Рада сегодня заслушает Резникова и рассмотрит 24 постановления об отмене принятия "ресурсного" закона

Сегодня, 3 декабря, в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с Часа вопросов правительству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины в 2021 году, речь будет идти о безопасности итогов года и перспективах.

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Также народные депутаты рассмотрят 24 проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600 от 02.06.2021, так называемый ресурсный законопроект)

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты: