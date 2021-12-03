Устенко объяснил, почему "тысячу Зеленского" не будут выдавать живыми деньгами: Может стимулировать инфляцию

1000 грн вакцинированным украинцам не будет выплачиваться живыми деньгами, поскольку есть риск выведения их из экономики, а также роста инфляции.

Об этом телеканалу Дом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, деньги будут поступать и тратиться через систему "Дія".

"Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты, в принципе, можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратятся на импорт", — пояснил Устенко.

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Также данной программой "єПідтримка" ограничены сферы, на которые можно потратить полученную от государства COVID-тысячу. А выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они пойдут.

"Одна из целей программы — поддержка тех, кто наиболее страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Остальные секторы экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение", — рассказал советник президента.