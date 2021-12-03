Для возможной эскалации конфликта на Донбассе Россия может задействовать 94,3 тыс. военных, - Резников. ВИДЕО
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Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, на сегодняшний день оценивают в 94,3 тыс. человек.
Как сообщает паламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"В настоящее время вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 – дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованные для эскалации, на сегодняшний день оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал он.
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От з тобою біда і сталася.
Скільки «Нептунів» знаходиться на узбережжі Чорного та Азовського морів??? Чи достатньо для захисту від морського десанту фєдєрастів???
Чому на ВСУ, під час війни, убюджеті передбачено меньше коштів ніж на бубочкіне піар - крадівництво??? Нахєра погоджуватись з цим міністру оборони, якщо він справді себе таким вважає???
Мимо Поляндії і усих інших ...
Как 94 тысяч. могут захватить Украину?? ххм...вообще никак. Разве что пару поселков смогут взять, и то если смогут.... Этого мало, нужно в три-четыре раза больше иметь перевес что бы захватить хотя бы пол страны. Вот когда будет такой перевес 500 тысяч рашистов стоять у границ Украины , тогда Рф готовит полномасштабное вторжение.
Рашка похоже больше готовит наступление на Донбассе зимой, разведка Украины об этом говорила еще в октябре, в направлении Мариуполя, либо Славянска и Северодонецка, расширить, захватить в планахх кремля, территорию донецкой, луганской обл. границ.