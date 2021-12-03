США следят за всеми действиями России на территории Украины, и все это "вызывает серьезную обеспокоенность", - генерал Милли

США следят за индикаторами российской военной активности вблизи Украины, и она вызывает "серьезную обеспокоенность".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом пишет Reuters.

Как отметил генерал армии США Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов и военный советник американского президента, российская риторика становится все более резкой, но отказался называть варианты, рассматриваемые Штатами на случай нового вторжения РФ.

"Я не собираюсь вам рассказывать, что мы отслеживаем, а также индикаторы или предупреждения разведки, но мы следим за этим всем. И сейчас там достаточно информации, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность", – заявил он.

Милли продолжает отмечать важность суверенитета Украины для Вашингтона и Альянса НАТО.

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"На карту поставлены важные интересы национальной безопасности США и государств-членов НАТО, если россияне предпримут открытый акт агрессивных действий в военном аспекте в отношении государства, независимого с 1991 года", - отметил генерал.

Глава Объединенного комитета начальников штабов также отказался называть число военных РФ около территории Украины, но предположил, что оно сильно отличается от обычного количества.

Напомним, 23 ноября Милли беседовал с российским коллегой – начальником генштаба Валерием Герасимовым. Переговоры прошли на фоне сообщений о подготовке российско-американских контактов на самом высоком уровне и угрозе российского вторжения в Украину.

На фоне новой угрозы России партнеры Украины активизировали свою поддержку и двусторонние переговоры. В скором времени планируются переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из тем для разговоров станет Украина.