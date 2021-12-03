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мигранты (951) расстрел (414) Россия (91236) Зона отчуждения (276) фейк (613)

Журналисты установили хронологию распространения фейка о "расстреле мигрантов" украинскими военными

Новости Цензор.НЕТ Общество

Журналисты установили хронологию распространения фейка о

Фактчекинговый проект "Без Брехні" установил хронологию распространения фейка о "расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне".

Об этом сообщает "Детектор медіа", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что информацию о "расстреле" активно распространяли российские СМИ.

Информационная операция началась с подготовки фейка о том, что якобы военные "61-й отдельной пехотной егерской бригады" заявили о намерении "применять оружие против прорывающихся из Беларуси мигрантов". Именно эту "заготовку" использовали, чтобы распространить фейк о "расстреле мигрантов военными 61 бригады".

Фейк был распространен через авторитетное издание. Разносили синхронно через несколько минут после появления фейкового источника по telegram-каналам. Для международного резонанса распространили на английском в твиттере и на арабский мир через влиятельные фейсбук-страницы.

Журналисты отметили, что главными месседжами этой провокации являются:

- Украина собрала войска вблизи границ с Беларусью, что представляет угрозу союзному государству;

- с 24-26 ноября ВСУ проводит операцию "Полесье", цель которой – не допустить мигрантов в Украину;

- именно военные ВСУ, а не пограничники "расстреляли мигрантов";

Первым фейк распространил региональный сайт "Житомир Ньюс" 30 ноября в 8:05. Издание якобы со ссылкой на источники написало, что "29 ноября около 4 часов утра на белорусско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия", а именно: "силовиками была пресечена попытка перехода государственной границы Украины группой нарушителей восточной внешности".

В тот же день на фейсбук-странице военного полковника Василия Румака опубликовали видео якобы "расстрела мигрантов". Позже Румак сообщил, что его страницу сломали и видео публиковал не он.

Журналисты установили хронологию распространения фейка о расстреле мигрантов украинскими военными 01

Через 9 минут после публикации видео на странице Румака это видео публикует в фейсбуке "Юрий Иванов" из Курска и пишет, что его обнародовал украинский военный и добавил, что оно появилось благодаря олигарху Ринату Ахметову. Параллельно схожая публикация появляется в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

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Журналисты установили хронологию распространения фейка о расстреле мигрантов украинскими военными 02

В 14:02 на телеграмм-канале "Охранитель" появляется видео со ссылкой на Фейсбук военного, с версией "от экспертов", что "появление видео связано с Ахметовым, у которого конфликт с Зеленским, и появление видео дискредитирует Зеленского перед партнерами".

В рамках этой информационной операции, в частности, взломали сайт "Детектора медиа".

Кроме этого, в фейковый материал добавили скриншот якобы новости за 29 декабря с официальной страницы Пограничной службы, в котором упоминают "61 бригаду". Эта "новость" также содержит ошибки в названии области "ЖитоРМинщини" и в других словах, а весь текст написан жирным шрифтом. Государственная пограничная служба 1 декабря в 16:41 опровергла фейковое видео и заявила, что никаких групп мигрантов на границе с Беларусью обнаружено не было.

Журналисты установили хронологию распространения фейка о расстреле мигрантов украинскими военными 03

Несмотря на то, что "Детектор медиа" удалил фейк, скриношты с сайта начали распространять телеграмм-каналы. Ни в одном сообщении не предоставляется ссылка на саму новость, также нет никакого упоминания этой статьи до настоящего времени ее публикации на "Детекторе" – 14:35 1 декабря.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Та если б даже и расстреляли, то не вижу в этом ничего плохого. Нужно отстреливать всякую мразь, которая ломится в наш дом в любом случае!!!
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03.12.2021 09:28
+16
Так само оббрехали і Порошенка, зробивши з українця, нащадка запорожців, що втекли після зруйнування Січі на Дунай єврея "Вальцмана".
Все як під копірку.
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03.12.2021 09:58
+13
Роздягли до трусіків і розстріляли з кулемета. Нехай баяцца бандер.
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03.12.2021 09:35
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Та если б даже и расстреляли, то не вижу в этом ничего плохого. Нужно отстреливать всякую мразь, которая ломится в наш дом в любом случае!!!
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03.12.2021 09:28 Ответить
Чому б не почати з тебе?
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03.12.2021 10:15 Ответить
Готов дома пару мигрантов приютить? Или руских ванек на танке?
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03.12.2021 10:18 Ответить
Кто ты воин?
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03.12.2021 17:29 Ответить
Роздягли до трусіків і розстріляли з кулемета. Нехай баяцца бандер.
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03.12.2021 09:35 Ответить
відео публікує у фейсбуці "Юрій Іванов" з Курська та пише, що воно з'явилося завдяки оліграху Рінату Ахметову

