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Новости Политика Украины Дело Бутусова
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Бутусов Юрий (3906) ГБР (2546)

Производство против меня открыто исключительно для того, чтобы получить санкцию на прослушивание и слежку, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Производство против меня открыто исключительно для того, чтобы получить санкцию на прослушивание и слежку, - Бутусов

До сих пор фигурантом производства о ведении агрессивной войны против Украины ГБР не сделало президента РФ Владимира Путина.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Пятый день жду каких-либо следственных действий ДБР по результатам расследования по уголовному делу по статье 437 КК - развязывание и ведение агрессивной войны, фигурантом которого меня объявило ГБР. Прошло 5 дней - мне до сих пор даже не звонил следователь либо какое-либо должностное лицо. Очевидно, дело открыто только для того, чтобы получить санкцию на прослушку и наружку, чтобы начать за мной слежку", - говорится в сообщении.

Бутусов подчеркнул, что в производстве множество нарушений, о которых он впоследствии напишет статью.

"ДБР открыто дело по политическому заказу президента, они обязаны принести извинения и понести ответственность за многочисленные процессуальные нарушения. Жду вызова на допрос, чтобы дать показания о политическом заказе уголовного дела против журналиста.

Хочу установить, какое должностное лицо ГБР приказало открыть дело по статье 437 с моим участием, чтобы сделать его знаменитым.

Главной задачей считаю - рассказать ГБР, что до сих пор фигурантом дела о ведении агрессивной войны против Украины они не сделали президента РФ Владимира Путина. По мне, украинскому журналисту, дело по статье 437 есть, а по Путину - нет. Несправедливо. Эту несправедливость я требую устранить. Теперь буду заставлять вас, заказушников, во искупление грехов открыть дело по Путину", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимый медийный совет осуждает давление на Бутусова. ЗАЯВЛЕНИЕ

