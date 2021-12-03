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В Госдуме не исключают вмешательства России в случае "военной агрессии Киева" и признания "Л/ДНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Госдуме не исключают вмешательства России в случае

В Госдуме заявили, что "силовой сценарий Киева" на Донбассе может вынудить Россию активно вмешаться, не исключено, что Москва в итоге признает "Л/ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Интерфакс".

"Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдете. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся", - сказал агентству первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

Водолацкий отметил, что он лично является сторонником признания "Л/ДНР" Москвой.

"Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата", - сказал Водолацкий.

"Украина уже идет по пути полного отказа от достигнутых договоренностей, и, если власти в Киеве откажутся от Минских соглашений и Нормандского формата, "тогда у всех сторон руки развязаны", в том числе и у России", - считает депутат.

О том, что Россия может пойти на признание ЛНР и ДНР при определенных сценариях, допустили сразу два первых заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам: от КПРФ и от "Справедливой России - За правду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий

"Наша фракция (КПРФ. - Ред.) давно выступает с позиции признания республик ДНР и ЛНР. Это вопрос перезревший, чем быстрее случится этот факт, тем лучше", - сказал агентству замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ).

Более того, по словам парламентария, в случае активных военных действий Киева Россия будет вынуждена принимать решительные меры - исходя из того, что большая часть жителей регионов имеют российское гражданство.

"Учитывая, что речь идет не об одной-двух семьях, а практически обо всем населении, нужно защищать не путем эвакуационного проекта, а путем защиты населения на месте", - сказал Новиков.

Он также отметил, что "неадекватные действия со стороны Киева - это не только повод для защиты любыми способами, но и дополнительный стимул, чтобы признать независимость (ЛНР и ДНР. - Ред.) и начать выстраивать отношения с республиками, как с Абхазией и Южной Осетией".

"У нас все возможно - и признание этих республик", - сказал "Интерфаксу" отвечая на вопрос о такой перспективе.

По словам первого заместителя председателя комитета Алексея Чепы ("Справедливая Россия – За правду"), Россия намерена исполнять Минские соглашения и остается их гарантом, однако Киев их исполнять не хочет. В результате прогнозировать, как будет развиваться ситуация вокруг двух непризнанных республик, очень сложно. Если дело дойдет до военной агрессии, Москва в стороне оставаться не сможет, убежден Чепа.

"Если это будет составлять угрозу жителям, нашим жителям, очевидно, соответствующие органы примут решения в соответствии с нашей Конституцией", - сказал парламентарий.