цікаво нахіба приплели Ахмєтку?
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03.12.2021 09:37 Ответить
Так пуйло підтримує Зєєєлю. Цей нарік на посаді президента його цілком влаштовує.
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03.12.2021 09:59 Ответить
а его моцкалики теперь везде приплетают, а может и правда, боевиков на донбасе ж он финансировал...
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03.12.2021 09:59 Ответить
Буза на Донбасі почалася через те, що Ахметов хотів захиститися від Коломойського, який у перші тижні після Майдану набрав максимальну силу. Мовляв, не залишите в спокої, почну підвищувати ставки. Він нікого не фінансував, просто дав мєнтам команду відноситися до всяких маргіналів, що тоді мітингувати на площах максимально поблажливо.
Але бузою скористалася росія, завели ДРГ, почали захоплювати мєнтовки і роздавати зброю нарікам та алкашам, а потім і війска підтягнулися. Коли Ахметов допер що й до чого, було вже пізно. За великим рахунком, від того що сталося він постраждав найбільше.
Зараз починається наступний акт марлезонського балету. Ахметов хто завгодно, але не дурень, він розуміє що у "вугільної справи Порошенка" саме він є "кінцевим бенефіціаром", бо йому має прилетіти в фіналі з конфіскацією і контролем Коломойського за "націоналізованими" активами. Тому він вирішив не чекати.
Але, боюся що після цієї війни жаб з гадюками від України нічого не залишиться.
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03.12.2021 10:07 Ответить
Ого
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03.12.2021 09:42 Ответить
Так само оббрехали і Порошенка, зробивши з українця, нащадка запорожців, що втекли після зруйнування Січі на Дунай єврея "Вальцмана".
Все як під копірку.
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03.12.2021 09:58 Ответить
по его комплекции на сичи он мог біть только корчмарем)))
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03.12.2021 10:37 Ответить
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами української громади[2].

Батько, Олексій Іванович, народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)

Якщо б якийсь Вальцман побрався з жінкою на прізвище Григорчук і взяв її прізвище то був би Григорчуком. Вас на і палі.
С. Саф'яни засноване запорожцями, що втекли на Дунай після зруйнування Січі.
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03.12.2021 10:59 Ответить
ну то і добре! я ж нічого поганого не казав.
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03.12.2021 11:20 Ответить
З іншого боку, у арабів тепер зникне бажання йти з Білорусі в Україну. Припускаю, що їх тепер до нас ні якими пряниками не заманиш!
Якщо доля дала тобі лимон, зроби з нього лимонад!
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03.12.2021 10:03 Ответить
Ну и пусть распространяют себе в Кацапии,нам зачем на это реагировать и оправдываться?
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03.12.2021 10:03 Ответить
Затем мой друг, что после такого фейка может начаться заварушка куда хуже.
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03.12.2021 10:16 Ответить
Например? России на мигрантов плевать,а мировое сообщество без доказательств само поймет что это фейк.
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03.12.2021 10:45 Ответить
Печерский Холм:
Профессия медиа-киллера, или «журналиста-расследователя» (на сленге грантоедов) для Украины становится все более опасной. Элитный медиа-киллер Денис Бигус нажил себе крупные проблемы в виде конфликта с депутатом ОПЗЖ Ильей Кивой. А поскольку публикацию Бигусом компромата на Киву, мы восприняли как вполне логичное продолжение прежнего прессинга Кивы со стороны власти, новость о том, что Бигус признал опубликованные материалы фейком, нас несколько озадачила.

