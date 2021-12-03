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Угроза масштабной эскалации со стороны России существует: наиболее вероятное время – конец января, - Резников. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В России стартовал зимний учебный период, и она начала военные учения вблизи Украины.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

"Противник активизировал свою разведку, проверяет связь и осуществляет мероприятия по маскировке. На прошлой неделе произошло усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях. В случае вхождения двух больших десантных кораблей Балтийского флота в Средиземное и Черное моря, их общее количество в регионе увеличится до 9. Вместе с катерами, это позволит противнику одновременно перебрасывать до 3 тысяч военнослужащих и 250 единиц боевой бронированной техники, что свидетельствует о сохранении уровня напряженности в Азово-Черноморском регионе. За этими маневрами наблюдаем не только мы, поэтому никаких сюрпризов не будет", - подчеркнул руководитель министерства обороны.

Резников заверил, что украинская разведка анализирует все возможные сценарии развития событий, включая худшие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США следят за всеми действиями России на территории Украины, и все это "вызывает серьезную обеспокоенность", - генерал Милли

"Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации будет конец января. Отмечаю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательно. Наша задача отвлечь его. Чем лучше мы сработаем сами и вместе с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации", - отметил он и добавил, что не может быть никаких силовых провокаций со стороны Украины, но в случае необходимости Украина даст отпор.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
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03.12.2021 10:39
+6
Сколько было уже этих прогнозов...
И как параша может на нас напасть, если мы уже с ней воюем.
И уже есть линия фронта.
Нужно тогда говорить - "перейдёт в атаку".
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03.12.2021 10:41
+5
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03.12.2021 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Надо не предполагать, а уже сейчас быть готовым!!!
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03.12.2021 10:36 Ответить
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03.12.2021 10:58 Ответить
Так вони вже готові чкурнути в Ізраїль і сформувати там "уряд у вигнанні".Залишилось тільки узаконити їх подвійне і потрійне громадянство...
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03.12.2021 11:00 Ответить
Еще один Зестратег!
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03.12.2021 10:37 Ответить
Вот попа Римский(это не кликуха авторитета) позвонит Пусину и попросит не быковать - он и сразу отпустит рычаг(в сортире).(в банке Ватикана бабла путинского - прорва).
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03.12.2021 10:38 Ответить
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03.12.2021 10:39 Ответить
А фотографирует их зеленский или Елдак?
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03.12.2021 10:40 Ответить
какие отвратительные рожи
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03.12.2021 10:47 Ответить
Сколько было уже этих прогнозов...
И как параша может на нас напасть, если мы уже с ней воюем.
И уже есть линия фронта.
Нужно тогда говорить - "перейдёт в атаку".
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03.12.2021 10:41 Ответить
Тю, он же ж звиздел, что нет поводов для беспокойства и не надо нагнетать панику) что его заставило поменять свое мнение?))
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03.12.2021 10:58 Ответить
Кто заставил!
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03.12.2021 11:00 Ответить
Я так понимаю Резников уже камуфляж и берцы приготовил? Молодуха жена вещмешок собирает и себе сумку медсестры? Верещучка уже на передовую на джипе с мужем выдвигаются? И весь Квартал95 готовится?
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03.12.2021 11:00 Ответить
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03.12.2021 11:00 Ответить
Кобзон:
-Ви бурят? Как я рад!
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04.12.2021 16:48 Ответить
Еще Карл Маркс писал что Россия не так сильна как всем кажется
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03.12.2021 11:07 Ответить
Это Путлер приглашает Байдена в гости...собрав вдоль границы Украины своего быдла...100 000 тысч... вояки блин дважды бравшие Чеченю...
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03.12.2021 11:09 Ответить
Призначили недоумка-говоруна на посаду міністра оборони... Тепер воно замість тихенько займатися справою оборони держави, з трибуни ВР розказує страшилки. Кому це сране базікання потрібне і для чого?
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03.12.2021 13:30 Ответить
 
 