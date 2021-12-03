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Новости Политика Украины
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У Резникова есть время до весны, чтобы продемонстрировать свою эффективность на посту министра обороны, - нардеп "Голоса" Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Резникова есть время до весны, чтобы продемонстрировать свою эффективность на посту министра обороны, - нардеп

У народного депутата фракции "Голос" Романа Костенко есть несколько вопросов к министру обороны Алексею Резникову.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховной Рады.

По словам Костенко, он хотел бы получить информацию от министра, какая же ситуация на украинской границе, владеет ли ею власть и почему наблюдается "разнобой данных СНБО, министра обороны, разведки и международных партнеров"?

"Во-вторых, меня очень смущает вопрос потребности в оружии сдерживания. СНБО приняло решение о создании кибервойск. Мне интересно, на какой стадии этот вопрос, потому что речь идет о новейшем оружии, которое могло бы стать очень эффективным в борьбе с Российской Федерацией", - подчеркнул политик.

Нардеп признался, что также он хочет получить ответ на вопрос, как сейчас осуществляются оборонные закупки, есть ли у Украины здесь прорыв?

Костенко хочет надеяться и верить, что новый министр обороны изменит ситуацию в МОУ.

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"У нас есть постоянный враг - Российская Федерация. Мы понимаем, что так будет и дальше, поэтому мы должны все вместе, несмотря на наши партийные цвета, делать все, чтобы министру обороны удавалось", - добавил нардеп.

Говоря о том, сколько необходимо дать Резникову времени, чтобы он смог показать свою эффективность, он заметил, что к весне.

Автор: Наталя Джума
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А в України є час до весни?
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03.12.2021 10:15 Ответить
Весна покаже хто де срав, саджати будемо (С)
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03.12.2021 10:17 Ответить
До весни можна коксом посадити всі органи, включаючи і внутрішні.
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03.12.2021 11:16 Ответить
Т.е., согласно прогнозам, до весны "переворотов" не ожидается...
Уже хорошо.
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03.12.2021 10:22 Ответить
Мастерство попидельно-развлекательного жанра в чистейшем виде.
На все эти вопросы можно отвечать: Все *******! Как говорится: Какие вопросы - такие и ответы.
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03.12.2021 10:26 Ответить
2 марта 1917 года распалась РАБссия...2 марта этого года сдохнет Путлер...,и пошла вода на камни...
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03.12.2021 10:52 Ответить
Сралин кстати сдох 5 марта 1953 года...Март страшный месяц для РАБссии..
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03.12.2021 10:53 Ответить
Эффективность Резникова оценивает Коломойский, поставивший его через Ермака министром обороны вместо отказавшегося Виндмана.
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03.12.2021 10:54 Ответить
Вампиратора РАБссии Александра II тоже завалили 1 марта 1881 года...Совпадение? Не думаю..
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03.12.2021 10:56 Ответить
Прикрыть побережье сухопутными Нептунами

Закупить Стингеры в кожну хату

Закупить хотя бы топливо впервые за 2021 г.
Перестать делать дороги в восточных обл.
Закупить впервые! Дроны-камикадзе

Обеспечить армии логистику нормальными джипами а не старыми уазами

Арестовать и судить зелено-рыговскую власть!

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03.12.2021 11:12 Ответить
нічого не продемонструє - звільнять. Почне щось 'демонструвати' - також звільнять, бо презЕдент дав команду 'пєРєсТатЬ стрЄляТь'.
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03.12.2021 11:47 Ответить
Если не получится, назначат нового.
Ну не наказывать же за ослабление армии в военное время.
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03.12.2021 12:24 Ответить
 
 