Мы выяснили, что с большой долей вероятности Бигуса подставили. Кто-то, кому Бигус безусловно верил, сбросил ему материалы, которые были оперативно опубликованы. Почти сразу в дело включился другой медиа-киллер Шарий, который не менее оперативно доказал, что материалы Бигуса лживы. Кива естественно воспринял накат Бигуса как неудачную попытку власти его дискредитировать, и теперь он жаждет реванша в виде суда с Бигусом и отсуживания нескольких миллионов гривен.

В представлении Кивы унижая Бигуса он унижает Офис президента, в том что Бигус работает на контору Подоляка после передач про угольный бизнес Медведчука и после того как Бигус только что озвучил тезис ОП будто законопроект 5600 (повышающий и запускающий группу налогов) направлен против олигарха Ахметова, давно никто не сомневается. Для Кивы это реванш за прежние тяготы и унижения.

Бигус, естественно, бросится в ОП с криком: «Выручайте!» И не только за прошлые «подвиги». Скорее всего, источник, из которого Бигус получил материалы на Киву, был тот самый источник, который передавал ему материалы по другим заказам ОП. Но фокус в том, что сейчас ОП Бигусу ничего не передавал. И вот дальше возможны варианты.

Вступиться за Бигуса для ОП означает пойти на унизительную договоренность с Кивой. Этот вариант неприемлем для главы ОП Андрея Ермака. Кива для него - фигура, а Бигус - никто и звать никак. С большой долей вероятности Бигусу ответят в том смысле, что: «Сам напортачил - сам спасайся». Далее вариантов три.

Первый, Бигус уедет за границу и оттуда начнет серию передач-разоблачений функционеров Офиса президента. А это будет уже второй «вагнергейт». Вариант два, Бигус побежит в офис Петра Порошенко, на камеры покается за «свинарчукгейт» и за привязывание Порошенко к угольному бизнесу Медведчука (Порошенко с Бигусом как раз судится по этому делу). И опять-таки огласит, что выпускал передачи по заказу Офиса президента и "господ приближенных ко двору". Третий вариант - трагический, его рассматривать не будем.

Оба первых варианта для офиса президента означают катастрофу и развал всей работы по дискредитации Петра Порошенко, в которой Бигус был задействован напрямую. ОП в ответ естественно заявит, что Бигус куплен Порошенко, и это будет выстрел в ногу. Ведь если Бигуса можно купить, то где гарантия что он не был куплен ранее?

Кто заказчик такой крутой комбинации, сказать сложно. Для Порошенко Бигус, как и для Ермака, не фигура. Петру Порошенко хватает других проблем. Сам Кива с целью посчитаться с ОП? Возможно, особенно учитывая отношение Кивы к МВД. Однако даже Кива должен понять, что ОП из-за Бигуса на его условия не пойдет, а загнанный в угол Бигус начнет уничтожать ОП, что опять же аукнется самому Киве.

Мы предлагаем версию, которая объясняет все, но не имеет никаких доказательств. Организовал эту хитроумную комбинацию тот, кто прекрасно разбирается во всех нитях власти (в т ч и в теневых), и имеет на команду Зеленского крупный зуб. Этот кто-то - действующий генерал спецслужб, наделенный властью и агентурными возможностями, который люто ненавидит команду Зеленского за «вагнергейт» и за унижение спецслужб им вызванное. В т ч, за травлю генерала Бурбы, организованную ОП. А то, что после скандала с «вагнеровцами» в спецслужбах все, от прапорщика до генерала, называют команду Ермака предателями, известно сейчас каждому политтехнологу.

Если это действительно бунт спецслужб… Впрочем, скоро все узнаем. Такое будет сложно не заметить.
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03.12.2021 10:07 Ответить
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03.12.2021 10:39 Ответить
На лугандоні за 8 років дивізію москалів зажмурили, а про це ніхто, нічого, ніде й навіть пошепки не проговорився на московії. )))
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03.12.2021 10:51 Ответить
 
 