который реально воевал а не просто был в АТО, говорит пацаны многие ждут когда начнется и готовы воевать, так что до Киева еще дойти 6адл и не развалить РФ по дороге.
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03.12.2021 09:44 Ответить
Да да..с такой "поддержкой" рашкованы ценой горы трупов запросто Киев возьмут,и какали они на все и на всех озабоченных.
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03.12.2021 09:51 Ответить
США,Велика Британія,Канада,Україна.Коротко.-"АБКУ". "АБКУ"-"НАТО". (мрійник.....🤔)
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03.12.2021 09:30 Ответить
В разі вторгнення ніяких поставок вже не буде потрібно робити оскільки все закінчиться ще до того, як вони приїдуть. Вони потрібні ДО вторгнення.
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03.12.2021 09:42 Ответить
цікаво, а родини кого з діячів українського політикуму залишили терени України останнім часом?
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03.12.2021 10:29 Ответить
Нам треба закритт небо. Інакше сухопутні війська розстрілюватимуть як в тирі... Також при першій атаці росіян на вільну від окупації території великими силами, негайно слід ракетними ударами повністю знищити тилове забезпечення росіян та всі мости і електростанції які будуть в зоні досягнення наших ракет, артилерії та авіації.
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03.12.2021 10:47 Ответить
Уважаемый, а Вы хоть знаете, какое количество у Украины С300? Может загуглите для улучшения багажа знаний и чтобы закончить это упадничество? Просто какая-то полярная лисица!!!
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03.12.2021 11:02 Ответить
 
 