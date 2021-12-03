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Новости Политика Украины
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Устенко объяснил, почему "тысячу Зеленского" не будут выдавать живыми деньгами: Может стимулировать инфляцию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Устенко объяснил, почему

1000 грн вакцинированным украинцам не будет выплачиваться живыми деньгами, поскольку есть риск выведения их из экономики, а также роста инфляции.

Об этом телеканалу Дом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, деньги будут поступать и тратиться через систему "Дія".

"Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты, в принципе, можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратятся на импорт", — пояснил Устенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон, необходимый для выплаты "тысячи Зеленского"

Также данной программой "єПідтримка" ограничены сферы, на которые можно потратить полученную от государства COVID-тысячу. А выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они пойдут.

"Одна из целей программы — поддержка тех, кто наиболее страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Остальные секторы экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение", — рассказал советник президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Я бы хотел спросить ЗЕленых обезьян.
Цены растут, страна нищает.
Можно было вакцинированным эту тысячу зачесть в платеж за отопление?
И пенсов бы простимулировали бы прививку сделать и деньги пошли бы на дело.

Кому нахрен нужен ваш театр, кино, путешествия на 1000 грн?
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03.12.2021 09:38
+14
я правильно понимаю, что, уходя от наличных денег в сторону безнала, радник по экономическим вопросам уклоняется от инфляции?! две нобелевки этому господину!
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03.12.2021 09:42
+8
Так з бюджету все одно гроші виділяються. Яка різниця, панове трускавецькі економісти?
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03.12.2021 09:41
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Я бы хотел спросить ЗЕленых обезьян.
Цены растут, страна нищает.
Можно было вакцинированным эту тысячу зачесть в платеж за отопление?
И пенсов бы простимулировали бы прививку сделать и деньги пошли бы на дело.

Кому нахрен нужен ваш театр, кино, путешествия на 1000 грн?
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03.12.2021 09:38 Ответить
100 баллов
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03.12.2021 09:41 Ответить
Они в ОП собрались все тусовщики 😀 до их мозгов не доходит мысль, что отопление дорогое и человеку не до театров , до которых надо ещё доехать из маленького городка или села . А авто у народа нет из-за закона автобарыг про евробляхи. КАКОЙ ТЕАТР ?

Такими методами можно только сорвать вакцинацию , а не стимулировать . Этот ,наверно , закон агрессор подсунул
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03.12.2021 09:46 Ответить
ага, полваренки и полтушенки - от машин пройти негде - каждая собака на машине, а ты про обнищание, да, да.
давай - скажи - почему так то? машин стало в разы больше. даже не мужиков за рулем - раз в 5-10 больше.
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03.12.2021 09:50 Ответить
А когда я палю опалое листье мне говорят ата-та, ща ментов вызовем. А машин он стоко корчей ездит и всем плевать
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03.12.2021 09:54 Ответить
между пр., за опалое листья надо штраф, а перед штрафом - в морду, просто это очень вредное когда палить его. хотя.... мариупольцы этим бы с радостью дышали, вместо чадилок Ахметки
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03.12.2021 09:57 Ответить
он же рашкованец. думает, что везде плохо)
они когда врут про коммуналку палятся на субсидиях)
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03.12.2021 10:08 Ответить
та вроде нормальный человек.
просто я х.з., но .. да, кто там и кого штрафовать будет то
у нас недалеко 1 пи..ар ставит тупо фуру возле хаты, узкая улица и 2 года все БЫДЛАНЫ объезжают это говно!!! рискуя, т.к. там поворот недалеко, я настолько о....
озвереваю, скажем, просто поджег бы если бы ездил за рулем - а тут вот на сайте например свистят за какие то типо сопротивления - та блин, Зеля просралась и подтерлась сотни раз конституцией бл., что и кто сделал то??
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03.12.2021 10:18 Ответить
Далеко на 35$ уедешь ! Максимум в соседний город и обратно
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03.12.2021 10:21 Ответить
те зелене лайно хіба обізяни? худоба скорш за все
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03.12.2021 10:23 Ответить
З таким геніальнім мишленням,та все ще тільки радник,ганьба...
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03.12.2021 09:41 Ответить
Вот і слава Богу, що тільки радник!
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03.12.2021 09:45 Ответить
слово Ермаку, а не Боку
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03.12.2021 09:53 Ответить
Ви праві, хоч я був в ступорі від слова "Бок", але відразу і зрозумів, що опечатка.
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03.12.2021 10:06 Ответить
ммм., не опечатка, я атеист.
начнем.
земле(и небесной тверди) 7000 лет?
закончили.
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03.12.2021 10:13 Ответить
Та і я не релігійний фанатик, але і не ярий противник атеїзму.
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03.12.2021 10:38 Ответить
веруны убивали тупо за о шо "не веришь" и просто по доносам.
можешь поискать - орудия пыток инквизиции
ну и скажешь что? люди "не верили", или были ведьмами/колдунами?
представь просто - живешь себе, а потом... пожалуйте бриться(кстати реально)
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03.12.2021 10:42 Ответить
Жорстокі були часи середньовіччя, навіть з нечесних суддів живцем шкіру здирали, а за язичників взагалі мовчу.
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03.12.2021 10:54 Ответить
у Івана Білика є твір - Крісло судді Сісамна.
може є в інеті - але просто тупо ні за що суддю от так ось зробили, а потім сина на те крісло посадили - судити людей і воєводою.
пошукай.те(паралельно слухаю Зелю...)якшо не віриш - https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw

якраз говорить Зеля.... нібито нормально. сталін теж так говорив - мало не кожен пролєтарій буде на .... що там було не вкрадене в совку? - ну на власній тачанці їздити(може в тюрмі)
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03.12.2021 11:11 Ответить
😀
им надо истины разжевывать
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03.12.2021 09:47 Ответить
Так з бюджету все одно гроші виділяються. Яка різниця, панове трускавецькі економісти?
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03.12.2021 09:41 Ответить
Бабло з держбюджету перекочує в кишені олігархів і 95 кварталу. Всі діла. Черговий лохотрон.
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03.12.2021 09:48 Ответить
Так ты с наличной 1000 сам решишь что делать. А виртуальной, только то что дозволят зеьблы. Потом еще и откат налом с кино м театров потребуют. Воровать они мастаки
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03.12.2021 10:26 Ответить
не о том речь. С бюджета деньги все равно уходят одинаковые, - и в первом и во втором случае.
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03.12.2021 11:03 Ответить
В том. Именно в том. Это как было со вкладами для украинцев 80+. Есть на книжке деньги, мог пойти и купить на них что душе угодно - телевизор, холодильник или пылесос. Но подвох в том, что наличных на это не давали, а покупать можно было только в опр. магазинах, где цены были в 1,5-2 раза выше обычных. Так и здесь. Раз выгодополучатель таки получит наличку, то уж поделиться его заставят. Иначе зачем этот огород затевать?
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03.12.2021 11:22 Ответить
я правильно понимаю, что, уходя от наличных денег в сторону безнала, радник по экономическим вопросам уклоняется от инфляции?! две нобелевки этому господину!
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03.12.2021 09:42 Ответить
ну виходить так. Інфляцію розганяють тільки паперові гроші
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03.12.2021 09:45 Ответить
садись. два.
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03.12.2021 10:09 Ответить
Тисяча гривень не спасуть державу від подальшої інфляції.
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03.12.2021 09:43 Ответить
Ось вакцинуюсь і полечу за тищу на Канари відпочити.
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03.12.2021 09:45 Ответить
Тільки спершу треба буде купити костюм "с отлівом".
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03.12.2021 09:47 Ответить
В такому разі - засуньте собі цю тисячу в дупу аж по самі гланди!
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03.12.2021 09:45 Ответить
ВРОТМНЕНОГИ!!! ВОТ ЭТО ЗАЯВА ДОСТОЙНАЯ НОБЕЛЯ ПО ЭКОНОМИКЕ!
Понты клована дорогого стоят.
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03.12.2021 09:46 Ответить
оскільки є ризик виведення їх з економіки, а також зростання інфляції. Джерело: https://censor.net/ua/n3303122\\\\\\\\\\\

Лещенко то же высрал. но блин, на какой импорт истратить мона?

\\\\\Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт" Джерело: https://censor.net/ua/n3303122\\\\

??? то есть если я упоролся факцинами, взял тыщу и купил ящик Сникерсов = истратил на импорт?
так налоги то за ввезение заплачены - сюда, плюс я заплатил за ПДВ и прочее говно, "зашитое" в цене продукта.
И да - все получат по тыще, переведут ее в 30 евро и - ...... прощай родина, я буду помнить(как нажрался от радости, сваливая от тебя - прочь)

Что они несут то? Это же тупо бред - напечатали на будувалку сколько? а тут - пусть 10 миллионам по тыще дать - это 10млрд., это тупо ни о чем для экономики - их можно хоть Гваделупе подарить, ноль результата.