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Производство открыто, потому-то бубачку обидели
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03.12.2021 10:48
+9
ермак разрешил а подоляк пушку заряжал.
Открывайте уголовное дело.
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03.12.2021 10:57
+8
однозначно нарушил правила стрельб. не отсоединил магазин от гаубицы, не предьявил пустой патронник руководителю стрельб, контрольного спуска не произвел.. стряпчие, вы е..нулись?!
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03.12.2021 10:53
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Це й тут помітно, з"явились нові "заслані кІзячки"!
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03.12.2021 10:29 Ответить
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03.12.2021 10:34 Ответить
Производство открыто не против Бутусова, а по факту стрельбы из орудия лицом, которое, возможно, не имело право этого делать.
Вопросы: Когда? Где? При каких обстоятельствах? Кто допустил к орудию?
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03.12.2021 10:34 Ответить
ермак разрешил а подоляк пушку заряжал.
Открывайте уголовное дело.
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03.12.2021 10:57 Ответить
А почему бы и нет?
Подавай заявление о том, что у тебя есть достоверная информация о преступлении.
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03.12.2021 10:59 Ответить
а на Бутусова кто подавал?
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03.12.2021 11:04 Ответить
На Бутусова никто не подавал.
Нет на него дела. Есть дело по факту стрельбы, которую произвёл Бутусов.
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03.12.2021 11:07 Ответить
та ты шо? А на всех резервистов кто стреляет из пушек на полигонах окрывают уголовное дело?
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03.12.2021 11:09 Ответить
Вот и разберутся, когда это было.
Если Бутусов стрелял, как резервист и в соответствии с планом подготовки, вопросов нет.
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03.12.2021 11:12 Ответить
Тьі на каком полигоне видел неубранньіе с предьідущего года подсолнухи? )))
А если принять что бьіло на полигоне, что к чему ета тирада "по российским окупантам, за голод 33-го и т.д. "? Потому что большой ребенок?
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03.12.2021 12:22 Ответить
Немає чіткого пояснення проти кого відкрито кримінальне провадження, чи проти Бутусова, чи по факту пострілу з гаубиці.
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03.12.2021 10:44 Ответить
Там такі затійники, що можуть і зробити посадовою особою - посадять.
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03.12.2021 13:24 Ответить
Производство открыто, потому-то бубачку обидели
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03.12.2021 10:48 Ответить
не бачу цілковитої адекватності з обох сторін конфлікту.
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03.12.2021 10:49 Ответить
Как аукнулось, так и откликнулось.
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03.12.2021 11:00 Ответить
зєля відвертий мудак, дії якого періодично бісять, але 100 000 ординців на кордоні дещо нівелюють бажання його скинути саме сьогодні. а про серйозність намірів кацапів заголосив саме захід, тому на класичне "не розкачуйте човен" якось не дуже схоже.
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03.12.2021 11:07 Ответить
Тебе не нравится зеля, но он избран законно?
На следующих выборах снова выберут не твоего кандидата, снова будешь призывать "скидывать"?
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03.12.2021 11:10 Ответить
перегини демократії. цілковитий одобрямс лише у КНДР
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03.12.2021 11:15 Ответить
Тогда предложи считать президентом того, кто займёт второе место.
И всё будет по-твоему.
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03.12.2021 11:18 Ответить
🤮
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03.12.2021 11:23 Ответить
старайся, dublle Max краще, бо непереконливо брешеш. До тіла не допустять зільоні соплі вилизуватине дадуть.
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03.12.2021 11:34 Ответить
Якщо народ обрав клоуна, а він далі дмає, що бути президентом -то те саме, що грати в цирку, о народ має право на виправення своєі помилки і не чекати, поки вся краіна опиниься в цирку.
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03.12.2021 12:35 Ответить
однозначно нарушил правила стрельб. не отсоединил магазин от гаубицы, не предьявил пустой патронник руководителю стрельб, контрольного спуска не произвел.. стряпчие, вы е..нулись?!
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03.12.2021 10:53 Ответить
Это не та "пушка".
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03.12.2021 11:01 Ответить
нагадую:
путин-*****.
РФ- фашисская страна террорист.
Кацап - раб ***********.
Крим - Україна.
*********&рф - ПНХ.
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03.12.2021 11:46 Ответить
Мы тут про "пушку".
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03.12.2021 11:50 Ответить
Это не Наши! 3.14дарасы!
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03.12.2021 10:57 Ответить
Й це не жарти. Це дуже небезпечно коли президентом стає мстивий, образливий мудак з комплексом "ЯнєЛох" . Може бути багато крові знов..... сподіваюсь я помиляюсь 🤞.
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03.12.2021 11:45 Ответить
А нема чого бубочку ображати. він же не лох.
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03.12.2021 12:28 Ответить
ругал пороха, ругал, а вышло вон как...)
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03.12.2021 12:15 Ответить
То ж поганий Порох а це - хароша зелупа!
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03.12.2021 12:37 Ответить
Если уважаемый пан не отрицает, что стрелял из гаубицы, то причем здесь политический заказ?
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03.12.2021 12:25 Ответить
Если уважаемому пану дали дернуть за веревочку на каких -то учениях,это не значит, что он развязал войну на Донбассе.
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03.12.2021 12:29 Ответить
Коли вб"ють Арестовича, то навіть собака за ним не гавкне.
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03.12.2021 12:27 Ответить
Буде як з Бузиною
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03.12.2021 12:36 Ответить
Бузина-то был негодяем. Сравнил кислое с твёрдым

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03.12.2021 12:52 Ответить
а абдрістович хто???
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03.12.2021 12:53 Ответить
Зато не мародер
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03.12.2021 13:11 Ответить
мародер хоч зберіг і потім з користю використав, а цей рукосрак все на гівно перетворює, такий соабі цар Мідас навпаки
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03.12.2021 13:38 Ответить
Ну что покойный Бузина , что суетливый Люся ... одни и те же лица
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03.12.2021 13:11 Ответить
. Чекаю виклику на допит, щоб дати свідчення про політичне замовлення кримінальної справи проти журналіста. Джерело: https://censor.net/ua/n3303136

Проти журналіста?

А почему проти Арахамії ніякої справи не відкривали, а просто всунули під автівку "жучка"?
Чи то "жучок" був несправжній, а зараз буде самий правдисінький?
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03.12.2021 12:28 Ответить
Помилилися, не в те місце "жучка" всунули.
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03.12.2021 13:26 Ответить
Бутусов не будучи военным, мог думать, что орудие :

- не настоящее
- не заряжено
- и т.д.
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03.12.2021 21:41 Ответить
 
 