Между тем, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский неоднократно высказывался за то, что Москва должна признать ЛНР и ДНР - более того, по его мнению, России следует включить их в свой состав, поскольку ранее эти территории были в составе СССР и Российской империи.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Какой нах силовой сценарий?
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03.12.2021 10:09
+12
Домбас наша територія, а бандформування потрібно знищити. Що до цього лаптєрейху?
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03.12.2021 10:12
+12
Немає кому захищати анклави "ЛДНР", тож кацапи лякають, що мол як будете наводити там Конституційний порядок - то ми зайдемо своєю армією. Донецька і Луганські області це територія України і там наводити порядок має Україна. То це вже втручання в наші справи чи ще ні?
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03.12.2021 10:14
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Какой нах силовой сценарий?
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03.12.2021 10:09 Ответить
это они так себя подбадривают и ищут типа уважительное оправдание своего "бескорыстного" участия в судьбе младннедорецпублик...
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03.12.2021 10:32 Ответить
Расейский КИВА!
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03.12.2021 10:11 Ответить
Домбас наша територія, а бандформування потрібно знищити. Що до цього лаптєрейху?
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03.12.2021 10:12 Ответить
согласен что наши только боюсь нас там никто не ждет
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03.12.2021 12:02 Ответить
А їх і не питатимуть. Не хочеш жити в Україні - нафіг з пляжу.
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03.12.2021 12:17 Ответить
А в цей час "Нардепи внесли до Верховної Ради Проєкт Постанови про встановлення Дня українського борщу.
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03.12.2021 10:12 Ответить
втручання може здійснити Московія, українці на своїй землі наводимуть законний порядок.
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03.12.2021 10:12 Ответить
Немає кому захищати анклави "ЛДНР", тож кацапи лякають, що мол як будете наводити там Конституційний порядок - то ми зайдемо своєю армією. Донецька і Луганські області це територія України і там наводити порядок має Україна. То це вже втручання в наші справи чи ще ні?
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03.12.2021 10:14 Ответить
Одкровення мокшанських виродків показують, що московія не зупиниться доти, доки не знищить Україну та українців.
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03.12.2021 10:19 Ответить
Короче ,таки *****, будет наступать ,
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03.12.2021 10:23 Ответить
оно еще не решило.... а вот подху*ловникам проще начать, вернее продолжать, отвлекать нищих и алкашей "беспределом" в Украине (чё там у хохлов - важнее чем пустой желудок и срач в рашке)
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03.12.2021 10:35 Ответить
Це і є повзуча окупація.
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03.12.2021 10:26 Ответить
вполне реальный сценарий.. кремль даст команду зеленскому и ермаку устроить постановочный бой со стороны Украины (а 95й квартал мастер в постановках) и после этого ***** введёт войска.. пока у нас у власти кремлёвские предатели, может быть что угодно
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03.12.2021 10:31 Ответить
***** и его подельники и без клоуна с дерьмаком могут организовать любую провокацию. Для Московии это норма. Так, например, начиналась Зимняя война 1939 года
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03.12.2021 10:38 Ответить
Есть пример Южной Осетии. США и ЕС только наблюдали и выражали обеспокоенность пока РФ громили грузинскую армию, её ПВО, ВВС и флот. Так и в этот раз будет.
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03.12.2021 10:32 Ответить
Бог с ними и с ЕС и США скорей всего сдадут, главное что бы президент Украины не сдал
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03.12.2021 10:41 Ответить
Но актёр ,исполняющий сейчас роль президента, не внушает доверия.
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03.12.2021 10:50 Ответить
Ты не сравнивай Грузию с Украиной. Во всей Грузии населения в 4 раза меньше чем легальных масквачей и почти столько же сколько проживает в одной киевской области
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03.12.2021 10:45 Ответить
Хлафнае шоп ани не азабачивались када пида рассию грамить начнут.
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03.12.2021 13:51 Ответить
Ну к примеру Голобородько вернул оккупированный кусок Рюсскава Мира сраного...что дальше?Кто их воспитывать будет...,даже те домбасяне что выехали в Украину из того Концулагеря кажуть Никогда не вернемся в тот Рюсский АД...
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03.12.2021 10:35 Ответить
"Аплодируем стоя" Адольфовне и Ко которая все время поддерживала кремлевского гопника Х#йло ...как видим мир никому не нужен только бабло и желательно дармовое.
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03.12.2021 10:36 Ответить
ты вы уже членчика одкб армению защитили)
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03.12.2021 10:37 Ответить
Есть очень простое решение визовый режим с росией и максимальное нахождение на ее территории для граждан росии для примера месяц
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03.12.2021 10:37 Ответить
Вопрос что делают 700 тыс. нелегальных мигрантов с кацапии на территории Украины
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03.12.2021 10:37 Ответить
Поздно пить Боржоми рюссишэ швайны... Забрали то говно...Кормите..вы ж богатые бараны Рюсскава Мира...
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03.12.2021 10:37 Ответить
рашка умелый манипулятор и беспредельщик, выдающий все свои действия за миролюбие и помощь братским народам и особенно руцкоизыким выпердышам в других странах (конкретно в бывших республиках и не только)
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03.12.2021 10:37 Ответить
Вы же это и затеяли! Брехуны!
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03.12.2021 10:39 Ответить
Хрюкайте дальше быдлосы Мавзолейные...Крым наш, ДАУНбасс наш,Трамп наш,а Ведмедчук не наш..он УРКАинец... Асэтия с Абхазией уже не наш и Приднестровье тоже...Стадо идиотов Мавзолейных...
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03.12.2021 10:41 Ответить
Козломордым не терпится хоронить свой биомусор. сама эта мразь, что гавкает воевать не пойдет, поэтому и такой смелый. Есть там еще такой же военспец гомик Коротченко, что мечтает о наступленииВы один аэропорт около года вхять не могли, а сейчас их в Украине много новых. Так что помечтайте.Да и смысл, вы ж ублюдки любой регион , кула не приползете , превратите вы помойку. То же сделали и с Донбассом, так на кой его Украине освобождать, придет время, сами побегут от сруцкого мира дерьма.
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03.12.2021 10:43 Ответить
Забыл...Чечня аж 2 раза ваш... при Ельцыне и при Путлере...вояки сраные...
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03.12.2021 10:44 Ответить
Им мало получать по носу,куда она не сунется.Получит очередной Афганистан с более быстрыми и масштабными потерями. .Информационный железный занавес сейчас не создать,как было раньше.Но самые догадливые тогда могли связать войну с холодильник и сделать вывод чего стоит российская власть..А также со слов участников рассказывающих нам точно также как наши отцы и деды об Отечественной И конечно погонит преступная власть РФ воевать, но зашоренности у вояк российских будет меньше,чем в 2014г.
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03.12.2021 10:49 Ответить
Допустим. Признают. Ответка - дополнительные санкции. Сразу больше инфляция на раше. Это открывает путь Украины в нато моментально. Сразу полное вооружение Украины. Это только ухудшит дела на Маскве и подтолкнёт Киев к милитаризации. Да Путин обосрет весь бункер от злости
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03.12.2021 10:49 Ответить
Москва в итоге признает "Л/ДНР". заберите их уже НАХ! ничего хорошего этот аппендицит не принесет, только отсос денег и головная боль.
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03.12.2021 11:05 Ответить
Ты какого территориями разбрасуешся?Нашелся мне Иван Васильевич.
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03.12.2021 11:10 Ответить
А тебе она нужна? Я знаю одно, что не знаю как тратятся мои налоги. Содержать это кацапское быдло, с уже путинскими ксивами на кармане, мне нах ненадо! Хватает что пархатая мразь их слдивает то бене то #уене, то на всякие великие стройки. (на всякий случай, налогов в месяц плачу больше, чем ты заработаешь за всю жизнь, плюс пенсия)
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03.12.2021 11:28 Ответить
Не существует никакой госдумы! Это бутафория в структуре путинского самодержавия. Главная задача этого декоративного органа- создавать иллюзию у быдла, что оно якобы кого-то, куда-то избирает. Никаких самостоятельных решений эта декорация не производит. Зачем публиковать высеры её обитателей? Это как у спрашивать мнение у левой ноги Путена. Куда х.йло надумает, туда она и шагнёт.
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03.12.2021 12:15 Ответить
В госдурі всі малохольні
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03.12.2021 14:02 Ответить
 
 