С*ки, они думают что учителя им простят это?(все учителя купили калькуляторы)
что этот устинов несет, он реально Поехавший? да тупо навскидку видно же что бредятина, как и какой-то дебил высрал про 4к. евро м.учителям. б*же, если вы есть, то я - в цирке
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03.12.2021 09:48 Ответить
"От опозиція каже - дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт", - пояснив Устенко.

А 4000$ учителям не будут "стимулювати інфляцію", придурок? Или будете платить абонементами на 95й анал?
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03.12.2021 09:48 Ответить
Бояться, що на імпорт?
Ок, от на днях анонсували, що в 2022 до нас Iron Maiden приїде - якщо я 1000 грн на квиток на них потрачу, то це на імпорт чи ні?))))

Чи можна буде лише на квартал і зебілів Патапа і Шманатіка потратити?
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03.12.2021 09:51 Ответить
тільки на квартал ЗЕбілів та московської ************ анілорак
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03.12.2021 10:42 Ответить
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03.12.2021 09:53 Ответить
б*же.... еще бы Кошмаровского и Шустрого и Гройсика и Го*дона сюда. - проффесианалы чо
кринж!
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03.12.2021 09:55 Ответить
А Ренат такой тупой, что даже не знает как свое имя писать? Он же Ринат!!!
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03.12.2021 10:16 Ответить
Успокойся. И Ренат правильно и Ринат тоже правильно. Все зависит от того, как тебя записали при рождении
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03.12.2021 10:30 Ответить
Спорить не буду, но мне кажется что это фейк)
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03.12.2021 10:38 Ответить
А изучить мат. часть слабо? Тогда и мерещиться перестанет
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03.12.2021 11:25 Ответить
в ринатах не разбираюсь
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03.12.2021 12:41 Ответить
й.....те шапіто
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03.12.2021 09:58 Ответить
Что папашка "эксперд" что сыночек депутат Лизожоп!
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03.12.2021 10:04 Ответить
Написали бы сразу, что за эту тысячу можно приобрести только билеты на концерт 95-го анала.
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03.12.2021 10:08 Ответить
А що Володі до інфляції, йому би рейтинг тримати. А рейтинг тримати, щоб знову тут панувати.
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03.12.2021 10:19 Ответить
Вот жеж блин... думал получу 1000 грн, открою офшорный счёт в Омане и выведу их туда... так нет же, всю малину испортили....((((
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03.12.2021 10:19 Ответить
з наших податків "тисяча зілєнскава". ога
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03.12.2021 10:20 Ответить
тысяча Зеленского из того же ряда что и заявы кодлана Коломойского. Чтобы да так нет.Будем посмотреть. Таки вы покупаете или продаёте? Обман украинцев . И результат обычный. В казне денег меньше, а у мародёров с израильскими паспортами-больше.
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03.12.2021 10:24 Ответить
Не удивлюсь если например книги можно будет купить в одном месте которое будет связано с дипутатом из слуг ну или ихними родственниками, остальное все что предлагается по той же схеме!! Ну а чего ? Отличный способ вытянуть из бюджета деньги, распил национального масштаба!! Или может есть кто-то кто поверит в праведность этой тысячи?
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03.12.2021 10:32 Ответить
Уже составил список музеев, одесских может не хватить, придется по соседним областным центрам еще ездить.
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03.12.2021 10:42 Ответить
Зеленые дебилы что б вы всрались своим театром накрылись фитнесом и поехали путешествовать в далекие края в строго определенные места указанные Украинцами
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03.12.2021 10:44 Ответить
Вкидання на внутрішній ринок послуг та товарів 8 мільйярдів безготівкових, нічим не забезпечених, гривень, не призведуть до посилення інфляціїї? І це пише радник з економічних питань. Ви що там геть обдовбані.?
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03.12.2021 10:49 Ответить
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03.12.2021 11:01 Ответить
Народу нужно пожрать,попить...Ему культура не нужна.
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03.12.2021 11:24 Ответить
Коротше, цюцюрка махнорила від зЕлохського, а не 1000...
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03.12.2021 11:30 Ответить
надрукувати багато мільярдів грн, а потім розказувати про інфляцію. Спеціалісти, чо

Ну й навибирали ви ж собі владу...
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03.12.2021 12:37 Ответить
зебилы,возмите эту тысячу купите веревку с мылом и повестесь,
народу легче станет дышать,меньше вони будет от плесени.
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03.12.2021 15:36 Ответить
Яку інфляцію люди скоро листя будуть їсти
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04.12.2021 00:56 Ответить
 
 