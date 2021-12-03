Союзники оценили целесообразность масштабных поставок вооружения в Украину в случае вторжения России: выводы положительные - это не Афганистан, - Бутусов
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Наши союзники в ноябре провели анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Главный предмет интереса - реальная боеспособность войск в случае возможного вторжения России.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Запад оценивает это в практических интересах - целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения. И это не глубокая озабоченность, а реальные намерения, оценка реальной обстановки", - рассказал он.
"Выводы сделаны в целом положительные. Это не Афганистан, здесь при всех проблемах многие будут сражаться, и применят орудие по назначению. Очевидно, заявления командования ВСУ о развертывании Джавелинов на фронте сделаны неслучайно. Украинская армия показывает, что в случае вражеской атаки сумеет применить все наличное вооружение и будет ожидать немедленных дополнительных поставок союзников. И номенклатура поставок может быть расширена", - добавил журналист.
"Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполетной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договоренности достичь не удастся. Тем не менее - рассмотрение странами НАТО сценария поставок вооружений в случае вторжения - это серьёзный шаг вперёд. Надеюсь, он будет закреплён и политическими решениями наших ближайших союзников. Во всяком случае, США, Великобритания и Канада делают достаточно прямые заявления в поддержку Украины", - резюмировал Бутусов.
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23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины.[8]
20 октября 2020 года министр обороны Андрей Таран сообщил о перераспределении финансовых средств с целью закупки одного дивизиона «Нептун» в ближайшее время, до конца 2020 года[9].
15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украины[10].
На параде в честь 30 летия независимости Украины, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы входящие в состав комплекса, несколько пусковых установок, несколько транспортно-заряжающих машин, несколько транспортных машин и командный пункт установленные на чешские спецшасси Tatra.[11]
В войска поставили замороженные ракеты ?
23 сентября 2020, 22:45
На западенщине быдлоэлекторат за Вирастюка проголосовал. Синхронно со схидняками которые вообще выбрали мошенника-уголовника-ФСБ-ка.
Вот это показатель быдлячества "мудрого нариду".
Демократия возможна в свободном обществе с достаточным уровнем культуры.
А тут демократию пытаются впихнуть рабам - "мудрому нариду".
Vyacheslav Horbokon
Ни хрена вы не понимаете , это что бы армия Путина побыстрее Украину захватила! Вот для чего дороги нужны!
люди..кони...
неля штепа...73 відсотки ...