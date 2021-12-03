США следят за всеми действиями России на территории Украины, и все это "вызывает серьезную обеспокоенность", - генерал Милли
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США следят за индикаторами российской военной активности вблизи Украины, и она вызывает "серьезную обеспокоенность".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом пишет Reuters.
Как отметил генерал армии США Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов и военный советник американского президента, российская риторика становится все более резкой, но отказался называть варианты, рассматриваемые Штатами на случай нового вторжения РФ.
"Я не собираюсь вам рассказывать, что мы отслеживаем, а также индикаторы или предупреждения разведки, но мы следим за этим всем. И сейчас там достаточно информации, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность", – заявил он.
Милли продолжает отмечать важность суверенитета Украины для Вашингтона и Альянса НАТО.
"На карту поставлены важные интересы национальной безопасности США и государств-членов НАТО, если россияне предпримут открытый акт агрессивных действий в военном аспекте в отношении государства, независимого с 1991 года", - отметил генерал.
Глава Объединенного комитета начальников штабов также отказался называть число военных РФ около территории Украины, но предположил, что оно сильно отличается от обычного количества.
Напомним, 23 ноября Милли беседовал с российским коллегой – начальником генштаба Валерием Герасимовым. Переговоры прошли на фоне сообщений о подготовке российско-американских контактов на самом высоком уровне и угрозе российского вторжения в Украину.
На фоне новой угрозы России партнеры Украины активизировали свою поддержку и двусторонние переговоры. В скором времени планируются переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из тем для разговоров станет Украина.
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Тогда попробуют ввести авианосец в ЧМ, но Эрдоган скажет: ээээ, так нельзя, запрещено конвенцией.
И Макмилли такой: А, ну раз нельзя, то нельзя, мы *****ц как глубоко озабоченоозадачены.
Скорее Латвия объявит войну рашке чем эти макмиллитаристы
Московский Центр Карнеги не стал иностранным агентом, потому что через него удобно озвучивать месседжи, которые нельзя сказать напрямую. Например, недавно директор Центра заявил, что Украина суверенная страна, но попытка вступления в НАТО неизбежно приведет к войне и оккупации Украины.
Какая же это суверенность, если важнейшие решения нужно согласовывать в Кремле? - спросят одни. Россия вынуждено защищается от угрозы НАТО! - ответят другие. Давайте посмотрим на примеры подобной "защиты" чтобы понять, в чем видят "угрозу НАТО" в Кремле с момента возникновения этого блока.
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1948 год - блокада советскими войсками Западного Берлина, контролируемого союзниками. 1949 год - США заявили о неэффективности ООН из-за разногласий постоянных членов Совбеза. 1949 год - подписание Североатлантического договора в ответ на попытки СССР расширить зону своего контроля.
1955 год - создание ОВД в противовес НАТО. 1956 и 1968 гг. - ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию из-за угрозы их выхода из ОВД и потенциального присоединения к НАТО. 1979 год - оккупация Афганистана из-за угрозы "ракет НАТО в подбрюшье СССР". 1991 год - распад ОВД и бегство участников в НАТО.
Кремль создал на территории Грузии, Молдовы и Украины сепаратистские анклавы, которые блокируют продвижение этих стран в НАТО. Не так давно в Черногории Кремль готовил госпереворот, чтобы не допустить ее вступления в НАТО. Украине прямо грозит большой войной в случае вступления в альянс.
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В Кремле действительно верят, что НАТО нападет на ядерную державу, чтобы кормить комаров в Сибири вместо того, чтобы обменивать нефть и газ на кусочки нарезанной бумаги? Нет, не верят. Не так давно у России было крупнейшее представительство в НАТО, и база НАТО располагалась на территории РФ.
Может быть дело в неустранимом желании имперского контроля? НАТО было создано для обуздания этого желания и всю историю существования блока в него бежали государства, над которыми Кремль пытался установить имперский контроль. Это действительно угроза, но ее корни лежат не в НАТО.
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Имперский национализм - это чувство неудовлетворенности, когда границы культурного и политического контроля не совпадают, либо чувство эйфории, когда они наконец совпали. Имперцы распространяют свой культурный контроль на другие страны, а затем пытаются получить над ними военный контроль.
Российские социологи объясняют это чувство компенсаторным механизмом. Когда не можешь обустроить свою страну так, чтобы ею гордиться, начинаешь искать чувство гордости в имперском величии. В большой территории и великой культуре, которую несешь другим странам и расширяешь территорию за их счет.
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P.S. В США рассекречивают архивы по мере истечения срока давности. Несколько лет назад там рассекретили переговоры Ельцина и Клинтона.
"Президент Ельцин: ...Прошу Вас об одном. Просто передайте Европу России. США не находятся в Европе. Европа должна быть делом европейцев. Россия наполовину европейская и наполовину азиатская.
Президент: Значит, Азию Вы тоже хотите?
Президент Ельцин: Конечно, Билл. В конце концов, мы должны будем договориться обо всем этом."
Напомню, что при "демократе" Ельцине были развязаны войны в Грузии и Молдове.
Юрий Христензен
Председатель объединённого комитета начальников штабов (англ. The Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) согласно законам США - самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США[2] и главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США[3] и министра обороны[3][4]. В то время как председатель выше по должности всех офицеров, он не осуществляет оперативного командования вооружёнными силами; тем не менее, он помогает президенту и министру обороны осуществлять командование[2].
Так что это вам не .....Филя Бридлав!
Обосцобеспокоенность