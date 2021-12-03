Производство против меня открыто исключительно для того, чтобы получить санкцию на прослушивание и слежку, - Бутусов

До сих пор фигурантом производства о ведении агрессивной войны против Украины ГБР не сделало президента РФ Владимира Путина.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Пятый день жду каких-либо следственных действий ДБР по результатам расследования по уголовному делу по статье 437 КК - развязывание и ведение агрессивной войны, фигурантом которого меня объявило ГБР. Прошло 5 дней - мне до сих пор даже не звонил следователь либо какое-либо должностное лицо. Очевидно, дело открыто только для того, чтобы получить санкцию на прослушку и наружку, чтобы начать за мной слежку", - говорится в сообщении.

Бутусов подчеркнул, что в производстве множество нарушений, о которых он впоследствии напишет статью.

"ДБР открыто дело по политическому заказу президента, они обязаны принести извинения и понести ответственность за многочисленные процессуальные нарушения. Жду вызова на допрос, чтобы дать показания о политическом заказе уголовного дела против журналиста.

Хочу установить, какое должностное лицо ГБР приказало открыть дело по статье 437 с моим участием, чтобы сделать его знаменитым.

Главной задачей считаю - рассказать ГБР, что до сих пор фигурантом дела о ведении агрессивной войны против Украины они не сделали президента РФ Владимира Путина. По мне, украинскому журналисту, дело по статье 437 есть, а по Путину - нет. Несправедливо. Эту несправедливость я требую устранить. Теперь буду заставлять вас, заказушников, во искупление грехов открыть дело по Путину", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".