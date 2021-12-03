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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Киев (24533) налоги (3182) Налоговый кодекс (1339) Резников (1168)

Рада сегодня заслушает Резникова и рассмотрит 24 постановления об отмене принятия "ресурсного" закона

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает Резникова и рассмотрит 24 постановления об отмене принятия

Сегодня, 3 декабря, в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с Часа вопросов правительству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины в 2021 году, речь будет идти о безопасности итогов года и перспективах.

Также читайте: Рада приняла ресурсный законопроект 5600

Также народные депутаты рассмотрят 24 проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600 от 02.06.2021, так называемый ресурсный законопроект)

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты:

  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (5600-П);
  • о гражданстве Украины относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);
  • об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
  • о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);
  • о судоустройстве и статусе судей и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов (5650);
  • об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683);
  • о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (6084);
  • о городе Киев - столице Украины (2143-3).

Автор: Наталя Джума
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03.12.2021 09:04 Ответить
про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689)
‼️‼️ПУСТЬ НЕ ЗАБУДУТ убрать растаможку для европейских б/у авто, чтобы они не стоили в Украине на 5000 евро больше, чем для простых европейцев .
В Украине нет автозаводов - гигантов - так шо защищать рынок не для кого , разве только для барыг- спекулянтов.
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03.12.2021 09:33 Ответить
заслушают Резникова относительно обороноспособности Украины /Птице-говоруну Коломойского есть что сказать. "В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск Росси и вблизи границ Украины /Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников/ Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников/ Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко( какой ужас!) реагирует, - Резников. / Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников. / Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. 12 сценариев было два месяца назад .Сколько их сейчас страшно представить.

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03.12.2021 09:42 Ответить
Не для того вони це приймали, щоб відміняти.
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03.12.2021 11:44 Ответить
 
 