Рада сегодня заслушает Резникова и рассмотрит 24 постановления об отмене принятия "ресурсного" закона
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Сегодня, 3 декабря, в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с Часа вопросов правительству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины в 2021 году, речь будет идти о безопасности итогов года и перспективах.
Также народные депутаты рассмотрят 24 проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600 от 02.06.2021, так называемый ресурсный законопроект)
Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты:
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (5600-П);
- о гражданстве Украины относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);
- об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
- о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);
- о судоустройстве и статусе судей и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов (5650);
- об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683);
- о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (6084);
- о городе Киев - столице Украины (2143-3).
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‼️‼️ПУСТЬ НЕ ЗАБУДУТ убрать растаможку для европейских б/у авто, чтобы они не стоили в Украине на 5000 евро больше, чем для простых европейцев .
В Украине нет автозаводов - гигантов - так шо защищать рынок не для кого , разве только для барыг- спекулянтов.